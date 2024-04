NATO-Jubiläum

Die NATO feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag, aber die Geschichtsschreibung im Westen lässt bei den feierlichen Artikeln und Ansprachen die unschönen Seiten der NATO weg. In Russland sind sie natürlich ein Thema und allgemein bekannt.

Wenig überraschend ist die Sicht auf die NATO in Russland eine andere als im Westen. Das Jubiläum der NATO war dem russischen Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick einen lange Beitrag über die Geschichte der NATO wert, den man im deutschen Fernsehen nie zu sehen bekommen dürfte. Aber das Interessante ist, dass das russische Fernsehen sich nichts ausgedacht hat, denn alles, was in dem Beitrag berichtet wird, ist wahr, was jeder überprüfen kann. Das zeigt einmal mehr, wie die Geschichte im Westen umgeschrieben wird. Daher habe ich den russischen Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die NATO weitet sich aggressiv aus und übernimmt neutrale Länder

Der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gange. Premierminister Winston Churchill steht an der Spitze Großbritanniens. Er ist schlau wie ein Fuchs. Er gilt in England noch immer als das Musterbeispiel eines Gentleman, des wohl besten Regierungschefs und als Symbol für die Weisheit der englischen Diplomatie.

Wie es sich für einen Vertreter der britischen Elite gehört, hat er unser Land von klein auf gehasst. Schließlich liegt die jahrhundertealte Feindschaft gegen Russland diesen Inselbewohnern im Blut. Nachdem Churchill in die Regierung eingetreten war, initiierte er die britische Intervention im jungen Sowjetrussland, und als Kriegsminister sagte er 1919: „Es ist eine völlige Absurdität, nicht zuzustimmen, dass der Bolschewismus viel schlimmer ist als der deutsche Militarismus.“

London kackt fast immer in unsere Richtung, außer in Zeiten, in denen es eine existenzielle Bedrohung für die Briten gibt. (Anm. d. Übers.: „Die Engländerin kackt immer in unsere Richtung“ ist ein russisches Zitat aus dem 19. Jahrhundert, als Queen Victoria ihre anti-russische Politik führte)

In der Geschichte gab es nur drei solche Fälle: Napoleon, vor dem Russland England gerettet hat, den Ersten Weltkrieg, als Großbritannien keine andere Möglichkeit als ein Bündnis mit Frankreich und Russland – die Entente – hatte, und der Zweite Weltkrieg, als wiederum Russland in Form der UdSSR die entscheidende Rolle bei der Niederlage Hitlers spielte. Sonst wäre von den Briten nichts übrig geblieben.

Aber selbst als unser Verbündeter in der Anti-Hitler-Koalition im Zweiten Weltkrieg tat Churchill alles, um die Eröffnung der zweiten Front zu verzögern, zu verschieben und damit die UdSSR maximal zu erschöpfen. Und das, obwohl die Führer der UdSSR, der USA und Großbritanniens – Stalin, Roosevelt und Churchill – aktiv Briefe austauschten und ihre Aktionen koordinierten.

Von unserer Seite aus war alles aufrichtig. Man denke nur an das Plakat in Charkow nach der Befreiung der Stadt von den Faschisten im Jahr 1943: „Es lebe das Kampfbündnis der Völker der UdSSR, Englands und der USA“ stand dort auf Ukrainisch geschrieben. Ist das nicht ein aussagekräftiges Bild?

Bis zu Eröffnung der zweiten Front blieb noch ein Jahr.

Aber US-Präsident Franklin Delano Roosevelt hatte keine Vorurteile gegenüber unserem Land. Die Proportionen der Ereignisse wurden ihm schon zu Beginn des Krieges klar. Im April 1942 sagte er: „An der europäischen Front war das wichtigste Ereignis des vergangenen Jahres zweifellos die vernichtende Gegenoffensive der großen russischen Armee gegen die mächtigen deutschen Gruppen. Die russischen Truppen haben mehr Menschen, Flugzeuge, Panzer und Geschütze unseres gemeinsamen Feindes vernichtet – und tun dies auch weiterhin – als alle anderen vereinten Nationen zusammen.“

