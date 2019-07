Trotz Sperrung von NuoViso: Die neue Folge von „Tacheles“ ist da

Diese Folge haben wir am Donnerstag aufgenommen, als wir noch nicht wissen konnten, dass NuoViso an dem Abend gesperrt wird. Daher ist die Sperrung noch kein Thema. Aber der Titel der Sendung wurde durch die Zensur bei YouTube unerwartet aktuell.

Da Robert derzeit in Kanada auf einer Konferenz ist und wenig Zeit hat, wurde diese Sendung etwas kürzer als gewöhnlich. In der aktuellen Sendung von Tacheles haben wir uns die neuen Kandidaten für Spitzenpositionen in der EU angeschaut und gefragt, was das noch mit Demokratie zu tun hat. Es ging um Ursula von der Leyen und Christine Lagarde.

Außerdem ging es um die Meinungsfreiheit in Deutschland, denn nur noch 20% der Deutschen fühlen sich in Deutschland frei, ihre Meinung zu sagen. Unsere Kritik wurde nur Stunden später durch die Sperrung von NuoViso bestätigt.

Außerdem ging es um Putins Reaktion auf persönliche Beleidigungen aus Georgien und um die Frage des von Großbritannien gekaperten iranischen Tankers.

Da die Sendung heute ausnahmsweise vergleichsweise kurz bleiben musste, wurde das spannende Thema OSZE und ihre aktuellen Beschlüsse auf die nächste Sendung verschoben. Die wird dann wieder so lang sein, wie wir es von Tacheles gewöhnt sind.

Ein Hauch von '89 – Tacheles #10

