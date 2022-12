Serbien und Kosovo versetzen ihre Armeen in höchste Gefechtsbereitschaft

Kriegsgefahr

Auf dem Balkan spitzt sich die Lage zu. Nachdem das Kosovo seine Armee mit Rückendeckung der EU in höchste Gefechtsbereitschaft versetzt hat, hat Serbien das gleiche getan. Ein Krieg ist nicht mehr ausgeschlossen.

Warum die Lage im Kosovo eskaliert ist, habe ich vor kurzem aufgezeigt, den Artikel mit den Details finden Sie hier. Kurz gesagt ist der Grund, dass das Kosovo gegen die dort lebende serbische Minderheit vorgeht und dabei internationale Abkommen bricht, indem es seine Polizei in den Nordkosovo geschickt hat, was aufgrund der international vereinbarten Selbstverwaltung der serbisch bewohnten Gebiete des Kosovo nicht erlaubt ist. Die EU deckt das Vorgehen des Kosovo, weil sie den Druck auf Serbien erhöhen will, das Russlands Verbündeter ist und sich weigert, sich den westlichen Sanktionen anzuschließen.

Die Eskalation

Die Situation im Kosovo ist am 6. Dezember dramatisch eskaliert, als Spezialkräfte des Kosovo, begleitet von Patrouillen der EU-Mission im Kosovo, begannen, die Räumlichkeiten der Wahlkommissionen im nördlichen Kosovo zu besetzen. Die serbische Bevölkerung organisierte sich spontan und schlug gegen die Kosovaren zurück, die sich über den Fluss Ibar zurückzogen. Am 8. Dezember drangen rund 350 Kosovo-Polizisten mit gepanzerten Fahrzeugen in den von Serben bewohnten Norden der autonomen serbischen Provinz ein und blockierten den nördlichen Teil von Mitrovica. Am 10. Dezember verhaftete die kosovarische Polizei in Mitrovica den ehemaligen serbischen Polizisten Dejan Pantic unter einem fingierten Vorwurf. Als Reaktion darauf blockierte die serbische Bevölkerung in mehreren Ortschaften Straßen mit Barrikaden.

Die Botschafter der „Quint-Gruppe (Großbritannien, Deutschland, Italien, USA und Frankreich) in Serbien forderten den serbischen Präsidenten am 25. Dezember auf, dafür zu sorgen, dass die in Nordkosovo errichteten Barrikaden innerhalb von 24 Stunden abgebaut werden. Die Diplomaten schickten einen Brief mit dieser Forderung an den serbischen Staatschef und drohten, dass sie andernfalls die Versuche des kosovarischen Ministerpräsidenten Kurti, die Situation selbst in den Griff zu bekommen, nicht stören würden. Kurti hatte zuvor in einem Interview mit dem Guardian erklärt, dass bei der Räumung der Barrikaden im Norden des Landes „Verluste nicht ausgeschlossen werden können“ und dass die Räumung „je eher, desto besser“ abgeschlossen werden sollte.

Streitkräfte in Gefechtsbereitschaft versetzt

Der Kosovo hat seine Streitkräfte am 26. Dezember in volle Gefechtsbereitschaft versetzt und 1.500 Sicherheitskräfte angewiesen, sich innerhalb der gleichen Nacht in ihre Kasernen zu begeben. Serbien reagierte mit dem gleichen Schritt und versetzte auch seine Streitkräfte in höchste Gefechtsbereitschaft. Der serbische Präsident erklärte:

„Der Präsident Serbiens hat die serbische Armee in seiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber in die höchste Stufe der Gefechtsbereitschaft versetzt (…) Dies hebt uns auf die höchste Stufe vor Aktionen der serbischen Armee zur Verteidigung der territorialen Integrität und Souveränität Serbiens und zum Schutz aller Bürger Serbiens vor Pogromen und Terror, wo immer sie leben.“

Der Schuldige steht für den Westen fest

Die Staaten des Westens haben offenbar kein Interesse daran, die Lage auf dem Balkan zu beruhigen und die kosovarische Regierung zur Einhaltung der von ihr nach Vermittlung durch die Staaten des Westens unterzeichneten internationalen Verträge zu drängen.

In Deutschland erfahren die Menschen von den Entwicklungen fast nichts, wie der Spiegel-Artikel vom 26. Dezember über das Thema zeigt. Der Artikel mit der Überschrift „Schüsse nahe Nato-Patrouille – Serbien schickt Armeechef an Grenze zum Kosovo“ bringt das Kunststück fertig, seinen Lesern in acht Absätzen praktisch keine Informationen über die Vorgänge im und um das Kosovo zu geben, dafür aber zwischen allen Zeilen zu suggerieren, dass es angeblich Serbien ist, das die Lage eskaliert.