Für die Nachkriegszeit hatte Roosevelt sehr konkrete Pläne für das Zusammenwirken mit unserem Land ausgearbeitet, die Churchill aus der Haut fahren ließen. Roosevelt sagte damals: „Unter der Führung von Marschall Joseph Stalin hat das russische Volk ein solches Beispiel von Vaterlandsliebe, Tapferkeit und Opferbereitschaft gezeigt, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Nach dem Krieg wird unser Land immer glücklich sein, Beziehungen guter Nachbarschaft und aufrichtiger Freundschaft mit Russland zu unterhalten, dessen Volk, indem es sich selbst rettet, dazu beiträgt, die ganze Welt vor der Nazi-Bedrohung zu retten.“

Am Ende des Krieges – selbst nach recht erfolgreichen Treffen im Rahmen der „Großen Drei“ in Teheran und Jalta – wurde Roosevelt zum Hindernis für diejenigen, die der UdSSR innerlich zutiefst feindlich gesinnt waren.

US-Vizepräsident war unter Roosevelt Harry Truman, ein Mann, der Churchill in seinen Ansichten viel näher stand. Roosevelt war ihnen eindeutig im Weg.

Es muss erwähnt werden, dass der britische Geheimdienst von Beginn des Zweiten Weltkriegs an ohne Einschränkungen in die USA gelassen wurde. Sie waren nicht nur Verbündete, sondern die USA und Großbritannien arbeiteten auch gemeinsam an dem Atomprojekt. Der britische Geheimdienst kannte sein Geschäft.

Am 12. April 1945 starb Franklin Delano Roosevelt plötzlich an einer Hirnblutung, einem Schlaganfall. Es gab keine Warnzeichen. Roosevelt war erst 63 Jahre alt. Die bedingungslose Kapitulation Nazi-Deutschlands kam in weniger als einem Monat. Da Harry Truman automatisch die Befugnisse des Präsidenten geerbt hatte, ordnete er an, Roosevelt schnell und ohne Autopsie zu beerdigen, was auch geschah.

Es gab Gerüchte über einen gewaltsamen Tod, aber es kamen diejenigen an die Macht, die bereits wussten, wie man die öffentliche Meinung lenkt.

Und hier ist ein interessantes dokumentarisches Zeugnis von Valentin Zorin, dem vielleicht populärsten sowjetischen politischen Beobachter und langjährigen Korrespondenten in den USA. Einmal hatte er die Gelegenheit, Präsident Kennedy eine Frage zu stellen, die ihn wütend machte.

Wir lenken nicht vom Thema ab, sondern erzählen all das, um den Hintergrund der NATO-Gründung zu verstehen. Das ist sehr wichtig.

Also, Juni 1961. Kennedys Europareise. Wien. Und das erzählt Valentin Zorin: „Kennedy machte einen Spaziergang. Wie er sagte, um einem zu hitzigen Gespräch mit Chruschtschow zu entgehen. Und ich ging auf ihn zu und stellte ihm eine unerwartete Frage. Als Präsident Roosevelt am 12. April 1945, zwei Wochen vor dem Sieg, starb, hielt unser wunderbarer Wissenschaftler, der Akademiker Lew Iwanow, uns, den Studenten der Moskauer Universität, einen wunderbaren Vortrag, in dem er nachwies, dass Roosevelt nicht aus eigenem Antrieb gestorben ist, sondern vergiftet wurde. Er wurde auf Anweisung von Truman in aller Eile und ohne Autopsie beerdigt. Roosevelts Familie – seine Frau Eleanor und seine Söhne – verlangten, dass die Leiche exhumiert und untersucht wird. Truman weigerte sich. Truman ging, der Republikaner Eisenhower kam. Die Familie fragte wieder, und Eisenhower sagte nein. Der Demokrat Kennedy kam und nahm für sich in Anspruch, der politische Nachfolger von Roosevelt zu sein. Die Familie bat Kennedy um eine Exhumierung, aber auch Kennedy lehnte ab. Das war die Frage, die mich beschäftigte und die ich Kennedy stellte: ‚Warum?‘ Ich glaube, Kennedy wurde sogar ein bisschen wütend. Diese Journalisten, die wollen immer etwas Heißes. Dann sah er, dass sein Gesprächspartner etwas niedergeschlagen war, und er sagte: ‚Nun, die Frage wurde gestellt, sie muss beantwortet werden. Also gut, wir exhumieren ihn und finden Spuren von Gift. Den großen amerikanischen Präsident bringt das nicht zurück, aber was wird die Welt über das Land denken, in dem Präsidenten wie Ratten vergiftet werden?‘ John F. Kennedy hatte da noch 903 Tage zu leben. Und was wird die Welt von einem Land denken, in dem Präsidenten wie Hasen erschossen werden? Und nicht nur erschossen.“

