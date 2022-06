US-Demokraten beginnen Verhaftungswelle gegen US-Republikaner

USA

Die politische Woche in den USA hatte eine Menge Sprengstoff, von dem ich deutschen Medien nichts erfahren habe.

Der Bericht des Amerika-Korrespondenten des russischen Fernsehens unterschied sich auch an diesem Sonntag von dem, was deutsche Fernsehzuschauer aus den USA erfahren. Die Woche hatte viele Probleme für US-Präsident Biden zu bieten: Steigende Kriminalität und Inflation, Bidens eigene Unbeliebtheit und außenpolitisch war der Gipfel der Amerikas ein Reinfall, denn er zeigte, dass die Macht der USA in ihrem eigenen Hinterhof bröckelt. Die einzig gute Nachricht für Biden war, dass eine Verhaftungswelle gegen Politiker der US-Republikaner angelaufen ist.

Da vieles davon in Deutschland unbekannt, aber trotzdem wahr ist, habe ich den Korrespondentenbericht aus dem politischen Wochenrückblick des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der amerikanische Traum ist unerreichbar geworden

Das konservative Journal American Thinker schlägt Alarm. Es hat sich herausgestellt, dass der engste Berater von US-Präsident Joe Biden sein Sohn Hunter ist. Das behauptet zumindest die Journalistin Miranda Devine von der New York Post.

„Hunter Biden ist eine der psychisch labilsten und abstoßendsten Persönlichkeiten, die die amerikanische Öffentlichkeit kennt. Doch laut Miranda Devine von der New York Post gibt es Berichte, dass die Person, die Joe Biden um politischen Rat bittet, nicht seine Frau, nicht sein Stabschef und auch nicht sein ehemaliger Chef ist, wie viele vielleicht annehmen, sondern Hunter Biden. Das könnte erklären, wie und warum unser Land mit halsbrecherischer Geschwindigkeit auf dem Weg in die Hölle ist.“

Was der langjährige Junkie mit einer Vorliebe für Pornos und Orgien mit Prostituierten seinem 80-jährigem Vater in der Außen- und Innenpolitik raten kann, ist unklar. Betrachtet man die Entwicklung Amerikas selbst und das, was die USA der Ukraine antun, so erscheint die Version, dass der Junkie-Sohn der wichtigste Berater des Präsidenten ist, gar nicht so verrückt.

Auf der anderen Seite wird Präsident Selensky von seinem neunjährigen Sohn über den Krieg beraten. Die Ehefrau des Präsidenten, Alena, sagte letzte Woche im Interview mit der Daily Mail: „Er weiß alles, er gibt uns militärische Ratschläge. Welche Panzer, Flugzeuge und Hubschrauber wir kaufen sollen, was uns fehlt. Welche Länder uns schlecht helfen, welche Länder uns gut helfen. Er ist ein Militärexperte, mit ihm kann man darüber monatelang sprechen.“

Ein Bericht unseres USA-Korrespondenten.

Amerika ist marschiert gegen den viel zu lockeren Handel mit Waffen. Märsche für schärfere Waffengesetze gibt es von Küste zu Küste. Mehr als 250 Massenschießereien gab es in sechs Monaten. Washington will gerade mit einer Schweigeminute der Toten gedenken, als jemand aus der Menge schreit, er habe eine Waffe – die Menge rennt in Panik auseinander.

Der Provokateur wurde schnell überwältigt, aber die Panik in der Menge ist leicht zu erklären. In den USA gibt es mehr Waffen als Einwohner, 400 Millionen Gewehre und Pistolen. Deren Besitzer kann man auch verstehen. Die Kriminalität im Lande nimmt immer mehr zu. Die schwere Kriminalität hat in den Ballungsgebieten um 30 bis 40 Prozent zugenommen und auf die Polizei braucht man, wie in der Stadt Mount Pleasant in Michigan, nicht mehr zu warten. Sie hat mitgeteilt, dass ihr Budget für Benzin verbraucht ist und dass sie nur noch im äußersten Notfall ausrückt, ansonsten wollen die Beamten per Telefon helfen.

Benzin ist teurer denn je und kostet landesweit im Durchschnitt 5 Dollar pro Gallone. Die Inflation ist mit 8,6 Prozent für die Vereinigten Staaten außer Kontrolle. Sie macht den amerikanischen Traum unerreichbar. Alles wird teurer: Kraftstoff, Lebensmittel, Hypotheken, Dienstleistungen.

Im Herbst könnte die regierende Demokratische Partei ein Fiasko erwarten. Den Republikanern fehlt nur ein Sitz, um die Mehrheit im Senat zu gewinnen. Auch das Unterhaus, das Repräsentantenhaus, ist in greifbarer Nähe. In jedem Interview reiben sie es ihren Gegnern unter die Nase.

„In meinem Staat ist der Benzinpreis so hoch, dass es billiger wäre, Kokain zu kaufen und einfach herumzulaufen“, sagt Senator John Kennedy.

