Selensky gibt NBC ein wirres Interview

Der ukrainische Präsident Selensky hat dem US-Sender NBC ein Interview gegeben, das von (w)irren Aussagen nur so strotzte. Entweder hat Selensky jeden Sinn für die Realität verloren, oder er ist extrem verzweifelt. Oder beides.

NBC hat am 4. November in einem Artikel gemeldet, dass die USA und die EU die Ukraine zu Friedensverhandlungen mit Russland drängen und dass es bei den Gesprächen mit der Regierung in Kiew um die Frage geht, auf was die Ukraine verzichten kann, um einen Frieden mit Russland zu erreichen. Das fügt sich nahtlos ein in die Reihe von britischen und US-amerikanischen Medienberichten der letzten Tage, die alle aussagen, dass die Lage der Ukraine im Grunde hoffnungslos ist und dass die westliche Unterstützung stark nachlässt. Ich habe über diese Artikel berichtet und auch den NBC-Artikel übersetzt.

In Kiew sind die Reaktionen darauf natürlich heftig und vor allem Selensky scheint in der Defensive zu sein. Daher hat Selensky NBC am 5. November ein 45-minütiges Interview gegeben, in dem er Aussagen gemacht hat, die -diplomatisch ausgedrückt – ausgesprochen fragwürdig sind und die Frage aufwerfen, ob Selensky überhaupt noch bei Verstand ist.

Ich werde das Interview von NBC weiter unten verlinken und auch den Artikel übersetzen, den NBC zu dem Interview veröffentlicht hat. Zuvor will ich jedoch auf Aussagen von Selensky eingehen, die in der schriftlichen Zusammenfassung des NBC-Interviews nicht enthalten sind.

Verhandlungen mit Russland

Natürlich wurde die Frage gestellt, ob Selensky Verhandlungen mit Russland führt. Seine Antwort war weit weniger kategorisch als bisher. Zur Erinnerung sei gesagt, dass Selensky Ende September 2022 per Dekret jede Art von Verhandlungen mit einem von Putin reagierten Russland verboten hat, und das machte er danach auch in seinen Äußerungen immer deutlich. Er hat bisher jede Art von Verhandlungen mit Russland abgelehnt und auf die Umsetzung seiner „Friedensformel“ bestanden, die de facto eine bedingungslose Kapitulation von Russland fordert.

Nun sagte er, dass es sein könne, dass andere Länder mit Russland Gespräche führen:

„Ich bin mir sicher, dass es einige Länder gibt, die auf der Ebene der Geheimdienste oder der Berater von Staatschefs wahrscheinlich mit Russland sprechen und darüber nachdenken, wie man alles lösen kann“

Gleichzeitig reagierte Selensky auf die Behauptungen von NBC, die USA und die EU würden von ihm Zugeständnisse an und Gespräche mit Russland fordern, und er sagte, dass niemand „offenen Druck“ auf ihn ausübe, Verhandlungen mit Russland aufzunehmen, und er sagte auch:

„Es gibt viele verschiedene Stimmen um uns herum. Ich habe viele verschiedene Stimmen und Emotionen gehört, ohne dass es konkrete Vorschläge gab, viele verschiedene Dinge. Aber was mich betrifft, so habe ich bis heute keine Verbindungen zu den Russen“

Das kann man als indirektes Eingeständnis werten, dass der NBC-Artikel die Wahrheit gesagt hat, denn Selensky hat ihn nicht zurückgewiesen, sondern nur gesagt, es gebe (noch?) keinen „offenen Druck“ auf ihn, mit Russland zu reden.

Die ukrainische Wirtschaft

Selensky wurde auch nach den westlichen Finanzhilfen gefragt, die in den USA zunehmend unpopulär werden. Selenskys Antworten dazu zeigen, dass er entweder jeden Realitätssinn verloren hat, oder in seiner Verzweiflung zu sehr dummen Lügen greift. Selensky sagte in dem Interview nämlich ernsthaft, dass die nötige Finanzhilfe des Westens für Kiew in Zukunft zurückgehen werde, weil das Haushaltsdefizit der Ukraine durch das Wirtschaftswachstum und die Rückkehr der Flüchtlinge aus dem Ausland, die Arbeit finden und Steuern zahlen würden, verringert werde.

