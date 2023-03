US-Politik – Der Zynsimus der US-Politik wird immer offensichtlicher

Erklärungen aus Anhörungen im US-Parlament zeigen den Zynismus der US-Regierung immer deutlicher. Dabei geht es keineswegs nur um die Außenpolitik, auch innenpolitisch lassen die US-Demokraten immer mehr Masken fallen.

An diesem Sonntag war der Bericht des USA-Korrespondenten im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens mal wieder ein wirkliches Kontrastprogramm zu dem, was man in Deutschland über die Vorgänge in den USA erfährt. Ich will daher keine lange Vorrede halten, sondern komme direkt zur Übersetzung des russischen Beitrages.

Beginn der Übersetzung:

Das Pentagon verheimlicht nicht, dass die Ukraine nur eine Aufwärmübung ist

Die USA haben sich noch nicht entschieden, gegen welches Land sie Krieg führen. Jedenfalls hat Karin Jean-Pierre, die Sprecherin des Weißen Hauses, von irgendeiner „russischen Volksrepublik“ gesprochen und wie schlimm es ist, dass die „russische Volksrepublik“ solche Probleme verursacht. Aber was macht das schon, wenn die amerikanische Politik „Professionalität auf höchstem Niveau“ ist. Das sagte Generalleutnant a.D. Keith Kellogg am Mittwoch bei einer Anhörung des Streitkräfte-Ausschusses des Senats im US-Kongress. Seiner Meinung nach ist der „Sieg“ über Russland in trockenen Tüchern und man könne sich China zuwenden: „Ich glaube, dass der Sieg über einen strategischen Gegner ohne Beteiligung amerikanischer Truppen Professionalität auf höchstem Niveau ist. Den Ukrainern den Sieg zu überlassen, bedeutet, einen strategischen Gegner vom Tisch zu fegen und sich so weit wie möglich auf das zu konzentrieren, was wir brauchen, nämlich unseren Hauptgegner, der im Moment China ist.“

Der General ist so selbstverliebt, dass er dem amerikanischen Volk vorschlägt, herumzuspazieren und „Kaugummi zu kauen“, während die US-Gelder alles erledigen und sie selbst nicht in den Krieg ziehen müssen: „Es ist besser, wenn wir den Feind in Übersee bekämpfen, ohne amerikanische Truppen einzubeziehen. Übrigens braucht die Ukraine unsere Soldaten nicht. Jeder, mit dem ich gesprochen habe, ist sich sicher, dass das Land in der Lage ist, diesen Kampf selbst zu gewinnen, wenn es alle notwendigen Mittel hat. Man sollte den Amerikanern sagen: Ihr könnt auf die Straße gehen und Kaugummi kauen; wir müssen Probleme sowohl innerhalb der USA als auch im Ausland lösen.“

Ganz allgemein ist das für das Verständnis der Motive, die die USA antreiben, wichtig. Sie wollen überleben, indem sie mit den Händen anderer die Glut einfangen. Und das alles durch Geld. Und der Krieg in der Ukraine ist im wahrsten Sinne des Wortes auch eine profitable Investition. Noch vor sechs Monaten, im Oktober, als die USA nur halb so viel wie heute für die Unterstützung des Kiewer Regimes ausgaben, sagte der pensionierte US-Vier-Sterne-General Jack Kean auf Fox News: „Einige Republikaner zweifeln an der Richtigkeit unserer heutigen Ausgaben, auch für die Ukraine. Aber wir haben einen Haushalt von sechs Billionen Dollar, aber in Wirklichkeit ist er um ein paar hundert Milliarden größer. Wir haben nur Krümel in die Ukraine investiert, nur 66 Milliarden im Jahr. Das sind 1,1 Prozent des Haushalts. Aber wir erhalten unverhältnismäßig mehr Vorteile davon.“

Wie verschieden wir doch sind…

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Die liberalen amerikanischen Medien müssen jetzt nicht nur Selenskys Speichel lecken, sondern auch hinter ihm aufräumen: In sozialen Medien und in den Köpfen derer, die er zu Tode erschreckt hat.

Was da schief gelaufen ist, arbeitet niemand mehr auf. Als der NBC-Journalist Selensky vorsagte, wo das Klavier im Gebüsch versteckt ist, dachte er sicher nicht, dass der ukrainische Präsident ihm den Deckel auf den Finger schlagen würde.

„Herr Präsident, Umfragen in den USA zeigen, dass immer mehr Amerikaner der Meinung sind, dass die Ukraine zu viel Unterstützung erhält. Was würden Sie ihnen antworten?“

„Wenn die Ukraine wegen mangelnder Unterstützung verliert, wird Russland in die baltischen Staaten, NATO-Mitglieder, einmarschieren, und dann werden die USA ihre Söhne und Töchter in den Krieg schicken müssen, so wie wir unsere Söhne und Töchter in den Krieg schicken, sie werden kämpfen müssen und sie werden sterben, Gott bewahre“, sagte Selensky.

Aber bleibt das letzte Wort in Erinnerung oder das dümmste? Selensky und die, die ihn jetzt zu retten versuchen, haben das nicht bedacht. Ein neuer Kontext findet sich immer von selbst. Und der wurde gefunden. Selensky hielt seine giftigen Worte drei Wochen vor dem zwanzigsten Jahrestag des amerikanischen Krieges im Irak, wo 4.500 Söhne und Töchter Amerikas ihr Leben gelassen haben, gesagt. Onkel Sam hat sie dorthin geschickt. Das Problem ist, dass der ehemalige Schauspieler aus ukrainischen Fernsehserien nie gebeten wurde, die Rolle von Onkel Sam zu spielen.

Im Internet kursieren Hunderte von Memes darüber, dass es an der Zeit ist, die ukrainische Flagge von den Avataren zu entfernen, sonst werden sie begraben, und darüber, die russische Flagge dort aufzuhängen. Der berühmte amerikanische Blogger und Moderator der Dive-Show Jackson Hinkle war sogar noch kategorischer: „Meine Großväter haben im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis gekämpft. Ich würde lieber sterben, als gezwungen zu werden, in der Ukraine für die Nazis zu kämpfen. Lieber der Tod als Ehrlosigkeit.“

Das ist schließlich auch ein Kontext. Ein historischer. Es gibt auch einen modernen. Die Reaktion auf Selensky begann mit einigen Reden auf der jährlichen Konferenz der Konservativen. Die CPAC ist die gesamtamerikanische Zusammenkunft rechter Kräfte.

„Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn es um Kinder geht, haben die Republikaner immer die Verpflichtung, die Pflicht, die Kinder zu schützen. Wenn Präsident Selensky sagt, wir sollen unsere Söhne und Töchter in der Ukraine sterben lassen, oder wenn der schwule Chor aus San Francisco wortwörtlich sagt: Wir kommen, um eure Kinder zu holen“, sagte die amerikanische Politikerin Marjorie Taylor Green.

Die Schwulen aus San Francisco mögen jemandem in die Hose gehen, aber im Gegensatz zu Selensky gehen sie sicherlich nicht in die Taschen der normalen Amerikaner. Diese nicht-traditionellen finanziellen Beziehungen, so glauben Marjorie Taylor Green und ihre Unterstützer, sind viel gefährlicher für Amerika. Deshalb hat die Kongressabgeordnete einen Gesetzesentwurf eingebracht, um alle Hilfen zu überprüfen, die Washington bereits an Kiew geleistet hat. Längst sind es über 100 Milliarden.

„Es gibt unter den Amerikanern keine parteiübergreifende Unterstützung für die Idee, in der Ukraine einen Krieg zu führen, der Amerika nichts als erzwungene Kosten bringt. Das Problem ist, dass die Kriegstreiber in der Regierung Biden so dumm sind und keine Ahnung haben, was das amerikanischen Volk wirklich bewegt. Sie führen uns buchstäblich in den Dritten Weltkrieg“, ist Green überzeugt.

Bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus bot sich den Republikanern die seltene Gelegenheit, diejenigen, die das Weiße Haus in dieser Frage unterstützen, zu konfrontieren. Unbequeme Fragen garantieren jedoch keine ehrlichen Antworten.

