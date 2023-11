Was den Organisatoren der Unruhen am Flughafen Machatschkala droht

Russland

Vor einer Woche haben Randalierer mit antisemitischen Parolen den Flughafen der dagestanischen Stadt Machatschkala in Russland gestürmt. Die Aktion wurde aus der Ukraine organisiert und den Organisatoren und Randalierern drohen empfindliche Gefängnisstrafen.

Dass die Stürmung des Flughafens Machatschkala aus der Ukraine und mit Unterstützung westlicher Geheimdienste organisiert wurde, habe ich schon berichtet. Das war nicht schwer herauszufinden, weil die Gründer und Finanziers der Telegram-Kanäle, die zu der Randale aufgerufen haben, bekannt sind und in Kiew sitzen.

Der Vorfall, der sich in der muslimischen Teilrepublik Dagestan ereignet hat, war am Sonntag auch Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens. Ich habe den Beitrag übersetzt, um zu zeigen, wie in Russland darüber berichtet wird und welche Strafen den Verantwortlichen drohen.

Beginn der Übersetzung:

Was den Teilnehmern und Organisatoren der Unruhen in Dagestan droht

Die Täter müssen mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden, denn wenn in diesem Fall gebremst wird, wird sich die schwelende Glut wieder entzünden. Umgekehrt ist die Bestrafung der Teilnehmer an der Aufstachelung zu zwischen-ethnischem Unfrieden ein Triumph der Gerechtigkeit und für das ganze Land eine Impfung gegen die Wiederholung so eines Verhaltens. Schließlich war das ein Angriff auf die Einheit Russlands, ohne die es dieses Land nicht geben würde. Es steht zu viel auf dem Spiel.

Der russische Präsident reagierte blitzschnell. Bereits am Montag versammelte Wladimir Putin die Führung des Sicherheitsrates, der Sicherheitsbehörden und Ministerpräsident Michail Mischustin, um Anweisungen zu geben und Akzente zu setzen: „Die Ereignisse der vergangenen Nacht in Machatschkala wurden, auch über soziale Netzwerke, nicht zuletzt von der Ukraine aus, durch die Hände von Agenten westlicher Geheimdienste angezettelt. In diesem Zusammenhang möchte ich eine Frage stellen: Kann man Palästina helfen, indem man versucht, das Volk der Taten und seine Familien anzugreifen? Immerhin sind die Taten eine der Titularnationen in Dagestan.“

Die einzige Möglichkeit, Palästina zu helfen, bestehe darin, diejenigen zu bekämpfen, die hinter dieser Tragödie stehen, fügte der Präsident hinzu. Russland bekämpft sie mit denen, die nach wahrer Freiheit streben: „Ich bin immer wieder erstaunt über das Kiewer Regime und seine Herren auf der anderen Seite des Ozeans. Wir wissen, dass Bandera und andere Gefolgsleute Hitlers bereits auf einen Ehrensockel gestellt wurden. Wir wissen und sehen, wie die Führung der Ukraine den Nazis des Zweiten Weltkriegs, die für den Holocaust verantwortlich waren, Beifall klatscht. Und heute versucht sie, unter der Anleitung ihrer westlichen Gönner, Pogrome in Russland anzuzetteln. Ich bin mir nicht sicher, ob sich die Führung der USA dessen bewusst ist. Es wäre gut für diejenigen, die sich angeblich um die Bürger Israels kümmern, zu untersuchen und herauszufinden, was ihre Geheimdienste in der Ukraine tun, wenn sie versuchen, in Russland Pogrome anzuzetteln. Sie sind einfach nur Abschaum. Anders kann man es nicht ausdrücken“, fasste Putin zusammen.

Aus Dagestan berichten unsere Reporter.

Die Reparaturarbeiten am Flughafen Machatschkala sind noch im Gange. Die Mitarbeiter sind noch mit den Folgen der Unruhen beschäftigt. Ein Teil der Schäden wurde sehr schnell behoben und der Flughafen konnte bereits am Tag nach dem Vorfall wieder den Betrieb aufnehmen.

Der Grund für die Menschenmenge waren Gerüchte, dass ein Flugzeug mit israelischen Flüchtlingen, die sich in der Region niederlassen wollten, in Machatschkala landen würde. Der aus der Ukraine geleitete Telegram-Kanal „Utro Dagestan“ hatte die ganze Woche über den palästinensisch-israelischen Konflikt berichtet und bereits beim Freitagsgebet zu Unruhen aufgerufen.

„Wir wollen nicht, dass sich Palästina in Dagestan wiederholt. Dreht den Flieger mit den ‚Flüchtlingen sofort um!“, forderten die Administratoren des Kanals, der die Menschen zum Flughafen trieb, Rollen verteilte und einen 19-Punkte-Plan mit Verhaltensregeln veröffentlichte. Man sollte Chats löschen und die Ausgänge des Terminals blockieren. Die Menge handelte genau so. Die Administratoren motivierten dazu, dass die Leute Waffen mitnahmen. Sie versicherten, eine Genehmigung der „Besatzer“ müsse für die Versammlung nicht eingeholt werden. Und dann verkündeten sie den wahren Zweck der Provokation: Dagestan solle sich von der „russische Besatzung“ befreien.