Das ist selten gehörter Unsinn, denn die Maidan-Ukraine war zu keinem Zeitpunkt in der Lage, sich selbst zu finanzieren. Das Land wurde seit dem Maidan im Jahr 2014, der der Ukraine laut westlichen Politikern und Medien Wohlstand, Wachstum und die EU-Mitgliedschaft bringen sollte, ausschließlich durch Kredite des IWF und durch Finanzhilfen, Kredite und Bürgschaften der EU und der USA am Leben gehalten.

Nach dem Maidan beendete die Poroschenko-Regierung fast alle Wirtschaftsbeziehungen nach Russland, die vor dem Maidan etwa 50 Prozent der ukrainischen BIP ausgemacht haben. Davon hat sich die ukrainische Wirtschaft nicht erholt und im Grunde ist das Land seit 2014 pleite. Der Staatsbankrott wurde nur durch immer neue Finanzspritzen aus dem Westen künstlich verhindert.

Daher lässt Selenskys Aussage, wenn er sie denn ernst meint, an seinem Verstand zweifeln. Nach dem Konflikt mit Russland liegt die ukrainische Wirtschaft in Trümmern und dass die Millionen Ukrainer, die das Land verlassen haben, jemals zurückkommen, wird auch in der EU bezweifelt. Wie aber soll die Ukraine ab beispielsweise 2025 ihr Haushaltsdefizit verringern, wenn die Wirtschaft noch viel schwächer ist als vor 2022, als die Ukraine ebenfalls ein riesiges Defizit hatte, und wenn dort weitaus weniger Menschen leben, die die Wirtschaft wieder aufbauen können?

Dass seine Aussage der Verzweiflung geschuldet waren, sieht man daran, dass Selensky auch die Möglichkeit ins Spiel brachte, die USA und andere westliche Länder könnten die Ukraine auf Kredit finanzieren, was sie ja ohnehin seit 2014 tun. Selensky versprach dabei, die Mittel in Zukunft zurückzuzahlen:

„Wenn Sie uns keine Finanzhilfe geben können, geben Sie uns Kredite und wir werden sie nach [dem Ende der Feindseligkeiten] zurückzahlen“

Woher soll das Geld dafür kommen?

Kiew soll 2023 westliche Finanzhilfen in Höhe von 45 Milliarden Dollar zur Deckung des Haushalts bekommen, das ist ein Defizit von über 20 Prozent des BIP des Jahres 2021. Heute ist das ukrainische BIP weitaus niedriger als 2021, wie soll die Ukraine dieses Defizit innerhalb von einem oder zwei Jahren abbauen und anfangen irgendetwas zurückzuzahlen?

Der Frage, wie lange die Amerikaner den Bedarf der ukrainischen Streitkräfte finanzieren müssten, ging Selensky aus dem Weg, indem er antwortete:

„Ich denke, dass Ihre Hilfe im kommenden Jahr entscheidend sein wird“

Selensky scheint immer noch zu glauben, im nächsten Jahr weiterhin gegen Russland kämpfen zu können, während Experten sich fragen, wie das gehen soll. Die Ukraine kann die Verluste an Soldaten nicht mehr ersetzen und im nächsten Jahr werden offensichtlich weit weniger Waffen aus dem Westen in die Ukraine kommen.

Dass Selensky immer noch zu glauben scheint, er könne weiterkämpfen und Russland besiegen, bestätigt, was Time vor einigen Tagen berichtet hat, nämlich dass seine Mitarbeiter ihn für vollkommen realitätsfern halten.