Der Abgeordnete Gaetz fragte Vize-Minister Colin Kahl: „Hatte das Asow-Bataillon Zugang zu amerikanischen Waffen?“

Kahl antwortete: „Ich weiß es nicht, aber wenn Sie Informationen haben…“

Gaetz: „Es gibt eine Recherche der Zeitung Global Times.“

Kahl: „Die chinesische Zeitung Global Times? Ich nehme chinesische Propaganda nicht für bare Münze.“ (Anm. d. Übers.: Bei diesen Befragungen steht man unter Eid, man muss eine Lüge, die man vor der Presse ungestraft sagen kann, daher vermeiden. Kahl hätte die Frage mit „Nein“ oder zumindest mit „meines Wissens nicht“ beantworten können, wenn Asow keine amerikanischen Waffen bekommen hätte. Die Tatsache, dass er das nicht getan hat, sondern der Antwort mit dem Hinweis auf eine chinesische Zeitung ausgewichen ist, ist für Experten eine klare Aussage)

Das Ausmaß der Fixierung auf China ist beispiellos. Das Pentagon hat bereits aufgehört, die Tatsache zu verheimlichen, dass der aktuelle Ukraine-Feldzug für die USA eine Aufwärmübung für einen zukünftigen Feldzug ist. Einen taiwanesischen, zum Beispiel.

„Wenn man einen strategischen Gegner ohne Beteiligung amerikanischer Truppen besiegen kann, ist das der Gipfel der Professionalität. Indem wir den Ukrainern erlauben, einen strategischen Gegner vom Tisch zu fegen, helfen wir uns selbst, uns auf das zu konzentrieren, worauf wir uns konzentrieren sollten, nämlich auf den Hauptgegner China“, ist General Keith Kellogg überzeugt.

Natürlich dürfen auch die eigenen, also die finanziellen, Interessen des amerikanischen Militärs nicht vernachlässigt werden. „Man darf nicht vergessen, dass das Geld, das für die Unterstützung bereitgestellt wird, Washington nicht verlässt, es wird einfach durch die Strukturen des Verteidigungskomplexes gejagt. Das Pentagon teilt das Geld zu, bekommt es vom Kongress und investiert es dann in den militärisch-industriellen Komplex“, so Oberst Douglas McGregor von der US-Armee.

Nein, manchmal kann man auch die Finanzministerin nach Kiew schicken, um die Wahrheit zu simulieren. Ein Fotoshooting am Bahnhof, 1,25 Milliarden an Finanzhilfe und Schwüre der ewigen Freundschaft, die so stabil ist, wie der Dollar: „Lassen Sie mich klarstellen, dass die Unterstützung der USA und ihrer Verbündeten für die Ukraine lang und bedingungslos sein wird“, sagte Janet Yellen.

Ständige Gewinne. Neueinsteiger füttern die bisherigen Teilnehmer, indem sie auf das Fett neuerer Teilnehmer setzen. Das riecht nach einer weltweiten Finanzpyramide. Und die geopolitische Pyramide unterscheidet sich nicht wesentlich von einer Finanzpyramide, was bedeutet, dass sie nach denselben Prinzipien zusammenbricht.

„Der Konflikt, den wir in der Ukraine austragen, richtet sich nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen seinen neuen Verbündeten, die Volksrepublik China. Wenn der Konflikt in der Ukraine weitergeht, werden wir verlieren, egal wie er ausgeht. Die Weltordnung verändert sich vor unseren Augen und wenn der Prozess vorbei ist, werden die USA nicht mehr an der Spitze stehen. Für die ganze Welt ist das völlig offensichtlich. Es ist erstaunlich, wie wenig die Amerikaner verstehen, was vor sich geht und welche möglichen Folgen das hat. Andererseits, woher sollten sie es auch wissen?“, sinniert der amerikanische Journalist Tucker Carlson.

Die meisten Amerikaner interessieren sich nicht für diese Dinge. Diejenigen, die sich dafür interessieren, werden in einer Informationsnarkose gehalten. Anlässlich des Jahrestags des Ukraine-Konflikts hat Tom Nichols seine eigene Version eines Beruhigungscocktails zubereitet und ihn den Lesern des Magazins The Atlantic injiziert: „Jetzt steht uns eine lange Routine darin bevor, Moskaus Armeen zu besiegen und letztlich eine bessere Welt wiederherzustellen.“

Die bessere Welt wird jedoch weitgehend vom Washingtoner Autobahnring eingegrenzt, der weniger als eine Autostunde von der Stadt Baltimore entfernt ist, wo die schwarze Elin Carroll lebt. Neulich erhielt sie einen Brief, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass der amerikanische Staat ihr die Lebensmittelmarken kürzen werde. Und zwar gleich auf ein Fünftel, von 283 Dollar auf 56 Dollar. Wovon sie Essen kaufen soll, weiß sie nicht. 41 Millionen Amerikaner befinden sich jetzt in der gleichen Situation wie Carroll. Biden will das Supplemental Nutrition Assistance Program, das Trump während Covid eingeführt hat, zurückfahren. Nein, das Leben ist nicht besser geworden, aber lustiger. Das Weiße Haus hat jetzt die Ukraine.

