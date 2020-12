Welche Maßnahmen die USA gegen Russland planen: Teil 20 – Gesamtfazit

In diesem 20. und letzten Teil meiner Reihe über die von der RAND-Corporation empfohlenen Maßnahmen gegen Russland geht es um das Fazit, das die RAND-Corporation aus ihrer fast 300 Seiten umfassenden Studie zieht.

Die RAND-Corporation ist ein enorm mächtiger Think Tank der USA, dessen Empfehlungen von den US-Regierungen sehr oft eins zu eins umgesetzt werden. 2019 hat die RAND-Corporation eine Studie mit dem Titel „Russland überdehnen – aus vorteilhafter Position konkurrieren“ (Extending Russia – competing from advantageous ground) veröffentlicht, die im Grunde eine Anleitung zu einem wirtschaftlichen, politischen und medialen Krieg gegen Russland ist. Es werden alle Maßnahmen gegen Russland erörtert und empfohlen, außer einem heißen Krieg. Man will Russland in die Knie zwingen.

Das ist insofern bemerkenswert, weil die RAND-Corporation 2019 in einer anderen Studie auch festgestellt hat, dass Russland keinerlei aggressive Absichten hat. Anstatt sich aber darüber zu freuen und nun für eine Entspannung gegenüber Russland zu plädieren, hat RAND ein sehr umfangreiches Maßnahmenpaket vorgeschlagen, mit dem Russland endlich dazu gebracht werden soll, aggressiv auf die Provokationen aus den USA zu reagieren. Die Details finden Sie hier.

Die Studie unter dem Titel „Russland überdehnen“, um die es in dieser Reihe geht, ist quasi die Fortsetzung der anderen Studie, denn sie führt im Detail auf, wie man Russland in existenzielle Not bringen und damit zu aggressiven Reaktionen provozieren kann. In dieser Reihe bin ich darauf im Detail eingegangen, nun ist es Zeit für das Fazit.

Fazit der Studie

Ich werde das Fazit nicht mit eigenen Worten zusammenfassen, sondern komplett übersetzen.

Beginn der Übersetzung:

In jedem Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten ist Russlands größte Verwundbarkeit seine Wirtschaft, die vergleichsweise klein und stark von Energieexporten abhängig ist. Die größte Sorge der russischen Führung gilt der Stabilität und Dauerhaftigkeit des Regimes.

Russlands größte Stärken liegen im Bereich der militärischen und der Informationskriegsführung. Russland hat fortschrittliche Luftverteidigungs-, Artillerie- und Raketensysteme stationiert, die die Luftverteidigungsunterdrückung und Artillerieabwehrkapazitäten der USA und der NATO weit übertreffen und die US-Bodentruppen möglicherweise zwingen, ohne Luftüberlegenheit und mit schlechterer Feuerunterstützung zu kämpfen. Russland hat auch neue Technologien mit alten Techniken der Fehlinformation, Subversion und Destabilisierung in abgeglichen.

Die vielversprechendsten Maßnahmen, um Russland zu stressen, sind diejenigen, die diese Schwachstellen, Ängste und Stärken direkt angehen und Schwachstellen ausnutzen und gleichzeitig die aktuellen Vorteile Russlands untergraben. Die weitere Ausweitung der US-Energieproduktion in allen Formen, einschließlich der erneuerbaren Energien, und die Ermutigung anderer Länder, dasselbe zu tun, wird den Druck auf die russischen Exporteinnahmen und damit auf die nationalen und Verteidigungshaushalte maximieren. Unter den vielen Maßnahmen, die in diesem Bericht untersucht werden, ist diese mit den geringsten Kosten oder Risiken verbunden.

Sanktionen können auch das wirtschaftliche Potenzial Russlands einschränken. Um wirksam zu sein, müssen diese jedoch multilateral sein, zumindest unter Einbeziehung der EU, die Russlands größter Kunde und größte Technologie- und Kapitalquelle ist – in all diesen Punkten ist die Rolle der EU für Russland größer als die der Vereinigten Staaten.

Russlands Kombination aus internetverstärkten politischen Spionage- und Informationsoperationen, gepaart mit seiner langjährigen Erfahrung in Subversion und Propaganda, hat sowohl eine Ergänzung zu verdeckten und offenen Militäroperationen, als auch eine unabhängige Fähigkeit geschaffen, demokratische politische Systeme zu diskreditieren und zu destabilisieren. Doch die russische Führung hegt auch Befürchtungen (wahrscheinlich übertriebene) vor der Fähigkeit der USA, ihr System zu untergraben. Die glaubwürdige Drohung, dies zu tun, könnte ein wirksames Mittel sein, um Russland davon zu überzeugen, die Anstrengungen in diesem Bereich zurückzufahren. Die Legitimität des russischen Regimes in Frage zu stellen, sein Ansehen im In- und Ausland mit seinen nationalen und internationalen Aktionen zu verknüpfen und den demokratischen Wandel offen zu unterstützen, wird wahrscheinlich nicht die Grundlagen des russischen Staates erschüttern, aber vielleicht ausreichen, um eine Form der gegenseitigen Entspannung in diesem Bereich des Informationskrieges zu erreichen.

Die europäischen Regierungen zeigen sich besorgt über die russische Cyber-Subversion. Tatsächlich könnte diese Frage die europäische Unterstützung für weitere Sanktionen gegen Moskau fördern, vielleicht sogar mehr als die Sorge über das russische Verhalten in der Ukraine oder in Syrien.

Es wäre schwierig, die Kosten für Moskau für seine militärischen Auslandsverpflichtungen zu erhöhen, da die meisten von ihnen in kleinen Gebieten liegen, die an Russland angrenzen und mit pro-russischen Bevölkerungen bevölkert sind. Hier verleiht die Geographie Russland die Eskalationsdominanz, was bedeutet, dass jeder Versuch, größeren lokalen Widerstand zu fördern, auf eine schwere Abfuhr stoßen könnte, die den Vereinigten Staaten im Prestige und ihren lokalen Verbündeten in Leben und Land teuer zu stehen kommt. Syrien könnte 2015 vielversprechenden Boden geboten haben, um die lokale Opposition gegen die russische Präsenz zu fördern, aber die syrischen Oppositionskräfte wurden seitdem vom Regime niedergeschleift und von al-Qaida-nahen Extremisten infiltriert, was dies zu einem unattraktiven Vorschlag macht. Auch die regionale und sogar europäische Stabilität trägt hohe Kosten für die Verlängerung des syrischen Bürgerkriegs. Die Erhöhung der US-Waffenlieferungen und Berater an das ukrainische Militär ist die praktikabelste der erwogenen geopolitischen Alternativen, aber solche Bemühungen müssten sorgfältig kalibriert werden, um einen viel umfassenderen Konflikt zu vermeiden.

Russland strebt keine Parität mit den Vereinigten Staaten über das gesamte militärische Spektrum hinweg an, so dass weitere Fortschritte der USA in Bereichen bestehender Überlegenheit wenig russische Reaktionen provozieren könnten. Zum Beispiel wird Russland die US-Dominanz der Weltmeere nicht in Frage stellen. Gezielte Maßnahmen, die sich darauf konzentrieren, den begrenzten Zugang Russlands zum Arktischen Meer, der Ostsee und im Schwarzen Meer zu bedrohen, könnten Russland jedoch zu kostspieligen und relativ ineffektiven Gegenmaßnahmen veranlassen. Mögliche US-Maßnahmen umfassen häufigere U-Boot-Patrouillen in der Nähe der arktischen Stützpunkte und die Stationierung von landgestützten und/oder luftgestützten Anti-Schiff-Marschflugkörpern in der Nähe der Schwarzmeerküste.

Russland würde sich wahrscheinlich gezwungen fühlen, jeder Zunahme der strategischen nuklearen Fähigkeiten der USA zu entsprechen. Ein solcher Wettlauf wäre die riskanteste der in diesem Bericht untersuchten Maßnahmen. Darüber hinaus würde eine erweiterte US-Raketenabwehr die Vereinigten Staaten wahrscheinlich viel mehr kosten als die wahrscheinliche Reaktion, eine Erhöhung der Anzahl von Raketen und Sprengköpfen, Russland kosten würde.

Der andere Bereich, in dem Russland die Parität bewahrt und sogar die Überlegenheit erlangt hat, ist die Luftverteidigung und das Feuer auf großer Entfernung. Größere US-Investitionen in die Unterdrückung der Luftverteidigung mit größerer Reichweite, fortschrittlichere elektronische Waffen und neue see- und luftgestützte Marschflugkörper, sowie exotischere Systeme mit vergleichbaren Fähigkeiten würden wahrscheinlich eine teure russische Antwort generieren.

Die Stationierung zusätzlicher US-Bodentruppen in Europa würde wahrscheinlich eine Reaktion der russischen Streitkräfte fördern, insbesondere wenn diese Kräfte in der Nähe Russlands positioniert wären. Die Kosten für die Vereinigten Staaten dürften jedoch höher sein als die für Russland, während zunehmende Einsätze in der Nähe der russischen Grenzen die Spannungen erhöhen, Kontroversen unter den NATO-Mitgliedern auslösen und möglicherweise anderswo russische Reaktionen hervorrufen würden.

Das Ende des INF-Vertrags wäre für Russland von größerem Nutzen als für die NATO, da die Vereinigten Staaten einen großen Vorteil bei Seemarschflugkörpern vergleichbarer Reichweite haben, die durch den Vertrag nicht eingeschränkt sind. Russische Verstöße gegen den Vertrag könnten dazu führen, dass sich die Vereinigten Staaten aus dem Vertrag zurückziehen, was gegenüber China von Vorteil sein könnte, aber der Einsatz einer neuen Generation von Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa wäre teuer, politisch herausfordernd und potenziell destabilisierend. Schließlich könnte das Ende des INF-Vertrags auch schädliche Auswirkungen zweiter Ordnung auf die Rüstungskontrollsysteme insgesamt haben.

Die meisten der in diesem Bericht behandelten Schritte sind in gewisser Weise eskalierend und die meisten würden wahrscheinlich zu einer russischen Gegeneskalation führen (Tabelle 9.1) (Anm. d. Übers.: In der Tabelle sind alle behandelten Maßnahmen aufgelistet und nach Vorteil, Nutzen- und Risikoabwägung und Erfolgsahrscheinlichkeit bewertet. Die Tabelle finden Sie bei Interesse auf den Seiten 274 und 275 der Studie). Zusätzlich zu den spezifischen Risiken, die mit jeder Maßnahme verbunden sind, besteht daher ein zusätzliches Risiko, das mit einem allgemein verstärkten Wettbewerb mit einem nuklear bewaffneten Gegner verbunden ist. Auch wenn Russland die Kosten dieses verstärkten Wettbewerbs weniger leicht tragen wird als die Vereinigten Staaten, werden beide Seiten nationale Ressourcen von anderen Zwecken abzweigen müssen. Russland um seiner selbst willen zu überdehnen, ist in den meisten Fällen keine ausreichende Grundlage, um die hier skizzierten Schritte in Betracht zu ziehen. Vielmehr müssen diese Optionen im breiteren Kontext der nationalen Politik betrachtet werden, die auf Verteidigung, Abschreckung und – wo sich die Interessen der USA und Russlands angleichen – auf Zusammenarbeit basiert.

Implikationen und Empfehlungen für die Armee

Letztlich sollte die Aufgabe, Russland zu „überdehnen“, nicht in erster Linie der US-Armee oder den US-Streitkräften obliegen. Tatsächlich fallen die vielversprechendsten Möglichkeiten zur Überdehnung Russlands – mit dem höchsten Nutzen, dem geringsten Risiko und der größten Erfolgswahrscheinlichkeit – wahrscheinlich eher in die Wirtschafts- und Informationsbereiche, als in den militärischen Bereich. Darüber hinaus strebt Russland, wie diese Studie argumentiert hat, keine militärische Parität mit den Vereinigten Staaten an und könnte sich einfach dafür entscheiden, nicht auf einige US-Militäraktionen zu reagieren (z. B. Verschiebungen der Marinepräsenz), während andere US-Militäraktionen (z. B. Streitkräfte näher an Russland stationieren) sich letztlich als teurer für die Vereinigten Staaten erweisen könnten als für Russland. Dennoch gibt es mindestens drei wichtige Implikationen dieser Arbeit für die US-Armee.

Erstens sollte die Armee ihre Expertise in allen russischen Dingen wieder aufbauen, einschließlich ausländischer Gebietsoffiziere, Linguisten und Geheimdienstanalytiker. Wenn Russland tatsächlich eine langfristige Bedrohung darstellt, dann muss die US-Armee das Humankapital entwickeln, um sich an diesem strategischen Wettbewerb zu beteiligen.

Zweitens sollte die Armee in Erwägung ziehen, mehr in die Handvoll Fähigkeiten (z. B. ballistische Kurzstreckenraketen, Schutz vor indirektem Feuer, Langstrecken-Luftabwehr und andere Systeme zur Bekämpfung russischer Luftabwehr-Fähigkeiten) zu investieren , die Russland überdehnen könnten. Die US-Armee könnte auch erwägen, einen Teil ihrer Forschungs- und Entwicklungs-Ressourcen für weniger ausgereifte, futuristischere Systeme (z. B. unbemannte Luftfahrzeuge oder ferngesteuerte Bodenfahrzeuge) auszugeben. Obwohl diese Maßnahmen an sich wahrscheinlich nicht ausreichen würden, um Russland zu überdehnen, würden sie den Abschreckungsbemühungen der USA zugute kommen und eine umfassendere Politik der Regierung verstärken.

Drittens wird die US-Armee, selbst wenn sie nicht direkt an der „Überdehnung Russlands“ an sich beteiligt ist, eine Schlüsselrolle bei der Milderung der Folgen spielen. Wie bereits erwähnt, schließen alle Maßnahmen zur Überdehnung Russlands ein gewisses Risiko ein. Infolgedessen könnte die Verbesserung der Abschreckungshaltung der USA in Europa und die Erhöhung der militärischen Fähigkeiten der USA (z. B. ein verbessertes Javelin-System oder aktive Schutzsysteme für Armeefahrzeuge) Hand in Hand gehen müssen mit jedem Schritt, Russland zu überdehnen, um die Möglichkeit einer Eskalation der Spannungen mit Russland in einen Konflikt zu verhindern.

Ende der Übersetzung



