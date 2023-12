Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 21. Dezember, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

„Hybrider Stellvertreterkrieg“ und Pläne zur Mobilisierung derer, die das Land verlassen haben: Die Lage rund um die Ukraine

Wie der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow mitteilte, beabsichtigt die Regierung in Kiew, Ukrainer, die ins Ausland gegangen sind, im nächsten Jahr zum Militärdienst zu verpflichten.

Die Werchowna Rada hat in zweiter und letzter Lesung ein Gesetz über die Legalisierung von medizinischem Cannabis (Marihuana) verabschiedet.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums 17 Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk, neun Angriffe bei Kupjansk und jeweils einen Angriff bei Krasnoliman und Saporoschje abgewehrt.

In allen Abschnitten, einschließlich Cherson und südlich von Donezk, verlor der Feind nach Angaben des Ministeriums mehr als 665 Kämpfer.

Operativ-taktische Flugzeuge, Drohnen, Raketentruppen und Artillerie der russischen Streitkräfte trafen in 129 Gebieten Personal und Ausrüstung der Ukraine. Die russische Luftabwehr schoss nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums im Laufe des Tages 29 ukrainische Drohnen und vier HIMARS-Raketen ab.

Hybrider Stellvertreterkrieg

Die russischen Truppen im Gebiet der Militäroperation verteidigen sich aktiv und weiten die Kontrollzonen in allen Abschnitten ständig aus, sagte der Generalstabschef der russischen Streitkräfte, Valery Gerassimow.

Er betonte, dass die Hauptaufgabe des russischen Militärs in diesem Jahr darin bestehe, die sogenannte Gegenoffensive der AFU abzuwehren, die versucht habe, Russland den Landkorridor zur Krim zu nehmen. Unter kolossalen Verlusten konnten die ukrainischen Truppen nur geringfügig vorrücken und nicht einmal die taktische Zone der russischen Verteidigung überwinden.

Gerassimow zufolge handelt es sich bei den Vorgängen in der Ukraine um einen „hybriden Stellvertreterkrieg der USA und ihrer Verbündeten gegen die Russische Föderation“.

Hilfe für Kiew

Finnland beabsichtigt, der Ukraine sein 21. militärisches Hilfspaket im Wert von 106 Millionen Euro zukommen zu lassen, teilte das finnische Verteidigungsministerium mit. Der Gesamtwert der von Finnland an die Ukraine gelieferten Rüstungspakete beläuft sich auf 1,6 Milliarden Euro.

Die Niederlande werden der Ukraine als erstes Hilfspaket im Jahr 2024 102 Millionen Euro zur Verfügung stellen, teilte die niederländische Regierung mit. Dieser Betrag wird aus den zwei Milliarden Euro bereitgestellt, die im Haushalt 2024 für die Unterstützung der Ukraine vorgesehen sind, so die niederländische Regierung.

Ungarn ist dagegen

Ungarn ist der Ansicht, dass die Ukraine noch viele Jahre von der EU entfernt ist und ihr Beitritt zur Union bisher unrealistisch erscheint, sagte Ministerpräsident Viktor Orban. Er gab zu, dass er nicht verstehe, warum man jetzt mit der Ukraine Verhandlungen über einen EU-Beitritt aufnehmen solle, wenn das Land noch gar nicht dazu bereit sei. Laut dem ungarischen Ministerpräsidenten sind Gespräche über den EU-Beitritt der Ukraine „eine schöne politische Geste, aber sie werden den Ukrainern nicht helfen“.

Darüber hinaus schlägt Ungarn vor, dass die EU der Ukraine fünf Jahre lang keine Finanzhilfe aus dem gemeinsamen Haushalt gewährt. Auf einem außerordentlichen EU-Gipfel Ende Januar oder Anfang Februar soll erneut über eine Änderung des EU-Haushalts für 2024-2027 beraten werden, in dem 50 Milliarden Euro für die Ukraine vorgesehen sind: „Dieses Geld ist jetzt nicht verfügbar. Die EU-Kommission sagt, dass wir dieses Geld durch Anleihen beschaffen und dann über den Haushalt zuweisen müssen“, sagte Orban.

Ungarn ist auch gegen die Absicht der Ukraine, der NATO beizutreten, weil das dazu führen könnte, dass die Länder der Allianz in den militärischen Konflikt auf ukrainischem Gebiet hineingezogen werden, betonte der ungarische Ministerpräsident. Ein Bündnis mit einem Land, das sich in einem militärischen Konflikt mit einem anderen Staat befindet, entspreche nicht den Interessen Ungarns, betonte Orban.

Mobilmachung derer, die das Land verlassen haben

Die Regierung in Kiew beabsichtigt, im nächsten Jahr die Ukrainer, die das Land verlassen haben, zum Militärdienst einzuziehen, sagte Umerow. Derzeit werde noch darüber diskutiert, was geschehen solle, wenn im Ausland lebende Ukrainer im Alter von 25 bis 60 Jahren nicht freiwillig zu den Einberufungszentren kämen, sagte er. Der Minister betonte, dass die Verteidigung des eigenen Landes keine Strafe, sondern eine Ehre sei.

Legalisierung von Marihuana

Die Werchowna Rada hat in zweiter und letzter Lesung einen Gesetzentwurf über die Legalisierung von medizinischem Cannabis (Marihuana) verabschiedet, so der ukrainische Abgeordnete Jaroslaw Zheleznyak. Er wies darauf hin, dass nur die Fraktionen der Vaterlandspartei und der Europäischen Solidaritätspartei, deren Vorsitzende die ehemalige Ministerpräsidentin Julia Timoschenko bzw. der ehemalige Präsident Petro Poroschenko sind, nicht für das Gesetz gestimmt haben. Dennoch wurde das Dokument mit 248 Stimmen angenommen.

Laut Zheleznyak regelt der Gesetzentwurf die Verbreitung von Cannabis für medizinische, industrielle und wissenschaftliche Zwecke, während der Vertrieb von Marihuana für den „Freizeitgebrauch“ weiterhin als Straftat gilt. Das Dokument wird nun zur Unterzeichnung an den Präsidenten weitergeleitet. Das Gesetz wird sechs Monate nach seiner offiziellen Veröffentlichung in Kraft treten. Der Abgeordnete geht davon aus, dass dies in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres der Fall sein wird.

