Wie in Russland über die erwartete iranische Reaktion gegen Israel berichtet wird

Bombardierte iranische Botschaft

Israel hat die iranische Botschaft in Syrien bombardiert und wichtige iranische Offiziere ermordet. Nun wartet die Welt auf die iranische Antwort.

Wie der Iran auf die Bombardierung seine Botschaft in Syrien durch Israel reagieren wird, dürfte in diesen Tagen eine der spannendsten Fragen der internationalen Politik sein. Hier zeige ich, wie in Russland darüber berichtet wird und übersetze einen Beitrag aus dem wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens zu dem Thema.

Beginn der Übersetzung:

Die Situation im Nahen Osten ist dramatisch eskaliert

Das sind die ersten Minuten nach dem Angriff der israelischen Luftwaffe auf die diplomatischen Einrichtungen des Iran in Damaskus. Das sind das Konsulat und die Residenz des Botschafters, oder vielmehr das, was davon übrig ist. Die Flagge der Islamischen Republik ist deutlich über den Trümmern zu sehen. Israel hat nicht wirklich Syrien, sondern iranisches Gebiet angegriffen. So etwas hat Tel Aviv sich noch nie erlaubt.

Bei den Opfern des Angriffs handelt es sich um 13 Personen, darunter sieben hochrangige Offiziere des Korps der iranischen Revolutionsgarden. Unter ihnen ist Brigadegeneral Mohammad Reza Zahedi, der für die Al-Quds-Spezialeinheiten in Syrien und im Libanon zuständig war und zuvor die Bodentruppen des Korps der iranischen Revolutionsgarden befehligte. Obwohl er keine öffentliche Person ist, ist er mehr als symbolisch und bedeutend. Es ist ein großer Verlust nicht nur für Iran, sondern für die gesamte sogenannte Achse des Widerstands.

„Wenn man eine Schlüsselfigur in der Hierarchie entfernt, führt das zu einem institutionellen Durcheinander. Einen Nachfolger zu finden, besonders unter den Bedingungen der Krise im Nahen Osten, wird eine zeitraubende Aufgabe“, schreibt der Guardian.

Kurzum, er war ein begehrtes Ziel der israelischen Armee, für dessen Beseitigung Tel Aviv eine selbst für Israel beispiellose Eskalation mit seinem ärgsten Feind in Kauf genommen hat.

Wessen Tod man nun in Teheran noch mehr wünscht, wird beim Anblick dieser Bilder ohne Übersetzung klar. Sie verbrennen deren Fahnen und Särge, die in weiß-blaue Flaggen mit Davisstern und das Sternenbanner gehüllt sind. Wie der Iran antworten wird, ist nun die große Frage für den gesamten Nahen Osten.

„Wir sind dabei, den Zeitpunkt und die Art der Operation gegen Israel festzulegen. Die Operation wird auf jeden Fall sorgfältig durchgeführt werden und dem Feind maximalen Schaden zufügen, damit er seinen Schritt bereut“, warnte Mohammad Baghari, der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte.

Das ist eine neue Erklärung des Korps der iranischen Revolutionsgarden, die die Worte des Generalstabschefs der iranischen Armee fortsetzt und indirekt bestätigt, dass der Vergeltungsschlag direkt gegen Israel gerichtet sein wird, also von der Islamischen Republik selbst ausgeführt wird und nicht von iranischen Stellvertretern in der Region, wie es zuvor geschehen war: „Wir versichern der heldenhaften und revolutionären Nation des Iran, dass Ihre eifrigen Kinder im Korps der Islamischen Revolutionsgarde von Gottes Gnaden die nationale Forderung nach einer würdigen Bestrafung des zionistischen Feindes und seiner Unterstützer für das jüngste feige terroristische Verbrechen gegen den Iran in Damaskus erfüllen werden.“

Die Frage ist nur, wo, wann und in welchem Umfang das geschehen wird. Die CIA drängt Israel, sich vorzubereiten: „Die USA haben Informationen erhalten, dass der Iran einen Vergeltungsangriff plant, der einen Schwarm von Schahid-Sperrdrohnen und Marschflugkörpern beinhalten wird. Offiziellen Angaben zufolge sind der Zeitpunkt und das Ziel noch unbekannt, aber eine proportionale Reaktion auf den Angriff in Damaskus wäre ein Angriff auf eine israelische diplomatische Einrichtung. Der Angriff wird wahrscheinlich zwischen jetzt und dem Ende des Ramadan nächste Woche stattfinden.“

Mitte Januar hat die ganze Welt gesehen, wozu die Luftstreitkräfte des Korps der Islamischen Revolutionsgarde mit ihren Kamikaze-Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen fähig sind, als sie die Hauptstadt von Irakisch-Kurdistan, Erbil, und Stellungen von Terroristen in der syrischen Provinz Idlib angegriffen haben. Das war eine Reaktion auf den Angriff auf die Trauerfeierlichkeiten zum Todestag des Brigadegenerals des Korps der Islamischen Revolutionsgarde Qasem Suleimani.

Das war ein Angriff der Luftstreitkräfte der des Korps der Islamischen Revolutionsgarde auf das am weitesten entfernte Ziel in ihrer Geschichte. Die Raketen hatten eine Reichweite von mehr als 1.200 Kilometern. Das bedeutet, dass sie problemlos sowohl israelisches Gebiet als auch amerikanische Militärstützpunkte in der Region erreichen konnten. Schließlich ist Washington der wichtigste militärische Verbündete Tel Avivs und damit ein Komplize. Jenseits des Ozeans hat man ernsthafte Befürchtungen, dass das amerikanische Militär für die Aktionen des israelischen Militärs mit seinem Leben bezahlen muss.

„Der Angriff auf das iranische Konsulat wird nur zu einer Eskalation seitens des Irans und seiner Stellvertreter führen, was für die amerikanischen Truppen sehr gefährlich ist“, ist sich Ralph Goff, ein ehemaliger hoher CIA-Beamter, sicher.

Die NATO-Länder verlieren auch so schon in Gaza Landsleute. Am Tag nach dem Angriff auf Damaskus bombardierte Israel die palästinensische Enklave. Dabei wurde ein Konvoi einer internationalen humanitären Mission getroffen, die Lebensmittel in Katastrophengebieten verteilte. Die sieben Toten kamen aus Großbritannien, Irland, Australien, Kanada, Polen und den USA. Premierminister Netanjahu musste sich in einem Telefongespräch mit Präsident Biden persönlich für den irrtümlichen Angriff entschuldigen. Die beiden Staatsoberhäupter sind sich auch über die Operation in Rafah nicht einig, einer Stadt im südlichsten Teil des Gazastreifens, in die Israel zunächst zwei Millionen Flüchtlinge getrieben hat und die es nun stürmen will. Das Weiße Haus reagierte mit einer „Verurteilung“, was Israel noch nie gestört hat.

Die USA, die in den letzten Jahrzehnten und vor allem in den letzten sechs Monaten seit Beginn des Krieges in Gaza Waffen nach Israel gepumpt haben, aus denen Tel Aviv nun wahllos wie im Wilden Westen in alle Richtungen schießt, befinden sich nun in einer sehr schwierigen Lage. Ein Krieg mit dem Iran liegt eindeutig nicht im Interesse der derzeitigen US-Regierung. Washington hat Teheran bereits aufgefordert, keine amerikanischen Militärbasen anzugreifen. Aber das Risiko einer direkten militärischen Konfrontation ist jetzt höher denn je, und die möglichen Folgen werden nicht nur in der Region, sondern in der ganzen Welt zu spüren sein.

Ende der Übersetzung

