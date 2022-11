Italienischer Verteidigungsminister befürchtet 7-10 Mio. „Winterflüchtlinge“

Ukrainekonflikt

Da Russland auf den Terroranschlag auf die Krimbrücke mit massiven Bombardierungen der ukrainischen Stromversorgung reagiert hat, befürchten Politiker in der EU im Winter bis zu zehn Millionen zusätzliche Flüchtlinge.

Der Terroranschlag auf die Krimbrücke war eine der „roten Linien“ Russlands, denn die Brücke stellt eine für Russland sehr wichtige zivile Infrastruktur dar. Daher hat Russland auf den Terroranschlag mit massiven Bombardements ukrainischer Infrastruktur reagiert und greift die ukrainische Stromversorgung an. Vor dem Terroranschlag hat Russland auf solche Angriffe verzichtet, obwohl das ukrainische Militär von der funktionierenden Stromversorgung profitiert hat.

In der Ukraine kommt es seit dem Beginn dieser russischen Angriffe zu massiven Ausfällen von Strom und Heizung, was im Winter einen Flüchtlingsstrom in Richtung EU auslösen kann. Der italienische Verteidigungsminister hat die Befürchtung geäußert, dass bis zu zehn Millionen zusätzliche „Winterflüchtlinge“ in die EU strömen könnten. Darüber hat die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Italiens Verteidigungsminister befürchtet Zustrom von bis zu 7-10 Millionen „Winterflüchtlingen“ aus der Ukraine

Guido Crozetto erklärte, er sei „besorgt über Bombardierungen, in deren Folge die Zivilbevölkerung es schwer haben werde, den Winter zu überleben.“

Der italienische Verteidigungsminister Guido Crozetto meint, dass im Winter bis zu sieben bis zehn Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine kommen könnten, und diese Befürchtungen sorgen für „Nervosität“, auch in den osteuropäischen Ländern. Das erklärte er bei der Aufzeichnung eines Interviews für die italienische Fernseh-Talkshow Porta a Porta, das am Mittwochabend ausgestrahlt wird.

„Die Nervosität der osteuropäischen Länder ist verständlich, der Krieg dauert schon seit Monaten an und zwingt die Zivilbevölkerung auf die Knie. Ich bin sehr besorgt über die Bombardierungen, die es der Zivilbevölkerung schwer machen werden, den Winter zu überleben. Die Taktik ist klar: es soll eine Flut von „Winterflüchtlingen“, die vor der Kälte fliehen, erzeugt werden. Zwischen sieben und zehn Millionen Menschen werden die Ukraine verlassen müssen, das ist das Worst-Case-Szenario“, wird er von der Nachrichtenagentur ANSA zitiert.

Nach dem Vorfall mit der Explosion der Raketen auf polnischem Gebiet nahm Crozetto Kontakt zu seinem polnischen Amtskollegen auf und nahm auch an einer per Videoschaltung übertragenen Sitzung der Kontaktgruppe zur Verteidigung der Ukraine teil, so die Agentur. Der italienische Minister erklärte, er teile die wahrscheinlichste Version, dass die von den ukrainischen Streitkräften abgefeuerten Raketen an der ukrainisch-polnischen Grenze eingeschlagen seien.

Ende der Übersetzung

Dem bleibt noch hinzuzufügen, dass in der Ukraine bereits Evakuierungspläne für den Fall von flächendeckenden Ausfällen von Strom und Heizung gemacht werden. Da es innerhalb des Landes keine Möglichkeit gibt, diese Menschen unterzubringen, dürfte die Evakuierung nach Europa gemeint sein.



