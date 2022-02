Das Ende des Krieges: Russland schickt Friedenstruppen in den Donbass

Donbass

Die Dekrete des russischen Präsidenten über die Anerkennung der Republiken Donezk und Lugansk enthalten einen Passus, der die Entsendung von russischen Friedenstruppen in die Region vorsieht.

Unmittelbar nach der fast einstündigen emotionalen Ansprache von Präsident Putin, an deren Ende er – fast schon nebenbei – die Anerkennung der beiden Donbass-Republiken verkündet hat, wurde im russischen Fernsehen auch gleich die Unterzeichnung der beiden Abkommen mit den Donbass-Republiken gezeigt. Der Kreml hat danach zwei Dekrete (hier für Donezk, hier für Lugansk) veröffentlicht, die die Entsendung von russischen Friedenstruppen in den Donbass vorsehen.

Die beiden gleichlautenden Dekrete umfassen nur vier Punkte, plus den fünften Punkt über deren Inkrafttreten . Im ersten Punkt erklärt Putin, dass er aufgrund der Weigerung der Ukraine, den Konflikt friedlich und entsprechend dem Minsker Abkommen zu lösen, die jeweilige Republik anerkennt. Im zweiten Punkt wird das Außenministerium angewiesen, diplomatische Beziehungen zu der jeweiligen Republik aufzunehmen. Im dritten Punkt wird das Außenministerium angewiesen, einen Freundschaftsvertrag mit der jeweiligen Republik auszuhandeln.

Der vierte Punkt hat es in sich, weshalb ich ihn am Beispiel des Dekrets für Donezk übersetze, die Dekrete sind wie gesagt identisch.

„Das Verteidigungsministerium soll im Zusammenhang mit der Anfrage des Chefs der Volksrepublik Donezk bis zum Abschluss des in Punkt 3 genannten Vertrages sicherstellen, dass die Streitkräfte der Russischen Föderation auf den Territorium der Volksrepublik Donezk den Frieden sichern.“

Was bedeutet das?

Zunächst einmal dürfte das dafür sorgen, dass in der Ostukraine endlich Frieden einkehrt, wenn Kiew keinen heißen Krieg mit Russland möchte. Schließlich ist der Beschuss von Wohngebieten nicht anerkannter Republiken etwas anderes, als die russische Armee zu beschießen. Daher wird die russische Anerkennung im Donbass auch auf den Straßen gefeiert.

Aber natürlich dürfen wir nun gespannt sein, wie der Westen seine Schnappatmung verarbeitet. Der Westen hat die Mutter aller Sanktionen versprochen, wenn russische Truppen in die Ukraine eindringen. Da das nun – zumindest aus Sicht des Westens, der die Gebiete als zur Ukraine zugehörig ansieht – geschieht, müsste der Westen nun Nord Stream 2 schließen, Russland vielleicht vom SWIFT abkoppeln, vielleicht sogar den russischen Energiesektor sanktionieren, wie EU-Kommissionschefin von der Leyen angedroht hat.

Aber die ersten Reaktionen im Westen klingen nicht danach, als würde es harte Sanktionen geben.

Auch wenn man in der EU natürlich in den nächsten Tagen mit Schaum vor’m Mund gegen Russland wettern wird, dürften viele EU-Politiker insgeheim froh über diese Entwicklung sein, denn letztlich ist damit die Kriegsgefahr in Europa stark gesunken. Zumindest, wenn die Ukraine nicht auf die Idee kommt, Russland anzugreifen, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Und da ein Angriff auf den Donbass nun einen Angriff auf Russland bedeutet, wenn da erst einmal russische Soldaten sind, dürfte es dort nun ruhiger werden.

In Kiew dürften sich auch viele heimlich darüber freuen, denn die Kriegshysterie der letzten Monate war Gift für die ohnehin kaputte ukrainische Wirtschaft. Aber es gibt in der Ukraine auch die starke Fraktion der radikalen Nationalisten, die nun einen Waffengang fordern könnten. In der Ukraine kann die aktuelle Entwicklung daher auch zu einer weiteren Destabilisierung des Landes von innen führen.

Eine kurze Einführung ins Völkerrecht

Im Völkerrecht gibt es zwei Bestimmungen, die einander widersprechen. Da ist zunächst die Unverletzbarkeit der Grenzen, nach der die Abspaltung des Donbass von der Ukraine eine illegale Verletzung der ukrainischen staatlichen Integrität darstellt Andererseits gibt es das Selbstbestimmungsrecht der Völker, nach dem die Völker, also Bewohner einer Region, frei entscheiden können, in welchem Staat sie leben möchten. Nach dieser Bestimmung hat die Bevölkerung des Donbass das Recht, sich von der Ukraine loszusagen und zu entscheiden, ob sie einen eigenen Staat gründen wollen. Da diese Punkte einander widersprechen, wird es kompliziert. Obwohl, eigentlich nicht, denn seit der Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes zum Kosovo ist die Sache klar: Eine einseitige Sezession (also Unabhängigkeitserklärung) ist vom Völkerrecht gedeckt, auch wenn sie den Gesetzen des Landes widerspricht.

In seinem Urteil kam der Internationale Gerichtshof zu dem Schluss:

„Somit stellte der Internationale Gerichtshof fest, dass die Frage nach der Vereinbarkeit der Unabhängigkeitserklärung mit dem internationalen Recht mit Ja zu beantworten ist.“

Dieses Urteil kam durch massiven Druck des Westens zu Stande. Und ob es dem Westen gefällt oder nicht: Darauf beruft sich auch die Krim und darauf beruft sich auch der Donbass.

Es ist verlogen vom Westen, etwas nach politischer Sympathie anzuerkennen, denn das Völkerrecht und die Urteile des Internationalen Gerichtshofes gelten für alle. Auch, wenn der Westen nun Zeter und Mordio schreien wird.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen