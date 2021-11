Das russische Fernsehen: „Demokratie und Fortschritt: Explosion der Kriminalität in den USA“

USA

In den USA explodiert die Gewalt. Plünderungen in Kalifornien, ein großer Anstieg der Opfer von Schusswaffen und andere Verbrechen erschüttern die USA. Aber in Deutschland erfährt man davon nichts.

Dass die Kriminalität und die Zahl der Morde in den USA seit dem Beginn von BLM massiv angestiegen sind, ist den Wenigsten in Deutschland bekannt. In Russland hingegen wird darüber berichtet und jeder kann – Englischkenntnisse vorausgesetzt – überprüfen, ob die russischen Medien die Wahrheit berichten.

Da das Thema von deutschen Medien verschwiegen wird, habe ich nach langer Zeit mal wieder einen Bericht eines Amerika-Korrespondenten aus dem russischen Nachrichtenrückblick „Nachrichten der Woche“ vom Sonntag übersetzt. Da der Korrespondentenbericht alles, was der Korrespondent erzählt, mit teilweise schockierenden Bildern aus US-Medien belegt, empfehle ich, sich auch den russischen Beitrag anzuschauen, denn zusammen mit meiner Übersetzung ist er auch ohne Russischkenntnisse verständlich.

Beginn der Übersetzung:

Demokratie und Fortschritt: Die Explosion der Kriminalität in den USA

„China und Russland sind so vereint wie ein großer Berg“, sagte der chinesische Verteidigungsminister Wei Fenghe nach einem Gespräch mit Sergej Schoigu und fügte hinzu: „Unsere Beziehung ist besser als bei Verbündeten.“

Auch der russische und der chinesische Botschafter sind in den Vereinigten Staaten gemeinsam an die Öffentlichkeit gegangen. In einem von beiden unterzeichneten Artikel, der in der Zeitschrift The National Interest veröffentlicht wurde, lehnten Anatoly Antonov und Qin Gang die Idee von Präsident Biden, eine Art Weltforum für Demokratie ohne Russland und China einzuberufen, rundweg ab. Niemand hat ein Monopol auf Demokratie. Nach Ansicht der Diplomaten ist die Demokratie „ein universelles Recht aller Völker“: „Sie kann auf verschiedene Weise umgesetzt werden und kein Modell ist für alle Länder geeignet. Ob der Kurs eines Landes funktioniert, hängt davon ab, ob er seinen Realitäten entspricht, mit den Trends der Zeit übereinstimmt und zur wirtschaftlichen Entwicklung, zur sozialen Stabilität und zum Fortschritt sowie zur Verbesserung des Lebens der Menschen beiträgt“.

In Bezug auf die Demokratie in Russland und China riefen die Botschafter dazu auf, sich keine Sorgen zu machen, und fügten hinzu: „Einige ausländische Regierungen sollten besser über sich selbst und darüber nachdenken, was im eigenen Land geschieht.“

Und wie sieht es zu Hause in den USA aus? Ein Bericht unseres Korrespondenten.

Biden feiert sein erstes Thanksgiving als Präsident dort, wo er es gewohnt ist. Er verbringt das lange Thanksgiving-Wochenende wie üblich auf Nantucket in Massachusetts, der Insel der Milliardäre, wo sich die meisten Amerikaner nicht einmal eine Übernachtung leisten können.

„Der Präsident sagt, er sei im Weißen Haus, um sich um die Familien der einfachen Amerikaner zu kümmern, die sich in einer schwierigen Lage befinden. Wie sollen die es also verstehen, wenn er eine Woche lang in Gesellschaft von Milliardären nach Nantucket fährt, während sich viele von ihnen in großen finanziellen Schwierigkeiten befinden?“, wurde die Sprecherin von Biden von Journalisten gefragt.

„Thanksgiving ist eine Zeit, in der man die Politik beiseite lässt, Zeit mit seinen Lieben verbringt und darüber spricht, wofür man dankbar ist“, antwortete Jen Psaki, die Pressesprecherin des Weißen Hauses.

Dankbar sind der derzeitigen Regierung nur wenige Landsleute. Aufgrund einer Inflation, wie es sie in den USA seit 30 Jahren nicht mehr gegeben hat, steigen die Preise, und die Beliebtheitswerte fallen. Biden hat schlechtere Werte als alle seine Vorgänger seit dem Zweiten Weltkrieg. Er ist nicht nur der unbeliebteste Präsident, sondern auch der älteste. Er feierte kürzlich seinen 79. Geburtstag und wird sich nach Angaben des Weißen Hauses nicht zur Ruhe setzen. Er strebt eine zweite Amtszeit an.

„Ich denke, es ist jedem klar, dass er für nichts kandidieren wird. Politisch muss er das sagen, sonst wird der Amtsinhaber sofort zur lahmen Ente. Man muss sich fragen, ob er überhaupt seine erste Amtszeit zu Ende absitzen wird. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends. Er wird altersschwach“, sagte der politische Beobachter Brit Hume.

