Waffen-SS und andere Kriegsverbrecher

Der Vorfall in Kanada, als das kanadische Parlament zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Selensky einem Mitglied der Waffen-SS applaudiert hat, weil der gegen Russen gekämpft hat, schlägt in Russland immer noch hohe Wellen.

Manche Leser dürften schon genervt sein, weil ich noch einmal über das Thema des ukrainischen Waffen-SS-Veteranen berichte, dem das kanadische Parlament im Beisein des ukrainischen Präsidenten Selensky und des kanadischen Premierministers Trudeau stehend applaudiert hat. Aber die Geschichte ist sehr wichtig, denn sie zeigt ein weiteres Mal, dass der Nazismus im Westen wieder hoffähig geworden ist und dass das keineswegs russische Propaganda ist.

Das diese Geschichte zeigt, dass der Nazismus im Westen wieder hoffähig geworden ist, ist leicht zu erkennen. Erstens sind alle Erklärungsversuche aus Kanada, angefangen vom zurückgetretenen Parlamentspräsidenten bis hin zum kanadischen Premierminister, man habe nicht gewusst, wen man da eingeladen hat, um ihn zu feiern, leicht zu durchschauende Lügen. Wer im Zweiten Weltkrieg als Ukrainer gegen „die Russen“ gekämpft hat, der muss Verbindungen zu Hitler-Deutschland gehabt haben. Das wissen sogar Menschen, die im Geschichtsunterricht die meiste Zeit geschlafen haben.

Und auch die Reaktion im Westen bestätigt, dass der Nazismus im Westen wieder hoffähig geworden ist, denn jede Form von Empörung ist ausgeblieben. Selbst die deutschen Medien, die es feiern, wenn heute eine über 90-jährige Frau wegen Beihilfe zum Mord angeklagt wird, weil sie zur Nazi-Zeit als Sekretärin gearbeitet hat und angeblich oder tatsächlich Listen mit den Namen von im KZ ermordeten Menschen über ihren Schreibtisch gegangen sind, haben die Tatsache, dass in Kanada ein Freiwilliger der Waffen-SS, der in einer Einheit gedient hat, die nachweislich an der Ermordung von Millionen von Menschen beteiligt war, nur kurz gemeldet. Von Empörung an der Ehrung eines wahrscheinlichen Kriegsverbrechers war in deutschen Medien keine Spur zu sehen.

Man stelle es sich mal anders herum vor: Ein 98-jähriger Mann der Waffen-SS würde zu einer AfD-Veranstaltung eingeladen und dort mit stehenden Ovationen für seine „Verdienste“ im Zweiten Weltkrieg geehrt werden. Ob die deutschen Medien da auch so zurückhaltend schweigen würden? Und ob es den deutschen Medien ausreichen würde, wenn die Verantwortlichen der AfD danach erklären würden „Sorry, wir wussten ja gar nicht, dass der bei der Waffen-SS war“?

Dass der Nazismus im Westen seine Auferstehung erlebt, haben der Fall aus Kanada und die Nicht-Reaktion im Westen, die weltweit für Aufsehen gesorgt hat, deutlich gezeigt. Das kann auch niemand mehr als übertriebenen oder unangemessenen Vergleich bezeichnen, wenn sogar die Ehrung von Waffen-SS-Leuten in einem westlichen Parlament keinerlei nennenswerte Reaktion bei westlichen Politikern und Medien hervorruft.

In Russland wird den Menschen immer deutlicher vor Augen geführt, was im Westen vor sich geht. Und dazu braucht es nicht einmal die gefürchtete „russische Propaganda“, das erledigen die westlichen Medien selbst ganz bravourös, indem sie zeigen, wie egal ihnen solche Vorfälle sind.

Wenn westliche Politiker den Nationalsozialismus verdammen, sind das nur leere Worte, wie dieser Vorfall zeigt. In der Praxis werden die Nazis von damals sogar in einem westlichen Parlament gefeiert und außer dem Rücktritt des Parlamentspräsidenten passiert nichts. Wenn man ein Beispiel für Doppelmoral sucht, gibt es wohl nicht viele, die besser passen.

Weil die Episode aus Kanada die Gemüter in Russland erhitzt, war sie auch Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens und ich habe den Kommentar dazu übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Kanada gibt Henkern die Möglichkeit, die Welt friedlich zu verlassen

In Kanada gab es einen schrecklicher Skandal. Als Geschenk an Wladimir Selensky, der nach Ottawa kam, um um Geld zu betteln, wurde ein 98-jähriger SS-Veteran zu seiner Rede im Parlament eingeladen. Sein Name ist im kanadischen Sprachgebrauch Jaroslaw Hunka. Sein Nachname ist eine Ableitung von seinem Geburtsnamen Gunko. Wir werden ihn also Jaroslaw Gunko nennen. Während des Zweiten Weltkriegs meldete er sich freiwillig zur SS-Division Galizien. Das kanadische Parlament applaudierte und Selensky spürte einen Moment des Triumphs.

Doch der Haken an der Sache ist, dass das Simon Wiesenthal Zentrum in Kanada eine Erklärung abgab. Simon Wiesenthal war selbst ein Gefangener in Hitlers Konzentrationslagern und ein legendärer Nazi-Jäger. Das Zentrum führt seine Arbeit fort. „Es ist unglaublich gruselig zu sehen, wie das kanadische Parlament aufsteht und einem Mann applaudiert, der in der Einheit der Waffen-SS diente, die für die Ermordung von Juden und anderen Menschen verantwortlich war und in den Nürnberger Prozessen zu einer kriminellen Organisation erklärt wurde. Es sollte keine Verwirrung oder Zweifel geben, dass diese militärische Einheit für den Massenmord an unschuldigen Zivilisten verantwortlich war, der mit unvorstellbarer Grausamkeit und Bösartigkeit durchgeführt wurde“, heißt es in der Erklärung.

In der Folge trat Anthony Rota, der Sprecher des Unterhauses des kanadischen Parlaments, zurück. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau begrüßte diesen Schritt und sprach sich selbst von jeglicher Verantwortung frei, da er angeblich gar nicht wusste, wer dieser Jaroslaw Gunko überhaupt war. „Er hat das Richtige getan. Weder das Büro des Premierministers noch die ukrainische Delegation wurden im Voraus über die Einladung oder die Ehrung informiert“, sagte Trudeau.

Das klingt naiv. Zumal Justin Trudeau selbst Jaroslaw Gunko zuvor persönlich getroffen hat. Hier ist ein Foto aus dem Empfangsraum des Premierministers während des Besuchs von Selensky, zu erkennen an den Flaggen der Ukraine und Kanadas. Es wurde von Theresa, der Enkelin des SS-Mannes, mit der Bildunterschrift gepostet: „Opi wartet im Empfangsraum auf Trudeau und Selensky“.

Die Worte von Justin Trudeau, dass sie das nicht wussten, klingen naiv, weil jeder Besucher eines Staatsoberhauptes in jedem Land der Welt im Voraus von den Sicherheitsdiensten gründlich überprüft wird. Die Geheimdienste wussten nichts von Gunkos SS-Vergangenheit? Unmöglich. Das ist eine Farce. Sie wussten es. Sie fanden es einfach nur akzeptabel. Was ist schon die SS? Gunko hat gegen Russland gekämpft! Also ist er ein Held. So einer, wie Selensky.

Die britischen Medien ironisieren: „Viele werden jetzt sagen, dass der zurückgetretene Rota sowie Trudeau und andere, die wie Robben mit ihren Flossen applaudiert haben, einfach nichts von Gunkos SS-Vergangenheit wussten. Das ist eine Ausrede: Man braucht keinen Doktortitel in Geschichte, um zu erkennen, dass ein ukrainischer Soldat, der in den 1940er Jahren gegen die Russen gekämpft hat, wahrscheinlich mit den Nazis in Verbindung stand.“

Kanadas National Post räumt ein: „Eine beeindruckende Peinlichkeit. Aber man kann nicht sagen, dass sie abwegig ist für ein Land, das noch eine ganze Reihe von Nazis in seinen Händen hat, die bei ihm einen warmen Platz gefunden haben, einen Zufluchtsort vor jeglicher Verfolgung durch die Justiz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und selbst im Jahr 2023 beherbergt es immer noch eine Handvoll Nazis. Menschen, die als Nazis bekannt sind, aber das entspannte Rentnerleben eines eingebürgerten kanadischen Staatsbürgers führen.“

Die türkische Zeitung Dik Gazete sieht die offensichtlichen Wurzeln des derzeitigen Regimes in der Ukraine: „Aus Sicht des Kiewer Regimes sind ‚SS-Veteranen‘ und Nazi-Kriegsverbrecher Helden. Aber wie werden die kanadischen Politiker aus der Lage herauskommen, in die sie sich selbst gebracht haben? Das ist besonders interessant. Heutzutage ist die Rehabilitierung des Nationalsozialismus und der Hitler-Kollaborateure in der Ukraine zur vollwertigen Staatspolitik, praktisch zur nationalen Ideologie geworden.“

Hören Sie, der kanadische Skandal ist kein Fehler. Der Westen unterstützt heute das Nazi-Regime in Kiew insgesamt, er finanziert, bewaffnet und verteidigt es an der Informationsfront. Selensky stinkt buchstäblich nach Nazismus. Die Freude in seinem Gesicht, als er den lebenden SS-Mann getroffen hat, ist dieser Nazi-Gestank. Leute wie Gunko werden in Kiew schon seit langem heroisiert. Und der Westen als Ganzes war und ist damit zufrieden.

Kanada sticht in dieser Hinsicht nicht hervor. Im Gegenteil, das Land ist Mitglied der verschworenen Geheimdienstgemeinschaft Five Eyes. Dabei handelt es sich um den engsten Kreis des vertrauensvollen elektronischen Informationsaustauschs: die USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland. Kanada ist also Teil des absoluten Kerns der westlichen Gemeinschaft. In der Verurteilung des ukrainischen Nationalsozialismus sieht es nur russische Propaganda.

„Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir alle der russischen Propaganda und der russischen Desinformation entgegentreten und die Ukraine weiterhin stark und unmissverständlich unterstützen“, sagte Trudeau.

Diese Position bleibt unverändert, trotz aller Fakten, die Russland zu vermitteln versucht, auch auf diplomatischem Wege. Wo hat Jaroslaw Gunko also gedient?

Die Antwort weiß Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums: „Die 14. SS-Freiwilligendivision „Galizien“ wurde 1943 aus ukrainischen Ultranationalisten der Ukrainischen unabhängigen Armee gebildet, die sich um die Ausrottung von Zivilisten kümmerte. Das war ihre Aufgabe. Sie kämpften nicht nur, sondern töteten Russen, Weißrussen, Ukrainer, Polen und Juden. Unmittelbar in die Kämpfe mit der vorrückenden Roten Armee geriet die Einheit im Sommer 1944, als es den Hitler-Truppen sehr schlecht ging. Insbesondere wurde „Galizien“ in die Schlacht bei Brody geworfen, wo der größte Teil der Division in einen Kessel geriet. Ihre Verluste an Gefallenen und Verwundeten beliefen sich auf etwa 60 Prozent der Mannschaft. Die Reste zogen sich mit der Wehrmacht zurück, nahmen später an der Niederschlagung der Aufstände in Warschau und der Slowakei teil und bekämpften im Januar 1945 jugoslawische Partisanen. Mit anderen Worten, das Frontleben dieser Einheit, der in Kanada nicht nur Beifall gespendet wird, sondern für die in Kanada auch Denkmäler errichtet wurden und werden, erwies sich als sehr kurz und beschämend. Und diese Bestrafer haben Gräueltaten und Massaker an der Zivilbevölkerung begangen, wofür es viele historische Beweise gibt.“

