Terrorstaat Ukraine

Am 2. April wurden bei einer russischen Grenzkontrolle 27 Sprengkörper entdeckt, die in orthodoxen Ikonen und Kirchenutensilien versteckt waren. Sie enthielten militärischen Sprengstoff und kamen aus dem Westen. Deutsche Medien verschweigen den Staatsterrorismus.

Am 2. April wurden am Grenzübergang Ubylinka an der russisch-lettischen Grenze 27 Sprengsätze, die als orthodoxe Ikonen getarnt und einsatzbereit waren, und die dazugehörigen Zünder, außerdem 70 Kilogramm Plastiksprengstoff Stärke, 91 elektrische Zündsätze sowie Teile von Granaten für Panzerfäuste der RPG-7-Typenreihe sichergestellt. Dabei handelt sich um militärischen Sprengstoff, dessen Menge ausgereicht hätte, um ein fünfstöckiges Gebäude zu zerstören, wie die russischen Sicherheitskräfte erklärten.

Da Teile des Sprengstoffs als fertige Sprengsätze in Ikonen verbaut waren, liegt der Verdacht nahe, dass diese Ikonen in Russland zum anstehenden orthodoxen Osterfest an ahnungslose Gläubige verkauft werden sollten, um wahllos Zivilisten zu töten.

Die Festgenommenen sagten aus, auf welchem Weg der Sprengstoff nach Russland gebracht wurde. Die Ladung stammte demnach aus der Ukraine und wurde von dort mit dem Auto über Rumänien, Ungarn, die Slowakei, Polen und Litauen nach Lettland gebracht, von wo sie nach Russland geschmuggelt werden sollte, was die russischen Grenzer jedoch verhindern konnten.

Da es sich bei dem Sprengstoff um militärischen Sprengstoff handelt, ist es offensichtlich, dass staatliche Stellen die geplanten Terroranschläge organisiert haben. Offensichtlich war daran nicht nur die Ukraine beteiligt, sondern auch Staaten der EU, denn der Sprengstoff konnte problemlos aus der Ukraine in die EU eingeführt und durch die EU transportiert werden, und auch die lettischen Grenzer haben anscheinend nicht allzu genau hingeschaut, als sie das Auto auf dem Weg nach Russland kontrolliert haben.

Deutsche Medien sind jedoch nicht der Meinung, dass ihre Zuschauer und Leser davon erfahren sollten, dass der ukrainische Geheimdienst wahllos russische Gläubige ermorden wollte, denn in deutschen Medien finden sich über den Vorfall praktisch keine Berichte, obwohl seitdem schon eine Woche vergangen ist.