Nur Kamala Harris schneidet noch schlechter ab. Nur 28 Prozent der Amerikaner heißen die Arbeit der Vizepräsidentin gut. Die erste Frau im Amt und der schlechteste Start unter all ihren Vorgängern.

Eine Welle von Plünderungen hat Kalifornien überrollt. Tagsüber brechen Räuber in Scharen in Geschäfte ein, ohne sich vor irgendjemandem zu verstecken. Dutzende von Autos werden in der Nähe von Kaufhäusern geparkt, damit sie ihre Beute schnell einladen und wegfahren können. Die Räuber sind an allem interessiert, von Luxusmarken bis zu Pillen. Wie Heuschrecken räumen die Räuber in wenigen Minuten eine Apotheke leer. Sie wissen, dass keine Gefängnisstrafe droht. Im liberalen Kalifornien werden die liberalen Gesetze von progressiven Staatsanwälten durchgesetzt.

„Es gibt Leute, die bereit sind, kleine Diebstähle zu begehen. Das passiert, und das ist natürlich ein Verbrechen. Aber wenn wir solche Leute ins Gefängnis stecken, kostet das den Staat eine Menge Geld. Außerdem kann man im Gefängnis Gewalt ausgesetzt sein und sich alle möglichen Krankheiten einfangen“, erklärte Chesa Boudin, Staatsanwältin in San Francisco.

Wie es der Zufall will, ist die größte Zunahme der Kriminalität in Städten zu verzeichnen, die von den Demokraten regiert werden. In den Straßen Chicagos ist seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr so viel Blut geflossen – 700 Morde in weniger als einem Jahr. In Los Angeles, New York und Philadelphia ist die Situation nicht besser.

In der amerikanischen Hauptstadt gibt es Dutzende Orte der Trauer mit Kerzen und Blumen, wie diesen. Sie sind nicht für die Opfer von Verkehrsunfällen, so werden Orte geschmückt, an denen Menschen erschossen wurden. Das Jahr ist noch nicht einmal zu ende, aber es gibt schon 200 Morde in Washington.

Wäre die Justiz strenger gewesen, hätte es bei der Weihnachtsparade in der Stadt Waukesha, Wisconsin, nicht sechs Tote gegeben. Der SUV, der in den Umzug raste, wurde von Darel Brooks gefahren. Er ist 39 Jahre alt und wird seit seinem 17. Lebensjahr polizeilich erfasst: Vergewaltigung, Morddrohungen, unerlaubtes Führen einer Waffe. Wenige Tage, bevor er in die Menge fuhr, wurde Brooks verhaftet, weil er mit demselben roten Geländewagen einen Bekannten überfahren hatte. „Aber sie haben ihn gegen Kaution freigelassen! Diesen Verbrecher! Er ist drogenabhängig und trägt illegal eine Waffe bei sich. Und sie haben ihn immer wieder freigelassen, bis er bei der Parade so viele Menschen getötet hat“, empörten sich Amerikaner.

Der Fall Brooks verschwand schnell aus den Schlagzeilen. Der schwarze Kriminelle passt nicht in die Agenda der progressiven amerikanischen Medien. CNN wird verdächtigt, das Gesicht des Straftäters absichtlich aufgehellt zu haben. Wenn man seine Bilder aus den Sendungen vergleicht, die ein paar Tage auseinander liegen, sieht man, wie sein Gesicht immer heller wurde.

Bei einer anderen Geschichte hingegen wurden die Farben verdunkelt. Medien berichteten, dass im vergangenen Jahr ein Teenager, Kyle Rittenhouse, während eines Aufruhrs Schwarze erschossen habe, obwohl er weiße Randalierer getötet hat, als er sich selbst verteidigte. Dem jungen Mann drohte eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die Geschworenen sprachen ihn frei. Der Name von Kyle Rittenhouse ist in den USA jedem bekannt und der junge Mann wird seinen Namen ändern. Er will sich einen Bart wachsen lassen und abnehmen, um weniger aufzufallen. Er möchte auch an die Universität zurückkehren, wo er studiert hat, um anderen zu helfen. Er wollte Krankenpfleger werden.

„Er ist ein sehr netter junger Mann. Er ist erst 18 Jahre alt. Wir haben uns kennengelernt. Er hätte überhaupt nicht vor Gericht gestellt werden dürfen. Das war falsches Verhalten der Staatsanwaltschaft. Und jetzt, unter den Demokraten, geschieht das in ganz Amerika“, sagte Donald Trump.

Der ehemalige Präsident sieht sich zwar als der Supermann, der Amerika retten wird, schweigt aber darüber, ob er 2024 kandidieren wird. Umfragen zeigen, dass Trump bessere Chancen hat, die nächste Wahl zu gewinnen als Biden. Aber nur, wenn man die Wahl zwischen zwei Übeln hat.

Ende der Übersetzung



