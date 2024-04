Wie die CIA und der MI6 den IS erschaffen haben

"Timber Sycamore"

Es ist im Westen kaum bekannt, aber der IS wurde vor 12 Jahren durch Operationen der CIA und des MI6 erschaffen und bewaffnet. Das geschah im Zuge der in Deutschland praktisch unbekannten Operation CIA-Operation "Timber Sycamore".

Im Zuge des sogenannten „Arabischen Frühlings“ wollte die US-Regierung auch den syrischen Präsidenten Assad stürzen. Der Grund war nicht, wie die westlichen Medien behaupten, dass Assad so ein brutaler Diktator gewesen wäre. Syrien war vor dem Krieg ein relativ wohlhabendes Land und es war vor allem das einzige Land im Nahen Osten, in dem die verschiedenen islamischen Glaubensrichtungen und die christliche und jüdische Bevölkerung friedlich zusammen lebten.

Der Beginn in Syrien

Es gab zwei wichtige Gründe dafür, dass die US-Regierung Assad loswerden wollte. Erstens ist Syrien ein langjähriger Verbündeter Russlands und beherbergt die einzige russische Marinebasis im Mittelmeer. Die US-Regierung wollte Russland aus dem Mittelmeer verdrängen.

Zweitens wollte Katar ein riesiges Gasfeld im Persischen Golf ausbeuten und das Gas per Pipeline direkt nach Europa pumpen. Das Gasfeld liegt zwischen dem Iran und Katar und beide Staaten konkurrieren darum, es auszubeuten. Für den Bau der Pipeline nach Europa brauchte Katar die Zustimmung von Assad, weil die Pipeline durch Syrien führen musste. Assad verweigerte die Zustimmung jedoch, weil die Pipeline erstens seinem Partner Russland auf dem europäischen Gasmarkt Konkurrenz gemacht hätte und weil Assad mit dem Iran verbündet war, der das Gasfeld ebenfalls beansprucht.

Also wurde beschlossen, Assad zu stürzen. Um Demokratie ging es dabei nie, es ging ganz banal um handfeste finanzielle und machtpolitische Interessen der USA und der Golfstaaten.

Um Assad zu stürzen, beschloss man in Washington und London, Islamisten zu bewaffnen, die den Kampf gegen Assad aufnehmen und ihn schließlich stürzen sollten. Das wurde im Rahmen der CIA-Operation „Timber Sycamore“ umgesetzt und die an die Islamisten gelieferten Waffen landeten beim IS, der dadurch erst so mächtig wurde. Darüber habe ich schon 2019 berichtet, weshalb das Thema für Stammleser des Anti-Spiegel nicht neu ist.

Die westlichen Medien haben verschwiegen, dass die Waffen an radikale Islamisten gegangen sind und stattdessen die Formulierung der US-Regierung übernommen, man unterstütze in Syrien „gemäßigte Rebellen“ oder die „demokratische Opposition“ gegen den „Schlächter“ Assad.

Die deutschen Medien verschweigen das Thema bis heute

Das Thema „Timber Sycamore“ ist ein klassisches Beispiel für den Begriff „Lückenpresse“, denn die deutschen Medien verschweigen es konsequent. Wer beispielsweise im Spiegel-Archiv unter dem Suchbegriff „Timber Sycamore“ sucht, bekommt 0 (in Worten Null) Treffer.

Sogar Wikipedia hält die Deutschen dumm. Auf Englisch gibt es auf Wikipedia über „Timber Sycamore“ einen langen Artikel mit 40 Quellenangaben, auf Russisch ist der Artikel kürzer, hat aber auch noch 18 Quellenangaben. Auf Deutsch ist der Wikipedia-Artikel deutlich kürzer, er hat nur acht Quellenangaben. Die Deutschen leben bei diesem und anderen heiklen Themen im Tal der Ahnungslosen, wie man mal wieder sieht.

Das ist praktisch, wenn man beispielsweise an den Terroranschlag von Moskau denkt, denn alle Erklärungen aus den USA, weder die Ukraine noch der Westen hätten etwas damit zu tun, sondern der IS sei dafür verantwortlich, erscheinen in einem neuen Licht, wenn man weiß, dass die US-Geheimdienste quasi die Geburtshelfer des IS gewesen sind, weil sie ihn gegen Assad instrumentalisiert haben.