Jedenfalls atmeten der frischgebackene US-Präsident Harry Truman und der britische Premierminister Winston Churchill nach Roosevelts mysteriösem frühen Tod erleichtert auf. Die beiden russophoben Falken umarmten sich und begannen mit der militärischen und strategischen Planung.

Truman stoppte sofort das Lend-Lease-Programm für die UdSSR. Ein Jahr später verlangte er von Stalin die vorzeitige Begleichung der Schulden und verweigerte den zuvor zugesagten Milliardenkredit.

Churchill entwickelte im Sommer 1945 eine geheime Militäroperation gegen die UdSSR unter dem Codenamen „Unthinkable“. Im Kern ging es darum, dass die Truppen der westlichen Alliierten, verstärkt durch übriggebliebene Verbände der Nazis, gegen die UdSSR eingesetzt werden sollen. Es war geplant, am 1. Juli 1945 überraschend anzugreifen.

Aber auch Marschall Schukow schlief nicht. Am 27. Juni formierte er die sowjetischen Truppen in Deutschland neu und Churchill wurde klar, dass etwas schief gelaufen ist. Schukow hatte in den wichtigsten Gebieten eine Überlegenheit an Mannstärke und Ausrüstung. Churchill sagt alles ab und beginnt das langfristige Spiel.

Die Ereignisse entwickeln sich jedoch sehr schnell. Etwa einen Monat später werfen die Amerikaner eine Atombombe auf Hiroshima ab. Am 6. August auf Hiroshima. Am 9. August auf Nagasaki.

Inspiriert von Harry Truman befiehlt das Pentagon, gegen die UdSSR die Operation „Totality“ zu auszuarbeiten, die viel finsterer ist als „Unthinkable“. Der Plan sieht vor, 196 Atombomben auf 20 der wichtigsten Städte der UdSSR abzuwerfen, um den ehemaligen Verbündeten ein für alle Mal zu vernichten. Churchill drängte Truman, aber es gab die Bomben nicht. Das gesamte amerikanische Atomwaffenarsenal war zu diesem Zeitpunkt bereits in Hiroshima und Nagasaki verbraucht worden. Die Produktion wurde eilig in Gang gesetzt.

Die Ziele der Atombombenabwürfe waren Moskau, Leningrad (heute Sankt Petersburg), Baku, Kasan, Tiflis, Saratow, Grosny, Kuibyschew (heute Samara), Gorki (heute Nischni Nowgorod), Taschkent, Jaroslawl und Industriezentren in Sibirien und im Ural.

Um einen solchen Schlag zu rechtfertigen, musste man Hass erzeugen. Man musste ihn am Fließband produzieren.

Churchill reiste in die USA und hielt im März 1946 in Fulton seine berühmte Rede, mit der der Kalte Krieg begann. Churchill schürte schamlos und grundlos Hass auf die UdSSR: „Heute liegt auf der Bühne des Nachkriegslebens, die vor nicht allzu langer Zeit im hellen Licht des alliierten Sieges erstrahlte, ein schwarzer Schatten. Niemand kann sagen, was in naher Zukunft von Sowjetrussland und der von ihm geführten internationalen kommunistischen Gemeinschaft zu erwarten ist, und wo die Grenzen ihres Expansionsstrebens und ihrer hartnäckigen Bemühungen liegen, die ganze Welt zu ihrem Glauben zu bekehren.“

De facto forderte Churchill eine totale militärische Überlegenheit gegenüber der UdSSR und gab den Startschuss für das Wettrüsten. So wurde die Ideologie des künftigen NATO-Blocks vorbereitet.