Eine durchschnittliche dreiköpfige Familie verliert etwa zweihundert Dollar. Ein Teil davon wird von der Inflation aufgefressen. Und es geht hier nicht nur um die, die bereit sind, nur von Sozialleistungen zu leben. Seit der Pandemie stehen immer mehr Erwerbstätige an den Lebensmittelausgabestellen Schlange. Und es sind die Schwarzen, die vor allem darunter zu leiden haben. Also die, um die sich Biden wortstark sorgt. So sehr, dass er bereit ist, sich öffentlich aufzulösen: „Ich bin ein Weißer, aber ich bin nicht dumm“, sagte er bei einer Veranstaltung des African-American History Month.

Das ist irgendeine Art von schwarzem Humor. Während des African-American History Month schwärmte Biden auch davon, wie er nach BLM die Polizei gezähmt habe. Die Streifenpolizisten haben gekündigt, die Drogenhändler haben die Straßen übernommen.

Die Söhne von Rebekah Kissling nahmen Fentanyl. Einer war 18, der andere war 20. Beide starben am selben Tag an einer Überdosis. Nach zwei Jahren fand die unglückliche Mutter die Kraft, vor dem Kongress zu sprechen. Weinend sagte sie: „Sie geben den Drogenhändlern, die unsere Grenze überqueren, Schutz. Sie nehmen sie auf, aber unsere Kinder schützen Sie nicht! Ich habe meine Jungs verloren. Hunderttausende Kinder sterben daran jedes Jahr!“

Die Republikaner sind sicher, dass es noch mehr Opfer werden, denn die Demokraten sind nicht dafür, die südliche Grenze Amerikas geschlossen zu halten. Die mexikanische Grenze ist unter ihnen keine Mauer, sondern ein Sieb, durch das auch Fentanyl sickert. Das ist eigentlich nicht lustig, aber für Biden schon. Er sagte dazu kichernd: „Marjorie Taylor Green, ist sie nicht toll? (Lachen im Saal) Sie war sehr konkret und hat über die arme Mutter gesprochen, die zwei Kinder durch Fentanyl verloren hat und sie hat mich beschuldigt, dass ich ihre Söhne getötet hätte. Interessant ist, dass das Fentanyl, das sie bekommen haben, unter der vorigen Regierung gekommen ist.“

Im Fernsehen antwortete Kissling darauf: „Wie konnte er darüber Witze machen? Er stand in einem Saal voller Demokraten, seinen Freunden, und hat gelacht. Wie kann ein Mensch dazu fähig sein?“

Die vorige Regierung, auf die Biden gezeigt hat, war die von Trump. Auf der konservativen Konferenz hatte der 45. US-Präsident seine Sternstunde. Egal, welches Thema man nimmt, überall scheitert der Nachfolger, so auch in der Ukraine, wo der ehemalige Chef des Weißen Hauses verspricht, den Frieden innerhalb von 24 Stunden wiederherzustellen, sollte er wieder Präsident werden.

„Ich werde Ihnen das nicht sagen, weil ich damit wahrscheinlich die Möglichkeit verliere, es umzusetzen. Dazu muss man Präsident sein – man braucht das Amt und die Autorität. Aber es wird innerhalb von 24 Stunden erledigt sein. Noch einmal: Das wäre nie passiert, wenn ich Präsident gewesen wäre. Dieser Krieg muss innerhalb eines Tages beigelegt werden“, erklärte Trump.

Trump versprach auch, sich nicht in andere sinnlose Kriege in Ländern einzumischen, die niemand in Amerika kennt. Bleibt nur eine Kleinigkeit, nämlich Biden zu besiegen. Innerhalb der Partei gibt es damit bisher kein Problem. Eine Umfrage, die während der Konferenz der Konservativen durchgeführt wurde, ergab, dass 62 Prozent der Teilnehmer Trump als den gemeinsamen Kandidaten sehen. Die Nummer zwei, De Santis, folgt mit 20 Prozent Rückstand. Sowohl der eine als auch der andere sind der Ukraine gegenüber sehr kühl. Sie spüren die Stimmung der Mehrheit.

Ende der Übersetzung

