Was über den Tod von Prigoschin bekannt ist und wer dahinter stecken könnte

Flugzeug explodiert

Am 23. August ist das Flugzeug, in dem Wagner-Chef Prigoschin saß, auf einem Flug von Moskau nach Petersburg abgestürzt. Die bisher bekannten Informationen deuten auf einen Mord hin.

Stammleser wissen, dass ich ungern spekuliere. Aber da der Tod von Jevgeni Prigoschin die Schlagzeilen beherrscht, weiß ich, dass viele Leser auf meine Meinung warten. Ich sage es daher vorweg: Derzeit ist nur wenig bekannt, vieles sind Gerüchte und ich habe keine endgültigen Antworten.

Die Videos von dem Flugzeugabsturz, die im Netz kursieren, zeigen eindeutig, dass es sich kaum um einen „normalen“ Flugzeugabsturz gehandelt haben kann. Das Flugzeug fiel senkrecht zu Boden und auf mindestens einem Video hat eine Augenzeugin von Explosionen gesprochen, die sie gehört hätte. Sie war der Meinung, die Flugabwehr habe eine ukrainische Drohne abgeschossen.

Auch die inzwischen bekannt gewordenen Informationen sprechen dafür, dass das Flugzeug durch eine Explosion zum Absturz gebracht wurde, denn offenbar sind Teile des Hecks und ein Flügel abgerissen worden und mehrere Kilometer vom Rest des Rumpfes zu Boden gegangen. Das Auseinanderbrechen eines Flugzeuges ist in jedem Fall ein Hinweis auf eine Explosion in großer Höher.

Allerdings ist unklar, was zu der Explosion geführt hat. Es gibt zwei Versionen im Netz. Die eine behauptet, das Flugzeug wäre von einer Flugabwehrrakete getroffen worden, die andere besagt, es habe eine Bombe im Flugzeug gegeben. Das Flugzeug war angeblich vor dem Flug einige Tage lang zur Wartung und es wurde auch angeblich mindestens eine Person identifiziert, die Zugang zu dem Flugzeug hatte, nun aber unauffindbar ist und angeblich zur Fahndung ausgeschrieben wurde.

Wie gesagt gibt es bisher wenige offizielle Meldungen, daher beziehe ich mich hier auf Telegram-Kanäle und andere Internetquellen, die in der Regel als gut informiert gelten.

Wer hat das Flugzeug zum Absturz gebracht?

Ich gebe zu, dass auch mein erster Gedanke war, dass Putin hinter dem Vorfall stecken könnte. Allerdings bin ich nach einigem Nachdenken zu dem Schluss gekommen, dass ich das für sehr unwahrscheinlich halte. Der Grund ist, dass Putin von Prigoschins Tod nicht profitiert, er hatte kein Motiv. Hätte er sich an Prigoschin rächen wollen, wie westliche Medien behaupten, hätte er das jederzeit tun können, das aber während des laufenden BRICS-Gipfels zu tun, ergibt keinen Sinn.

Prigoschin und Wagner sind in Afrika sehr populär und Russland will seine Beziehungen zu Afrika verbessern. Prigoschin während des BRICS-Gipfels zu töten, wäre ein sehr negatives Signal an die afrikanischen Länder gewesen. Und man kann Putin nachsagen, was man will, aber niemand hält ihn für dumm. Hinzu kommt, dass Putin dafür bekannt ist, seine Entscheidungen rational zu treffen und dass er immer danach fragt, welchen Vorteil Russland von einer Entscheidung oder Maßnahme hätte.

Hier sehe ich schlicht keinen Vorteil, den Russland oder Putin – noch dazu zu diesem Zeitpunkt – von Prigoschins Tod haben könnten. Selbst wenn Putin sich an Prigoschin für dessen „Marsch auf Moskau“ vor zwei Monaten hätte rächen wollen, hätte er das auch ein früher oder später tun können. Der Zeitpunkt ist für mich das wichtigste Argument gegen die These, dass die russische Regierung hinter dem Absturz steckt.

Und da kommt die Frage der Bombe ins Spiel, die laut Quellen das Flugzeug zum Absturz gebracht haben soll.

Prigoschin hatte viele Feinde. An erster Stelle steht natürlich die ukrainische Regierung, die schon einige Bombenanschläge in Russland durchgeführt hat. Aber es können auch westliche Geheimdienste sein, denn es ist allgemein bekannt, wie sehr die Wagner-Gruppe zum Beispiel Frankreich ärgert, weil sie eine Mitschuld daran trägt, dass Frankreichs Einfluss in seinen ehemaligen Kolonien derzeit rapide abnimmt. Während jahrelange Einsätze französischer Soldaten in den afrikanischen Ländern keine Fortschritte im Kampf gegen Terrorgruppen gemacht haben, kann Wagner dort, wo sie gerufen werden, Erfolge vorweisen. Das ist einer der Gründe, warum Mali, Burkina Faso und andere Länder lieber mit Wagner als mit dem französischen Militär zusammenarbeiten.

Wie gesagt, ist noch nicht viel bekannt. Ich bin Analyst, das bedeutet, dass ich mich mit Spekulationen zurückhalte, bis es Fakten gibt. Das erfordert Geduld, also warten wir ab, was in Zukunft offiziell bekannt wird.

