Was deutsche Medien alles über den Syrienkrieg verschweigen

Der Spiegel hat aus Anlass der Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga einen Artikel veröffentlicht, der sehr anschaulich zeigt, was deutsche Medien ihren Lesern und Zuschauern in all den Jahren verschwiegen haben.

Syrien wurde im Mai gegen alle Proteste des US-geführten Westens wieder in die Arabische Liga aufgenommen. Das war dem Spiegel am 10. Juni einen Artikel mit der Überschrift „Leben in Assads Syrien – »Wenn ich nicht so laut schreie, wird man uns einfach vergessen«“ wert, der exemplarisch aufzeigt, was deutsche Medien ihren Lesern und Zuschauern seit Beginn des Krieges in Syrien alles verschweigen.

Der sehr lange Spiegel-Artikel ist klassische Propaganda, denn anstatt den Lesern etwas über Syrien zu berichten, dürfen darin fünf ausgewählte Syrer, die natürlich alle anti-Assad eingestellt sind, erzählen, wie schlimm Assad ist. Über ausgewählte Einzelschicksale zu schreiben und deren Erzählungen möglichst emotional wiederzugeben, anstatt den Lesern Fakten zu berichten, ist ein klassisches Propaganda-Instrument der westlichen Medien.

Ihnen geht es nicht um Fakten, sondern darum, den Leser zu emotionalisieren, in diesem Fall, gegen die syrische Regierung.

Wie der Syrienkrieg begann

Daher werde ich mich hier auf die recht kurze Einleitung des Artikels beschränken, in der der Spiegel seinen Lesern erzählt, was sie über den Syrienkrieg wissen sollen, oder besser wissen dürfen. Über den Syrienkrieg erfährt der deutsche Leser nur folgendes:

„Vor zwölf Jahren begann in Syrien ein Aufstand gegen die Diktatur, es folgten Jahre verheerender Kämpfe, dann 2018 der Sieg Baschar al-Assads und seiner Verbündeten über die rebellierenden Teile Zentralsyriens.“

Was der Spiegel seinen Lesern über den Beginn des Krieges erzählt, ist bekanntlich Unsinn, denn in den USA wurden längst die Dokumente der CIA Operation „Timber Sycamore“ veröffentlicht. Das war die CIA-Operation, die aus der von westlichen Geheimdiensten versuchten Farbrevolution in Syrien den Krieg machte, denn in dieser Operation wurden radikale Dschihadisten (keine Syrer) bewaffnet und aus dem Irak nach Syrien geschleust.

Der Spiegel-Leser erfährt bis heute nichts davon, dass es die USA waren, die den Krieg verursacht haben. Wenn man im Archiv des Spiegel nach dem Suchbegriff „Timber Sycomre“ sucht, findet man exakt Null Treffer.

Der Spiegel, wie auch praktisch alle anderen deutschen Medien, hat darüber nie berichtet, in Deutschland hat davon kaum jemand etwas erfahren.

Wer hat Syrien zerstört?

Über Assad schreibt der Spiegel:

„Baschar al-Assad hat lieber die teilweise Zerstörung und Zersplitterung Syriens in Kauf genommen, als die Macht aufzugeben. Jede Reform, jede Konzession an die Mehrheit, jeder noch so kleine Schritt in Richtung Demokratie wurde und wird von den Herrschenden als fatale Gefahr gesehen.“

Wer „hat lieber die teilweise Zerstörung und Zersplitterung Syriens in Kauf genommen“? Assad?

Nein, es waren die USA, denen es so wichtig war, Assad zu stürzen, dass sie die Zerstörung Syriens, hunderttausende Tote und Millionen Flüchtlinge in Kauf genommen haben. Aber davon weiß der Durchschnittsdeutsche nichts, weil die deutschen Medien ihm nie von „Timber Sycamore“ und anderen US-Operationen zur Bewaffnung der radikalen Islamisten in Syrien berichtet haben, die Assad nach dem Willen der USA stürzen sollten.

Außerdem lügt der Spiegel darüber, wer in Syrien die Mehrheit stellt. Die Syrer wissen ja, was in ihrem Land passiert ist und wer den Krieg losgetreten hat. Daher ist Assad für meisten Syrer ein Retter, der im Land geblieben ist und gegen die Islamisten gekämpft hat. Sogar, als die schon Teile der Hauptstadt Damaskus kontrolliert haben, ist Assad in der Stadt geblieben. Und auch Putin, der Assad schließlich zu Hilfe gekommen ist und damit den Sieg über die Terroristen ermöglicht hat, wird in Syrien gefeiert.

Aber das dürfen Spiegel-Leser, denen der Spiegel Assad und vor allem Putin als wahre Monster präsentiert, natürlich nicht wissen.

