Eskalation der Kämpfe und viele zivile Opfer in Gaza

Palästinensisch-israelischer Konflikt

Militärische Eskalation im Nahen Osten und Versuche, den Menschen in Gaza zu helfen: Der Konflikt in Palästina

Die israelische Armee setzt ihre Angriffe auf den Gazastreifen fort, einschließlich der Angriffe der Marine. Die Zahl der Opfer und Verletzten in der palästinensischen Enklave nimmt zu. Auch an der Grenze zum Libanon, wo die schiitische Organisation Hisbollah aktiv ist, spitzt sich die Lage zu.

Vor diesem Hintergrund traf US-Außenminister Anthony Blinken in Tel Aviv ein und vertrat die Auffassung, dass Israel „nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht hat, sich zu verteidigen“. Gleichzeitig forderte er die israelische Führung auf, „mehr“ für den Schutz der palästinensischen Bevölkerung zu tun, da Israel sonst „keine Partner für den Frieden haben wird“.

Kampfhandlungen im Gazastreifen

In den an den Gazastreifen angrenzenden israelischen Stadtvierteln und in Aschkelon im Süden des Landes ertönten Luftschutzsirenen, die vor einem drohenden Raketenangriff warnten.

Israel hat Luft- und Bodentruppen, einschließlich Artillerie, sowie Seestreitkräfte zu Operationen in der palästinensischen Enklave eingesetzt. In der Nacht zum Freitag griffen die israelischen Streitkräfte (IDF) Ziele der Hamas im Gazastreifen mit Kampfjets an, und auch die israelische Marine „beschoss eine Reihe von Gebäuden, von denen aus Soldaten beschossen wurden“. Bei den Angriffen wurden nach Angaben der IDF Gruppen von Kämpfern ausgeschaltet, darunter Mustafa Dalula, der Kommandeur eines Hamas-Bataillons. Das israelische Militär gab außerdem an, eine Reihe von Tunneln zerstört zu haben, die von den Kämpfern benutzt wurden.

Seit Beginn der Landphase der Operation im Gazastreifen hat die israelische Armee 23 Tote zu beklagen, insgesamt wurden seit Beginn der Eskalation mehr als 300 IDF-Soldaten getötet.

Nach Angaben des Fernsehsenders Al Jazeera wurden bei einem israelischen Bombenangriff auf die Stadt Khan Younis im Gazastreifen mindestens 15 Menschen getötet. Laut Al Hadath griffen die israelischen Streitkräfte auch ein Gebiet in der Nähe des zentralen Al-Shifa-Krankenhauses an, in dem Krankenwagen stationiert waren, die zur Evakuierung von Verletzten an die Grenze zu Ägypten fahren sollten. Es gibt Tote und Verletzte, berichtete der Sender.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der palästinensischen Enklave hat die Gesamtzahl der Opfer seit Beginn der Kämpfe 9.200 überschritten, mehr als 23.500 wurden verletzt.

Razzien im Westjordanland

Der Fernsehsender Al Arabiya zitierte Zahlen, wonach bei nächtlichen Einsätzen israelischer Streitkräfte im Westjordanland mindestens acht Palästinenser getötet wurden, darunter vier im Flüchtlingslager Dschenin.

Nach Angaben des israelischen Portals Ynet kam es bei einer Razzia im Lager Dschenin zu Zusammenstößen zwischen dem israelischen Militär und Militanten.

Eskalation an der Grenze zum Libanon

Das israelische Militär befinde sich an der Grenze zum Libanon „auf einem sehr hohen Niveau der Bereitschaft“, sagte IDF-Sprecher Daniel Hagari. Er fügte hinzu, dass das israelische Militär am Donnerstag eine „groß angelegte Operation“ durchgeführt hat, um Einrichtungen der schiitischen Organisation Hisbollah zu beseitigen, die israelisches Gebiet vom Libanon aus beschossen hat. Laut einer TASS-Quelle in der Gemeinde Marjayoun flohen nach den israelischen Angriffen mindestens 10.000 Einwohner aus der Gefahrenzone nach Tyrus. Nach Angaben der libanesischen Gesellschaft des Roten Kreuzes wurden am Donnerstag im Süden des Landes fünf Zivilisten getötet und drei verwundet.

Der Beschuss wurde am Freitag fortgesetzt. Als Reaktion auf die Angriffe der Hisbollah eröffnete das israelische Militär Artilleriebeschuss auf Gebiete im Südlibanon, in denen sich mehrere Siedlungen befinden.

