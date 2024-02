Wie Putin und Russland Joe Biden und das Weiße Haus trollen

US-Wahlen

Es gibt Aussagen von Putin, die westliche Medien lieber verschweigen. Aber in Russland wird darüber berichtet und man kann sich ein Lächeln kaum verkneifen.

Vor einigen Tagen wurde Putin von einem russischen Journalisten danach gefragt, ob Trump oder Biden aus russischer Sicht der bessere US-Präsident wäre. Putin sagte daraufhin seinen Standardsatz, dass Russland mit jedem US-Präsidenten arbeiten würde, dem das Volk der USA sein Vertrauen schenkt, fügte dann aber hinzu, dass Biden für Russland besser wäre, weil er als Politiker der alten Schule berechenbarer sei als Trump. Natürlich haben westliche Medien darüber nicht berichtet, weil das alle Propaganda über russische Wahleinmischungen zu Gunsten von Trump stören würde.

Ob Putin seine Antwort ernst gemeint hat, oder ob er die US-Demokraten ein wenig trollen wollte, sei dahingestellt. Biden hat darauf jedenfalls auf seine Art reagiert und Putin danach in einer Rede öffentlich als „verrückten Hurensohn“ bezeichnet.

Danach wurde Putin dann von dem gleichen russischen Journalisten gefragt und Putins Antwort zeigte, dass er an diesem Spiel anscheinend einen diebischen Spaß hat. Ich werde das weiter unten zitieren, aber Putin hat auch wiederholt, dass Biden für Russland der bessere US-Präsident sei.

Außerdem hat der Moderator des wöchentlichen Nachrichtenrückblicks des russischen Fernsehens, der die erfolgreichste russische Nachrichtensendung ist, vor einiger Zeit beim Weißen Haus offiziell auf ein Interview mit Präsident Biden ersucht und das mit dem Putin-Interview von Tucker Carlson begründet. Dazu hat er dem Weißen Haus geschrieben, dass er gerne auch so ein langes Interview mit Biden machen möchte, um es ungekürzt in der reichweitenstärksten russischen Nachrichtensendung zu zeigen. Er wolle Biden die Chance geben, dem russischen Volk die amerikanische Position genauso offen zu erklären, wie Putin den Amerikanern die russische Position erklären konnte.

Ich bin sicher, dass niemand eine Zusage des Weißen Hauses erwartet, weil Biden schlicht zu dement ist, um sich auch nur zehn Minuten den nicht vorher eingereichten Fragen eines Journalisten zu stellen. Aber natürlich wird die Anfrage in Russland ausgekostet, denn die Tatsache, dass das Weiße Haus diese Einladung ignoriert, den Menschen in Russland die US-Position über die „Diktatur Russland“ und den „brutalen russischen Angriffskrieg“ ungeschnitten zu vermitteln, zeigt, in welchem Zustand Biden ist. Oder es zeigt, dass die „Argumente“ des Westens keiner kritischen Frage standhalten. In jedem Fall ist es eine Aussage, dass das Weiße Haus dieses Angebot ignoriert.

Ich habe diese etwas längere Einleitung geschrieben, damit der Bericht des USA-Korrespondenten, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat, für deutsche Leser besser verständlich ist. Ich habe den Bericht wie jede Woche übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Biden wählt einen zunehmend rüpelhaften Ton gegenüber Russland

In unserer letzten Sendung haben wir einen Brief an das Weiße Haus mit meiner Unterschrift gezeigt, in dem ich um ein Interview mit Präsident Biden gebeten habe. Es sind bereits alle vernünftigen Fristen verstrichen, aber eine Antwort gibt es immer noch nicht. Stattdessen bemächtigt Biden sich gegenüber dem russischen Präsidenten eines immer rüpelhafteren Tons.

Mein Kollege Pavel Sarubin bat den russischen Präsidenten Wladimir Putin um eine Stellungnahme: „Ich weiß nicht, ob man heute schon die Zeit hatte, Ihnen zu berichten oder nicht, dass US-Präsident Biden sich in einer Rede wieder einmal rüpelhaft an Ihre Adresse geäußert geäußert hat.“

„Rüpelhaft?“, fragte Putin.

„Rüpelhaft, ja. Ich möchte ihn nicht zitieren, aber trotzdem sage ich, was der US-Präsident gesagt hat. Er sagte an Ihre Adresse in einer Rede, Sie seien ein ‚verrückter Hurensohn‘. Sie haben so etwas nicht nur noch nie über ein Staatsoberhaupt gesagt, sondern Sie haben sich auch noch nie eine unkorrekte Aussage erlaubt. Reagieren Sie jetzt auch so?“