Währenddessen war die Sowjetunion mit sich selbst beschäftigt. Sie leckte ihre Wunden nach den kolossalen Verlusten im Kampf gegen den Faschismus. Sie stellte die Industrie wieder her und baute zerstörte Städte wieder auf. Nach drei Jahren war unsere Industrieproduktion wieder auf Vorkriegsniveau.

Churchill sagte in Fulton auch: „Wir müssen daher die überholte Doktrin der Balance of Power oder, wie sie auch genannt wird, die Doktrin des politischen Gleichgewichts zwischen Staaten aufgeben. Wir können und dürfen unsere Politik nicht auf einen minimalen Vorteil gründen und damit jemanden provozieren, seine Kräfte mit uns zu messen.“

Churchill malte uns schwarz und stellte den Westen und sein Modell als unfehlbar da, als er in Fulton erklärte: „Wir müssen unaufhörlich und kompromisslos die großen Prinzipien der demokratischen Menschenrechte und Freiheiten verkünden, die das gemeinsame Eigentum aller englischsprachigen Völker sind.“

Sehr treffend bewertete Stalin all dies am 14. März 1946 in einer Antwort an einen Korrespondenten der „Prawda“: „Man muss anmerken, dass Herr Churchill und seine Freunde in dieser Hinsicht Hitler und seinen Freunden auffallend ähneln. Hitler begann sein Geschäft der Kriegsführung mit der Verkündung einer Rassentheorie, indem er erklärte, dass nur Menschen, die deutsch sprechen, eine vollwertige Nation darstellen. Herr Churchill beginnt das Geschäft der Kriegsführung ebenfalls mit einer Rassentheorie, indem er erklärt, dass nur englischsprachige Nationen vollwertige Nationen sind, die dazu bestimmt sind, die Geschicke der Welt zu lenken. Die deutsche Rassentheorie führte Hitler und seine Freunde zu dem Schluss, dass die Deutschen als einzige vollwertige Nation die anderen Nationen beherrschen sollten. Die englische Rassentheorie veranlasste Herrn Churchill und seine Freunde zu der Schlussfolgerung, dass die englischsprachigen Nationen als einzige vollwertige Nation die übrigen Nationen der Welt beherrschen sollten.“

Allerdings war die Demokratie in den USA selbst alles andere als ideal. Man nehme nur das McCarthy-Regime in den Nachkriegsjahren. All die schändlichen Verhöre, die Verfolgung und Unterdrückung von Menschen, die Sympathien für den Kommunismus verdächtigt wurden.

Doch schweifen wir nicht ab. Geblendet von der eigenen atomaren Überlegenheit und der Idee, die UdSSR zu vernichten, gründeten die USA 1949 den NATO-Block unter dem Vorwand, sich gegen die imaginäre militärische, politische und ideologische Bedrohung durch die UdSSR wehren zu müssen.

Die Ideologie brauchte organisatorische Formen. Daher unterzeichneten die Außenminister von 12 Staaten in Washington am 4. April den Nordatlantikvertrag. Das waren in alphabetischer Reihenfolge folgende Länder: Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal und die USA.

Die Anglo-Amerikaner schmiedeten insgeheim echte Pläne zur militärischen Eroberung der UdSSR. Sie waren die ersten, die die Atombombe hatten. Sie haben sie als erste auf japanische Städte abgeworfen und damit die Vereinbarungen mit der UdSSR verletzt. Sie heizten den Kalten Krieg gegen uns an und waren die ersten, die einen Militärblock geschaffen haben.

Die UdSSR arbeitete in Frieden. Sie heizte nichts an. Sie hatte keine Atombombe, keinen Block. Aber trotzdem haben sie bereits Angst vor uns verbreitet.

Unter diesen Bedingungen brauchten wir dringend die Atombombe. Während die USA die fehlenden Bomben für die totale atomare Bombardierung der UdSSR produzierten, machten unsere Physiker unter der Leitung von Igor Kurtschatow und Julia Chariton ihre Arbeit. Sie haben es geschafft!

