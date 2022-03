Russisches Verteidigungsministerium warnt NATO und meldet Hinweise auf Biowaffen in der Ukraine

Ukraine-Konflikt

Eine Presseerklärung des russischen Verteidigungsministeriums vom 6. März hat es in sich. Es wird eine deutliche Warnung an die NATO ausgesprochen und es wird gemeldet, dass in der Ukraine illegale Biowaffen vernichtet werden.

In sozialen Netzwerken haben Fotos der russischen Nachrichtenagentur RIA die Runde gemacht, die ukrainische Dokumente zeigen. Dabei handelt es sich um die Anweisung des ukrainischen Gesundheitsministeriums an Biolabore in der Ukraine, vorhandene Stämme gefährlicher Krankheitserreger zu vernichten. Die Anweisung ist vom 24. Februar und schon am 25. Februar wurden Protokolle über die Vernichtung der Stämme geschrieben.

Die Echtheit dieser Dokumente, die ich am Ende des Artikels zeige, wird bisher nicht bestritten. Allerdings bin ich kein Fachmann für Krankheitserreger und kann nicht einschätzen, wie gefährlich sie sind und ob es sich eventuell um eine Routineaktion wegen der Ausrufung des Kriegsrechts in der Ukraine handelt. Das russische Verteidigungsministerium meldete außerdem, dass es in der Ukraine auch Anweisungen gegeben habe, gefährliche Erreger wie Milzbrand zu vernichten, allerdings sind die nach meinem Verständnis in den bisher veröffentlichten Dokumenten nicht aufgeführt.

Darüber hinaus hat das russische Verteidigungsministerium eine deutliche Warnung an NATO-Staaten ausgesprochen.

Gehen wir die Meldungen nacheinander durch und beginnen mit der Warnung an die NATO.

Deutliche Warnung an die NATO

In der Presseerklärung des russischen Verteidigungsministeriums (hier finden Sie sie auf Englisch) heißt es unter anderem:

„Gleichzeitig wissen wir von ukrainischen Angriffsflugzeugen, die zuvor nach Rumänien und in andere angrenzende Länder geflogen sind.

Die Nutzung des Flugplatznetzes dieser Länder für die Stationierung ukrainischer Militärflugzeuge mit anschließendem Einsatz gegen die russischen Streitkräfte kann als Beteiligung dieser Staaten an dem bewaffneten Konflikt angesehen werden.“

Offenbar sind ukrainische Flugzeuge in NATO-Länder geflogen und diese Länder wurden deutlich gewarnt, die ukrainischen Flugzeuge nicht von ihren Flugplätzen aus an den Kampfhandlungen teilnehmen zu lassen. Da die NATO in den Konflikt nicht eingreifen will, muss man sich allerdings fragen, warum die NATO ukrainischen Kampfflugzeugen überhaupt die Landung auf NATO-Flughäfen – die Rede scheint von Flughäfen und Polen und/oder Rumänien zu sein – gegeben hat.

Die Vernichtung von Krankheitserregern

Davon, dass das Pentagon die Biolabore in der Ukraine finanziert hat, habe ich schon berichtet und ich habe auch aufgelistet, um welche Labore es konkret geht. Das waren früher keine geheimen Informationen, sie wurden von der US-Regierung veröffentlicht, später dann aber wieder vom Netz genommen.

In der schon zitierten Presseerklärug des russischen Außenministeriums heißt zum Thema Biolabore und Biowaffen:

„Wir haben von Mitarbeitern ukrainischer biologischer Labors Unterlagen über die Notvernichtung besonders gefährlicher Erreger von Pest, Milzbrand, Tularämie, Cholera und anderen tödlichen Krankheiten am 24. Februar erhalten.

Jetzt werden die Dokumente von russischen Spezialisten der ABC-Schutztruppen ausgewertet.

Es liegt auf der Hand, dass das Pentagon zu Beginn der speziellen Militäroperation ernsthafte Sorgen hatte, dass geheime biologische Experimente auf dem Territorium der Ukraine aufgedeckt werden könnten.

Die erhaltenen Dokumente bestätigen, dass die Entwicklung von biologischen Waffenkomponenten in ukrainischen Biologielabors in unmittelbarer Nähe des russischen Territoriums stattfand.

Um zu verhindern, dass Fakten über den Verstoß durch die Vereinigten Staaten und die Ukraine gegen Artikel 1 des UN-Übereinkommens über das Verbot bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen aufgedeckt werden, hat das ukrainische Gesundheitsministerium eine Anweisung an alle biologischen Laboratorien verschickt, die gelagerten Bestände an gefährlichen Krankheitserregern zu vernichten.

In Kürze werden wir die Ergebnisse der Analyse der erhaltenen Dokumente vorstellen.“

Da der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums selbst davon spricht, dass die „Ergebnisse der Analyse der erhaltenen Dokumente“ erst noch bekannt gegeben werden, dürften die Unterlagen, die RIA bekommen und veröffentlicht hat, „harmlose“ Informationen enthalten. Aber ich bin – wie eingangs gesagt – kein Experte, daher veröffentliche ich die ukrainischen Dokumente hier. Da die vernichteten Krankheitserreger auf Latein aufgezählt werden, ist jeder Experte unter den Lesern des Anti-Spiegel aufgerufen, mir per Kommentar, Mail oder Kontaktformular nähere Informationen über die aufgezählten Krankheitserreger zu geben.

Das einzig auffällige ist die Vernichtung von Diphterie-Erregern, denn es hat in den vergangenen Jahren in der Tat in der Nähe der Biolabore in der Ukraine Ausbrüche von Diphterie gegeben. Aber mit weiteren Einschätzungen warte ich ab, bis ich die Meinung von Experten dazu gehört habe.