Selensky: Russland unterstützt die Hamas

Wie verzweifelt Selensky ist, zeigt auch die Tatsache, dass Selensky in dem NBC-Interview behauptet, Russland unterstütze die Hamas. Das Manöver ist plump und leicht durchschaubar: Selensky will den Krieg in Israel irgendwie mit Russland in Verbindung bringen, um die Ukraine im Gespräch zu halten. Selensky versucht derzeit, den Krieg im Nahen Osten und seine Kampf gegen Russland als den gleichen Kampf gegen denselben Gegner darzustellen.

Allerdings machen die westlichen Medien dieses Spiel nicht mit, sogar NBC ordnete seine Aussage umgehend ein. Und bei westlichen Politikern dürfte dieses Manöver eher Verärgerung auslösen, denn die westlichen Politiker verstehen, was Selensky versucht, und sie durchschauen seinen sehr billigen Versuch, sich mit Israel auf die gleiche Stufe zu stellen, wozu er eine Verbindung zwischen der Hamas und Russland konstruieren muss.

Das zeigt seine Verzweiflung in meinen Augen deutlicher als alles andere.

Wie versprochen verlinke ich hier das Interview von NBC und den dazu veröffentlichten Begleitartikel, den ich der Vollständigkeit halber komplett übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist nicht in der Sackgasse, erklärt Selensky im Exklusivinterview mit NBC News

Die Aufmerksamkeit der Welt richtet sich auf Israel und den Gazastreifen, und einige US-amerikanische und ukrainische Militärs sehen den Krieg in einer Sackgasse – eine Einschätzung, die Präsident Wladimir Selensky bei „Meet the Press“ bestritten hat.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat in einem Exklusivinterview mit der NBC-Nachrichtensendung „Meet the Press“ am Sonntag Behauptungen zurückgewiesen, der Krieg mit Russland sei in eine Sackgasse geraten, während die mühsame Gegenoffensive seines Militärs und der Krieg im Nahen Osten die Unterstützung des Westens zu schwächen drohen.

„Sie dachten, sie könnten uns schachmatt setzen, aber das ist nicht passiert“, sagte Selensky und wies damit die jüngsten Andeutungen von US-Militärs, anderen Verbündeten und sogar des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte zurück, wonach der Krieg nach 20 Monaten erbitterter Kämpfe in eine Sackgasse geraten sei.

„Ich denke nicht, dass es eine Sackagasse ist“, sagte Selensky.

Er wiederholte seine Bitte an die USA, mehr Waffen zu liefern, doch die Bereitschaft des Landes dazu scheint angesichts der wachsenden Opposition im Kongress und der Ablenkung der Aufmerksamkeit auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas zu schwinden.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 haben die USA 75 Milliarden Dollar an militärischer, humanitärer und finanzieller Hilfe für die Ukraine bereitgestellt.

Selenskys Äußerungen standen in scharfem Kontrast zu denen des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, Valery Saluzhny, der letzte Woche gegenüber The Economist erklärte, dass es trotz der im Juni gestarteten Gegenoffensive „höchstwahrscheinlich keinen tiefen und schönen Durchbruch geben wird“.

Die langsamen Fortschritte haben bei einigen der engsten Partner Kiews zu wachsender Kritik an der Art und Weise, wie das Land den Krieg führt, geführt und Zweifel an der Fähigkeit der Ukraine, den Krieg zu gewinnen, genährt.

Diese Haltung und die Auswirkungen von Saluzhnys Äußerungen könnten Selenskys Entscheidung von letzter Woche beeinflusst haben, den Kommandeur der ukrainischen Spezialeinheiten zu entlassen und ihn durch einen Oberst zu ersetzen, der, wie der Präsident sagte, „mehr Macht“ in die Einheit bringen kann.

Selensky wies darauf hin, dass die Ukraine eine Änderung ihrer Strategie in Erwägung zieht.

„Unser Militär kommt mit anderen Plänen, mit anderen Operationen, um schneller voranzukommen und die Russische Föderation unerwartet zu treffen“, sagte er in seinem Auftritt bei „Meet the Press“.

Selensky räumte ein, dass die Ukraine in diesem Krieg nur langsam vorankommt und dass es eine „Ermüdung“ gibt, je länger sich der Konflikt hinzieht. Er betonte jedoch, dass sein Militär „immer noch motivierter ist als alle Russen, die in die Ukraine gekommen sind, um uns zu töten“.

Selensky erkannte, dass der Krieg zwischen Israel und Hamas bedeutet, dass die USA gefordert sind, Mittel und Ressourcen für zwei Konfllikte bereitzustellen, und er versuchte, den Kampf seines Landes gegen Russland mit dem Kampf Israels gegen die militante Gruppe zu vereinen.

Er beschuldigte Russland, eine Rolle in beiden Kriegen zu spielen, indem es die Hamas unterstütze, und fügte hinzu, dass „die ganze Welt alles in ihrer Macht Stehende tun sollte, um diesen Krieg“ im Nahen Osten zu beenden.

NBC News bat den Kreml und Hamas-Vertreter um eine Stellungnahme zu Selenskys Äußerungen, erhielt aber nicht rechtzeitig zur Veröffentlichung eine Antwort.

Ghazi Hamad, ein hochrangiges Mitglied des politischen Büros der Hamas, bestritt in einem Interview mit NBC News letzte Woche jegliche Verbindungen zu Moskau. Er wies jedoch darauf hin, dass Hamas-Führer mit Vertretern aus Russland, China und „verschiedenen Ländern“ gesprochen hätten.

„Sie kamen zur Hamas und trafen sie entweder in Doha oder an anderen Orten“, sagte Hamad. „Wir bitten sie in erster Linie darum, mehr Druck auf Israel auszuüben, damit die Aggression gegen die Menschen aufhört und humanitäre Hilfe nach Gaza gelangen kann. Und ich denke, sie verstehen unsere politische Position, sie glauben, dass die Besatzung beendet und ein palästinensischer Staat gegründet werden sollte“.

Präsident Joe Biden hat ebenfalls versucht, Verbindungen zwischen den Kriegen in der Ukraine und Gaza herzustellen. Nach dem Angriff von Hamas-Terroristen auf Israel am 7. Oktober hielt Biden eine Rede im Oval Office, in der er erklärte, warum es für die nationale Sicherheit Amerikas „lebenswichtig“ sei, dass sowohl die Ukraine als auch Israel die notwendige Unterstützung erhalten.

„Die Geschichte hat uns gelehrt, dass Terroristen, die keinen Preis für ihren Terror zahlen, und Diktatoren, die keinen Preis für ihre Aggression zahlen, noch mehr Chaos, Tod und Zerstörung verursachen“, sagte Biden in seiner Rede im vergangenen Monat. „Sie machen weiter und die Kosten der Bedrohungen für Amerika und die Welt steigen weiter.“

In „Meet the Press“ sagte Selensky, er sei „bereit, heute nach Israel zu reisen“, obwohl wiederholte Versuche des ukrainischen Staatschefs, das Land zu besuchen, gescheitert sind.

„Es ist schwer zu sagen, weil ich der Präsident eines Landes bin, das sich im Krieg befindet, und Sie wissen, dass es auf unserem Schlachtfeld sehr heiß ist“, sagte er und fügte hinzu, dass ein möglicher Besuch davon abhängt, „was auf dem Schlachtfeld“ in der Ukraine geschieht und ob es möglich ist, in Israel „gestrandete“ ukrainische Bürger nach Hause zu bringen. (Kommerzielle Flüge starten derzeit nicht aus dem Land.)

In den letzten Wochen konzentrierten sich die Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine auf die Stadt Awdejewka, eine heiß begehrte Beute, die die russische Kontrolle über die östliche Donbass-Region stärken würde. Doch seit Russland seine Angriffe in diesem Gebiet begonnen hat, stockt seine Offensive: Hunderte von Männern und zahlreiche gepanzerte Fahrzeuge sind verloren gegangen, so ein aktueller Bericht des Institute for the Study of War.

Gleichzeitig hat die Ukraine nur geringe Fortschritte gegen die verschanzten russischen Stellungen auf dem Schlachtfeld gemacht, so dass einige US-amerikanische und europäische Politiker die Hoffnung verlieren, dass das ukrainische Militär bald bedeutende Fortschritte machen wird – einschließlich des Erreichens der Küste nahe der russischen Frontlinien.

Nichtsdestotrotz wiederholte Selensky seine Forderung nach mehr Luftabwehrsystemen aus den USA und wies darauf hin, dass die Ukraine vor allem Drohnen benötigt, die angreifen und Informationen sammeln können. Die Ukraine habe mit der Produktion einiger Drohnen begonnen, brauche aber mehr. Ohne diese Hilfe sei es für die Ukrainer schwierig, „einen Schritt nach vorne zu machen“, sagte Selensky.

„Wir müssen unser Land retten. Deshalb ist eine der Möglichkeiten die Koproduktion von Luftabwehrsystemen“, sagte Selensky. „Aber während dieser Zeit, während unserer Koproduktion, ist unsere Botschaft an die Welt, an die USA, an Europa, an Asien: Gebt uns ein paar Luftabwehrsysteme, nur um sie zu benutzen, nur um sie zu mieten, zu mieten für diese Zeit, besonders im Winter. Der Winter ist eine sehr herausfordernde Zeit“.

Die Regierung Biden hat den Kongress bereits um weitere Mittel in Milliardenhöhe für die Ukraine gebeten, stößt aber auf Widerstand, da die Bereitschaft der Republikaner im Repräsentantenhaus, weiterhin solche Hilfe zu leisten, stark zurückgegangen ist.

Auch die Unterstützung der amerikanischen Öffentlichkeit für den Krieg in der Ukraine nimmt ab. Eine Gallup-Umfrage vom Oktober ergab, dass 41 Prozent der US-Bürger der Meinung sind, dass die USA zu viel für Kiew tun, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Juni (29 Prozent) und zum August 2022, als der Anteil nur 24 Prozent betrug.

In der Umfrage gaben 58 Prozent der Amerikaner an, dass die USA entweder genau das Richtige oder zu wenig für die Ukraine tun, ein Rückgang gegenüber 69 Prozent im Juni.

Viele US-Regierungsvertreter sind beunruhigt darüber, dass der Konflikt aufgrund des Krieges zwischen Israel und Hamas weniger Aufmerksamkeit erhält, so ein aktueller und ein ehemaliger hochrangiger US-Beamter, die mit den Gesprächen zwischen den Regierungen der USA, Europas und der Ukraine über mögliche Friedensverhandlungen zur Beendigung des Krieges vertraut sind. Die Beamten sprachen unter der Bedingung der Anonymität, weil sie nicht befugt waren, öffentlich über die Gespräche zu sprechen.

In diesen Gesprächen wurde in groben Zügen dargelegt, was die Ukraine aufgeben müsste, um eine Einigung zu erzielen, so die Beamten. Einige der heiklen Gespräche, so fügten die Beamten hinzu, fanden im vergangenen Monat während eines Treffens von Vertretern aus mehr als 50 Nationen statt, die die Ukraine unterstützen, bekannt als Ukraine Defense Contact Group.

Selensky betonte, es sei wichtig, dass die Verbündeten seines Landes ihre Unterstützung fortsetzen, da Kiew „gemeinsame Werte“ wie die Demokratie verteidige.

Die Alternative, so Selensky, sei viel zu gefährlich: „Wenn Russland uns alle umbringt, wird es NATO-Länder angreifen, und Sie werden Ihre Söhne und Töchter schicken. Und das wird – es tut mir leid, aber der Preis wird höher sein.“

„Es ist sehr wichtig, den Willen nicht zu verlieren, diese starke Position nicht zu verlieren, und Ihre Demokratie nicht zu verlieren“, sagte Selensky und fügte hinzu: „Wir wollten Ihre Unterstützung, wie wir sagen, gestern.“

Ende der Übersetzung