Am 29. August 1949 wurde auf dem Testgelände in Semipalatinsk die erste sowjetische Atombombe getestet.

Ein Jahr später hatten wir 50 solcher Bomben. Die USA hatten 300, aber die Welt war bipolar geworden. Moskau bot der britischen Regierung seine Teilnahme an der NATO an.

Nachdem er eine Absage erhalten hatte, sagte Joseph Stalin, dass das Bündnis „eine Untergrabung der UNO“ sei.

Und wenig später, 1951, kommentierte Stalin den britischen Außenminister Herbert Morrison: „Herr Morrison behauptet, dass der Nordatlantikpakt ein Verteidigungspakt sei, dass er keine aggressiven Ziele verfolge, sondern im Gegenteil gegen Aggression gerichtet sei. Wenn das stimmt, warum haben die Initiatoren dieses Paktes die Sowjetunion nicht eingeladen, sich an diesem Pakt zu beteiligen? Warum haben sie die Sowjetunion ausgeschlossen?“.

Stalin starb 1953.

Chruschtschow wiederholte im Namen der UdSSR das Angebot, der NATO beizutreten. Die Antwort war dieselbe. Jedenfalls blieb nichts anderes übrig, als den Block durch die Schaffung eines eigenen Verteidigungsbündnisses befreundeter osteuropäischer Staaten des sozialistischen Lagers auszugleichen.

Am 14. Mai 1955 wurde der Warschauer Pakt – oder besser gesagt, der Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand – unterzeichnet. Sieben Jahre nach der Gründung der NATO umfasste er in alphabetischer Reihenfolge: Albanien, Bulgarien, die DDR, Polen, Rumänien, die Sowjetunion, die Tschechoslowakei und Ungarn.

Der Warschauer Pakt bestand als militärisch-politisches Bündnis bis Februar 1991. Im Juli 1991 wurde in Prag das Protokoll über die vollständige Beendigung des Vertrages unterzeichnet. Die UdSSR war auf dem Weg zum Zusammenbruch. Die gesellschaftliche Ordnung in unseren Ländern veränderte sich. Ideologisch standen wir dem Westen nicht mehr feindlich gegenüber, so dass die Existenz einer militärischen Organisation, die sich der NATO entgegenstellte, wie wir glaubten, ihre Bedeutung verloren hatte.

Es wäre logisch gewesen, dass die NATO sich auflöst, weil der Feind verschwunden war. Das wäre geschehen, wenn die NATO wirklich ein Verteidigungsbündnis wäre. Die weiteren Ereignisse zeigten, dass der nordatlantische Block im Wesentlichen für Aggressionen ausgelegt ist. Er begann, ein Land nach dem anderen buchstäblich zu verschlingen und sich Russland immer mehr anzunähern. An eine Selbstauflösung war nicht zu denken. Die Expansion liegt in der Natur des Blocks selbst.

So traten noch vor der Gründung des Warschauer Paktes die Bundesrepublik Deutschland, Griechenland und die Türkei der NATO bei.

Gorbatschow erhielt die Zusicherung, dass sich der Block nicht nach Osten ausdehnen würde, „nicht einen Zoll“. Die Geschichte ist bekannt und Gorbatschow wurde betrogen und die NATO-„Wellen“ rollten in unsere Richtung.

1999: Polen, Tschechien und Ungarn.

2004: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien.

2009: Albanien und Kroatien.

2017: Montenegro.

2020: Nordmazedonien.

2014 findet in Kiew ein blutiger Staatsstreich statt, um die Ukraine mit Unterstützung der NATO zu schlucken, und im Südosten des Landes beginnt ein Bürgerkrieg mit einer Jagd auf die russische Sprache und Russen, die mit der erzwungenen Ukrainisierung nicht einverstanden sind. Die NATO beginnt mit der militärischen Einverleibung der Ukraine. Russland zieht im Dezember 2021 eine rote Linie: die Ukraine darf nicht in die NATO aufgenommen werden.

