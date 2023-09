Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 22. September, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 22. September.

Beginn der Übersetzung:

Angriff auf Sewastopol und amerikanische Waffen für Kiew: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Streitkräfte der Ukraine haben einen Raketenangriff auf Sewastopol gestartet, das historische Hauptquartier der Schwarzmeerflotte wurde beschädigt, ein Soldat wird vermisst, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Bei einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wladimir Selensky erklärte US-Präsident Joe Biden, dass Kiew eine neue Tranche militärischer Hilfe erhalten werde, die Artilleriewaffen, Flug- und Panzerabwehrsysteme sowie verschiedene Munition, einschließlich Streumunition, umfasst.

Vor dem Hintergrund des Konflikts um ukrainische Getreidelieferungen gaben Beamte des polnischen Außenministeriums Erklärungen ab, in denen sie den politischen Kurs Kiews als „äußerst beleidigend“ für Warschau bezeichneten.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den letzten 24 Stunden sechs ukrainische Angriffe bei Donezk und Krasnoliman abgewehrt und haben weiterhin feindliche Stellungen bei Saporoschje, Kupjansk, Cherson und südlich von Donezk angegriffen, so das russische Verteidigungsministerium. Die ukrainischen Gesamtverluste beliefen sich auf etwa 490 Soldaten.

Mehr als 10 gepanzerte Fahrzeuge wurden zerstört, darunter zwei Leopard-Panzer und zwei Schützenpanzer, sowie verschiedene Artilleriewaffen, darunter solche aus polnischer, amerikanischer und deutscher Produktion.

Angriff auf Sewastopol

Das Kiewer Regime führte am Nachmittag einen Raketenangriff auf Sewastopol durch, bei dem das historische Hauptquartier der Schwarzmeerflotte beschädigt wurde. Das russische Luftabwehrsystem schoss nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums fünf Raketen ab. Ein Soldat wurde nach dem Angriff vermisst, hieß es.

Die Schockwelle ließ Fensterscheiben in zehn Wohnhäusern im Stadtzentrum zerspringen, Menschen wurden nicht verletzt, sagte der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew.

Auch vor der Westküste der Halbinsel und in der Nähe von Bachtschissarai wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums und des Präsidenten der Krim, Sergej Aksjonow, Marschflugkörper und Drohnen abgeschossen. Oleg Krjutschkow, ein Berater des Präsidenten der Krim, berichtete von einem beispiellosen Cyberangriff, der zu Internetausfällen führte.

Selensky in den USA

Der US-amerikanische und der ukrainische Präsident erörterten bei Gesprächen im Weißen Haus die Wiederherstellung des ukrainischen Energie- und Wirtschaftssektors, den Kampf Kiews gegen die Korruption sowie die Zusammenarbeit zwischen dem US-amerikanischen und dem ukrainischen militärisch-industriellen Komplex, teilte der Pressedienst des US-Präsidenten nach dem Treffen mit.

Eines der Themen war „die laufende Gegenoffensive der Ukraine“. Biden erklärte erneut, dass die USA die Ukraine „so lange wie nötig“ unterstützen würden. Selensky versprach, „alles zu tun“, um sicherzustellen, dass die Gegenoffensive im Herbst und Winter fortgesetzt wird.

Nach den Gesprächen sagte er außerdem, dass die Ukraine und die USA ein „neues Verteidigungsökosystem“ schaffen würden, um die erforderlichen Waffen zu produzieren.

Der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrej Jermak, bezeichnete das Treffen zwischen Selensky und Biden als „maximal produktiv“, während einige US-Medien auf die „nachlassende Unterstützung“ Washingtons für Kiew und den „kalten Empfang“ für Selensky im US-Kongress hinwiesen.

Waffen für Kiew

Biden sagte während seines Treffens mit Selensky, er habe „eine neue Tranche der US-Militärhilfe für die Ukraine genehmigt, die Artillerie, Munition und Panzerabwehrwaffen umfassen wird“. Der US-Präsident fügte hinzu: „Nächste Woche werden die ersten amerikanischen Abrams-Panzer an die Ukraine geliefert“. Außerdem kündigte er die Lieferung weiterer Hawk-Flugabwehrraketensysteme an Kiew an.

Nach Angaben von US-Außenminister Anthony Blinken wird das 325 Millionen Dollar schwere Militärhilfepaket verschiedene Munition, darunter auch Streumunition, enthalten. Das Pentagon erklärte, das Paket umfasse AIM-9M-Luftabwehrraketen, HIMARS MLRS-Munition, Avenger-Flugabwehrraketensysteme, Drohnenabwehr-Maschinengewehre, 105-mm- und 155-mm-Artilleriemunition, Raketen für TOW-Panzerabwehrsysteme, Javelin- und AT-4-Panzerabwehrraketensysteme, mehr als drei Millionen Schuss Kleinwaffenmunition und verschiedene Ersatzteile. „Das ist genau das, was unsere Soldaten brauchen“, bewertete Selensky das neue Hilfspaket der USA.

Bereits nach dem Treffen berichtete NBC, dass Biden Selensky versprochen habe, eine kleine Menge taktischer ATACMS-Raketen an die Ukraine zu liefern. Die Washington Post schrieb ihrerseits, dass die US-Regierung kurz davor stehe, die Lieferung von ATACMS-Raketen mit Streu-Sprengköpfen zu genehmigen.