Hilfe für den Gaza-Streifen

Der zehnte Konvoi mit humanitären Hilfsgütern für die Bewohner des Gazastreifens hat den Grenzübergang Rafah in das Gebiet der palästinensischen Enklave passiert.

Das russische Katastrophenschutzministerium lieferte eine weitere Ladung von 28 Tonnen humanitärer Hilfe für die Bewohner des Gazastreifens nach Kairo.

Der Grenzübergang Rafah ist weiterhin für Evakuierungen geöffnet. Am Freitag wurde eine Liste mit 620 Personen veröffentlicht, die die Grenze nach Ägypten passieren durften. Darunter befinden sich Bürger Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Indonesiens, Italiens, Mexikos und der USA, darunter auch Palästinenser mit doppelter Staatsbürgerschaft. Russische Staatsbürger stehen nicht auf den Listen. Unter denen, denen es gelang, den Gazastreifen zu verlassen, waren der Schwiegervater und die Schwiegermutter des ersten schottischen Ministers Hamza Yousaf.

Die Gesamtzahl der verwundeten Palästinenser, die zur Behandlung nach Ägypten gebracht wurden, hat 63 erreicht, berichtete CNN unter Berufung auf einen ägyptischen Beamten. Fünfzehn der Verwundeten kamen am Freitag über den Grenzübergang Rafah.

Der Standpunkt der USA

Die Zwei-Staaten-Lösung für den palästinensisch-israelischen Konflikt sei der einzige Garant für die Sicherheit Israels und die Verwirklichung der legitimen Rechte der Palästinenser, sagte Blinken, der sich zu einem Besuch in Israel aufhält. Er fügte hinzu, dass die Diskussionen über Optionen für die Verwaltung des Gazastreifens andauern, Israel jedoch nicht die Kontrolle über die Enklave übernehmen kann.

Außerdem sagte Blinken, dass der israelischen Seite „konkrete Schritte“ vorgeschlagen worden seien, um die Zahl der zivilen Opfer im Gazastreifen zu minimieren. Der Minister betonte, dass das humanitäre Völkerrecht nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im Westjordanland respektiert werden müsse, wo „Aufwiegelung und extremistische Gewalt gegen Palästinenser aufhören und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssen“. Blinken forderte auch eine „substanzielle und sofortige Erhöhung“ der Hilfslieferungen in den Gazastreifen.

Außerdem versicherte Blinken, dass die USA alles tun werden, um die Eröffnung einer zweiten Front gegen Israel, auch durch die Hisbollah, zu verhindern. Darüber hinaus beabsichtigen die USA, weiterhin militärische Gewalt einzusetzen, um auf mögliche Angriffe von „Stellvertretern des Irans“ auf amerikanische Interessen und Bürger im Nahen Osten zu reagieren, schloss Blinken.

Erklärungen der Konfliktparteien

Scheich Hassan Nasrullah, Führer der libanesischen Schiitenpartei Hisbollah, hat die Meinung geäußert, dass die US-Regierung die Erreichung eines Waffenstillstands im Gazastreifen verhindern. Der Scheich ist außerdem der Ansicht, dass Israel bei Zusammenstößen mit der palästinensischen Hamas-Bewegung keinen Erfolg haben kann, weil es „mögliche schwere Verluste“ befürchtet. Seiner Meinung nach besteht eines der Ziele der Konfrontation darin, den Sieg des palästinensischen Widerstands im Gazastreifen zu erreichen, „insbesondere den Sieg der Hamas“.

Der Sprecher der Hamas-Führung, Ghazi Hamad, sagte, die Bewegung sei zu einem „vollständigen Kompromiss“ bereit und bezog sich dabei auf die Freilassung von Geiseln im Austausch für die Freilassung palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen. Dabei betonte er, dass die Hamas „den Kampf gegen die Besatzung“ fortsetzen wolle, und nannte als eine der wichtigsten Bedingungen für Verhandlungen „ein Ende der Aggression“ Israels. In Bezug auf den Angriff auf Israel am 7. Oktober sagte Hamad, die Kämpfer hätten „nicht die Absicht“ gehabt Zivilisten zu töten.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu zeigte ihm bei einem Treffen mit Blinken Ausschnitte aus einem Video, das „die von der Hamas am 7. Oktober begangenen Schrecken und Massaker“ zeigt, so das Büro des Premierministers. Netanjahu sagte auch, er habe Blinken gesagt, dass er eine humanitäre Pause im Gazastreifen ablehnen würde, wenn sie nicht mit der Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln verbunden sei.

Ende der Übersetzung