Der Block ignoriert diese Warnung. Russland bleibt nichts anderes übrig, als die Militäroperation zu beginnen.

Die NATO dehnt sich weiter aggressiv aus und übernimmt auch neutrale Länder.

2023: Finnland.

2024: Schweden.

Jetzt umfasst die NATO 32 Länder und insgesamt 70 Prozent der militärischen Ressourcen des Planeten. Die Ukraine und Georgien haben immer noch den Status von Kandidatenländern.

Und nun zur Erfolgsbilanz. Nehmen wir nur die Zeit nach dem Zusammenbruch der UdSSR. Die barbarische Bombardierung Jugoslawiens mit radioaktiver Munition im Jahre 1999.

Die schändliche Invasion Afghanistans durch die USA und ihre NATO-Verbündeten. Nach 20 Jahren sinnlosem Gemetzel und Versuchen, das Land zu verwestlichen, endet es in der beschämenden Flucht.

Die grundlose Invasion des Irak im Jahr 2003. Formal waren es anglo-amerikanische Streitkräfte, aber es ist klar, dass die gesamte NATO-Infrastruktur beteiligt war. Infolge des Krieges, dessen Grund offiziell als Fehler bezeichnet wurde, wurden Hunderttausende von Irakern getötet. Der Führer des Landes, Saddam Hussein, wurde gehängt. Und die Überreste der irakischen Armee bildeten das barbarische islamische Kalifat.

2011 die anglo-französische Aggression in Libyen mit Unterstützung der USA und der NATO. Die Verwüstung des Landes, die Ermordung seines Führers Muammar Gaddafi. Der Zusammenbruch des Landes. Bürgerkrieg mit Sklavenhandel und Hunderttausenden von Flüchtlingen. Die Destabilisierung Nordafrikas im Sahelgürtel.

2014 begannen die USA und ihre NATO-Verbündeten mit der Bombardierung Syriens. Der Vorwand war die Bekämpfung der IS-Terroristen, doch das Ziel war der Sturz der rechtmäßigen Regierung von Bashar al-Assad. Hätte Russland nicht in letzter Minute eingegriffen, wäre die schwarze Flagge des barbarischen Kalifats schon längst über Damaskus gehisst worden.

Schließlich die Ukraine. Der gesamte NATO-Block ist in der Ukraine in den Kampf gegen Russland eingespannt.

In Geld ausgedrückt, wurden bereits fast 200 Milliarden Dollar ausgegeben, um das Nazi-Bandera-Regime zu unterstützen. Alle nachrichtendienstlichen Informationen stammen von der NATO, ebenso wie die Planung der Operationen. Die gesamte Lenkung des Raketenbeschusses von Luft-, See- und Landzielen kommt von der NATO. Die Ausbildung der ukrainischen nationalistischen Truppen und ihr Training kommen von der NATO. Und wer zweifelt überhaupt daran, dass die Steuerung von Wasserdrohnen von NATO-Offizieren durchgeführt wird, dass die Planung und Vorbereitung von Terroranschlägen auf die Krim-Brücke von der NATO kommt, dass die Steuerung von Scalp- und Storm Shadow-Raketen von NATO-Offizieren geleistet wird, dass die Steuerung von Langstrecken-Drohnen, zum Beispiel jetzt bis nach Tatarstan, auch von NATO-Offizieren übernommen wird?

Darüber hinaus schlägt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zwei weitere Initiativen vor: die Einrichtung eines 100-Milliarden-Dollar-Fonds zur Unterstützung der Ukraine durch NATO-Länder und die Übertragung der gesamten militärischen Koordination in der Ukraine auf NATO-Strukturen. Das ist eine Versicherung gegen Trump, denn er versteht unter „amerikanischer Führung“ etwas ganz anderes.

Für Trump ist die NATO in erster Linie ein Instrument, um Geld aus den Verbündeten herauszupressen. Für Trump ist es einfach: Wenn sie nicht zahlen, verteidigen wir sie nicht.

Vor fünf Jahren diagnostizierte der französische Präsident Emmanuel Macron der NATO den Hirntod. Seitdem hat sich nichts zum Besseren gewendet.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



