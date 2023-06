Putschversuch in Russland?

Eilmeldung

Medien melden, dass Wagner-Chef Prigozhin einen Putsch in Russland versucht. Was derzeit bekannt ist.

Wagner-Chef Prigozhin hat mitgeteilt, dass die russische Armee mit Hubschraubern auf Wagner geschossen habe. Seinen Angaben zufolge ist Verteidigungsminister Schoigu aus Rostow am Don geflohen. Prigozhin hat erklärt, er habe 25.000 Männer, die keinen Militärputsch, sondern einen Marsch für die Gerechtigkeit durchführen. Der russische Geheimdienst hat ein Verfahren gegen Prigozhin wegen eines bewaffneten Aufstandes eingeleitet.

Das waren die bekannten Fakten.

Es gibt Gerüchte, dass die Stimme von Prigozhin von der KI imitiert wurde. Dagegen spricht allerdings die Einleitung des Verfahrens gegen ihn. Außerdem ist in Rostow tatsächlich etwas los, wobei die Situation unübersichtlich ist. Im Stadtzentrum sind Straßen gesperrt und es sind Polizei, Soldaten und Schützenpanzer unterwegs.

Wie es der Zufall will, ist meine gute Freundin Alina Lipp gerade in Rostow. Sie ist im Stadtzentrum und berichtet von dort in ihrem Telegram-Kanal. Für aktuelle Nachrichten aus dieser Nacht empfehle ich, Alinas Kanal für aktuelle Meldungen zu folgen.

Ich werde am Samstag über das berichten, was bekannt ist und versuchen, es zu analysieren.

