Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 14. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 14. Juni.

Beginn der Übersetzung:

Kiew fordert NATO-Mitgliedschaft, Brüssel zählt verlorene Panzer: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bestätigte, dass die ukrainischen Streitkräfte westliche Militärtechnik verloren haben. Die Allianz warte auf Informationen des ukrainischen Verteidigungsministers Aleksej Resnikow.

Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba kritisierte die zögerliche Haltung der NATO, die Ukraine aufzunehmen.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Entwicklungen in der und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die Gruppe Ost der russischen Streitkräfte hat die Angriffe von zwei motorisierten ukrainischen Infanteriekompanien auf einen Außenposten in der Nähe des Dorfes Makarovka (DNR) zurückgeschlagen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow. Bei den Kämpfen seien vier Panzer und sieben gepanzerte Kampffahrzeuge des Gegners zerstört worden. In der Nähe der Ortschaft Prechistovka (DNR) wurden zwei taktische Gruppen der ukrainischen Streitkräfte erfolgreich zurückgedrängt, der Feind verlor fünf Panzer und fünf gepanzerte Kampffahrzeuge.

Innerhalb eines Tages liquidierten die russischen Streitkräfte eine Gruppe von Saboteuren bei Krasnoliman und unterdrückten die Aktivitäten von drei ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppen bei Kupjansk, so Konaschenkow weiter. Insgesamt habe die Ukraine seit dem 4. Juni bei Süd-Donezk, Saporoschschje und Donezk etwa 7.500 Gefallene und Verwundete verloren, so Konaschenkow weiter.

In der vergangenen Nacht haben die russischen Streitkräfte „Gruppenangriffe mit präzisionsgelenkten see- und luftgestützten Waffen mit großer Reichweite gegen Konzentrationsorte ukrainischer Reserven und ausländischer Söldner sowie gegen Depots mit Munition, Waffen und Ausrüstung ausländischer Herstellung durchgeführt“, sagte Konaschenkow und betonte, dass alle Ziele erfolgreich getroffen worden seien.

NATO bestätigt Verluste

Der NATO-Generalsekretär hat die Verluste westlicher Militärtechnik der ukrainischen Streitkräfte bestätigt und darauf hingewiesen, dass die Allianz am 15. Juni Informationen zu diesem Thema vom ukrainischen Verteidigungsminister erwartet.

Die NATO-Verteidigungsminister werden bei einem Treffen am 15. Juni in Brüssel ein langfristiges Programm zur militärischen Unterstützung der Ukraine erörtern, so Stoltenberg. Die Minister werden auch über die Ausbildung ukrainischer Piloten sprechen, da dies die Möglichkeit eröffnen würde, der Ukraine F-16-Kampfjets zu liefern. Nach Angaben des niederländischen Verteidigungsministeriums soll in einem osteuropäischen Land ein Ausbildungszentrum für ukrainische Piloten eingerichtet werden, die die F-16 fliegen sollen.

Stoltenberg betonte, dass das bevorstehende Treffen im Rahmen der Vorbereitungen für den Juli-Gipfel der Allianz in Vilnius stattfinde, der „ein starkes Signal der Unterstützung für die Ukraine und ihre Zukunft innerhalb der NATO“ aussenden werde. Zuvor hatte der Generalsekretär erklärt, dass es noch nicht an der Zeit sei, die Ukraine in das Bündnis aufzunehmen, und sich für die Schaffung eines NATO-Ukraine-Rates ausgesprochen.

Der ukrainische Außenminister verglich die Zusage, den NATO-Ukraine-Rat einzurichten, ohne Kiew einen beschleunigten Weg in die Allianz zu ermöglichen, mit einem „Panzer ohne Kanone“.

Entwurf eines Friedensvertrags

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko erklärte, der russische Präsident Wladimir Putin habe ihm einen Entwurf des Istanbuler Abkommens zwischen Moskau und Kiew übergeben, der angeblich eine Klausel über die „Verpachtung der Krim“ enthalte. Dies bezieht sich auf den Entwurf des Abkommens, das von den russischen und ukrainischen Delegationen im Frühjahr 2022 in Istanbul erörtert wurde und das die Einstellung der Feindseligkeiten vorsah. Am Tag zuvor hatte Putin gesagt, das Abkommen sei „nicht schlecht“ gewesen, Moskau und Kiew hätten es sogar paraphiert, aber die ukrainische Regierung hätte es „danach einfach weggeworfen, und das war’s“. Über den Inhalt des Dokuments machte der russische Staatschef keine Angaben.

Die Krim sei ein integraler Bestandteil Russlands, es seien keine Vereinbarungen über die „Verpachtung“ der Halbinsel mit der Ukraine erörtert worden, sagte der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow.

Der Staudamm kann wiederhergestellt werden

Der Staudamm des Wasserkraftwerks Kachowka, der durch einen Angriff der ukrainischen Truppen beschädigt wurde, kann wiederhergestellt werden, sagte der amtierende Leiter der Region Cherson Wladimir Saldo. Er versprach außerdem, dass die durch den Dammbruch überschwemmten Gebiete der Region ebenfalls so schnell wie möglich wiederhergestellt werden. Die Gesundheits- und Umweltsicherheit in der Notstandszone werde gewährleistet, fügte Saldo hinzu.

Nach Angaben von Andrej Aleksejenko, dem Vorsitzenden der Regionalregierung, beläuft sich der durch die Überschwemmungen verursachte Gesamtschaden an Wohnungen, Infrastruktur und sozialen Einrichtungen auf fast 40 Milliarden Rubel. Der Betrag wird in dem Maße angepasst werden, wie das Wasser zurückgeht und der tatsächliche Zustand der Gebäude, Einrichtungen und Ausrüstungen im Notstandsgebiet bewertet wird, fügte er hinzu.

16 Länder der EU haben Kiew Hilfe bei der Bewältigung der Folgen des Einsturzes des Wasserkraftwerks Kachowka angeboten, wie der Pressedienst der EU-Kommission mitteilte. Insbesondere hat die EU drei mobile Wasseraufbereitungsanlagen mit einer Kapazität von 120.000 Litern pro Tag bereitgestellt. Darüber hinaus wurden der Ukraine Tanklastwagen, Wasserpumpen, Boote, Rettungsausrüstung, Generatoren und andere Hilfsmittel zur Verfügung gestellt, um Leben in den betroffenen Gebieten zu retten, erklärte die EU-Kommission.

Die Zerstörung der Anlage hat schwere Umweltschäden verursacht, landwirtschaftliche Felder entlang des Dnjepr wurden weggeschwemmt, und es besteht die Gefahr, dass der Nordkrim-Kanal versandet. Peskow bezeichnete den Angriff auf das Wasserkraftwerk Kachowka als vorsätzliche Sabotage durch die Ukraine. Er fügte hinzu, dass das Kiewer Regime die volle Verantwortung für die Folgen tragen müsse.

Ende der Übersetzung

