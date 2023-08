Der BRICS-Gipfel zeigt, mit welchen subtilen Mitteln westliche Medien Propaganda machen

Westliche Propaganda

Dass westliche Medien Propaganda betreiben, ist eine allgemein bekannte Tatsache. Beim BRICS-Gipfel haben westliche Medien mal wieder ein besonders geschicktes, weil unterbewusst wirkendes Mittel eingesetzt.

Die deutsche Zeitung „Die Welt“ hat auf ihrem Fernsehsender eine Rede von Putin beim BRCIS-Gipfel übertragen und natürlich haben die Moderatoren, darunter die Ehefrau des Bundesfinanzministers, für ihre Zuschauer eingeordnet, was sie über Putins Aussagen denken sollen. Das ist normal.

Westliche Medien verzerren Putins Stimme

Interessant ist jedoch, wie das Video mit Putins Rede, das dabei gezeigt wurde, manipuliert wurde. Wer sich das Video aufmerksam anhört, der stellt fest, dass Putins Stimme in dem Video verzerrt wird und klingt, wie die Stimme eines Erpressers in einem billigen Film, der seine Forderungen mit manipulierter Stimme am Telefon mitteilt.

PUTINS VIDEOBOTSCHAFT: Westliche Sanktionen seien "illegal" – Russland sieht sich weiterhin stark

Dieses Video auf YouTube ansehen

Das ist eine bewusste Manipulation des Videos, die den Zuschauer unterbewusst beeinflussen soll. Die Frage ist allerdings, wer das Video manipuliert hat, denn nicht nur „Die Welt“, sondern auch andere westliche Kanäle haben das Video mit Putins manipulierter Stimme gezeigt.

Dass sich da irgendwer in der westlichen Propaganda-Kellern die Mühe gemacht hat, Putins Stimme zu verzerren, ist eindeutig, denn es handelt sich dabei nicht um einen Fehler des Kreml. Auf dessen Seite wurde Putins Rede normal ausgestrahlt und auch russische Medien zeigen Putins Rede im Original, wobei Putins Stimme ganz normal klingt.

🔴Выступление Владимира Путина на 15-м саммите БРИКС в ЮАР: прямая трансляция

Dieses Video auf YouTube ansehen

Ein altes Propaganda-Instrument

Der Trick mit den verzerrten Stimmen von russischen Offiziellen ist keineswegs neu. 2020 hat auch der Spiegel diesen Trick angewendet, wie ich damals berichtet habe.

Damals ging es um eine Erklärung von Kreml-Sprecher Peskow, die der Spiegel hat in ein Video eingebaut hat. Dabei hat der Spiegel den Ton jedoch so manipuliert, dass es sich wie ein heimlich mit geschnittenes Gespräch angehört hat. Der Spiegel hat die Tonqualität bewusst verschlechtert und andere Geräusche über die Tonspur gelegt. Das sollte beim Leser unterbewusst den Eindruck erwecken, in Russland würden Informationen aus dem Kreml nur bekannt werden, wenn man sie heimlich mitschneidet.

Obwohl der Spiegel in seinem Video mit keinem Wort behauptet, es handle sich um einen heimlichen Mitschnitt, hat er beim Zuschauer mit der Manipulation des Tones trotzdem genau diesen Eindruck erweckt.

Die westliche Propaganda ist oft subtil und wirkt auf das Unterbewusstsein, diese Manipulationen von Stimmen und Aufnahmen sind eines der vielen Instrumente, die die westliche Propaganda benutzt, um beim Leser und Zuschauer das anti-russische Narrativ zu stützen.

Propaganda ist im Westen überall

Ich könnte noch sehr viele Beispiele für diese subtile Propaganda nennen, mit der westliche Medien das gewollte negative Russland-Bild verstärken, aber ich beschränke mich auf ein weiteres Beispiel, das zu Weihnachten 2019 im deutschen staatlichen Fernsehsender ARD gezeigt wurde und über das ich damals berichtet habe.

Damals hat die ARD vor Weihnachten einen Beitrag gesendet, in dem gezeigt wurde, wie Ausländer in Deutschland Weihnachten feiern und ihre Traditionen auch in Deutschland leben. Ein Brasilianer, ein Afrikaner und ein Russe, die in Deutschland leben, haben gezeigt, was es bei Ihnen zu Hause zu Weihnachten zu essen gibt. Das war also eigentlich eine nette Idee für eine vorweihnachtliche Sendung, denn alles, was den Menschen andere Kulturen und Länder näher bringt, finde ich gut.

Aber die ARD hat sogar dieses Thema für anti-russische Propaganda missbraucht. Als das Kamerateam mit dem Russen die nötigen Lebensmittel einkaufen gegangen ist, wurde kommentiert, dass es ja in Sibirien, der Heimat des jungen Mannes, problematisch sei, frische Lebensmittel zu kaufen. Sogar rote Beete oder Mohrrüben sind laut ARD in sibirischen Großstädten nur schwer zu bekommen.

Jeder Russe, der das liest, wird wahrscheinlich über diese plumpe Propaganda-Lüge lachen, aber da nur sehr wenige Deutsche jemals in Russland oder gar Sibirien waren, glaubt das deutsche Publikum jeden Unsinn, den deutsche Medien über Russland erzählen.

So beeinflusst die westliche Propaganda das Unterbewusstsein der Menschen: Man baut negative Äußerungen unauffällig in Beiträge ein, damit sich bei den Zuschauern im Unterbewusstsein ein negatives Bild formt und verstärkt. Oder man manipuliert die Stimme von Vertretern Russlands, was den meisten Zuschauern nicht einmal bewusst wird, was sie aber im Unterbewusstsein wahrnehmen.

Das Lustige dabei ist, dass es immer noch Menschen gibt, die glauben, im Westen gäbe es eine freie, kritische und objektive Presse…

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



