Wie man in Russland heute auf das eigene Land schaut

Wer in Russland lebt, hat in den letzten zwei Jahren große Veränderungen in der Gesellschaft wahrgenommen. Vor zwei Jahren gab es noch aktive Unterstützer von Nawalny und andere Kritiker am russischen Kurs. Mit dem Beginn der russischen Intervention in der Ukraine hat sich das schnell geändert.

Das ging deshalb schnell, weil die Sanktionen des Westens das Ziel hatten, jeden einzelnen Russen zu treffen und ihm wirtschaftlich zu schaden, und die Erklärungen führender westlicher Politiker, die offen anti-russisch waren und gefordert haben, jeder Russe solle persönlich leiden, haben die Stimmung in Russland kippen lassen.

Den Russen (Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel) wurde klar, dass der Westen nicht gegen Putin ist, sondern gegen Russland als Ganzes. All die Aussagen Putins der letzten Jahre, in denen er genau darauf hingewiesen hat, haben sich bestätigt. Der Westen will Russland als Staat zerschlagen und er will wieder Zugriff auf Russlands Bodenschätze, wie es in den 1990er Jahren war, als in Russland Armut, Gesetzlosigkeit, Verfall und die Mafia herrschten.

Entsprechend ist die Stimmung in Russland umgeschlagen. Die Russen empfinden Krieg in der Ukraine als Katastrophe, denn – darin sind sich wohl wirklich alle Russen einig – sie sehen die Ukrainer mindestens als Brudervolk, wenn nicht als Teil des russischen Volkes. Und ein Bruderkrieg, bei dem viele Russen Verwandte auf der anderen Seite haben, wird natürlich als Katastrophe wahrgenommen.

Aber die Russen haben akzeptiert, dass der US-geführte Westen die Ukraine als Instrument gegen Russland aufgebaut hat und dass dieser Kampf nun ausgefochten werden muss, weil die andere Seite keinerlei Verhandlungsbereitschaft zeigt. Das merkt man im Alltag, denn es ist tatsächlich so, dass sehr viele Menschen in Russland für die Soldaten spenden, ich kenne aus eigenem Erleben viele Beispiele dafür, was natürlich auch daran liegt, dass in meinem Umfeld bekannt ist, dass ich entsprechende Kontakte habe. Aber ich war überrascht, wie viele – auch entfernte Bekannte – mich angesprochen und um Tipps gebeten haben, wem sie wie helfen können. Ein kleiner Hersteller spendet Spezialshampoos und Cremes für Verwundete, andere sammeln Geld für Ausrüstung, andere engagieren sich ehrenamtlich bei der Reha von Schwerverwundeten (eine Bekannte hat dafür sogar extra ihren jungen Hund zum Reha-Hund ausbilden lassen) – die Liste ist sehr lang.

Man kann ganz objektiv feststellen, dass die Menschen in Russland zusammengerückt sind, dass Solidarität kein leeres Wort mehr ist.

Russland ist in vielem ganz anders als Deutschland und wer nie in Russland gewesen ist und erlebt hat, wie Russland sich in den letzten 25 Jahren verändert hat und die Stimmung in Russland nicht kennt, für den dürfte es schwer sein, den Kommentar zu verstehen, den der Moderator wöchentlichen Nachrichtenrückblicks des russischen Fernsehens am Sonntag zu dem Thema abgegeben hat. Aber ich habe ihn trotzdem übersetzt, auch wenn ich weiß, dass viele in Deutschland falsch oder sogar gar nicht verstehen.

Beginn der Übersetzung:

Russland stellt seine historische Einheit und Größe wieder her

Schauen Sie, was Russland heute ist. Man kann es an den Fingern abzählen. Wir sind wirtschaftlich autark und versorgen uns vollständig selbst mit Getreide und Lebensmitteln, was vor nicht allzu langer Zeit noch unvorstellbar war. Unsere Verteidigungsindustrie ist konkurrenzlos. Fernsehbilder von neuen Panzern „Armata“ – den besten der Welt -, die bei „Uralvagonzavod“ vom Band laufen, erfreuen uns ebenso wie Dutzende von im Kasaner Flugzeugwerk modernisierte strategische Bomber Tu-160M.

Wir haben aufgehört, uns dem Westen zu beugen, der noch vor wenigen Jahren entschlossen war, Russland zu vernichten, den Staat zu zerschlagen und die Gesellschaft durch Subversion zum Einsturz zu bringen. Das hat nicht geklappt. Unsere Wirtschaft wächst stärker als in Europa. Und gerade in der Zeit der Prüfungen hat sich in unserer Gesellschaft eine Stimmung der Brüderlichkeit, der Wärme und der gegenseitigen Hilfe entwickelt. Die Menschen schicken alles, was sie können, an die Front – von warmer Kleidung für die Soldaten in den Wintergräben bis hin zu Tarnnetzen und Drohnen, die in kleinen Produktionsstätten hergestellt werden.

Aus dem ganzen Land fahren Freiwillige, unterstützt von ihren Familien, an die Front. All dies zeichnet das Bild eines Landes mit großer Gegenwart und großer Zukunft. Und all das wurde jetzt irgendwie besonders deutlich.

Das kennen Sie das doch auch, wenn Sie plötzlich erstarren und sich für einen Moment in einem neuen Zustand befinden? Die Besonderheit unseres heutigen Staates ist der Abschied vom Verrat. In der Geschichte des modernen Russlands hat es Momente des Verrats gegeben, gewollt oder ungewollt, aber es gab sie. Als wir während des Zusammenbruchs der UdSSR, während einer gewissen Euphorie der Erwartung einer neuen rosaroten Welt, tatsächlich Dutzende Millionen Russen verraten haben, die außerhalb unserer neuen Grenzen geblieben sind. Als wir als neues Russland unsere alten und zuverlässigen Verbündeten verraten haben, sei es auf Kuba oder in der DDR. Beispiele dafür sind die tragischen Schicksale des ehemaligen DDR-Staatschefs Erich Honecker oder des legendären DDR-Spions Markus Wolf.

In den 90er Jahren haben wir in der Hoffnung, dass sich die Wirtschaft von selbst aufbaut und die Welt freundlich und ehrenhaft zu uns ist, das jahrtausendealte Russland fröhlich verraten, unsere eigene Armee als unnötig verachtet und sogar unsere eigene Einheit erschien irgendwie archaisch. Währenddessen degenerierte das Land, es schien uns, als lebten wir in einem großen Weltsupermarkt, wo man alles aus dem Regal nehmen und kaufen kann. Wir haben schließlich Öl und Gas.

Während uns der Westen den Kopf streichelte, degenerierten wir in einer bösartigen Trägheit. Wir sind als Staat und als Gesellschaft degradiert. Das Gefühl der Beteiligung am Schicksal des Vaterlandes, die Zivilgesellschaft, war nicht mehr spürbar, und der Patriotismus wurde von Besserwissern ins Lächerliche gezogen. Am Ende des Jahrhunderts war es so, als ob wir nicht von hier wären. Wer konnte, begann seine Kinder dorthin zu schicken. Das Geld ging dorthin, der Besitz auch. Wegzugehen war ein Traum und eine gute Sache für viele, auch für nicht so wohlhabende Leute, denn hier war nichts zu erwarten.

Das wurde nicht einmal als Verrat bezeichnet. Warum auch? Sind sie eben gegangen. Wir sind doch in einer freien Welt und einem freien Land. Es gab keine Fragen. Die Stimmung war allgemein mies, die Menschen waren entfremdet und gespalten. Schmutz auf den Straßen und Schmutz im Inneren. Die Aussichten für die Existenz Russlands trübten sich in diesem Kontext. Junge Menschen erinnern sich zum Glück nicht mehr daran. Aber jetzt – jetzt ist alles anders.

Und das alles, weil Verrat in uns – geistig, zivil, kulturell – uns in seiner Fruchtlosigkeit ekelt. Er hat sich als völlig kontraproduktiv und erbärmlich erwiesen. Er hat keine Idee und keine Mission. Der Verrat ist das Schicksal der Schwachen und geistig Dummen. Darauf kann man nichts aufbauen, aber wir wollten bauen, denn als wir um die Jahrhundertwende in den Abgrund blickten, waren wir entsetzt über das Ausmaß des Verlustes.

Manchmal ist es nützlich, uns von außen zu betrachten, mit den Augen derer, die nicht vom Hass getrübt sind. Schauen Sie, hören Sie, fühlen Sie, wie die magische russische Musik die Europäer zum Guten erhebt. Aber wir haben unseren schöpferischen Impuls auch an die Europäer weitergegeben, ohne ihn selbst zu nutzen. (Anm. d. Übers.: Hierzu werden Bilder von einem Konzert gezeigt)

Es ist schon lange her, das war 2012 im niederländischen Maastricht beim Jubiläum des Johann-Strauß-Orchesters unter der Leitung des Dirigenten und Geigers André Rieu. Da haben sie den „Russischen Walzer“ von Dmitri Schostakowitsch gespielt.

Wir werden noch einmal auf den „Russischen Walzer“ zurückkommen. In der Zwischenzeit gibt es einen weiteren Blick auf die Größe Russlands – von außen. Manchmal müssen wir unsere Wahrnehmung von uns selbst genau so auffrischen, im Spiegelbild. Der große symbolistische Dichter des frühen 20. Jahrhunderts, Rainer Maria Rilke, ein Österreicher, der auf Deutsch, Französisch und Russisch schrieb, bezeichnete Russland als seine geistige Heimat. Eine Reise durch Russland im Jahr 1899 wurde für Rilke zum wichtigsten Ereignis seines Lebens.

Er schrieb über Russland: „Das Entscheidende in meinem Leben war Russland. Russland wurde gewissermaßen die Grundlage meines Lebens und meiner Weltanschauung. Es hat mich zu dem gemacht, was ich bin; innerlich komme ich von dort, die Geburtsstätte meiner Gefühle, meine innere Quelle liegt dort“.

Und auch das ist von Rilke: „Alle Länder grenzen aneinander, nur Russland grenzt an Gott.“

Genau das, die Grenze zu Gott, spüren wir heute, als ob der Schleier von unseren Augen gefallen wäre.

Nachdem wir uns von dem inneren Verrat an uns selbst befreit haben, ist uns irgendwie alles klar geworden – wer wir sind, warum wir sind und was wir tun müssen. Wir sind eine große und reiche Zivilisation, geeint durch schöne und feste Werte. Wie Byzanz zu seiner Zeit, will man uns verschlingen. Schließlich sind wir für sie, wie Byzanz, immer noch eine riesige und unverständliche barbarische Zivilisation. Und sie haben eine Mission, wie sie glauben, und deshalb sind sie uns gegenüber so kompromisslos. Wir sind hier, um uns zu verteidigen und unsere historische Einheit wiederherzustellen.

Vor kurzem habe ich mit dem Kommandeur des Kosaken-Aufklärungsbataillons „Jenissei“ mit dem Rufnamen Amigo gesprochen. Der freiwillige Soldat ist 60 Jahre alt. Jetzt ist er an der Front in der Nähe von Jassinowataja. Und so erklärt er seinen Kämpfern die gemeinsame Aufgabe: „Die Rückgabe unseres Landes, das wir durch Verrat verloren haben.“ Das mag für manche politisch unkorrekt sein, aber die Kämpfer verstehen es.

Im Laufe dieser Schlacht hat sich Russland gewandelt und präsentiert sich in neuer Größe. Wir sind nicht mehr diejenigen, die jemanden im Stich lassen, sondern diejenigen, die retten. Was wäre jetzt mit Edward Snowden? Wäre es wie mit Julian Assange oder schlimmer? Aber so lebt er frei in Russland, hat geheiratet, ist Vater geworden und geht glücklich mit seinem Kind auf die Straße.

Putin hat Snowden einst aus humanitären Gründen Asyl in Russland gewährt, trotz des Zorns der USA. Ja, unter der Bedingung, dass er sich von hier aus nicht an anti-amerikanischen Aktivitäten beteiligen würde, aber er hat den Mann gerettet! Welcher andere Staatschef hätte das tun können? Keiner. Putin hat auch Erdogan gerettet, indem er ihn vor dem bewaffneten Staatsstreich warnte, der inklusive seiner Ermordung vorbereitet wurde. Die Amerikaner haben ihn vorbereitet. Aber niemand, nicht einmal die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder, hat Erdogan damals gewarnt.

Putins Wort ist in der Welt heute das Wort Russlands. Jeder weiß, dass es fest ist. Müssen wir dazu allzu weit gehen? Tschetschenien hat seinerzeit in einem Referendum über sein Schicksal als Teil Russlands abgestimmt, auch das auf der Grundlage von Putins Wort. Und wie weitsichtig war das! Tschetschenien ist heute wohl die kämpferischste Region Russlands. Die Tschetschenen kämpfen ehrlich für die Freiheit, ihre eigene Lebensweise zu leben, was sie ohne Russland nicht könnten.

Die Festigkeit von Putins Wort und damit von Russlands Wort ist für die Mehrheit der Länder der Welt attraktiv. China ist Moskau gegenüber so aufrichtig geworden wie kein anderes Land, das ist eine Tatsache.

Die arabischen Länder haben ihren geopolitischen Kurs radikal geändert und sich der von Russland vorgeschlagenen multipolaren Welt zugewandt. Auch das ist eine Tatsache.

Innerhalb des Landes zeigt sich die Einigkeit der Bevölkerung zumindest in der Zahl derer, die die Leistung des Präsidenten gutheißen, laut jüngsten Umfragen sind das 82 Prozent. Aber viel wichtiger ist, dass es sich um eine aktive Zustimmung handelt – die Menschen sind solidarisch in gemeinsamer Standhaftigkeit, gegenseitiger Hilfe, in einem gemeinsamen Impuls zur Verteidigung Russlands. Wir arbeiten, wir spüren einander besser, und die Beziehungen selbst sind sauberer und klarer geworden. Ja, einige haben eine andere Entscheidung getroffen. Aber das ist sogar gut, weil nun alles offen und klar ist. Die Situation ist klarer – wer, mit wem und wofür ist.

Wir sind für den Frieden. Aber Frieden ist immer das Ergebnis von Krieg. Uns wurde der Krieg aufgezwungen. Also werden wir unseren Frieden wieder durch einen Sieg gewinnen.

Im Ergebnis erscheint Russland jetzt in seiner neuen und natürlichen Größe als eine sehr gesunde, starke und attraktive Konstruktion für den Planeten und auch für uns selbst. Eigentlich ist es ein Russland, so wie es sein sollte. Niemand kann das canceln, so wie auch niemand Schostakowitschs „Russischen Walzer“ canceln kann.

Ende der Übersetzung