Wie außerhalb des Westen darüber berichtet wird

Ich sage immer wieder, dass es sehr aufschlussreich ist, wie außerhalb der westlichen Medienblase berichtet wird. Al Mayadeen ist ein panarabischer Nachrichtensender, der 2012 im Libanon gegründet wurde. Der Nachrichtensender beabsichtigt die Reduzierung des Einflusses der populären arabischen Nachrichtensender Al Jazeera und Al Arabiya, beide Nachrichtensender wurden von arabischen Golfstaaten gegründet.

Al Jazeera vertritt die Interessen der Golfstaaten, die beispielsweise an der Gründung des IS beteiligt waren, weil auch sie Assad stürzen wollten, damit die Gaspipeline nach Europa gebaut werden konnte. Al Mayadeen steht politisch eher auf Seiten des Iran und Syriens, weshalb man bei Al Mayadeen beispielsweise immer mal wieder erfährt, wie die Syrienkrieg angefangen hat.

Am 30. März ist bei Al Mayadeen ein Artikel erschienen, den ich als lesenswertes Beispiel übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Wie die CIA und der MI6 den IS geschaffen haben

Im Gegensatz zu ihrer Mainstream-Darstellung, die ausschließlich vom religiösen Fundamentalismus inspiriert sei, handelt es sich beim IS in erster Linie um „gemietete Waffen“.

Nur 24 Stunden nach der schrecklichen Massenschießerei in der Moskauer Crocus City Hall am 22. März, bei der mindestens 137 Menschen starben und 60 weitere schwer verletzt wurden, gaben US-Beamte dem IS-K, dem südzentralasiatischen Ableger des IS, die Schuld an dem Massaker. Bei vielen weckte die Schnelligkeit der Zuschreibung den Verdacht, dass Washington den Fokus der westlichen Öffentlichkeit und der russischen Regierung entscheidend von den tatsächlichen Schuldigen ablenken wollte – sei es die Ukraine und/oder Großbritannien, Kiews wichtigster Sponsor im Stellvertreterkrieg.

Ausführliche Informationen darüber, wie die vier Schützen rekrutiert, geleitet, bewaffnet und finanziert wurden und von wem, sind noch nicht bekannt. Bei den grausamen Verhörmethoden, denen sie ausgesetzt waren und zweifellos weiterhin ausgesetzt sind, geht es darum, ihnen diese und andere wichtige Informationen zu entlocken. Dadurch könnten die Mörder falsche Geständnisse machen. Auf jeden Fall haben sie selbst wahrscheinlich keine Ahnung, wer oder was ihre monströsen Taten wirklich gesponsert hat.

Im Gegensatz zu ihrer Mainstream-Darstellung, der IS sei ausschließlich vom religiösen Fundamentalismus inspiriert, handelt es sich beim IS in erster Linie um „gemietete Waffen“. Sie agieren jederzeit im Auftrag einer Reihe internationaler Geldgeber, die durch gemeinsame Interessen verbunden sind. Finanzmittel, Waffen und Befehle erreichen ihre Kämpfer auf Umwegen und undurchsichtig. Zwischen den von der Gruppe behaupteten Tätern eines Angriffs und ihren letztendlichen Organisatoren und Finanziers gibt es fast immer Schichten von Spaltungen.

Angesichts der Tatsache, dass der IS-K derzeit gegen China, Iran und Russland kämpft – mit anderen Worten, die wichtigsten Gegner des US-Imperiums – ist es an der Zeit, sich mit den Ursprüngen des IS zu befassen. Die Gruppe tauchte vor etwas mehr als einem Jahrzehnt scheinbar aus dem Nichts auf, dominierte mehrere Jahre lang die Schlagzeilen der Mainstream-Medien und das öffentliche Bewusstsein des Westens und verschwand schließlich, nachdem sie zuvor weite Teile des Iraks und Syriens kontrolliert und einen „Islamischen Staat“ mit eigener Währung, Reisepässen und Kfz-Kennzeichen ausgerufen hatte.

Verheerende Militärinterventionen, die unabhängig voneinander von den USA und Russland gestartet wurden, haben dieses dämonische Konstrukt im Jahr 2017 ausgelöscht. Wie wir sehen werden, entstanden die Terrorgruppe und ihr Kalifat nicht wie ein Blitz in einer dunklen Nacht, sondern aufgrund einer engagierten, entschlossenen Politik, die in London und Washington ausgeheckt haben und die von ihren Spionagebehörden umgesetzt wurde.