Das zerstörte Land

Syrien ist nicht nur vom Krieg zerstört, die Sanktionen des Westens behindern auch den Wiederaufbau des Landes. Das jedoch erwähnt der Spiegel nicht. Ohne die Gründe dafür zu nennen, schreibt der Spiegel nur:

„Syrien ist fragmentiert, die Wirtschaftslage desaströs, viele Geflohene wollen oder dürfen nicht zurück. Oder werden nach der Abschiebung verhaftet.“

Dass in Rückkehrer in Syrien massenhaft verhaftet werden, wie der Spiegel behauptet, ist übrigens auch eine Lüge. Assad hat schon vor Jahren eine Amnestie verkündet, um denen, die – warum auch immer – auf der Seite der Islamisten gekämpft haben, eine Rückkehr ins normale Leben zu ermöglichen, damit sie beim Aufbau des zerstörten Landes helfen können. Dafür wird nämlich im wahrsten Sinne des Wortes jede helfende Hand gebraucht.

Bekanntlich ist die deutsche Bundesregierung bisher gegen jede Unterstützung für Syrer, die als Flüchtlinge in Deutschland gelandet sind und nach Hause zurückkehren wollen. Die Bundesregierung verhindert deren Rückkehr nach Kräften.

Der Grund liegt auf der Hand: Jeder Rückkehrer wäre gut für Syrien, aber der US-geführte Westen tut alles, um Syrien so lange zu schaden, wie Assad an der Macht ist. Das vergisst der Spiegel jedoch zu erwähnen, als er über die Lage der Flüchtlinge weiter schreibt:

„Die Geflohenen stecken fest, im sicheren Europa oder in Angst und Elend wie im Libanon.“

Gerade aus dem Libanon würden viele sicherlich gerne nach Syrien zurückkehren, aber dazu müsste das Land aufgebaut werden, damit sie ein Dach über dem Kopf haben. Das aber verhindert der Westen mit seinen Sanktionen.

Das völkerrechtswidrig besetzt Land

Gerade so, als wäre das etwas Gutes, schreibt der Spiegel dann:

„Auch das Land ist gespalten: Dort, wo die Rebellen eine ausländische Schutzmacht für sich gewinnen konnten, haben sie sich behauptet gegen Assads Truppen, gegen Irans Milizen und die russische Luftwaffe. In Idlib im Nordwesten garantiert die Türkei den Schutz für schätzungsweise mehr als drei Millionen Menschen, um das Gebiet schrittweise dem eigenen Machtbereich zuzuschlagen. Die Kurdengebiete im Nordosten sind relativ sicher, solange dort US-Truppen stationiert sind, die zum Kampf gegen den »Islamischen Staat« kamen und geblieben sind.“

Wenn „Rebellen eine ausländische Schutzmacht für sich gewinnen“, wie der Spiegel es beschönigend formuliert, dann bedeutet das im Klarext, das ein anderer Staat vollkommen völkerrechtswidrig Teile Syriens besetzt hat.

Das gilt sowohl für Idlib, das mit Unterstützung der Türkei von radikalen islamistischen Terrorgruppen besetzt gehalten wird, wie man auch im Spiegel mal indirekt erfahren konnte.

Noch dreister ist der Spiegel in seiner Wortwahl über die Kurdengebiete, wo „US-Truppen stationiert sind“, wie der Spiegel es formuliert. In Wahrheit haben die US-Truppen den Teil Syriens völkerrechtswidrig besetzt und rauben dort Weizen und Öl, das der syrische Staat dringend zum Wiederaufbau des Landes und zur Ernährung der eigenen Bevölkerung braucht. Aber da der Spiegel ein fanatischer Unterstützer der verbrecherischen US-Politik ist, die zuerst den Krieg in Syrien entfesselt hat und jetzt Teile des Landes illegal besetzt hält und ausplündert, dürfen Spiegel-Leser davon natürlich nichts erfahren.

Propaganda durch Weglassen

In Russland werde ich immer wieder gefragt, warum die Menschen im Westen nicht gegen diese menschenverachtende Politik der eigenen Regierungen protestieren, unter der ja auch die Menschen im Westen leiden (zum Beispiel an der Migrationskrise oder den Folgen der Russland-Sanktionen).

Dieser Spiegel-Artikel zeigt exemplarisch auf, wie sehr die westlichen Medien ihr Publikum durch Weglassen entscheidender Informationen desinformieren. Daher können viele Menschen im Westen gar nicht verstehen, was in der Welt tatsächlich vor sich geht. Und wenn sie es nicht wissen, können sie dagegen auch nicht demonstrieren.

Es ist tatsächlich so: In Russland sind die Menschen viel besser informiert, weil die russischen Medien die „Argumente“ westlicher Politiker zitieren und natürlich auch die russische Sicht aufzeigen. Die Menschen in Russland kennen also die Positionen beider Seiten und können sich ein besseres Bild machen, als die Menschen im Westen, denen alles verschwiegen wird, was nicht in das vom Westen gewollte Narrativ passt.

