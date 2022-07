Weißrussischer Generalstab wirft dem Westen Kriegsvorbereitungen vor

Kriegsgefahr

Der stellvertretende Chef des weißrussischen Generalstabs stuft die Aktivitäten der NATO in Polen und dem Baltikum als Kriegsvorbereitungen ein.

In Weißrussland stuft man die Aktivitäten der NATO an den Grenzen von Weißrussland als Kriegsvorbereitungen gegen Weißrussland und Russland ein. Ich habe die entsprechende Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS übersetzt, will aber zum Verständnis noch etwas vorausschicken, was wahrscheinlich nicht jedem bekannt ist.

Die US-„Raketenabwehr“ in Europa

Die sogenannte „Raketenabwehr“, die die USA in Rumänien in Betrieb genommen haben und die in Polen derzeit in Betrieb genommen wird, ist kein defensives System, wie der wohlklingende Name vermuten lässt, sie ist ein offensives System. Der Grund ist, dass die Raketenabwehr als Startrampe das System MK-41 nutzt. Dieses System ist universell einsetzbar und kann sowohl Abwehrraketen abfeuern, als auch Tomahawk-Marschflugkörper, die wiederum atomare Sprengköpfe tragen können. Damit wird das US-Raketenabwehrsystem gleichzeitig zu einer Angriffswaffe, mit der man Marschflugkörper in unmittelbarer Nähe der russischen Grenze starten kann, die innerhalb von 10 bis 12 Minuten fast jedes Ziel im europäischen Teil Russland mit Atomwaffen erreichen können.

Die geringe Vorwarnzeit beim Einsatz solcher Marschflugkörper macht die Sache so gefährlich. Wenn Russland verdächtige Raketen entdeckt, hat es nur wenige Minuten Zeit, um zu entscheiden, ob es atomar reagieren soll oder nicht. Das macht die Gefahr eines Atomkrieges in Europa aus Versehen real. Mehr Details über die angebliche US-„Raketenabwehr“ finden Sie hier.

Diese Information war zum Verständnis wichtig, weil es in der Meldung aus Weißrussland auch um die US-„Raketenabwehr“ geht. Ich zitiere die Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS zu dem Thema.

Beginn der Übersetzung:

Minsk bezeichnet militaristische Aktionen des Westens als Kriegsvorbereitung

Ruslan Kosygin, Chef der Hauptdirektion Aufklärung und stellvertretender Generalstabschef der weißrussischen Streitkräfte, sagt, dass die Antwort im Falle von Provokationen aus dem Westen auf jeden Fall angemessen und hart sein wird

Der Chef der Hauptdirektion Aufklärung und stellvertretende Generalstabschef der weißrussischen Streitkräfte, Ruslan Kosygin, sagte, dass die militärischen Vorbereitungen des Westens, einschließlich der Vorbereitungen in Polen, in Wirklichkeit Vorbereitungen für Kriegshandlungen im Osten sind.

„Der gesamte Komplex der militärischen Vorbereitungen des Westens, einschließlich derjenigen in Polen, zeigt, dass Washington und Brüssel unter dem Vorwand der Abschreckung der Bedrohung aus dem Osten einen Mechanismus der schnellen Truppengruppierung für ihren möglichen Einsatz in geeigneten Gebieten sowie eine umfassende Unterstützung ihrer Aktionen ausarbeiten“, sagte er am Mittwoch vor Reportern, wie BelTA meldet. „In Wirklichkeit handelt es sich um die Vorbereitung von Kriegshandlungen im Osten.“

Laut Kosygin verwandeln sich Polen und die baltischen Staaten „in einen Schießplatz, auf dem die Vereinigten Staaten einen weiteren blutigen Konflikt in Europa gegen die Russische Föderation und ihre Verbündeten anzetteln wollen. Diese Pläne werden auch durch die Einsatz- und Gefechtsübungen bestätigt, bei denen die Fragen des Einsatzes von Truppen, der Bildung von Gruppen, ihres Einsatzes und der allseitigen Unterstützung ausgearbeitet werden, wobei Russland und Weißrussland als Feind betrachtet werden“, sagte Kosygin. Ihm zufolge verdienen die laufenden Aktivitäten zur Einrichtung des europäischen Segments des US-Raketenabwehrsystems unter dem Gesichtspunkt der Bewertung der Herausforderungen und militärischen Bedrohungen, auch für Weißrussland, besondere Aufmerksamkeit, da der Prozess der Inbetriebnahme der Raketenabwehrbasis in Polen derzeit beendet wird.

„Eine weitere destruktive Richtung der Warschauer Aktivitäten <…> sind die bisher unbegründeten, aber gleichzeitig gefährlichen Versuche einiger polnischer Politiker, die Rückkehr der so genannten polnischen Heimatgebiete, also der westlichen Regionen der Ukraine und Weißrusslands, einzuleiten“, sagte der Vertreter des Generalstabs der weißrussischen Streitkräfte.

Die Antwort wird angemessen sein

Nach seinen Worten werde die Antwort im Falle von Provokationen durch den Westen sicher angemessen und hart ausfallen. Er fügte hinzu, dass dabei im Falle eines Konflikts – und das sollte in erster Linie die polnische Führung verstehen – das polnische Territorium mit seiner militärischen Infrastruktur das erste Angriffsobjekt sein wird. „Und zwar die Entscheidungszentren, Elemente des Kommando- und Kontrollsystems, ständige Einsatzorte der nationalen Streitkräfte, Arsenale und Stützpunkte sowie kritische Einrichtungen der Wirtschaft und der Verkehrsinfrastruktur“, sagte er. „Wie das Staatsoberhaupt bereits mehrfach gesagt hat, wird die Reaktion augenblicklich erfolgen. Genau sie werden getroffen, wenn sie nur versuchen, von einer Position der Stärke aus zu unserem Staat zu sprechen.“

Kosygin betonte, dass Minsk kein Befürworter eines solchen Szenarios sei, aber der Westen müsse sich darüber im Klaren sein, dass „die Antwort auf jede Art von bewaffneten Provokationen auf jeden Fall angemessen und hart sein wird.“

Ende der Übersetzung