Sie versuchten, die Situation auch in anderen russischen Regionen zu beeinflussen.

Der tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow verkündete sofort: „Wenn in unserer Republik auch nur ein einziger Mensch unbefugt randaliert, wird er verhaftet und eingesperrt!“

Der Regierungschef von Nordossetien fügte hinzu: „Heute haben wir zu viele Feinde, die die Situation destabilisieren wollen. Wir sind stark durch Einigkeit!“

IT-Experten der NGO Volksfront fanden heraus, dass das Netzwerk des Kanals „Utro Dagestan“ mindestens 14 Publics und drei Chatrooms umfasst, in denen schnell Aufrufe zur Versammlung am Flughafen von Machatschkala gepostet wurden. Fast alle ihre Besitzer sind schon lange im Ausland. In den Medien wird Abakar Abakarow, ein Anhänger der (in Russland und Deutschland verbotenen) Terrororganisation Hizb ut-Tahrir al-Islami, der eine islamische Schule in Odessa leitet, als Administrator des Kanals genannt.

„Wir haben absolut zuverlässige Informationen darüber erhalten, dass der Kanal Utro Dagestan vom Territorium der Ukraine aus von Verrätern, von Bander-Anhängern, verwaltet wird“, sagte der Gouverneur von Dagestan Sergej Melikow.

Der Kanal war tatsächlich ein Projekt des Zentrums für Information und psychologische Operationen der Ukraine. Die Administratoren standen unter der Aufsicht von Ilja Ponomarjow, einem als Extremist eingestuften ausländischen Agenten. Er selbst gab zu, dass er den Kanal nach dem Vorbild von „Nexta“ gegründet hat, der weißrussischen extremistischen Organisation, die die Unruhen in Minsk im Jahr 2020 koordinierte.

„Ich glaube, dass Utro Dagestan derzeit der effektivste Kanal zur Mobilisierung von Menschen für bewaffnete Proteste in Dagestan ist! Und das ist auch mein Verdienst, denn ursprünglich haben wir den Kanal genau zu diesem Zweck gegründet“, so Ponomarjow.

Ponomarjow ist ein ehemaliger Abgeordneter der Staatsduma, ein ehemaliger Mitarbeiter von Yukos und ein Partner der ausländischen Agenten Chodorkowski und Nevzlin. Er floh aus Moskau, als sein Finanzbetrug bei der Skolkowo-Stiftung aufgedeckt wurde. Er ließ sich in Kiew nieder und erhielt als konsequenter Feind Russlands, der den gewaltsamen Kampf unterstützt, auf Poroschenkos Erlass hin 2019 einen ukrainischen Pass.

Der Extremist Ponomarjow machte PR für Neonazis, die aus Russland geflohen sind und sich der ukrainischen Armee angeschlossen haben. Dabei handelt es sich um Kirill Kanatschin, einen rechten Anarchisten, Alexej Lewkin, den Gründer der Gruppe „Hitlers Hammer“, Alexander Satschkow, einen Anhänger nationalsozialistischer Ansichten und Maximilian Andronnikow, der sich selbst Cäsar nennt. Der Anführer Denis Kapustin, der den Spitznamen WhiteRex trägt, spricht unverblümt über seine Ideen: „Wir wollen, dass weiße Arier im Schatten des Hakenkreuzes gegen schreckliche genetische Missgeburten antreten.“

Sie gehören der Terrorgruppe RDK an, die von den ukrainischen Geheimdiensten geführt wird. Ihr Ziel ist nicht der Kampf, sondern der Versuch, Russland zu destabilisieren. Der Systemplan könnte nach Ansicht von Experten 4 Punkte umfassen, alle unter Führung ukrainischer Geheimdienste und der ukrainischen Armee:

die Organisation von Bataillonen russischer Extremisten auf dem Territorium der Ukraine die Schaffung der Illusion von Erfolgen der Bataillone durch terroristische Einsätze in den Regionen Belgorod und Brjansk die Ermordung der Ideologen des „Russischen Frühlings“ (Anm. d. Übers.: Die Wiedervereinigung der Krim mit Russland wird als „russischer Frühling“ bezeichnet) der Versuch, in russischen sozialen Netzwerken extremistische Stimmungen zu erzeugen

Ponomarjow legalisiert die Terrorakte der ukrainischen Geheimdienste in den Augen der internationalen Gemeinschaft, indem er deren Ausführung ausländischen Kräften zuschreibt. Er bezeichnete die Ermordung von Darja Dugina und Vladlen Tatarsky als das Werk gewisser russischer Terroristen. Selensky, der Förderer der nationalen Bataillone, tat dasselbe und bezeichnete die Ereignisse in Dagestan als inner-russische Fremdenfeindlichkeit.

Aber Journalisten der Washington Post fanden heraus, dass viele Morde und Sabotageakte in Russland, die als inner-russische Abrechnungen betrachtet wurden, mit Wissen von Selensky von ukrainischen Geheimdiensten organisiert wurden. Die Ukrainer wurden von der CIA ausgebildet.

Dieses Mal haben sie sich verrechnet, da ist man sich in Dagestan sicher: „Dagestan ist eine einzigartige Republik. Es gibt 14 Titularethnien, darunter die Taten, der Bergjuden. Und seit Jahrhunderten leben wir in Frieden und Harmonie mit diesen Menschen“, sagte der Duma-Abgeordnete Nurbagand Nurbagandow, Vater des Helden Russlands Magomed Nurbagandow.

Vor dem Büro des Mannes hängt der Aufruf: „Arbeitet, Brüder“. Das waren die letzten Worte seines toten Sohnes. Magomed Nurbagandow, der erste Held Russlands, zog den Tod dem Verrat vor, als er von Terroristen gefangen genommen wurde. Nurmagomed Gadzhimagomedow, der seinen Rang während einer Spezialoperation erhielt, stammt ebenfalls aus Dagestan. Die Republik ehrt auch das Andenken an die Helden des Großen Vaterländischen Krieges. (Anm. d. Übers.: „Arbeitet, Brüder!“ ist ein Ausruf der russischen Soldaten, der die Artillerie zum Feuern auffordert. In Donezk sieht man diesen Aufruf fast täglich in zivilen Telegram-Kanälen, die über den Beschuss der Stadt informieren. Wenn laute Explosionen zu hören sind, bei denen es sich aber nicht um Einschläge, sondern um das Abfeuern russischer Artillerie handelt, dann kommt in den Telegram-Kanälen schnell die Entwarnung: „Alles gut, unsere Brüder arbeiten“)

„Wir Dagestaner lieben einander! Wir respektieren einander, wir diskriminieren keine Vertreter anderer Ethnien und Konfessionen, wir behandeln jeden mit Respekt, weil der Prophet es so angeordnet hat“, sagte der dagestanische Mufti Ahmad Afandi Abdulajew.

Deshalb ist der Versuch, wegen der palästinensisch-israelischen Konfrontation von außen einen zwischen-ethnischen Konflikt zu provozieren, nicht gelungen.

Khadzhimuraat Gatsalow, Olympiasieger, fünffacher Weltmeister und Cheftrainer der russischen Nationalmannschaft im Freistilringen, wandte sich an die Jugendlichen und forderte sie auf, sich nicht provozieren zu lassen. Sajid Sajidow, Minister für Körperkultur und Sport der Republik Dagestan, Olympiamedaillengewinner und zweifacher Weltmeister im Freistilringen, erklärte, dass die Unruhen Palästina in keiner Weise helfen werden.

In den Moscheen Dagestans wird für die Leidtragenden im palästinensisch-israelischen Kriegsgebiet gebetet.

„Wir können in die Moschee kommen, um Allah zu bitten und humanitäre Hilfe zu schicken. Der Islam lehrt, den Allmächtigen zu bitten und nicht das Eigentum anderer Leute zu zerstören“, empörte sich der Berater des dagestanischen Regierungschefs Magomed Gadschimagomedow und bezeichnete die am Flughafen Versammelten als Randalierer.

Die Provokation am Flughafen wurde vom russischen Innenministerium und dem russischen Ermittlungskomitee bewertet: „Die Polizei nahm 201 Person wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung fest, gegen 155 von ihnen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Außerdem identifizierten die Ordnungshüter 204 Fahrzeuge, in denen die Straftäter unterwegs waren. Wegen Widerstand gegen Polizeibeamte wurden 82 Straftäter angeklagt“, sagte Sergej Batschurin, Leiter der Hauptabteilung des russischen Innenministeriums im Föderationskreis Nordkaukasus.

38 Personen erhielten zehn Tage Ordnungsarrest. Bei weitem nicht alle, die sich versammelt hatten, haben das Pogrom organisiert und Polizisten angegriffen. Diejenigen, die die Straftaten begangen haben, konnten jedoch dank der Videoaufnahmen und der Aussagen von Dutzenden von Augenzeugen bereits identifiziert werden.

„Inzwischen sind die Identitäten von mehr als 20 Personen festgestellt worden, die der aktiven Teilnahme an den Ausschreitungen verdächtigt werden. Nach vorläufigen Angaben beläuft sich der durch die Krawalle verursachte Schaden auf mehrere hundert Millionen Rubel. Um die genaue Schadenshöhe zu ermitteln, wurden die erforderlichen Gutachten in Auftrag gegeben“, sagte Svetlana Petrenko, die Sprecherin des Ermittlungskomitees der Russischen Föderation.

Das Ermittlungskomitee erinnerte daran, dass den Teilnehmern an den Krawallen drei bis acht Jahre Gefängnis drohen, den Organisatoren acht bis 15 Jahre. Die Ermittlungen werden zum Abschluss gebracht und alle Beteiligten, wo auch immer sie sind, werden sich vor dem russischen Gesetz verantworten müssen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen