Bitte um Verständnis: Ich kann aus Zeitgründen keine Mails mehr beantworten

In eigener Sache

Ich werde derzeit mit so vielen Mails überhäuft, dass ich sie nicht mehr beantworten kann. Ich bitte um Verständnis.

Ich kann verstehen, dass derzeit viele Leser Fragen haben, die sie mir stellen wollen. Ich verstehe auch den Wunsch, das eine oder andere Thema mit mir zu diskutieren oder meine Meinung zu dieser oder jener Frage zu hinterfragen. Aber leider komme ich bei der Flut von Meldungen einerseits und der Flut von Desinformationen in westlichen Medien andererseits schon mit dem Schreiben von Artikeln und der Recherche kaum noch hinterher, alleine das Studium der täglichen Meldungen und Nachrichten nimmt derzeit mindestens zwei Stunden in Anspruch.

Das gilt auch für all die Interviewanfragen, die ich bekomme: Ich kann darauf nicht eingehen, denn neben dem Schreiben und Recherchieren verliere ich derzeit viel Zeit mit Reisen, weil im Süden Russlands die Flughäfen geschlossen sind. Die Reisen in das Krisengebiet in der Ukraine nehmen daher immer einen oder zwei Tage in Anspruch und im Auto kann ich weder schreiben, noch recherchieren. Mir fehlt also schlicht Zeit. Ich bitte um Verständnis, dass ich auf Mails derzeit gar nicht mehr antworte.

Trotzdem finde ich es wichtig, die Möglichkeiten, die mir geboten werden, das Krisengebiet zu besuchen, wahrzunehmen. Nur so kann ich mir ein eigenes Bild von der Lage vor Ort und vor allem von den Menschen, ihrer Situation und der Stimmung machen.

In meinen Artikeln über meine Reise habe ich geschrieben, dass uns keinerlei Verbote darüber, was wir zeigen, filmen oder schreiben sollen, ausgesprochen wurden, außer einem: Wir sollen die russischen Soldaten nicht ohne Masken fotografieren. Sollten bei einer Reise weitere Verbote ausgesprochen werden, werde ich das erwähnen. Mir ist es wichtig, das echte Bild zu zeigen.

Als ich den Organisatoren der letzten Reise zum Beispiel sagte, dass ich über den Mangel an humanitärer Hilfe berichten will, von dem mir die Menschen in Genitschesk erzählt haben, wurde mir geantwortet: „Klar, schreib das. Bei so einem großen Unternehmen wäre es doch utopisch, dass alles sofort problemlos funktioniert. Wir sind ja nicht die westlichen Medien, die alles verschweigen, was nicht ins Bild passt.“

Dieser Linie werde ich auch weiterhin folgen und sollte es ein Thema geben, über das wir gebeten werden, zu schweigen, werde ich dazu keine Details schreiben, aber mitteilen, dass ein bestimmtes Thema zum Tabu erklärt wurde. Bisher ist das jedoch nicht geschehen, wir dürfen berichten, was wir möchten.



