Der Bevölkerungsrückgang macht die Ukraine wirklich zum „Land 404“

Zukunftsaussichten

Der Bevölkerungsrückgang in der Ukraine macht eine wirtschaftliche Erholung und einen Wiederaufbau des Landes in naher Zukunft praktisch unmöglich. In Europa entsteht gescheiterter Staat.

Die Ukraine ist ein bedauernswertes Land, das seit ihrer Unabhängigkeit nie auf die Füße gekommen ist, sondern von einer korrupten Oligarchen-Clique übernommen wurde, die sich bereichert und das Land weiter verarmt hat. Dabei hatte die Ukraine zu Beginn ihrer Unabhängigkeit hervorragende Aussichten, schließlich beherbergte sie die Filetstücke der sowjetischen Hightech-Wirtschaft: Schiffbau, Flugzeugbau, Weltraum- und Atomtechnik, um nur die wichtigsten zu nennen. Hinzu kam ein Reichtum an Bodenschätzen (vor allem im russischsprachigen Donbass) und die fruchtbarsten Böden der Welt, die sogenannte Schwarzerde.

Das verarmte Land

Aber der Westen wollte keine Konkurrenz, weshalb ukrainische Flugzeuge, die gut waren und die man nur mit modernen und sparsamen Motoren aus dem Westen hätte ausstatten müssen, nie eine Chance auf dem Markt hatten. Auch der Schiffbau ging zugrunde, denn die westlichen Werften haben (oft mit staatlichen Subventionen) den Weltmarkt übernommen. Gleiches galt für die Atom- und Weltraumtechnik: Der Westen hat die ukrainischen Firmen nicht in seine Märkte gelassen.

In der Folge wurde die Ukraine deindustrialisiert und ihre Bevölkerung verarmte und schrumpfte, weil die Menschen aufgrund der Armut erstens weniger Kinder bekamen und zweitens, wenn möglich, das Land verließen. Schon vor dem Beginn des Donbass-Krieges im Jahr 2014 lebten weit über eine Million Wirtschaftsmigranten aus der Ukraine alleine in Russland.

Deindustrialisierung

Mit dem Beginn des Krieges und der Politik der Maidan-Regierung, den Handel mit Russland zu beenden, brach die Wirtschaftsleistung des ohnehin wirtschaftlich schwachen Landes um die Hälfte ein. Das war vorhersehbar, denn der Handel mit Russland und anderen GUS-Staaten betrug vor dem Maidan 50 Prozent des ukrainischen Außenhandels und um diese 50 Prozent ist die ukrainische Wirtschaft eingebrochen, als die Maidan-Regierung diesen Handel faktisch beendet hat.

Das zerstörte auch die letzten Reste der ukrainischen Industrie, deren Produkte, weil der Westen sie nicht in seine Märkte ließ, ihre Abnehmer vor allem in Russland hatte.

Die Ukraine blutet schon seit 2014 aus

Daraufhin flohen einige weitere Millionen Menschen vor Krieg und Armut vor allem nach Russland, wo der Lebensstandard weitaus höher war und ist als in der Ukraine und weil die meisten der ukrainischen Migranten sich ohnehin als Russen fühlten. Aus der Westukraine zog es Millionen Menschen als Tagelöhner und Saisonarbeiter nach Polen, das ihnen jedoch – im Gegensatz zu Russland – keine Aufenthaltsgenehmigungen gab. In Polen waren die Ukrainer als billige Arbeitskräfte ohne Bleiberecht willkommen, während Russland sich über die ukrainischen Fachkräfte freute, ihre Diplome anerkannte, sie als Brudervolk ansah und sie problemlos in die russische Gesellschaft integrierte.

Nach Schätzungen betrug die Bevölkerung der Ukraine 2021 nicht mehr die offiziell gemeldeten 40 Millionen Menschen, sondern weniger als 30 Millionen. Das haben Experten zum Beispiel aus den Angaben des ukrainischen Gesundheitssystems über Arztbesuche in dem Land geschätzt.

Mit dem Beginn der russischen Intervention in der Ukraine flohen bekanntlich noch einmal viele Millionen Menschen aus dem Land, wobei sie sowohl nach Russland als auch in den Westen gegangen sind. Man kann annehmen, dass heute in Wirklichkeit wohl nur noch etwa 20 Millionen Menschen in der Ukraine leben. Wenn überhaupt.

