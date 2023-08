Ukraine

Beginn der Übersetzung:

Die Unzufriedenheit der USA und Polens, die ukrainischen Verluste und der Kampf gegen die russische Sprache: Die Situation rund um die Ukraine

Polen und die USA sind unzufrieden mit der Führung der Ukraine. Warschau argumentiert, es sei an der Zeit, dass Kiew zu würdigen beginnt, was Polen in den letzten Jahren für die Ukraine getan hat. Washington ist verärgert über die Kritik des ukrainischen Staatschefs Wladimir Selensky an den NATO-Aktionen und darüber, dass die Kiewer Regierung wiederholt die Ratschläge der USA zur Durchführung von Militäroperationen ignoriert haben.

Die Zahl der bei der Gegenoffensive verwundeten ukrainischen Armeeangehörigen sei „kolossal“, berichtete die New York Times unter Berufung auf ukrainische Mediziner.

Verlauf der Operation

Die Streitkräfte der Ukraine haben im Laufe des Tages erfolglos versucht, bei Donezk, Saporoschschje, Krasnoliman, Kupjansk und südlich von Donezk vorzustoßen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow. Bei Donezk wehrte das russische Militär im Laufe des Tages 12 ukrainische Angriffe erfolgreich ab. Auch ein Angriff bei Krasnolimansk wurde abgewehrt. Angriffskommandos der Gruppe „West“ der russischen Streitkräfte verbesserten die taktische Lage in der LNR und im Gebiet Charkow.

Konaschenkow wies darauf hin, dass die operativ-taktische und militärische Luftwaffe, die Raketentruppen und die Artillerie der Truppengruppen der russischen Streitkräfte im Laufe des Tages 96 ukrainische Artillerieeinheiten an Feuerstellungen, Personal und militärische Ausrüstung in 118 Gebieten getroffen haben. Die russischen Streitkräfte zerstörten unter anderem Munitions- und Treibstoffdepots der ukrainischen Streitkräfte in der DNR und der Region Saporoschschje.

Kiew habe erneut versucht, ein russisches Schiff, das einen zivilen Seetransport im Schwarzen Meer eskortierte, mit einer unbemannten Drohne anzugreifen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums und stellte fest, dass die Besatzung des russischen Schiffes das gegnerische Boot rechtzeitig entdeckt und zerstört habe.

Ukrainische Verluste

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben die ukrainischen Streitkräfte im Laufe des Tages über 810 Soldaten verloren.

Die New York Times zitierte ukrainische Ärzte mit der Aussage, die Zahl der während der Gegenoffensive verwundeten ukrainischen Soldaten sei „kolossal“. Sanitätsposten in der Nähe der Frontlinie erhalten ständig „einen Zustrom von Soldaten, die bei den Kämpfen verwundet wurden“. Besonders viele Verletzungen wurden durch explodierende Minen verursacht.

Die russische Sprache

Die Petition, in der gefordert wird, die russische Sprache von der offiziellen Website des ukrainischen Staatschefs zu entfernen, hat die erforderliche Anzahl von Stimmen erhalten, um von Wladimir Selensky geprüft zu werden. Der Verfasser der Petition hält eine russischsprachige Version des offiziellen Portals des ukrainischen Präsidenten für inakzeptabel. Derzeit kann die Website in drei Sprachen aufgerufen werden: Russisch, Ukrainisch und Englisch.

Die Politik des Kiewer Regimes und seiner westlichen Herren, die alles Russische zerstören wollen, habe keine Zukunft, sagte der russische Präsident Wladimir Putin. Bei einem Treffen mit Regierungsmitgliedern ging der Staatschef auf die Integration der neuen Regionen der Russischen Föderation in den gesamtrussischen Kulturraum ein und stellte fest, dass „die Bewohner dieser Regionen diesen Raum nie verlassen haben, ihre Muttersprache pflegen und ein großes Interesse an der großen russischen Literatur haben.“ „Und das trotz aller Versuche der gegenwärtigen ukrainischen Regierung, Bücher russischer Klassiker und Zeitgenossen zu verbieten, sie sogar aus dem Verkauf und aus den Bibliotheken zu nehmen oder – mehr noch – sie zu vernichten. Davon träumen sie und die westlichen Herren: das mit allem und jedem zu tun, der auf Russisch denkt, spricht und liest“, erklärte der Präsident.

Ukrainische Drohnen

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat in den letzten 15 Monaten mehr als 30 Modelle verschiedener unbemannter Luftfahrzeuge eingeführt, sagte Verteidigungsminister Alexej Resnikow. Er fügte hinzu, dass die Drohnen bisher im Land hauptsächlich aus ausländischen Teilen zusammengebaut werden, dass aber Pläne für die Herstellung eigener Komponenten im Gange sind. Dennoch, so Resnikow, gebe es bisher keine Pläne, in der Ukraine „eine Fabrik von der Größe eines Stadions zu bauen“.

Zuvor hatte der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmygal erklärt, dass die ukrainische Regierung in diesem Jahr fast 1,1 Milliarden Dollar für die Produktion von Drohnen im Land bereitgestellt habe. Ihm zufolge haben inzwischen mehr als 40 ukrainische Unternehmen, die an der Herstellung von Drohnen beteiligt sind, Verträge mit dem Staat unterzeichnet, und „die Produktion von Drohnen hat sich verzehnfacht“.

Die Beziehungen zwischen der Ukraine und Polen

Die Beziehungen zwischen der Ukraine und Polen sind aufgrund von Äußerungen von Vertretern der ukrainischen Regierung derzeit „nicht die besten“, so der stellvertretende polnische Außenminister Pawel Jablonski. Ihm zufolge sind in der Ukraine „gewisse Emotionen“ aufgekommen, denen Warschau „mit Verständnis begegnet, weil das Land angegriffen wird“. Allerdings „kann man seine Verbündeten nicht so behandeln“, fügte er hinzu und wies darauf hin, dass es in den Beziehungen zwischen Kiew und Warschau „eine Reihe von Fragen gibt, in denen kein gegenseitiges Verständnis erreicht wurde“.

Zuvor hatte Marcin Przydacz, Minister der polnischen Präsidentschaftskanzlei und Leiter des Büros für internationale Politik, erklärt, Kiew habe viel Hilfe von Polen erhalten und „es wäre gut, wenn es begänne, die Rolle, die Polen in den letzten Monaten und Jahren für die Ukraine gespielt hat, zu schätzen“.

Am Mittwoch dankte Alexej Danilow, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Polen in gleich drei Sprachenfür die Hilfe: In Ukrainisch, Polnisch und Englisch. „Spannungen führen manchmal zu emotionalen Handlungen und Worten“, aber die Ukraine sei dankbar „für jeden Zloty, jede Granate und jedes freundliche Wort“, schrieb er auf Twitter.

Unzufriedenheit der USA

Unzufriedenheit mit dem Vorgehen Kiews wird auch in den USA geäußert. CNBC berichtete unter Berufung auf Quellen, dass die ukrainische Regierung wiederholt die Ratschläge der USA zur Durchführung von Militäroperationen ignoriert hat, was die amerikanische Seite verärgert hat. Die von der Ukraine gewählte Strategie und die symbolische Bedeutung, die die Kiewer Regierung dem Kampf um jedes Stückchen Territorium beimisst, „weichen oft von der militärischen Perspektive und dem Pragmatismus ihrer Verbündeten ab“, so Washington.

Auf dem Gipfeltreffen in Vilnius haben die Vertreter der NATO-Mitgliedstaaten ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigt, aber auch deutlich gemacht, dass Kiew „die Grenze zwischen den Forderungen und dem Druck, den es auf seine Verbündeten ausübt, erkennen und die Sichtweise der Situation, die Prioritäten und die politischen Erwägungen seiner Partner verstehen muss“, so die Quelle. Er betonte auch, dass Selenskys Kritik am Vorgehen der NATO in Washington Entrüstung ausgelöst hat.

Ende der Übersetzung

