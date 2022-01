Wie der Westen die weltweite Nahrungsmittelknappheit fördert

Nahrungsmittel

Wegen "Corona-bedingten" weltweiten Ernterückgängen sind die Lebensmittelpreise seit 2020 gestiegen, hinzu kommt nun ein Mangel an Düngemitteln, der auf die Energiekrise geschoben wird. Das Problem dabei: Beide Probleme sind hausgemacht.

Wenn Politik und Medien uns erzählen, dass die Pandemie schuld an den Problemen der Lieferketten sei, dann ist das schlicht nicht wahr. Es ist nicht die Pandemie, sondern es sind die Maßnahmen, die die Staaten im Kampf gegen die Pandemie beschlossen haben, die die Lieferketten gerade (zer-)stören. Die Schließung von Produktionsstätten wegen der angeblich von Covid-19 aufgehenden Gefahr hat dafür gesagt, dass Lieferketten unterbrochen wurden. Dass Hafenarbeiter massenhaft in Quarantäne sitzen, anstatt Schiffe zu entladen, hat dazu geführt, dass sich die Schiffe vor großen Containerhäfen stauen. Grenzschließungen haben Erntearbeiter daran gehindert, Ernten einzubringen. Die Liste ließe sich fortführen.

Gerade bei Lebensmitteln hat das massive Folgen. Die höheren Preise für Lebensmittel sind für die meisten Europäer nur ein Ärgernis, in armen Ländern führen sie jedoch dazu, dass Menschen sich kein oder nicht mehr genug Essen leisten können. Schon im Sommer 2021 hat die Welternährungsorganisation FAO gemeldet, dass 2021 70 bis 161 Millionen Menschen mehr unter Hunger leiden, als ein Jahr zuvor. Die Corona-Maßnahmen haben also weltweit allein beim Hunger zu mehr Kollateralschäden geführt, als sie eventuell Menschen vor dem Virus gerettet haben.

Ein weiterer Baustein der Situation auf den Lebensmittelmärkten ist die Frage der Düngemittel. Wenn es weniger Düngemittel gibt, gehen die Ernteerträge zurück. Genau darüber hat der Spiegel am 21. Januar unter der Überschrift „Düngemittelknappheit – Welternährungsorganisation befürchtet weltweit großflächige Ernteausfälle“ berichtet. Der Spiegel schiebt die Knappheit an Düngemitteln auf die hohen Energiepreise, denn die Herstellung von Düngemitteln ist energieintensiv, weshalb viele Düngemittelfabriken die Produktion eingestellt haben, weil Energie entweder zu teuer oder nicht ausreichend vorhanden ist.

Und wieder verschweigt der Spiegel, dass der Mangel an Düngemitteln zu einem Großteil von den Staaten des Westens selbst verursacht wurde. Weißrussland ist einer der weltweit führenden Düngemittelproduzenten und der Westen hat die weißrussische Düngemittelindustrie unter Sanktionen gestellt. Damit hat der Westen die Situation auf dem Düngemittelmarkt ohne Not verschärft. Oder anders gesagt: Dem Westen ist es wichtiger, Lukaschenko zu bekämpfen, als den weltweiten Hunger.

Die Gründe für die Energiekrise

Und auch die Energiekrise – zumindest in Europa – ist hausgemacht.

Über die Gründe für die Energiekrise in Europa habe ich oft berichtet, daher fasse ich sie hier der Vollständigkeit halber nur noch einmal kurz zusammen.

Erstens: Der letzte Winter war kalt, weshalb viel Gas verbraucht wurde. Pipelines und Tanker reichen nicht aus, um im Winter genug Gas nach Europa zu bringen, weshalb die Gasspeicher normalerweise im Sommer aufgefüllt werden. Das ist in diesem Jahr ausgeblieben und während die Gasspeicher normalerweise zu Beginn der Heizsaison zu fast 100 Prozent gefüllt sind, waren es in diesem Jahr nur knapp 75 Prozent.

Zweitens: Die Energiewende hat zu einem zu großen Anteil von Windenergie am Strommix geführt. Da der letzte Sommer aber außergewöhnlich windstill war, fehlte die Windkraft und es wurde unter anderem Gas zur Stromerzeugung genutzt, das eigentlich in die Speicher hätte geleitet werden müssen.

Drittens: Der Wunsch vieler europäischer Politiker, russisches Gas durch vor allem amerikanisches Flüssiggas zu ersetzen, hat dazu geführt, dass in Europa nun Gas fehlt. Der Grund: In Asien sind die Gaspreise noch höher als in Europa und die fest eingeplanten amerikanischen Tanker fahren nach Asien, anstatt nach Europa.

Viertens: Die Reform des Gasmarktes der letzten EU-Kommission hat den Handel mit Gas an den Börsen freigegeben. Dadurch wurde Gas zu einem Spekulationsobjekt. Während Gazprom sein Gas gemäß langfristiger Verträge für 230 bis 300 Dollar nach Europa liefert, ist es für die Importeure ein gutes Geschäft, das Gas an der Börse für 1.000 Euro weiterzuverkaufen und diese Spekulationsgewinne in Höhe von mehreren hundert Prozent in die eigene Tasche zu stecken.

Warum Gazprom trotzdem langfristige Verträge möchte? Die Antwort ist einfach, denn das war auch in Europa so, als in Europa noch Gasfelder erschlossen wurden. Der Produzent von Gas muss Milliardeninvestitionen planen und das geht nur, wenn er weiß, wie viel Gas er langfristig zu welchem Preis verkaufen kann. Daher möchte ein Gasproduzent langfristige Verträge, auch wenn der Preis zeitweise möglicherweise viel niedriger ist als der, den er an der Börse erzielen könnte.

All das bedeutet, dass es die Energiekrise in Europa nicht geben müsste, wenn die EU weiterhin langfristige Verträge mit Gazprom (und anderen Produzenten) abgeschlossen hätte. Russland kann – vor allem, wenn man Nord Stream 2 hinzurechnet – genug Gas liefern, es müsste also keinen Gasmangel in Europa geben. Und wenn der Börsenhandel mit Gas in der EU nicht erlaubt worden wäre, gäbe es die hohen Preise für Gas in Europa nicht.

Aber Spiegel-Leser müssen das ja nicht wissen…



