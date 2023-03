Nord Stream, Artjomowsk und Orbans Warnung: Die Ereignisse des 10. März

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 10. März, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 10. März.

Beginn der Übersetzung:

Selenskys Erklärungen, Orbans Warnung, die Lage in Artjomowsk: Die Entwicklungen um die Ukraine

Die ukrainischen Streitkräfte bereiten eine Gegenoffensive nahe Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut) vor, sagte Jewgenij Prigoschin, der Gründer der privaten Militärfirma Wagner, am Freitag.

Das russische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass es im Rahmen der Teilmobilisierung keine zusätzlichen Maßnahmen“ plane, der ukrainische Präsident Wladimir Selensky sagte, Ukrainer seien nicht in die Sprengung der Nord Streams verwickelt, und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban warnte, Kiews westliche Verbündete seien bereit, Truppen auf ukrainisches Gebiet zu schicken.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Das russische Militär setzte seine aktiven Operationen bei Donezk fort, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Nach Angaben des Ministeriums verlor Kiew in dem Gebiet an dem Tag mehr als 120 Menschen und mehr als 10 Fahrzeuge.

Die Verluste Kiews bei Kupjansk, Krasnoliman sowie Juschnodonezk und Saporoschschja wurden vom Ministerium auf etwa 210 Personen und etwa 10 Ausrüstungsgegenstände, darunter ein Panzer, geschätzt. Bei Cherson verlor das ukrainische Militär nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums bis zu 20 Personen und fünf Ausrüstungsgegenstände.

Das Ministerium meldete außerdem die Zerstörung eines ukrainischen Boden-Luft-Raketensystems vom Typ S-300 auf dem Gebiet der Volksrepublik Donezk sowie den Verlust eines Kiewer SU-27-Kampfjets bei einem Luftkampf nahe Marinka. Damit steigt die Zahl der seit Beginn der Militäroperation zerstörten ukrainischen Flugzeuge auf 400, wie das Verteidigungsministerium mitteilte.

Das ukrainische Militär bereite eine Gegenoffensive in der Nähe von Artjomowsk vor, sagte Prigozhin. Ihm zufolge tut die private Militärfirma Wagner „alles, um das zu verhindern“.

Kiew rechnet mit einer Gegenoffensive „in etwa zwei Monaten“, sagte Michail Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidialamtes, in einem Interview mit der italienischen Zeitung Stampa. Er sagte, das ukrainische Militär benötige mehr Nachschub an 155-mm-Artilleriegranaten der NATO.

Kommentare des Verteidigungsministeriums

Das russische Verteidigungsministerium führt „im Rahmen der Teilmobilisierung keine zusätzlichen Maßnahmen“ durch und plant diese auch nicht, teilte das Nationale Verteidigungsmanagementzentrum Russlands bei einer Pressekonferenz mit. Das Ministerium erklärte, dass „unter dem Einfluss in oppositionellen Telegrammkanälen veröffentlichter Desinformationen“ die Zahl der Anrufe bei der Hotline des Ministeriums bezüglich des Militärdienstes von Freiwilligen und mobilisierten Russen gestiegen sei.

Rund um Nord Stream

Ukrainer seien nicht an den Explosionen der Nord Streams beteiligt gewesen, sagte Selensky und kommentierte damit Veröffentlichungen westlicher Medien, wonach eine „pro-ukrainische Gruppe“ die Sabotage begangen habe. „Ukrainer haben das definitiv nicht getan“, sagte er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der finnischen Premierministerin Sanna Marin in Kiew.

Auch Moskau misstraut der neuen Version: Der russische Außenminister Sergej Lawrow nannte sie „Kinderkram“. Sollte eine objektive Untersuchung der Bombenanschläge auf die Gaspipeline blockiert werden, „wird Russland darüber nachdenken, wie es auf diesen direkten Angriff des Westens reagieren kann“, warnte er.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die neuen Medienberichte über die Explosionen in der Nord Stream-Pipeline zur Kenntnis genommen und ist „erfreut, dass die Ermittlungen voranschreiten“, sagte die deutsche Regierungssprecherin Christiane Hofmann. Sie lehnte es jedoch ab, Fragen zum Stand der Ermittlungen zu beantworten und verwies auf die deutsche Generalbundesanwaltschaft.

Orbans Warnung

Die westlichen Verbündeten Kiews stehen kurz davor, ihre Truppen in die Ukraine zu entsenden, erklärte der ungarische Ministerpräsident gegenüber Radio Kossuth. Seiner Meinung nach „war die Welt noch nie so nah dran, dass ein lokaler Krieg zu einem globalen Krieg eskaliert“ und „die Führer der westlichen Welt sind vom Kriegswahn befallen“.

Er sei sicher, dass die Ukraine kämpfen könne, solange sie die Zustimmung der USA erhalte, aber wenn sich die amerikanische Position ändere, sei ein Waffenstillstand möglich.

Britisch-französischer Gipfel

Frankreich und das Großbritannien werden die Ukraine „kurzfristig“ bei der „Durchführung der geplanten Gegenoffensive“ unterstützen. Das sagte der französische Präsident Emmanuel Macron auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit dem britischen Ministerpräsident Rishi Sunak, dem ersten britisch-französischen Gipfel seit fünf Jahren.

Er sagte, Kiew habe das letzte Wort bei der Aushandlung einer Lösung des Konflikts und werde „Verhandlungen aufnehmen, wenn es zu seinen eigenen Bedingungen verhandeln kann“ und versprach, alles zu tun, „um zu verhindern, dass dieser Konflikt auf den Rest der Welt übergreift“.

Sunak zufolge haben sich London und Paris bereit erklärt, gemeinsam „ukrainische Marineinfanteristen auszubilden“.

Waffen für Kiew

Kiew hat in der Nähe von Artjomowsk erstmals eine von Washington erhaltene JDAM-Lenkbombe eingesetzt, berichtet das ukrainische Portal Klymenko Time. Eine offizielle Bestätigung seitens der Ukraine liegt bisher nicht vor.

Das ukrainische Militär habe die amerikanischen Patriot-Luftabwehrsysteme noch nicht erhalten, sagte Juri Ignat, Sprecher des Luftwaffenkommandos der Ukraine, zu einem Bericht der Financial Times. Am 8. März erklärte der stellvertretende US-Armeechef Douglas Bush, dass diese Systeme „sehr bald“ auf ukrainischem Gebiet zum Einsatz kommen würden.

Die Schweiz hat ihre Verpflichtung bekräftigt, die Wiederausfuhr von in der Schweiz hergestelltem Militärmaterial in Drittländer zu verbieten. Die Regierung des Landes erklärte, sie habe beschlossen, „an der derzeitigen Praxis festzuhalten“, die sich auf die nationale Gesetzgebung und die „lange humanitäre Tradition der Schweiz als neutraler Staat“ stütze.

Ende der Übersetzung

