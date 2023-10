Nahost-Konflikt

Die Hamas hat massive Angriffe auf Israel begonnen, hier fasse ich zusammen, was derzeit bekannt ist.

Die Hamas hat am Morgen massive Raketenangriffe auf Israel begonnen. Hier übersetze ich die Zusammenfassung der russischen Nachrichtenagentur TASS über das, was derzeit bekannt ist.

Beginn der Übersetzung:

Was über die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas bekannt ist

Der Raketenbeschuss auf israelisches Gebiet begann am frühen Samstagmorgen aus dem Gazastreifen. In vielen Teilen des Landes, auch in und um Tel Aviv, wurde seit halb acht Uhr morgens ununterbrochen Alarm gegeben. Die Hamas behauptet, dass bereits 5.000 Raketen auf Israel abgefeuert wurden. Der Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte, Daniel Hagari, sagte, dass mindestens 2.200 Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert worden seien.

Die israelische Armee verkündete „Kriegsbereitschaft“, und der Verteidigungsminister des Landes, Yoav Galant, genehmigte die Einberufung von Reservisten in die Armee und ordnete die Einführung einer „besonderen Lage im Hinterland“ in einem Radius von 80 km um den Gazastreifen an, der das Gebiet von Tel Aviv mit seinen Vororten umfasst.

Die Operation der israelischen Armee im Gazastreifen wurde „Eiserne Schwerter“ genannt.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Situation zusammengetragen.

Womit alles begann

Das Heimatfrontkommando der israelischen Streitkräfte meldete erstmals gegen 06:30 Uhr Ortszeit einen Luftalarm. Zu diesem Zeitpunkt wurde berichtet, dass in der Gegend von Yad Mordechai nahe der Grenze zum Gazastreifen und in den Tel Aviver Vororten Rishon-le-Tzion und Bat Yam Sirenen ausgelöst wurden. Seitdem ertönt der Alarm in mehreren Vierteln ununterbrochen.

Militante palästinensische Gruppen haben bereits 5.000 Raketen auf Israel abgefeuert, berichtete Al Arabiya TV unter Berufung auf eine Erklärung von Vertretern der palästinensischen Hamas-Bewegung.

Gleichzeitig sagte der offizielle Vertreter der israelischen Verteidigungskräfte Daniel Hagari, dass mindestens 2.200 Raketen aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet abgefeuert wurden.

Den Bewohnern im Süden und in der Mitte Israels wurde geraten, in der Nähe von Schutzräumen zu bleiben und die Anweisungen des Militärs zu befolgen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu reiste nach Tel Aviv, wo er in Kürze eine dringende Sitzung mit der Leitung der Sicherheitsbehörden abhalten wird.

Die Behörden von Tel Aviv sagten alle öffentlichen Veranstaltungen in der Stadt ab und schlossen die Strände der Stadt.

Todesopfer und Verletzte

Mindestens 20 Israelis wurden getötet, 545 Menschen wurden verletzt, so die Angaben des israelischen Rettungsdienstes Kan Radio.

Es gibt keine Berichte über Russen unter den Verletzten, russische Diplomaten beobachten die Situation genau, sagte der Pressedienst der russischen Botschaft in Tel Aviv gegenüber der TASS.

Nach Angaben des Fernsehsenders Al-Hadath wurden bei den Angriffen der israelischen Streitkräfte auf den Gazastreifen mindestens 30 Palästinenser getötet und Dutzende von ihnen schwer verwundet.

In allen Krankenhäusern im Westjordanland wurde der Ausnahmezustand verhängt.

Zustand der Kriegsbereitschaft

Nach Angaben des jüdischen Verteidigungsministers Yoav Galant hat die radikale palästinensische Bewegung Hamas Israel den Krieg erklärt.

Im Gegenzug hat die israelische Armee den „Zustand der Kriegsbereitschaft“ erklärt. Der Generalstabschef prüft derzeit die Lage und genehmigt die Pläne für weitere Armeeoperationen.

Galant hat die Rekrutierung von Reservisten für die Armee angeordnet.

Im Zentrum Israels und im Süden des Landes, in einem Radius von bis zu 80 Kilometern um den Gazastreifen, wurde ein „besonderer Sicherheitsstatus“ verhängt. Dieser Status erlaubt es den israelischen Streitkräften, den Bürgern Sicherheitsanweisungen zu erteilen und notwendige Einrichtungen zu schließen.

Der israelische Staatspräsident Yitzhak Herzog erklärte, der jüdische Staat befinde sich in einer schwierigen Lage. Er rief alle auf, die Anweisungen der Armee zu befolgen und ruhig zu bleiben.

Netanjahu erklärte, Israel befinde sich im Krieg und werde daraus als Sieger hervorgehen.

Angriffe auf den Gaza-Streifen

Die israelische Armee hat mit Angriffen auf das Gebiet des Gazastreifens begonnen. Die Militäroperation wurde „Eiserne Schwerter“ genannt.

Dutzende von israelischen Kampfjets haben Ziele der Hamas im Gazastreifen angegriffen. Mindestens fünf Menschen wurden bei diesen Angriffen getötet.

Die israelische Armee hat bestätigt, dass militante Palästinenser in das Land eingedrungen sind. Insbesondere sollen Dutzende bewaffneter Palästinenser in vier Siedlungen auf israelischem Gebiet in der Nähe des Gazastreifens eingedrungen sein.

Die Hamas behauptet, mehr als 35 israelische Militärangehörige und Siedler gefangen genommen zu haben.

Mahmoud Abbas, Präsident des Staates Palästina, erklärte, die Palästinenser hätten das Recht, sich gegen israelische Angriffe und den Terror der Siedler verteidigen.

Israel meldete Angriffe auf 21 Hamas-Ziele im Gaza-Streifen.

Internationale Reaktionen

Die EU verurteilte die Angriffe der Hamas.

Das russische Außenministerium rief zu einem Waffenstillstand zwischen Palästina und Israel auf.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock verurteilte die Operation der palästinensischen Radikalen auf israelischem Gebiet. Israel habe „nach dem Völkerrecht das Recht, sich gegen Terror zu verteidigen“, sagte sie.

Die Konsultationen des tschechischen und des israelischen Kabinetts, die im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung der Regierungen beider Länder am Montag dem 9. Oktober in Prag stattfinden sollten, wurden abgesagt.

Ungarn betrachtete den Raketenangriff auf Israel als einen Terrorangriff.

Der israelische Botschafter in Moskau, Alexander Ben Zvi, erklärte, die Antwort auf die Aktionen der Hamas werde sowohl militärisch als auch politisch sein.

Minsk rief die Parteien des palästinensisch-israelischen Konflikts zur Deeskalation auf.

Ägypten sagte, die Kontakte mit Israel und den Palästinensern sollten die Spannungen abbauen.

Sunak verwies auf das Recht Israels auf Selbstverteidigung nach dem Beschuss durch die Hamas.

Macron verurteilte den Angriff palästinensischer Kämpfer auf Israel.

Der Sprecher des georgischen Parlaments erklärte, die Bevölkerung des Landes unterstütze das brüderliche Israel.

Erdogan forderte einen Abbau der Spannungen zwischen Israel und Palästina.

Der Iran hat die palästinensischen Angriffe auf Israel unterstützt.

Ende der Übersetzung