Die Division „Galizien“ wurde im April 1943 auf Befehl von SS-Reichsführer Heinrich Himmler aus ukrainischen Freiwilligen gebildet. Sie diente zunächst als Strafexpeditionseinheit. Der Kommandeur war Generalmajor Fritz Freitag, Stabschef war Major Wolf Heike. Die Kommandeure der fünf SS-Polizeiregimenter waren ebenfalls Deutsche. Auf das Konto von „Galizien“ gehen beispiellose Gräueltaten: Hunderttausende von vernichteten Leben von Zivilisten in Podolien und Wolhynien – Russen, Juden, Polen. Sie sparten Kugeln und gingen mit Äxten und Schaufeln vor, mit allem, was ihnen in die Hände fiel.

„Galizien“ war ein aktiver Teilnehmer an der Operation „Reinhard“ zur systematischen Vernichtung von Juden und Zigeunern, der bis zu zwei Millionen Menschen zum Opfer fielen. Die ukrainische SS vernichtete Menschen, indem sie Dörfer niederbrannte, schwangeren Frauen die Bäuche aufschnitt, Massaker in jüdischen Ghettos durchführte und in Todeslagern diente. Etwa zwei Millionen Menschen wurden getötet. Die Morde fanden auch während des Transports der Juden in die Vernichtungslager, während der brutalen Liquidierung der jüdischen Ghettos und in den Vernichtungslagern selbst statt. Zwei Bataillone von „Galizien“ zeigten im Konzentrationslager Majdanek unmenschliche Grausamkeit. Das war das Markenzeichen des Verhaltens von „Galizien“.

Bei Kriegsende wurden etwa zehntausend Strafgefangene dieser Einheit zunächst nach Großbritannien und von dort Anfang der 1950er Jahre in die ruhige kanadische Provinz transportiert. Eine Auslieferung zu fordern, ist aussichtslos. Dazu der russische Botschafter in Kanada, Oleg Stepanow: „Erinnern wir uns an die Geschichte früherer Fälle in Kanada. Hier war der schreckliche Schurke Wladimir Katrjuk, von dem dokumentiert ist, dass er an den Verbrennungen von Chatyn teilgenommen hat. Einfach ein Henker. Ihm wurde die Möglichkeit gegeben, friedlich in Kanada zu sterben. Man hat ihn nicht an Russland oder Weißrussland ausgeliefert. Da war Helmut Oberländer, der 213 Kinder getötet hat. Seine Staatsbürgerschaft wurde ihm mal entzogen, dann wiedergegeben. Ausgeliefert wurde er nicht. Hier ist es leider so, dass alle diese Henker die Möglichkeit haben, friedlich aus der Welt zu gehen“.

Es gibt jedoch zumindest eine gewisse Bewegung. Auf Anregung der russischen Botschaft in Kanada wurde die Jaroslaw-Gunko-Stiftung an der Universität von Alberta geschlossen. Aber es gibt immer noch Denkmäler für ukrainische Nazis in Kanada. Zum Beispiel auf dem Friedhof in Oakville. Oder eine Büste von Roman Schukevitsch in Edmonton. Wird sie abgerissen? Kaum.

Was ist das Fazit? Eigentlich müsste der nach Nazismus stinkende Selensky diesen Gestank an jeden weitergeben, den er trifft. Nach Kanada ist offensichtlich, wie toxisch er ist. Mit diesem Gefühl warten wir auf Protokollfotos von Umarmungen, Küssen und Streicheleinheiten…

Wer ist der Nächste?

Ende der Übersetzung