Keine Besserung in Sicht

Die Migranten werden kaum in die Ukraine zurückkehren, selbst wenn dort Frieden einkehren sollte. Wer nach Russland gegangen ist, hat in der Regel mit der ukrainischen Regierung und dem ukrainischen Staat insgesamt gebrochen und ist in seiner neuen Heimat außerdem gut integriert. Und die Flüchtlinge, die in den Westen gezogen sind, werden nach Angaben der EU auch kaum freiwillig zurückkehren. Die Ukraine ist zu einem dauerhaft entvölkerten Land geworden.

Da die Ukraine außerdem noch die Gebiete im Südosten des Landes dauerhaft an Russland verloren hat, dürfte die tatsächliche Zahl der Menschen, die in der Rest-Ukraine leben noch einmal deutlich niedriger sein, als die von mir genannten Zahlen.

Da stellt sich zwangsläufig die Frage, wie dieses Land, dem seine Bevölkerung weggelaufen ist, irgendwann wieder aufgebaut werden soll. Darauf hat die Bertelsmann-Stiftung, die nicht im Verdacht steht, russische Propaganda zu verbreiten, eine Studie mit einem niederschmetternden Ergebnis veröffentlicht. Dort erfahren wir unter anderem:

„Der Krieg wird aller Wahrscheinlichkeit einen irreversiblen demografischen Schock auslösen und zu einem umfassenden Bevölkerungsrückgang führen. Die am stärksten vom Krieg betroffenen Regionen Donezk, Charkow, Lugansk, Saporoschschje, Nikolajew und Cherson machen über 30 Prozent der ukrainischen Bevölkerung aus.“

Von den ungefähr 20 Millionen Menschen, die nach meiner Schätzung noch in der Ukraine leben, entfallen also 30 Prozent auf die genannten Gebiete, die nun fast alle Teile Russlands geworden sind. Daher kann es sein, dass in der Rest-Ukraine möglicherweise nur noch etwa 15 Millionen Menschen leben.

Bertelsmann kommt zu dem Ergebnis, dass die Ukraine aufgrund des Bevölkerungsrückganges in absehbarer Zeit kaum in der Lage sein wird, sich selbst zu versorgen. Sie wird dauerhaft am Tropf ausländischer Hilfen hängen.

Perspektiven?

Für die nun russischen Teile des Landes dürfte das hingegen nicht gelten, denn ich habe bei meinen Reisen in das Gebiet gesehen, wie schnell Russland die Gebiete wieder aufbaut. Die Ukraine hat in den 30 Jahren ihrer Unabhängigkeit nichts in die Infrastruktur investiert, das Land ist verfallen. Russland hingegen baut es wieder auf, was merkwürdig klingen mag, aber wirklich der Fall ist.

Als Beispiel seien die Straßen genannt. Die Fahrt von Donezk nach Mariupol (ca. 120 Kilometer) dauerte noch vor einem Jahr drei Stunden, weil die Straße so schlecht war. Inzwischen ist die gesamte Straße erneuert und die Fahrt dauert nur noch etwas mehr als eine Stunde. Das gilt für die meisten Straßen im ehemaligen Südosten der Ukraine.

Und auch die Städte werden schnell wieder aufgebaut. Im vor einem Jahr vollkommen zerstörten Mariupol zum Beispiel sind viele neue Wohngebiete entstanden und das Leben dort hat sich weitgehend normalisiert. Da auf dem Gelände des ehemaligen Stahlwerkes Aswostal ein Hightech-Park entstehen soll und Mariupol aufgrund seiner Lage ein hervorragendes Gebiet für Sommerurlaube am Strand ist, dürfte sich die Bevölkerungszahl dort schnell erholen, wenn die Kampfhandlungen und die Gefahr von ukrainischem Beschuss erstmal vorbei ist.

Sollte nach dem Ende der Kampfhandlungen noch ein ukrainischer Staat bestehen, was keineswegs sicher ist, dürfte die wirtschaftliche und soziale Lage dort auf lange Sicht dramatisch sein.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen