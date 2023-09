Baerbock in Kiew und kein „Happy End“ für die Ukraine: Die Ereignisse des 11. September

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 11. September, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 11. September.

Beginn der Übersetzung:

Kiew fordert von Berlin Raketen, Selensky erwartet kein „Happy End“: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Voraussetzungen für Verhandlungen mit Kiew über die Beilegung des Konflikts „waren und sind nicht gegeben“, sagte Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten. Ihm zufolge „muss das Kiewer Regime das Gespräch mit der Anerkennung der Realitäten beginnen“, die sich im Laufe der russischen Militäroperation ergeben haben.

Die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte wird aufgrund der hohen Verluste kein „Happy End“ haben, gab der ukrainische Präsident Wladimir Selensky zu.

Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba bezeichnete Berlins Zögern, Langstreckenraketen vom Typ Taurus an Kiew zu liefern, nach Gesprächen mit seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock als „Zeitverschwendung“ und sagte, Deutschland müsse die Lieferungen sowieso genehmigen.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in den letzten 24 Stunden mehr als 10 ukrainische Angriffe bei Donezk, Krasnoliman und südlich von Donezk zurückgeschlagen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Unter Berücksichtigung der Kämpfe in den Abschnitten Saporoschje, Kupjansk und Cherson beliefen sich die ukrainische Verluste auf über 670 Personen.

Mehrere Einheiten gepanzerter Fahrzeuge und verschiedene gegnerische Artilleriewaffen wurden zerstört, darunter eine Panzerartillerieeinheit des Typs M109 Paladin aus den USA und Haubitzen des Typs M119 aus den USA sowie ein Flugabwehrraketensystem des Typs Stormer HVM aus Großbritannien. In der Region Cherson wurde ein ukrainisches Drohnenkontrollzentrum zerstört.

„Wir haben sehr viele Menschen verloren. Wir werden kein ‚Happy End‘ haben, das müssen wir zugeben“, räumte der ukrainische Präsident Wladimir Selensky in einem Interview mit CNN ein.

Die französische Außenministerin Catherine Colonna erklärte gegenüber BFMTV, die Gegenoffensive sei für Kiew schwieriger als erwartet, doch „sie entwickelt sich, insbesondere in Richtung Süden“.

Peskow zu Verhandlungen

Als „nicht der Realität entsprechend“ bezeichnete Peskow die Aussage des US-Außenministers Anthony Blinken, der russische Präsident Wladimir Putin sei angeblich nicht zu Verhandlungen über die Ukraine bereit. „Im Gegenteil, Präsident Putin erklärt ständig unsere Bereitschaft, unsere Ziele mit friedlichen Mitteln zu erreichen“, sagte der Kreml-Sprecher am Rande des Ostwirtschaftsforums.

„Wenn neben militärischen Methoden zur Lösung unserer Probleme Voraussetzungen für die Aufnahme von Verhandlungen auftauchen, werden diese Verhandlungen beginnen. Jetzt gibt es diese Voraussetzungen nicht“, fügte Peskow hinzu. Zu der Frage, womit der diplomatische Prozess wieder aufgenommen werden könnte, sagte Peskow, dass „das Kiewer Regime das Gespräch beginnen muss, indem es die Realitäten anerkennt, die entstanden sind, nachdem Kiew im März [2022] die Lösung der Probleme mit friedlichen Mitteln abgelehnt hat.“

Dem Kreml-Sprecher zufolge haben der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron die Möglichkeit, im Ukraine-Konflikt zu vermitteln, „praktisch verspielt“, weil „sie in dieser ganzen Geschichte ihre Souveränität verloren haben“ und „es vorziehen, sich klar im Fahrwasser der Entscheidungen zu bewegen, die in Washington getroffen werden“, auch zum eigenen Schaden und zum Schaden der Menschen in ihren Ländern.

Grossi über Urangranaten

Der Einsatz von Munition mit abgereichertem Uran habe „aus Sicht der nuklearen Sicherheit keine signifikanten radiologischen Folgen“, sagte der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde Rafael Grossi auf einer Pressekonferenz.

Ein derartiges „gewolltes oder ungewolltes Verschweigen des Problems ist inakzeptabel“, reagierte Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums. Ihr zufolge erzählt Grossi „eindeutig nicht alles.“ Sacharowa erinnerte daran, dass abgereichertes Uran als Schwermetall aufgrund seiner chemischen Toxizität extrem gefährlich für Mensch und Umwelt ist. „Vor allem, wenn es als Bestandteil von Munition verwendet wird, da bei deren Einsatz extrem giftige Aerosole entstehen“, betonte sie.

Saboteure in Weißrussland

Mitarbeiter des weißrussischen KGB haben Saboteure festgenommen, die vom ukrainischen Geheimdienst SBU rekrutiert wurden und die Sprengung von Bahngleisen vorbereiteten. Nach Angaben der Agentur BelTA handelt es sich um Mitglieder von drei militanten Zellen, die Terroranschläge auf die Eisenbahn in den Bezirken Stolbtsovski (Bezirk Minsk) und Tolochynski (Bezirk Vitsebsk) vorbereiteten. Bei ihrer Verhaftung wurden Sprengstoff und Zünder beschlagnahmt.

Einer der Verdächtigen, der die Sprengung der Bahngleise im Minsker Bezirk vorbereitete, nahm proaktiv Kontakt mit dem SBU auf und beauftragte einen ehemaligen Kollegen mit der Vorbereitung des Anschlags. Ein ukrainischer Staatsbürger, der einen Terroranschlag im Bezirk Witebsk organisiert hatte, zog zwei Weißrussen mit Kenntnissen im Umgang mit Minen hinzu. KGB-Beamte nahmen auch einen ukrainischen Staatsbürger fest, der illegal Waffen, Sprengstoff und Drohnen über die weißrussische Grenze transportiert hat.

Baerbock in Kiew

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ist zu einem unangekündigten Besuch nach Kiew gereist, wo sie mit dem ukrainischen Präsidenten und Außenminister Dmitri Kuleba zusammentraf, um unter anderem über die mögliche Lieferung von Taurus-Langstrecken-Marschflugkörpern zu sprechen.

Auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die Gespräche wich Baerbock einer direkten Antwort auf die Frage aus, ob Berlin diese Raketen nach Kiew liefern würde. „Es reicht nicht aus, nur zu versprechen, dass wir bestimmte Wünsche erfüllen werden. Es geht darum, dass alle Fragen vollständig und gründlich geklärt werden müssen“, sagte sie.

Kuleba, die als nächster sprach, sagte, dass Berlin Kiew die Raketen sowieso liefern werde. „Sie haben gefragt, ob Annalena [Baerbock] mir in Bezug auf die Taurus Hoffnung gemacht hat. Nein, ich würde nicht sagen, dass Annalena über die offizielle Position der deutschen Regierung hinausgegangen ist. Aber Sie [Deutschland] werden es trotzdem tun, es ist nur eine Frage der Zeit, und ich verstehe nicht, warum wir Zeit verschwenden“, sagte der ukrainische Außenminister.

Kiews finanzielle Probleme

Der Leiter des Finanzausschusses der Werchowna Rada, Daniil Getmantsev, erklärte, die Ukraine sei gezwungen, Steuererleichterungen für Unternehmen, die seit fast anderthalb Jahren in Kraft waren, wegen der steigenden Militärausgaben zu streichen. „Die Steuereinnahmen reichen nicht aus, um die Kosten des Krieges zu decken“, sagte er im Rada-TV. Getmantsev zufolge werden derzeit mehr als 60 Prozent des ukrainischen Haushalts für Militärausgaben aufgewendet, wobei die Ausgaben weiter steigen.

Laut dem ukrainischen Finanzminister Sergej Martschenko beabsichtigt das Kabinett, der Werchowna Rada eine erneute Erhöhung der Militärausgaben vorzuschlagen, aber die Regierung ist sich nicht sicher, ob sie den gesamten beantragten Betrag erhalten wird. In dieser Situation rechnet Kiew vor allem mit Hilfe aus dem Westen. Martschenko zufolge hat der ukrainische Haushalt in diesem Jahr 42 Milliarden Dollar von westlichen Partnern erhalten, und die Regierung hofft, weitere 3,3 Milliarden Dollar von den USA zu bekommen. Für das nächste Jahr erwartet Kiew etwa 12 bis 14 Milliarden Dollar an Finanzhilfe aus Washington, aber dafür gibt es noch keine Garantien.

Berlin wird „im Rahmen der Vorbereitungen auf den Winter“ die humanitäre Soforthilfe für die Ukraine um 20 Millionen Euro auf 380 Millionen Euro aufstocken, sagte die deutsche Außenministerin bei ihrem Besuch in Kiew. Sie erinnerte daran, dass sich die humanitäre, finanzielle und militärische Hilfe der Bundesrepublik Deutschland für die Ukraine in den vergangenen anderthalb Jahren auf insgesamt rund 22 Milliarden Euro belaufen hat.

Ende der Übersetzung