„Hören Sie, wir beide haben uns unterhalten und Sie haben mich gefragt, wen wir als nächsten US-Präsidenten bevorzugen würden. Ich habe gesagt, dass wir mit jedem Präsidenten zusammenarbeiten werden, aber ich glaube, dass für uns, für Russland, Biden der bessere Kandidat ist. Und nach dem zu urteilen, was er gerade gesagt hat, habe ich absolut Recht. Denn es ist eine angemessene Antwort auf das, was ich gesagt habe. Und warum? Weil er nicht zu mir sagen kann: ‚Wladi, gut gemacht, danke, du hast mir sehr geholfen.‘ Wir verstehen, was dort innenpolitisch passiert. Und diese Reaktion ist absolut angemessen. Das heißt, ich hatte Recht, und was ich gesagt habe, habe ich in erster Linie für unser Publikum gesagt, nicht für das amerikanische Publikum. Sie sind ein russischer Journalist, also haben Sie mich auch gefragt, was besser für uns ist. Wie ich damals sagte, denke ich immer noch so, und ich kann es wiederholen: Biden“, sagte der russische Staatschef.

Unterdessen trafen sich die Außenminister der G20 diese Woche in Brasilien. Russland wurde durch Sergej Lawrow vertreten. Es ist klar, dass auch US-Außenminister Blinken in dem in diesen Tagen üblichen rüpelhaften amerikanischen Stil das Wort ergriff. Lawrow hielt sich im Rahmen, glättete die Dinge aber nicht: „Das Schönste ist seine Aussage, dass alle Länder die Wahl haben: am Tisch des internationalen Systems zu sitzen oder auf der Speisekarte zu stehen. Das ist der Ansatz der US-Außenpolitik gegenüber denen, die nicht mit ihm übereinstimmen. Ich würde mir nur wünschen, dass unsere amerikanischen Kollegen mit diesem Appetit nicht an ihrem ‚demokratischen‘ Tisch ersticken“, sagte der russische Außenminister.

„Wir sind die USA, wir erfüllen unsere Verpflichtungen, wir kehren unseren Freunden niemals den Rücken zu. Und wir werden uns ganz sicher niemals vor Wladimir Putin beugen“, betonte Joe Biden.

Ob es ein Manifest, der Wahlkampf oder ein Zauberspruch ist, Geld für Waffen wird dadurch nicht nach Kiew fließen. Nach den öffentlichkeitswirksamen Fehlschlägen der ukrainischen Streitkräfte wird es für Biden immer schwieriger, der Welt seine „unverbrüchliche Unterstützung für die Ukraine“ zu versichern. Das Weiße Haus muss dringend etwas tun.

Und das tut es auch. Biden erklärte: „Wir können jetzt nicht gehen. Und genau darauf setzt Putin. Er setzt darauf, dass wir gehen. Deshalb spreche ich heute mit den G7-Staaten, mit einigen der Chefs der EU und der NATO. Deshalb verkünde ich mehr als 500 neue Sanktionen.“

Doch die große Frage in den USA lautet nun: Wirken die anti-russischen Sanktionen? Und wie sehr beunruhigen sie Russland überhaupt?

Ein Journalist fragte die Pressesprecherin des Weißen Hauses: „Sie haben in den letzten zwei Jahren 4.000 Sanktionen verhängt, aber die haben den Krieg nicht gestoppt. Wie wollen Sie deren Wirksamkeit bewerten?“

„Ich verstehe die Frage. Sehen Sie, wir glauben, dass diese Sanktionen funktionieren“, antwortet Karine Jean-Pierre.

Doch aus irgendeinem Grund hört man von amerikanischen Medien keine Vorhersagen mehr über den Zusammenbruch der russischen Wirtschaft. Stattdessen schreiben sie über ihre Stärkung. Politico schrieb: „Nach zwei Jahren ist die russische Wirtschaft gestärkt. Die Fabriken brummen, der Öl- und Gasverkäufe sind recht hoch und die Menschen arbeiten in einem auf Kriegswirtschaft umgestellten System. Wladimir Putin hingegen sitzt im Kreml fest im Sattel, obwohl gehofft wurde, die russischen Eliten würden sich von ihm abwenden, wenn der wirtschaftliche Druck wächst.“

Die Beziehungen zu Moskau und die weitere Unterstützung für Kiew sind zur tiefsten Bruchlinie der amerikanischen Eliten geworden. Die Demokraten beschuldigen die Republikaner, mit Moskau zusammenzuarbeiten, und Biden, der selbst die Hälfte seiner Amtszeit im Urlaub verbracht hat, wirft dem Kongress vor, dass er in den Urlaub gefahren ist, ohne Kiew Geld zu geben.

Doch der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, macht deutlich: Die Zuweisung von Geldern an Kiew ist noch in weiter Ferne. Statt sich mit Biden zu beraten, trifft er sich demonstrativ mit Trump. Und so verstärkt er nur die Panik.

„Das Problem im Moment ist, dass wir kurzfristig nichts haben. Es gibt nur eine große Anzahl von HIMARS“, sagte der politische Kommentator Reyhan Salam in einer Sendung bei CNN.

„Unter Trump wäre das nicht passiert“, antwortete ihm Lulu Garcia-Navarro, eine Journalistin der New York Times.

„Hier geht es überhaupt nicht um Trump oder irgendjemanden anderen“, entgegnete Salam.

„Der Grund ist, dass die Republikaner wegen Trump keine Zustimmung zur Geldvergabe geben“, meinte Garcia-Navarro.

„Der Punkt ist, dass unsere Militärindustrie im Niedergang begriffen ist und wir sie wiederherstellen müssen, und die Biden-Regierung ist bei diesem Prozess gescheitert“, erklärte Reyhan Salam.

In der Zwischenzeit gibt das Pentagon, wie CNN berichtet, heimlich Geld aus eigenen Reserven und zum eigenem Schaden für die Ukraine aus. Seit Oktober letzten Jahres wurden 430 Millionen für die Ausbildung von Soldaten der ukrainischen Streitkräfte und für die Lieferung militärischer Ausrüstung ausgegeben. Das Pentagon spart Geld beim Bau von Kasernen für seine eigenen Soldaten. Aber auch diese Reserven reichen nur für zwei Monate.

„Solange wir nicht mehr Mittel vom Kongress erhalten, werden wir, wie gesagt, nicht in der Lage sein, diese wichtige militärische Hilfe bereitzustellen. Die Ukraine wird Entscheidungen darüber treffen müssen, welche Stadt oder Gemeinde sie halten soll und welche nicht“, sagte die stellvertretende Pressesprecher in des Pentagon Sabrina Singh.

Der Journalist Tucker Carlson wollte den ehemaligen britischen Premierminister zum Geschäft mit dem Krieg befragen und warum es für den Westen von Vorteil ist, den Konflikt zu verlängern. Unmittelbar nach dem Interview mit dem russischen Präsidenten bot er Boris Johnson an, sich zum Scheitern der Verhandlungen in Istanbul zu äußern. Aber hier ging es nur um Geld, wie Tucker Carlson erzählte: „Johnson wird mit mir reden, haben sie mir gesagt, aber das würde eine Million Dollar in bar, Gold oder Bitcoin kosten. Das ist übrigens derjenige, der die Friedensverhandlungen um die Ukraine gestoppt hat. Er wird mir nichts erklären, bis ich bezahle. Und ich antwortete, dass ich Wladimir Putin interviewt habe. Ich verteidige ihn nicht, aber er hat mich nicht um eine Million Dollar für das Interview gebeten.“

US-Außenminister Antony Blinken sagte in Brasilien, Washington sehe keine Bedingungen für Verhandlungen über die Ukraine. Dabei wollen laut Umfragen 70 Prozent der Amerikaner, dass die Biden-Regierung Kiew so schnell wie möglich zu Verhandlungen überredet.

Aber das US-Außenministerium hat Wichtigeres zu tun. Blinken drängt die Mitarbeiter, sich mehr auf Genderfragen als auf Konfliktlösung zu konzentrieren. In einem Memo warnte er die Mitarbeiter davor, „genderspezifische“ Sprache zu verwenden. Hier ist die Liste verbotener Ausdrücke: „männliche Stärke“, „Hey Jungs“, „Meine Damen und Herren“, „Mutter/Vater“, „Sohn/Tochter“, „Ehemann/Ehefrau“. Darüber hat Fox News berichtet.

Trump baut gegen diesen „tiefen Staat“ seinen eigenen auf. Dafür entwickelt das Center for American Renewal, eine Analysegruppe, die im Falle einer Rückkehr Trumps ins Weiße Haus fast 55.000 Regierungsangestellte durch konservative Christen ersetzen will, die Trump treu ergeben sind, den christlichen Nationalismus als künftige US-Ideologie. Der Kandidat selbst veröffentlicht in sozialen Netzwerken ein Video mit dem Titel „Und Gott erschuf Trump.“

Eine kilometerlange Schlange von Menschen wartete vor den nächsten Vorwahlen auf eine Veranstaltung mit Trump. Er zerschlägt Nikki Haley in ihrer Heimat South Carolina und nimmt damit bei den Vorwahlen einen Sieg allen vier Bundesstaaten mit.

Der zweite Trailer des Films „Civil War“ über den Zusammenbruch der USA und innere Konflikte kam dieses Mal zum richtigen Zeitpunkt. In der Geschichte erklärt eine Koalition der Bundesstaaten Texas, Kalifornien und Florida Washington nach der nächsten Wahl den Krieg.

Auch im Leben läuft alles nach Drehbuch. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, schickt neue Verstärkung nach Texas, wo eine Invasion illegaler Einwanderer stattfindet. 50 Nationalgardisten und 70 Beamte der Autobahnpolizei werden dabei helfen, die Grenze zu Mexiko zu halten. Und die texanische Regierung gab bekannt, dass sie mit dem Bau einer Militärbasis und der Aufstellung einer eigenen Armee beginnen würde. Vorerst zur Bekämpfung von Migranten.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen