Ukraine

Im russischen Fernsehen wurden amerikanische Experten zitiert, die behaupten, dass das wichtigste Ziel Washingtons nun sei, sich in der Ukraine "aus dem Staub zu machen".

Im russischen Fernsehen wurde nach dem Treffen in Dschidda ein kurzer Beitrag über die Lage der Ukraine und die möglichen Absichten Washingtons gezeigt, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Konflikt in der Ukraine: Die USA wollen sich aus dem Staub machen

Die Gegenoffensive der Ukraine ist dank der perfekt aufgebauten russischen Verteidigung gescheitert, so das US-Portal 19FortyFive. Im Westen wächst die Einsicht, dass es notwendig ist, um jeden Preis so schnell wie möglich Friedensgespräche aufzunehmen.

Es macht keinen Sinn, dass die Ukrainer ihre Gegenoffensive fortsetzen. Foreign Policy schreibt, dass die ukrainischen Kämpfer, wenn sie die erste Verteidigungslinie durchbrechen, mit einem Gegenangriff der russischen Reserven und einem Mangel an eigenen Reserven rechnen müssen: „Die ukrainischen Streitkräfte, die durch die vorangegangenen Kämpfe geschwächt sind, werden wahrscheinlich nicht ausreichend versorgt. In dem Moment könnten die ukrainischen Streitkräfte auch außerhalb der Reichweite einiger ihrer eigenen Drohnen, Artillerie und Raketen sein, auf die sie sich verlassen haben.“

Dennoch verspricht der Westen den Ukrainern, zumindest öffentlich, weiterhin Waffen. Erstmals hat die SPD, die Partei von Bundeskanzler Olaf Scholz, dem Kiewer Regime die Lieferung von Taurus-Langstrecken-Marschflugkörpern angeboten.

„Die Gegenoffensive ist ins Stocken geraten, die Ukraine hat keine ernstzunehmenden Flugzeuge, um sie zu unterstützen. Damit bleiben nur noch Lenkwaffen wie Taurus-Marschflugkörper, mit denen die ukrainische Armee die von den Russen angelegten Minenfelder überwinden und Territorium zurückerobern könnte“, sagte der SPD-Abgeordnete Andreas Schwarz.

Douglas Macgregor, ein ehemaliger Berater von Pentagon-Chefs, ist sich sicher, dass die Amerikaner sehr wohl wissen, dass ihr Projekt in der Ukraine gescheitert ist. Washington hat sich verkalkuliert und Russlands Stärke unterschätzt. Und nun besteht die wichtigste Aufgabe des Weißen Hauses darin, sich aus dem Staub zu machen. Laut Macgregor wird in den politischen Kreisen Washingtons überlegt, wie man in der Ukraine vorgehen soll.

„Es besteht der Wunsch, die Aufmerksamkeit von dem unvermeidlichen Scheitern abzulenken, das in der Öffentlichkeit bekannt werden und schließlich in das amerikanische Bewusstsein eindringen wird. Offensichtlich suchen die Beamten privat nach einer Möglichkeit, sich irgendwie davon zu distanzieren. Sie sagen: ‚Hör mal, wir haben alles getan, was wir konnten, wir haben diesen Ukrainern alles gegeben, aber sie konnten nichts tun, also ist es jetzt ihr Problem.‘ Eines ihrer Ziele ist es, die Katastrophe zu vertuschen, sie den Ukrainern in die Schuhe zu schieben und sich aus dem Staub zu machen.“

Militärexperten glauben, dass das ukrainische Szenario für Washington grundlegend neu ist, denn die Amerikaner haben das, was Russland in der Ukraine tut, noch nie erlebt. Mit diesen Worten antwortete Scott Ritter, ein ehemaliger US-Geheimdienstoffizier, David Petraeus, dem ehemaligen Kommandeur der NATO-Streitkräfte im Irak und in Afghanistan. Letzterer sagte, Washington würde mit den Hindernissen fertig werden, die die ukrainische Armee im Kampf gegen die russischen Truppen hat.

Laut Ritter hat die amerikanische Regierung ihre Bürger schon früher belogen, zum Beispiel während ihrer Präsenz in Afghanistan.

„Es gibt etwas, das Luftverteidigung genannt wird. Die US-Luftwaffe ist noch nie auf etwas gestoßen, wie es die Russen im ukrainischen Kampfgebiet einsetzen. Herr General, Sie machen immer das Gleiche – Sie betrügen die Amerikaner. Sie sprechen von Bombenteppichen, aber wann haben wir das letzte Mal irgendetwas mit einem Bombenteppich bombardiert? Sie kennen die Antwort, und ich kenne die Antwort. Wir haben Bombenteppiche in begrenztem Umfang während des Golfkriegs eingesetzt. Wie viele Minenfelder haben wir gesprengt, General? Null. Und warum? Wir haben das Ziel nicht getroffen.“

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock räumte ein, dass die Sichtweise in Südafrika, Brasilien oder China auf das, was in der Ukraine geschieht, von der europäischen abweicht. Das sagte sie in einem Interview mit der „Bild am Sonntag“. Unterdessen sagte der brasilianische Präsidentenberater Celso Amorim, dass echte Verhandlungen über die Beilegung des Konflikts in der Ukraine nur unter Beteiligung Russlands stattfinden sollten. Zuvor hatten in Dschidda, Saudi-Arabien, Konsultationen über den Ukraine-Konflikt begonnen, an denen Sicherheitsberater aus mehr als 30 Ländern teilnahmen. Das russische Außenministerium erklärte, dass es die Entwicklungen genau verfolge.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen