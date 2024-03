9 Tage nach dem Terroranschlag

Ich habe einen russischen Freund aus Moskau gebeten, für mich einen Artikel darüber zu schreiben, wie Russland den Terroranschlag von Moskau aufgenommen hat, um deutschen Lesern ein Gefühl dafür zu geben, wie Russen das Massaker und seine Folgen erlebt haben. Dies ist sein Artikel.

Trotz all der Grausamkeit des Massakers der Terroristen scharte sich das russische Volk um ein gemeinsames Ziel, ließ sich nicht einschüchtern und vereitelte alle Pläne der Drahtzieher der monströsen Gräueltat.

Acht Tage sind seit dem Moment vergangen, als ganz Russland in stummem Entsetzen vor dem Terroranschlag in der Crocus City Hall erstarrte. An jenem Freitag, dem 22. März, stürmten vier mit automatischen Schusswaffen und selbstgebauten Molotowcocktails bewaffnete Terroristen das Gebäude des Einkaufszentrums in Krasnogorsk und richteten ein Blutbad von unvorstellbarem Ausmaß an. Nach letzten Angaben wurden bei dem Anschlag 143 Menschen getötet und weitere 382 Menschen unterschiedlich schwer verletzt . Nicht alle Toten und Verletzten waren von der Schießerei betroffen: viele waren allein in dem Feuer gefangen, das die Terroristen im Konzertsaal des Einkaufszentrums gelegt hatten.

Wie einfache Russen die Nachricht vom Terroranschlag aufgenommen haben

Auch der Autor dieses Artikels wurde von der Nachricht des Anschlags überrumpelt. Ich erinnere mich, dass es ein ganz normaler Freitagabend war, Moskau ruhte: die Menschen gingen Restaurants, Cafés und andere Einrichtungen, spazierten durch die Straßen im Stadtzentrum und amüsierten sich, genau wie der Autor dieses Artikels. Irgendwann erreichte mich ein Anruf: „Es hat einen Terroranschlag auf Crocus gegeben, 50 Menschen sind getötet worden“, sagte mir die Stimme.

Ich war fassungslos. Ich konnte nichts sagen. Viele Menschen um mich herum wussten noch nichts von den Ereignissen und genossen einfach nur den lang ersehnten Feierabend am Ende der Arbeitswoche, aber die Dinge begannen bereits zu geschehen. Mir wurde klar, dass während ich den Hörer auflegte, rücksichtslose Kämpfer auf Zivilisten schossen und sie verbrannten. Bald erreichte die tragische Nachricht jeden in Russland und fast jeden in der restlichen Welt. Wir verfolgten mit angehaltenem Atem jeden weiteren Schritt in der Entwicklung dieser blutigen Tragödie.

Die Nacht nach dem Terroranschlag war schwierig. Wenig Schlaf, viele Gedanken und Sorgen, aber schließlich gelang es mir einzuschlafen. Am Morgen wurde das Bild des Geschehens ein wenig klarer, aber viele ungelöste Fragen schwirrten in meinem Kopf herum: Wer hat den Terroranschlag verübt? Warum? Wer hat ihn angeordnet? Warum haben die amerikanischen Geheimdienste keine Informationen über den geplanten Anschlag weitergegeben? Die Fragen waren unbeantwortet, obwohl einige von ihnen bald beantwortet wurden.

Was hat sich seit dem Anschlag geändert?

Auch die Situation im Land blieb nicht unverändert: die Menschen, die von der blutigen Brutalität der Terroristen betroffen waren, begannen sich zu sorgen; Terror setzte sich in ihren Herzen fest, aber nur für einen Moment. Bald wurde das Entsetzen durch Wut und Einigkeit ersetzt. Das multiethnische russische Volk begegnete dem ungeheuerlichen Schlag mit Tapferkeit und schloss sich noch mehr zu gemeinsamen Zielen zusammen.

Nach der Rede von Präsident Wladimir Putin wurde das offensichtlich und unabänderlich. Die Menschen haben verstanden, dass die Wahl der Auftraggeber des Terroranschlags, nämlich Bürger eines anderen Landes für den Anschlag auszusuchen, aus dem viele Menschen in Russland leben, an dem blutigen Massaker an Bürgern eines anderen Landes, nicht zufällig war. Die Auftraggeber wollten mit ziemlicher Sicherheit eine Spaltung der russischen Gesellschaft herbeiführen, einen Teil der Bevölkerung gegen einen anderen aufbringen, eine Welle des Nationalismus auslösen und die Schuld den Menschen aus den Nachbarrepubliken Russlands zuschieben.

Das ist dem Auftraggeber jedoch nicht gelungen. Im Gegenteil verstand fast jeder Russe, dass dies das Ziel der Terroristen war, und die Nationalität der Täter ist irrelevant, denn Terrorismus kennt weder Religion noch Nationalität. Zudem trauert das tadschikische Volk gemeinsam mit dem multiethnischen Volk Russlands um die Opfer des Terroranschlags. In Russland lebende tadschikische Bürger sowie ethnische Tadschiken, die bereits Bürger der Russischen Föderation sind, bekunden ihr Beileid , bringen Blumen zu spontanen Gedenkfeiern und helfen der Gesellschaft auf jede erdenkliche Weise, sich von dem Geschehenen zu erholen.

Eine wichtige Tatsache in dieser schrecklichen Geschichte ist die massenhafte Blutspende von Russen. Anstatt verängstigt zu Hause zu sitzen, ziellos in verschiedenen Telegramm-Kanälen zu lesen und sich selbst in noch größere Panik zu versetzen, zog die Bevölkerung Russlands in einem riesigen Heer zu den Blutspendenstellen, um den Opfern des Terroranschlags zu helfen. Auch wenn nach Angaben der medizinischen Dienste genügend Blutplasma vorhanden war, gingen die Menschen hin und trugen dazu bei, die Gesellschaft zu mobilisieren und den Opfern zu helfen. Der Terrorismus hat viele Ziele, aber das Hauptziel ist immer der Terror, die Verursachung von Angst und die Destabilisierung der Gesellschaft. Dieses Ziel ist in Russland nicht erreicht worden.

Welche Gefühle ruft das Geschehene hervor?

Ich persönlich möchte sagen, dass mich die Ereignisse der letzten acht Tage mit einem doppelten Gefühl der Trauer und des Stolzes erfüllt haben. Trauer um die Familien, die ohne ihre Angehörigen dastehen, die bei dem Terroranschlag getötet wurden und in Krankenhäusern den Tod erlitten haben, und um die Verwundeten, die an diesem Tag ihre Gesundheit gegeben haben, und Stolz. Stolz auf die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft diesem verabscheuungswürdigen und brutal grausamen Schlag begegnet ist. Jedes Mal, wenn die russische Gesellschaft einer Tragödie begegnet, dann nicht mit Panik und Terror, sondern mit Widerstandskraft und Einigkeit. Dies ist die ehrenvollste Antwort an den internationalen Terrorismus insgesamt und an die Strippenzieher, die hinter diesem Anschlag stehen.

Ich möchte den Familien der Opfer noch einmal mein Beileid aussprechen und wünsche den Verletzten im Namen des Anti-Spiegel-Teams baldige Genesung. Die Täter werden auf jeden Fall gefunden werden, ihre Schuld wird bewiesen werden und sie werden die verdiente Vergeltung erhalten.