„Anhaltend feindselig“

RAND ist ein äußerst einflussreicher „Think Tank“ mit Sitz in Washington DC. Die vom Pentagon und anderen US-Regierungsstellen jährlich mit fast 100 Millionen US-Dollar finanzierte Organisation verbreitet regelmäßig Empfehlungen zur nationalen Sicherheit, zur Außenpolitik, zur Militärstrategie sowie zu verdeckten und offenen Aktionen im Ausland. Diese Verlautbarungen werden in den meisten Fällen später in die Politik übernommen.

Beispielsweise prognostizierte ein RAND-Papier vom Juli 2016 über die Aussicht auf einen „Krieg mit China“ die Notwendigkeit, Osteuropa im Vorfeld eines „heißen“ Konflikts mit Peking mit US-Soldaten aufzufüllen, da Russland in einem solchen Konflikt zweifellos auf der Seite seines Nachbarn und Verbündeten stehen würde . Daher musste man die Streitkräfte Moskaus an seinen Grenzen binden. Sechs Monate später trafen zahlreiche NATO-Truppen brav in der Region ein, angeblich um der „russischen Aggression“ entgegenzuwirken.

In ähnlicher Weise veröffentlichte RAND im April 2019 das Papier „Extending Russia“. Darin wurden „eine Reihe möglicher Mittel“ dargelegt, um „Russland dazu zu verleiten, sich selbst zu überdehnen“, um „die Stabilität des Regimes zu untergraben“. Zu diesen Methoden gehörten: die Bereitstellung tödlicher Hilfe für die Ukraine; zunehmende US-Unterstützung für syrische Rebellen; Förderung eines „Regimewechsels in Weißrussland“; Ausnutzung der „Spannungen“ im Kaukasus; Neutralisierung des „russischen Einflusses in Zentralasien“ und Moldawien. Das meiste davon geschah danach.

In diesem Zusammenhang ist das RAND Papier „Unfolding The Long War“ vom November 2008 eine beunruhigende Lektüre. Es wurde untersucht, wie der globale Krieg der USA gegen den Terror geführt werden könnte, sobald die Koalitionstruppen den Irak offiziell gemäß den Bedingungen eines im selben Monat von Bagdad und Washington unterzeichneten Rückzugsabkommens verlassen hätten. Diese Entwicklung bedrohte per Definition die angelsächsische Vorherrschaft über die Öl- und Gasvorkommen im Persischen Golf, die auch nach dem offiziellen Ende der Besatzung „eine strategische Priorität“ bleiben würde.

„Diese Priorität wird stark mit der Führung des langen Krieges interagieren“, erklärte RAND. Der Think Tank schlug weiterhin eine „Teile-und-Herrsche“-Strategie vor, um die US-Hegemonie im Irak trotz des durch den Rückzug entstandenen Machtvakuums aufrechtzuerhalten. Unter seiner Schirmherrschaft würde Washington „die Bruchlinien zwischen [Iraks] verschiedenen salafistisch-dschihadistischen Gruppen ausnutzen, um sie gegeneinander aufzuhetzen und ihre Energie auf interne Konflikte zu verschwenden“, während es gleichzeitig „autoritäre sunnitische Regierungen gegen einen anhaltend feindseligen Iran unterstützt“:

„Diese Strategie stützt sich stark auf verdeckte Aktionen, Informationsoperationen, unkonventionelle Kriegsführung und Unterstützung einheimischer Sicherheitskräfte … Die USA und ihre lokalen Verbündeten könnten nationalistische Dschihadisten nutzen, um Stellvertreterkampagnen zur Diskreditierung transnationaler Dschihadisten in den Augen der lokalen Bevölkerung zu starten … Das wäre eine kostengünstige Möglichkeit, um Zeit zu gewinnen … bis die USA ihre volle Aufmerksamkeit wieder auf die [Region] richten können. US-Führer könnten sich auch dafür entscheiden, aus dem anhaltenden schiitisch-sunnitischen Konflikt Kapital zu schlagen … indem sie sich in der muslimischen Welt auf die Seite konservativer sunnitischer Regime gegen schiitische Ermächtigungsbewegungen stellen.“

‚Große Gefahr‘

So begannen die CIA und der MI6, „nationalistische Dschihadisten“ in ganz Westasien zu unterstützen. Im folgenden Jahr 2009 lehnte Baschar al-Assad einen Vorschlag Katars ab, die riesigen Gasreserven von Doha über eine zehn Milliarden US-Dollar teure und 1.500 Kilometer lange Pipeline, die Saudi-Arabien, Jordanien, Syrien und die Türkei durchqueren sollte, direkt nach Europa zu leiten. Wie von WikiLeaks veröffentlichte diplomatische Depeschen ausführlich dokumentieren, beschlossen die Geheimdienste der USA, Israels und Saudi-Arabiens sofort, Assad zu stürzen, indem sie einen lokalen Aufstand anzettelten, und begannen zu diesem Zweck, Oppositionsgruppen zu finanzieren.

Diese Bemühungen wurden im Oktober 2011 noch intensiver, als der MI6 nach dem im Fernsehen übertragenen Mord an Muammar Gaddafi Waffen und extremistische Kämpfer von Libyen nach Syrien umleitete. Die CIA überwachte diese Operation und nutzte die Briten als Umleitung, um den Kongress nicht über ihre Machenschaften zu informieren. Erst im Juni 2013 wurden die geheimen Duldungen der CIA mit der offiziellen Genehmigung des damaligen Präsidenten Barack Obama unter dem Titel „Timber Sycamore“ formalisiert – und später zugegeben.

Zu dieser Zeit bezeichneten westliche Beamte ihre syrischen Stellvertreter allgemein als „gemäßigte Rebellen“. Dennoch war sich Washington bewusst, dass es sich bei seinen Stellvertretern um gefährliche Extremisten handelte, die versuchten, in dem von ihnen besetzten Gebiet ein fundamentalistisches Kalifat zu errichten. In einem im Rahmen der Informationsfreiheitsgesetze veröffentlichten Bericht der US Defense Intelligence Agency (DIA) vom August 2012 wird festgestellt, dass die Ereignisse in Bagdad „eine klare sektiererische Richtung einschlagen“ und radikale salafistische Gruppen „die Hauptantriebskräfte des Aufstands in Syrien“ seien.

Zu diesen Fraktionen gehörten der irakische Flügel von Al-Qaida (AQI) und sein Ableger, der Islamische Staat im Irak (ISI). Das Paar gründete daraufhin Daesh (den syrischen IS), eine Perspektive, die der DIA-Bericht nicht nur vorhersagte, sondern scheinbar auch befürwortete:

„Wenn sich die Situation entwirrt, besteht die Möglichkeit, ein erklärtes oder nicht erklärtes salafistisches Fürstentum in Ostsyrien zu errichten … Das ist genau das, was die unterstützenden Mächte der Opposition wollen, um das syrische Regime zu isolieren … ISI könnte dadurch in Union mit anderen Terrororganisationen im Irak und in Syrien auch einen islamischen Staat ausrufen, der eine große Gefahr mit sich bringen wird.“

Trotz dieser ernsten Bedenken schickte die CIA unaufhaltsam ungezählte Mengen an Waffen und Geld an die „gemäßigten Rebellen“ Syriens, wohlwissend, dass diese „Hilfe“ fast unweigerlich in die Hände des IS gelangen würde. Darüber hinaus führte Großbritannien gleichzeitig geheime Programme durch, die Millionen kosteten, um oppositionelle Paramilitärs in der Kunst des Tötens auszubilden und verwundeten Dschihadisten medizinische Hilfe zu leisten. London spendete außerdem mehrere in Katar gekaufte Krankenwagen an bewaffnete Gruppen in Syrien.

Durchgesickerte Dokumente weisen darauf hin, dass das Risiko, dass Ausrüstung und geschultes Personal dieser Bemühungen an Al-Nusra, den IS und andere extremistische Gruppen in Westasien verloren gehen, vom britischen Geheimdienst als unvermeidlich „hoch“ eingestuft wurde. Es gab jedoch überhaupt keine begleitende Strategie, um dieser Gefahr entgegenzuwirken, und die illegalen Programme gingen weiter. Fast so, als ob die Ausbildung und Bewaffnung des IS genau das gewünschte Ergebnis gewesen wäre.

Ende der Übersetzung

