Politik und Menschen

Auf dem Valdai-Forum wurde Putin gefragt, was er zu den einfachen Menschen im Westen sagen würde. Seine Antwort war interessant.

Auf der vierstündigen Podiumsdiskussion des Valdai-Forums wurde Präsident Putin auch danach gefragt, was er den einfachen Menschen im Westen sagen würde. Da westliche Medien Putins Antwort nicht übersetzen, tue ich es.

Beginn der Übersetzung:

Konstantakopoulos: Glauben Sie, dass die Zeit für eine tiefere Integration auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion gekommen ist?

Und eine zweite Frage. Was ist Ihre Botschaft an die Menschen im Westen? Wenn Sie einen westlichen Bürger vor sich hätten, was würden Sie sagen?

Putin: Zunächst zur Integration. Das ist ein sehr sensibles Thema. Auch hier müssen wir das erreichen, was ich mit Blick auf die ganze Welt gesagt habe, nämlich einen Interessenausgleich. Wir müssen das professionell, ohne Eile und konsequent tun. Wir haben bestimmte Pläne im Rahmen der Eurasischen Wirtschaftsunion. Das betrifft die Beseitigung von Beschränkungen für die wichtigsten Warengruppen, um den freien Waren-, Finanz-, Kapital- und Arbeitskräfteverkehr vollständig zu gewährleisten.

Ich halte es nicht für zielführend, wie es beispielsweise in der EU der Fall war, als einige Länder mit einem bestimmten wirtschaftlichen Entwicklungsstand in die Eurozone eintraten und dann nicht wussten, was sie tun sollten, als Probleme entstanden, weil ihnen das Instrument der Inflation nicht mehr zur Verfügung stand, um die Dinge innerhalb ihrer Wirtschaft zu regulieren. Ich spreche von der bekannten Situation, zum Beispiel mit Griechenland und einigen anderen Ländern.

Deshalb sollten wir es nicht übereilen, sondern die von uns skizzierten Pläne konsequent umsetzen. Wir wissen, was wir in diesem Bereich zu tun haben, und wir werden es auf jeden Fall tun, wobei wir die Interessen aller Teilnehmer berücksichtigen.

Was unsere Botschaft an die normalen Menschen in westlichen Ländern, sowohl in den USA als auch in Europa, betrifft: Ich möchte das Allerwichtigste sagen: Kämpft für höhere Löhne, das ist das Erste. Zweitens: Glaubt nicht, dass Russland Euer Gegner oder gar Feind ist. Russland ist Euer Freund und wir haben jahrzehntelang alles getan und sind bereit, auch in Zukunft alles zu tun, um unsere Beziehungen zu stärken.

In diesem Zusammenhang fiel mir kürzlich ein Witz ein, den ich meinen Kollegen erzählt habe. Ein Kumpel aus Deutschland hat ihn mir neulich erzählt:

Der Sohn fragt seinen Vater: „Papa, warum ist es so kalt?“

Und der sagt: „Weil Russland die Ukraine angegriffen hat.“

Das Kind fragt: „Was hat das mit uns zu tun?“

„Wir haben Sanktionen gegen die Russen verhängt.“

„Warum?“

„Damit es ihnen schlecht geht.“

„Sind wir Russen?“

Ich möchte sagen – und damit wende ich mich an die Bürger in den europäischen Ländern und den USA -, dass alle Probleme, die sich in diesem Zusammenhang ergeben, nichts mit Handlungen Russlands zu tun haben. Sie hängen mit systemischen Fehlern zusammen, die von Ihrer politischen Führung, der politischen Führung Ihrer Länder, im Energiebereich, im Lebensmittelbereich und in der Währungspolitik begangen wurden und die zu einem beispiellosen Anstieg der Inflation und zur Verknappung von Energie geführt haben. Russland hat damit nichts zu tun – das ist das Ergebnis systemischer Fehler der Führer Ihrer Länder. Es braucht eine vernünftige Analyse des Geschehens und eine Änderung der Wirtschaftspolitik.

Was die internationale Politik betrifft, so ist sie natürlich immer die Entscheidung souveräner Staaten, aber sie muss selbstverständlich auf der Meinung der Wähler, der normalen Bürger dieses oder jenes Landes, beruhen. Aber die normalen Bürger sollten wissen, ich werde damit enden, womit ich angefangen habe: Russland ist kein Feind und hat nie böse Absichten gegenüber den europäischen Staaten oder den USA gehabt.

Und wir wissen, dass wir, Russland, dort viele Freunde haben. Wir werden unsere Beziehungen mit dem so genannten kollektiven Westen auf der Grundlage dieses Teils der Bevölkerung in den europäischen Ländern und den USA aufbauen.

Ende der Übersetzung