Wie TV2 berichtete, wurden bei 12 der 20 Leopard 1A5-Panzer, die Dänemark bereits an Kiew geliefert hat, schwerwiegende oder kleinere Funktionsstörungen festgestellt. Das Vorhandensein der Probleme wurde vom dänischen Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen bestätigt.

Die Militärhilfe für die Ukraine seit Beginn der russischen Militäroperation hat Deutschland bereits rund 5,2 Milliarden Euro gekostet, berichtet das Magazin Der Spiegel unter Berufung auf die Antwort des deutschen Finanzministeriums auf eine parlamentarische Anfrage.

Die ukrainische Regierung wird im Jahr 2023 insgesamt fast zwei Billionen Griwna (54,6 Milliarden Dollar) für militärische Zwecke bereitstellen, sagte der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmygal.

Geld von der EU

Die EU hat der Ukraine im Rahmen ihres Makrofinanzhilfeprogramms für 2023 eine neue Tranche von 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, wie die Leiterin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, mitteilte. Ihr zufolge hat die EU „allein in diesem Jahr 13,5 Milliarden Euro gezahlt, um die Ukraine dabei zu unterstützen, Krankenhäuser, Schulen und andere Dienstleistungen am Laufen zu halten“.

Der ukrainische Premierminister bestätigte den Erhalt der neuen Tranche und fügte hinzu, dass sich der Gesamtbetrag der EU-Hilfe für Kiew seit Februar 2022 nun auf rund 70 Milliarden Euro beläuft.

Zwietracht zwischen Warschau und Kiew

Der aktuelle politische Kurs Kiews sei eine Beleidigung für Warschau und die Ukraine müsse das Vertrauen der polnischen Gesellschaft wiederherstellen, schrieb der polnische Außenminister Zbigniew Rau am Donnerstag im sozialen Netzwerk X (früher Twitter). Seiner Meinung nach „sind die Vergleiche zwischen Polen und Russland, die in den letzten Tagen in den Äußerungen ukrainischer Politiker aufgetaucht sind, für die polnische Gesellschaft äußerst beleidigend“ und „führen zu einem tiefen Umdenken im polnischen Bewusstsein in Bezug auf die Ukraine“.

Zu den Meinungsverschiedenheiten zwischen Warschau und Kiew über ukrainische Getreidelieferungen sagte der stellvertretende polnische Außenminister Arkadiusz Mularczyk in einem Interview mit dem Radiosender RMF24, dass „Präsident Selensky und einige ukrainische Politiker sich gegenüber Polen absolut unehrlich verhalten“. „Wir werden nicht zulassen, dass Polen für die von uns geleistete Hilfe beleidigt wird. Die polnische Seite hat das nicht verdient“, sagte Mularczyk und fügte hinzu, dass die polnische Regierung auf ein Eingreifen der USA wartet, in der Erwartung, dass Washington „die heißen ukrainischen Köpfe abkühlen“ werde.

Michail Podoljak, Berater des Chefs des ukrainischen Präsidialamtes, brachte die aktuellen Reibereien zwischen Kiew und Warschau mit den bevorstehenden Wahlen in Polen in Verbindung, aufgrund derer es „für die Regierung wichtig ist, die Interessen der Landwirte und der Agrarproduktion zu schützen“. „Ich bin sicher, dass der Dialog mit unseren polnischen Freunden nach den Wahlen wieder einen freundlichen Ton annehmen wird und wir alle Probleme lösen werden, sowohl im Handel als auch in Bezug auf unsere Partnerschaft“, sagte er in einem Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica.

Moskau prognostizierte, dass die Reibungen zwischen Kiew und Warschau zunehmen werden, so Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten. Auch zwischen Kiew und anderen europäischen Hauptstädten werde es Reibereien geben, sagte er. Selbst die engsten Verbündeten „sehen die Ukraine schon lange nicht mehr als gleichwertigen Partner an“ und „setzen auf sie keinen polnischen Groschen, geschweige denn einen Zloty“, reagierte Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, auf den Konflikt zwischen Warschau und Kiew.

Oligarchenregister

Das Oligarchenregister, dessen Erstellung und Veröffentlichung die ukrainische Regierung bereits für den Herbst zugesagt hatten, wird erst drei Monate nach Aufhebung des Kriegsrechts im Lande veröffentlicht. Der entsprechende Erlass wurde von der Regierung am 19. September verabschiedet und am Freitag auf der Website der Regierung veröffentlicht.

Flüchtende Pharmazeutinnen

Vor der am 1. Oktober beginnenden militärischen Registrierung von Frauen mit medizinischen oder pharmazeutischen Fachrichtungen in der Ukraine fliehen Pharmazeutinnen in Scharen, berichtet das Portal Strana unter Berufung auf die Leiterin der Vereinigung Pharmrada Elena Prudnikowa.

„Die Apothekenbesitzer sind in Panik, die Leute kündigen und reisen nach Europa ab, bevor die Grenzen für sie geschlossen werden. Wer arbeiten wird, ist eine offene Frage, zumal es in der Branche bereits eine schwere Krise gibt“, so Prudnikowa gegenüber dem Portal. Ihren Angaben zufolge haben in den letzten zwei Wochen Tausende von Apothekerinnen überstürzt gekündigt.

Ende der Übersetzung