Aus dem Weißen Haus gibt es nur eine Antwort: Russland ist am Preisanstieg an amerikanischen Tankstellen schuld. Biden spricht von „Putins“ Preisanstieg, obwohl Finanzministerin Jannet Yellen zugegeben hat, dass die US-Wirtschaft in ihren eigenen Sanktionen gefangen ist: „Unsere Sanktionen gegen Russland wirken sich auf die Lebensmittel- und Benzinpreise aus. Unsere Sanktionen haben Wirkung gezeigt, aber wir werden sie weiter verschärfen, so dass die Ölpreise noch weiter steigen könnten.“

Mit dem Verzicht auf russisches Öl hat sich Washington ein Problem geschaffen. Biden bereitet sich auf einen Besuch in Saudi-Arabien vor. Es ist noch nicht lange her, dass die US-Regierung die saudische Regierung wegen der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi verurteilt und das Land als Paria beschimpft hat. Doch nun muss das Weiße Haus die bilateralen Beziehungen neu starten.

Ob der US-Präsident Prinzipien im Austausch für billiges Öl opfert, wird die Sprecherin des Weißen Hauses direkt gefragt. Die Frage wird im Zusammenhang mit dem Gipfel der Amerikas gestellt. Biden hat die Teilnehmer nicht nach geografischen Kriterien, sondern nach den Prinzipien der Demokratie eingeladen. Kuba, Nicaragua und Venezuela wurde die Einladung verweigert. Biden, der offenbar sicherstellen wollte, dass sein venezolanischer Schützling nicht völlig in Vergessenheit gerät, hat den selbsternannten Präsidenten Guaido angerufen, den Washington vor einigen Jahren ins Präsidentenamt zu bringen versuchte. Auch die Pressesprecherin des Weißen Hauses erwähnte ihn bei jeder Gelegenheit.

„AP berichtet, dass Präsident Bolsonaro von Biden Zugeständnisse für dieses Treffen und seine Teilnahme am Amerika-Gipfel verlangt hat. Können Sie diese Information bestätigen?“, wurde sie gefragt.

„Ich kann diese Information nicht bestätigen. Der Präsident wird morgen zum Gipfel aufbrechen. Was ich Ihnen sagen kann, ist dies: Die Vereinigten Staaten erkennen Juan Guaido weiterhin als Interimspräsidenten Venezuelas an.“

Mit diesem Fauxpas hat die Pressesprecherin den Gipfel der Amerikas eröffnet. Ihr Chef war im wahrsten Sinne des Wortes bereits vor dem Flug dahin gestolpert (Anm. d. Übers.: Biden ist beim Besteigen des Flugzeuges mal wieder auf der Gangway gestolpert und fast gestürzt). Es lief von Anfang an nicht gut, auch nicht bei Bidens Begrüßungsrede in Los Angeles.

Aus dem Saal wurden Biden während seiner Rede Beleidigungen zugerufen. Ihm wird Heuchelei vorgeworfen, weil er nur ausgewählte Staaten eingeladen hat. Die Staats- und Regierungschefs von Mexiko, Guatemala, Bolivien, El Salvador und Honduras haben beschlossen, das Treffen zu boykottieren, aber auch diejenigen, die teilgenommen haben, waren offen unzufrieden mit der Art und Weise, wie Washington die Region in Gute und Böse aufteilt.

„Wir möchten einen anderen Gipfel der Amerikas, das Schweigen der Abwesenden verlangt von uns eine Antwort. Damit sich das nicht wiederholt, sollte vereinbart werden, dass der Status als Gastgeberland nicht die Möglichkeit bietet, die Teilnahmeberechtigung von Ländern aus der Region einzuschränken“, sagte der argentinische Präsident Alberto Fernandez.

„Ich denke, der Ausschluss einiger Länder des Kontinents vom Gipfel der Amerikas zeigt, wie sehr die Rolle dieser Plattform geschwächt ist“, stellt Francisco Tajana, Leiter der Abteilung für internationale Zusammenarbeit im argentinischen Kulturministerium, fest.

Dem Mikrofon im Bild nach zu urteilen, wird der argentinische Politiker in Buenos Aires vom chinesischen Zentralfernsehen interviewt. Chinas Handel mit Lateinamerika belief sich im vergangenen Jahr auf 450 Milliarden Dollar. Die USA haben mit ihren engsten Nachbarn nicht einmal für 300 Milliarden Handel getrieben. Bidens nationaler Sicherheitsberater sagte, dass Washington mit Peking nicht über Scheckbücher konkurrieren werde. Diese Regierung hat andere Prioritäten. Für die Ernährungssicherheit von ganz Südamerika hat sie nur ein Achtel der Summe bereitgestellt, die sie in Form von Waffen an die Ukraine gibt. In einem Interview mit der Times sprach Henry Kissinger über die Situation in der Ukraine und den Ausweg aus der Krise: „Die Frage ist jetzt, wie man diesen Krieg beendet. Wenn es vorbei ist, muss ein Platz für die Ukraine und auch für Russland gefunden werden, wenn wir nicht wollen, dass Russland zu einem Vorposten Chinas in Europa wird.“

Der legendäre Politiker findet bei der neuen Generation von US-Diplomaten kaum noch Gehör. Bei einer weiteren Pressekonferenz sprach Karen Donfried, Beraterin des US-Außenministers, über die Beziehungen der USA zu Russland. Moskau wurde traditionell wegen allem beschuldigt. Die Diplomatin sprach mit Journalisten aus verschiedenen Ländern und ignorierte die russische Presse.

„Ich weiß, dass Sie eine Menge Fragen haben. Aber die stellvertretende Außenministerin hat heute noch viel zu tun. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen“, wurde die Pressekonferenz beendet.

„Entschuldigen Sie, aber was ist mit einer Frage von russischen Medien?“, fragte ich.

„Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir eine E-Mail. Ich werde sie an den Berater des Außenministers weiterleiten.“

Wir haben dem Sprecher des Außenministeriums eine halbe Stunde später eine E-Mail geschickt. Die Fragen bezogen sich auf US-Waffenlieferungen an die Ukraine. Auch am fünften Tag ist noch keine Antwort eingegangen.

Die Waffen fließen in so einem Strom, dass das Pentagon seinen Vorrat an Javelins und Stingers fast verbraucht hat. Laut Bloomberg verbleiben den Amerikanern nur noch Raketen für zwei bis drei Monate Kampfeinsatz. Die USA haben keine klare militärische Strategie in der Ukraine. Das sagt ein Artikel der New York Times. Die Führung der ukrainischen Armee hat zugegeben, dass sie ihren Kollegen in Übersee vieles nicht erzählt. Damit der Nachschub an Waffen nicht abreißt, verheimlichen sie, wie viel Ausrüstung und wie viele Menschen sie verloren haben.

„Wir rüsten die Ukraine seit mindestens 2017 mit schweren Waffen aus und provozieren damit Russland auf der anderen Seite der Grenze. Und es wurde kein Versuch unternommen, den bewaffneten Konflikt auf diplomatischem Wege zu lösen. Stattdessen hat die Biden-Administration eine Eskalation des Konflikts herbeigeführt, offenbar absichtlich“, so der Journalist Glenn Greenwald.

Biden hatte zuvor erklärt, er habe Selensky vor einem möglichen militärischen Konflikt gewarnt, aber Selensky habe nicht auf ihn gehört.

„Ich werde oft gefragt, warum die Republikaner nicht fair spielen. Wenn wir also tun, was sie tun, ist unsere Demokratie in Gefahr. Das meine ich ernst“, sagte Biden in einer Talkshow.

„Das ist verständlich und einfach. Es ist, als würde man Monopoly gegen jemanden spielen, der die Regeln bricht und tut, was er will. Was also tun?“, fragte der Talkshow-Moderator.

„Ich schicke sie ins Gefängnis. Dort gibt es eine besondere Zelle“, lacht Biden.

Wie es der Zufall wollte, hat das FBI parallel zu diesem Scherz in der Late-Night-Show tatsächlich damit begonnen, republikanische Politiker zu verhaften. Ryan Kelly, der Gouverneurskandidat von Michigan, wurde verhaftet. Der ehemalige Trump-Berater Peter Navarro wurde festgenommen. Beide sind angeklagt, an der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar vor eineinhalb Jahren beteiligt gewesen zu sein.

Der Kongress hat eine echte Show abgezogen. Die Sitzung fand nicht tagsüber statt, sondern am Abend zur besten Sendezeit und live, damit möglichst viele Zuschauer die Anschuldigungen gegen den ehemaligen Präsidenten sehen konnten. Der Ausschuss gegen Trump soll die Umstände des Angriffs vom 6. Januar untersuchen und zeigte Aufnahmen von der Vernehmung der Tochter des Ex-Präsidenten und mehrerer anderer Zeugen.

Die Republikaner glauben, dass die Demokraten auf diese Weise von den Problemen ablenken wollen: Inflation, Preise, Kriminalität. Der Ausschuss hat einen Fernsehproduzenten mit der Organisation der Anhörungen beauftragt. Die Anhörungen, die einer Talkshow glichen, wurden von allen Fernsehsendern übertragen. Die Zuschauer durften Zeugen anhören und bekamen neue Aufnahmen vom Angriff auf das Kapitol zu sehen.

Umfragen zeigen, dass Donald Trump bei den Republikanern der beliebteste Politiker ist, während seine engsten Konkurrenten Dutzende Prozentpunkte hinter ihm liegen. Biden hingegen scheint im Rennen um das Jahr 2024 keine Chance zu haben. Die New York Times befragte die führenden Demokraten, und viele Parteifreunde des Amtsinhabers wollten seine Wiederwahl nicht.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen