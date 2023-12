Wird es wegen Sohn Hunter doch eng für Joe Biden?

USA

Neue Vorwürfe gegen Hunter Biden machen seinem Vater, dem US-Präsidenten Joe Biden, das Leben noch schwerer. Kostet Hunter seinen Vater die Präsidentschaft?

Die Korruption des Biden-Clans ist für Leser des Anti-Spiegel nichts Neues und sie ist auch Thema in meinem aktuellen Buch „Das Ukraine-Kartell“, aber deutsche Medien verschweigen das Thema immer noch, obwohl es in den USA ein immer größeres Problem für Joe Biden wird. Das war Thema im Beitrag des USA-Korrespondenten, der am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens gezeigt wurde und den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Hunters Umtriebe könnte Joe Biden die Präsidentschaft kosten

Während sich Biden Senior auf die Präsidentschaftswahlen vorbereitet, die weniger als ein Jahr entfernt sind, ruiniert sein eigensinniger Sohn Hunter weiterhin seinen Ruf. Zu der Geschichte mit dem verlorenen Laptop, den Drogen und den Prostituierten kamen ganz offizielle Anklagen wegen nicht gezahlter Steuern in Höhe von insgesamt fast anderthalb Millionen Dollar hinzu. Nach der Version der Staatsanwälte hat Biden Junior dieses Geld auch für Drogen, Eskortdamen, teure Autos und Markenklamotten ausgegeben. Der Prozess beginnt nächstes Jahr. Und es ist nicht auszuschließen, dass die Umtriebe von Biden Junior den Senior den Präsidentenstuhl kosten. Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Die amerikanische Redewendung „walk in someone’s shoes“ bedeutet: „Urteile nicht streng über jemanden, ohne in seinen Schuhen zu stecken“. Aber heute möchte niemand in den USA in die Schuhe von Joe Biden schlüpfen. Sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne, denn sie drücken.

„Herr Präsident, können Sie sich zu den neuen Anschuldigungen gegen Ihren Sohn äußern?“, riefen Journalisten ihm zu, aber Biden ignorierte sie.

Hunter beschloss unterdessen, in einer Kirche Zuflucht zu finden. Zusammen mit seiner Frau Melissa besuchte er einen Gottesdienst in Los Angeles, um seine Sünden abzubeten. Er wurde in einem Geländewagen, der von einem Mitarbeiter des Secret Service gefahren wurde, zum Gottesdienst gefahren. Er wird immer noch bewacht. Noch wird er nicht eskortiert.

„Wird Ihr Vater Ihnen vergeben? Wie würden Sie die jüngsten Anschuldigungen kommentieren?“, fragen die Reporter.

„Frohe Weihnachten!“, antwortet Hunter Biden.

Die Reporter fragten natürlich nicht nach Vergebung im weltlichen oder christlichen Sinne, sie meinten eine Begnadigung als juristischem Verfahren. Biden hat als US-Präsident diese Befugnis. Hunter drohen bis zu 17 Jahre hinter Gittern.

„Der Umfang der Anklageschrift ist atemberaubend. Darin wird beschrieben, wie der in Yale ausgebildete Anwalt angeblich jahrelang Steuern in Höhe von mehr als einer Million Dollar hinterzogen hat“, so eine Moderatorin eines US-Nachrichtensenders.

Hunter hat so viel Mist gebaut, dass die Anklageschrift selbst, die von einer Grand Jury in Los Angeles auf Antrieb des Sonderermittlers David Weiss erhoben wurde, mehr als fünfzig Seiten lang ist.

Wie ein Mafia-Boss, der niemanden fürchtet, führte Biden Junior den Staat jahrelang an der Nase herum. In den USA ist das unverzeihlich. Selbst Al Capone kam wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis.

„Der Angeklagte war vier Jahre Teil eines Plans, mindestens 1,4 Millionen Dollar an von 2016 bis 2019 geschuldeten Bundessteuern, also von Januar 2017 bis etwa 15. Oktober 2020, nicht zu zahlen. Es heißt, er habe sich der Zahlung von Steuern für 2018 entzogen, als er um Februar 2020 herum falsche Steuererklärungen einreichte. In dem Dokument heißt es, Hunter Biden habe ‚Millionen von Dollar für einen extravaganten Lebensstil ausgegeben, anstatt seine Steuern zu bezahlen'“, bemerkt Fox-TV-Korrespondent David Spunt.

„Extravagant“ ist dabei noch untertrieben. Hunter Biden verhielt sich wie ein Held aus dem Computerspiel GTA, den jemand aus Versehen aus der virtuellen Realität in die reale Welt versetzt hat: Sexclubs, Online-Pornos, Drogen, teure Autos, Hotels, Flugzeuge.

Der gefeierte Film „My Son Hunter“, den die Demokraten als Verleumdung von Biden Junior bezeichnet haben, wirkt jetzt wie eine Doku. Vor allem, wenn man Hunters erstaunliche Ausgabenliste mit anderen Augen sieht. Von den sieben Millionen Dollar, die Biden Junior in vier Jahren verdiente, gab er 683.000 Dollar für Prostituierte, 400.000 Dollar für Kleidung und Accessoires und 188.000 Dollar für „Erwachsenenunterhaltung“ aus. Einige der Zahlungen sind sehr detailliert beschrieben. Im Jahr 2018 gab Hunter beispielsweise bei einer Reise nach Los Angeles 1.727 Dollar für die Miete eines Lamborghini und 11.500 Dollar für eine Eskortdame aus, mit der er nur zwei Nächte verbrachte.

In dem Film sah die Szene so aus:

„Geht es dir gut?“, fragt die Eskortdame Hunter, als sie im Auto sitzen.

„Ich bin eigentlich so was von kaputt“, antwortete Hunter.

„Sind wir nicht alle kaputt?“

„Du hast keine Ahnung, niemand könnte es so versauen, wie ich es getan habe.“

„Sag mir, was kann ich tun, um dir zu helfen?“

„Ich verdiene keine Hilfe.“

„Warum sagst du das?“

„Weißt du, wer ich bin?“

„Nicht genau. Man sagte mir, du wärst ein VIP mit Kontakten zur Regierung.“

„Mein Vater. Alles, was er erreicht hat, sein Leben, seine Ambitionen, seine Träume – ich habe alles ruiniert.“

Dabei hat Hunter systematisch gehandelt. An der anderen Küste, in seinem Heimatstaat Delaware, wurden Mitte September drei weitere Strafverfahren gegen Biden Junior eingeleitet. In allen Fällen geht es um die illegal erworbene Pistole. Biden Junior hatte beim Kauf der Waffe gelogen, er nehme keine Drogen.

„Hunter Biden steht auf der falschen Seite der Geschichte. Der Sohn des Präsidenten ist vom Justizministerium angeklagt worden. Das ist einer Präsidentenfamilie noch nie passiert“, sagt CNN-Moderator Casey Hunt.

Dabei fing alles so gut an. Ein Deal mit der Justiz, den Hunter und seine Anwälte mit Hilfe desselben Sonderermittlers Weiss vom amerikanischen Justizministerium sorgfältig ausgehandelt hatten, sollte alles beerdigen, aber Richterin Maryellen Noreika war prinzipienfest und für Biden Junior ging alles schief.

Dem Biden-Sohn drohen 25 Jahre Gefängnis. Nicht einmal CNN deckt ihn noch. Vor allem, weil der Fall auch Beweise wie einen Telefonanruf von seinem Vater enthält. Joe wusste also, dass Hunter auf die schiefe Bahn gerät.

„Ich bin’s, Papa. Ich rufe an, um dir zu sagen, dass ich dich liebe. Du brauchst Hilfe. Ich weiß, dass du nicht weißt, was du tun sollst. Und ich weiß es auch nicht“, sagte Joe Biden in dem Gespräch.

In seiner Verzweiflung drängt Hunter auf Mitleid: In einem Podcast bei DJ Moby gab er sich als Opfer aus und deutete an, dass man seinen Vater durch ihn ins Grab bringen will. Joe Biden hat bereits seinen ältesten Sohn verloren, sagte er: „Sie versuchen, die Präsidentschaft zu zerstören. Und dabei geht es nicht um mich. Sie versuchen, mich zu töten, weil sie wissen, dass der Schmerz größer sein wird, als mein Vater ertragen kann. So wollen sie die Präsidentschaft zerstören“, versuchte Hunter Biden sich zu erklären.

Geschaffen haben diese Situation die Republikaner: Sie haben eine Anhörung im Kongress arrangiert und die Mitarbeiter des US-Steueramtes Joseph Ziegler und Gary Shapley, hatten keine Angst, zu kommen. Der leitende IRS-Agent Gary Shapley sagte bei der Anhörung im Kongress: „Die Untersuchung des Falles Hunter Biden war völlig anders als alle anderen Fälle, die ich in meinen 14 Jahren bei der IRS bearbeitet habe. Auf jeder Ebene wurden Entscheidungen getroffen, die der Zielperson unserer Untersuchung halfen. So wurde uns zum Beispiel der Inhalt von Hunter Bidens Laptop vorenthalten, bestimmte Befragungen wurden abgelehnt und Durchsuchungen wurden verhindert.“

Die Republikaner machen jetzt die Arbeit für die IRS-Agenten und stellen Zeugenvorladungen aus und verlangen Bankauszüge. Es gibt viele Details, aber das Gesamtbild ist klar. Der Republikaner James Comer, Vorsitzender des Aufsichtsausschusses des US-Repräsentantenhauses, fasste es so zusammen: „Bei dieser Untersuchung geht es vor allem um Joe Biden. Er wusste über alles sehr gut Bescheid. Wenn er dem amerikanischen Volk gegenüber ehrlich gewesen wäre, hätte er das alles vermeiden können. Tatsache ist, dass er behauptete, er habe die Leute, mit denen Hunter in Kontakt stand, nie gekannt oder mit ihnen gesprochen. Aber dann haben wir 82.000 E-Mails gesehen, und viele von denen hat Joe Biden an die Leute geschickt, die er angeblich nicht einmal kannte. Wir haben es also nicht nur mit einem Verbrechen zu tun, sondern mit einer Vertuschung. Die Regierung sollte dafür zur Rechenschaft gezogen werden.“

In den E-Mails geht es um die ukrainische Firma Burisma und um Finanzbetrug, doch Biden lügt offen weiter.

„Können Sie den Amerikanern erklären, warum Sie so viel Kontakt zu den ausländischen Geschäftspartnern Ihres Sohnes und Ihres Bruders hatten?“, fragte ein Reporter den Präsidenten.

„Ich werde mich dazu nicht äußern. Ich hatte keinen. Das ist alles eine Sammlung von Lügen. Alles nur Lügen. Ich danke Ihnen“, war seine Antwort.

Irgendwie ähnelt der amtierende US-Präsident immer mehr seinem Vorgänger, dem Demokraten Bill Clinton, als der seinerzeit behauptete: „Ich möchte den Amerikanern eines sagen, ich möchte, dass Sie mir zuhören, ich werde es noch einmal sagen: Ich hatte keine sexuellen Beziehungen zu dieser Frau, Miss Lewinsky, und ich habe nie jemanden gebeten zu lügen, nicht ein Mal, niemals.“

Wie Clinton, so glauben die Wähler auch Biden nicht: 60 Prozent der Amerikaner sind davon überzeugt, dass er nicht nur von Hunters Umtrieben wusste, sondern sich aktiv an seinen dunklen Taten beteiligte.

Clinton ist der Falle entkommen und die Amerikaner haben ihm die Affäre am Arbeitsplatz verziehen. Aber Nixons Lügen während des Watergate-Skandals gingen ins Auge: „Ich möchte den Zuschauern Folgendes sagen: Ja, ich habe Fehler gemacht, aber in den Jahren meines öffentlichen Lebens habe ich nicht ein einziges Mal vom öffentlichen Dienst profitiert. Ich habe mir jeden Cent persönlich verdient. Und in all den Jahren meines öffentlichen Lebens habe ich nicht ein einziges Mal die Justiz behindert. Ich kann das sagen, weil die Menschen wissen müssen, ob ihr Präsident ein Betrüger ist. Ich bin kein Betrüger – ich habe mir alles, was ich habe, selbst verdient“, rechtfertigte sich Richard Nixon.

Das war im November 1973. Im August 1974 trat Nixon unter dem Druck des Obersten Gerichtshofs und des Kongresses angesichts eines drohenden Amtsenthebungsverfahrens zurück. Biden will immer noch seine Wiederwahl.

Kellyanne Conway, eine ehemalige Beraterin des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, sagte dazu: „Das wird sich auf die Wahl im Jahr 2024 auswirken, weil die Wähler zum ersten Mal die Wahrheit gesehen haben. Joe Biden hat das amerikanische Volk während der Debatte mit Trump im Jahr 2020 belogen, als er sagte, er habe nie mit seinem Sohn über Geschäfte gesprochen. Aber das hat sich als Lüge herausgestellt, denn wir wissen von mindestens 20 Anrufen, an denen er persönlich beteiligt war. Wir wissen auch, dass er über seinen Sohn finanziell von der Ukraine und China profitiert hat. Wenn Joe Biden also nichts zu verbergen hat, dann soll er seinen Wählern alles sagen. Aber er lügt.“

Aber der Moment ist verpasst. Es ist unwahrscheinlich, dass die Wähler jetzt überhaupt noch auf Biden hören werden.

Neuen Meinungsumfragen zufolge ist Bidens Zustimmungsrate seit seinem Amtsantritt auf einen historischen Tiefstand gefallen. Nach Angaben von CNN unterstützen nur 37 Prozent der Befragten den amtierenden Präsidenten, 63 Prozent sind gegen Biden.

Trumps Zustimmungsrate ist wie auf Steroiden. Es ist ein in gewisser Weise historischer Moment. In dieser Woche überholte der Republikaner seinen Rivalen zum ersten Mal in zwei nationalen Umfragen. Biden liegt bereits um vier Prozentpunkte zurück. Die Demokratie als Macht der Demokraten ist bedroht. Und dann ist da noch der Kolumnist Robert Kagan, der Ehemann der berühmten Victoria Nuland, mit einer Kolumne in der Washington Post über den republikanischen Kandidaten, der sich in Julius Cäsar – in einen Diktator – verwandelt.

„Wird das eine Diktatur mit Konzentrationslagern und Kriegsrecht sein? Das ist nicht das, was wir bekommen wollen. Wird Trump das Szenario von Viktor Orban in Ungarn oder Narendra Modi in Indien übernehmen? Wie würde das aussehen? Wie würde das in den USA aussehen?“, fragte sich ein Fox-News-Moderator.

„Die Furcht vor einer Diktatur ist eine beunruhigende Prognose für Trumps zweite Amtszeit“, pflichtete ihm eine MSNBC-Reporterin bei.

„Liz Cheney hat Recht, wenn sie sagt, dass wir in Richtung einer Diktatur von Donald Trump schlafwandeln, es sei denn, die Menschen wachen auf und erinnern sich daran, wer Donald Trump vier Jahre lang gewesen ist und was er versucht hat, unserer Demokratie anzutun“, so eine CNN-Moderatorin.

Liz Cheney und den anderen Vertretern der Raubtiere im Washingtoner Sumpf antwortete Trump bei einem Treffen mit Wählern in Iowa. Bereits Mitte Januar beginnen in diesem Bundesstaat die Vorwahlen in den USA. Doch nur die Republikaner wählen einen Kandidaten für die Nominierungt. Die Demokraten haben keine Alternative. Und das ist erschreckend.

Clips über Biden sind traurig, sowohl wegen der Musik als auch wegen dem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, wo Präsident Biden Unsinn redet. Es ist sogar unangenehm, darüber Witze zu machen.

„Was halten Sie von Bidens kognitiven Fähigkeiten?“, fragte der konservative politische Kommentator Sean Hannity Donald Trump.

„Kognitiv ist er nicht in sehr guter Form. Aber darüber sollten wir keine Witze machen. Das ist eine ernste Sache – wir haben es mit Atomwaffen zu tun. Das ist ganz und gar nicht lustig. Ich habe Sean gesagt, dass man darüber keine Witze machen soll“, antwortet Trump.

„Das ist die Wahrheit. Sie haben mich tatsächlich angerufen und gesagt: Das ist nicht lustig. Ich habe Witze darüber gemacht“, gibt Hannity zu.

Ex ist nicht so, dass Donald Trump so empfindlich ist. Es ist nur so, dass das amerikanische politische Leben nicht mehr mit den Witzen mithalten kann.

Biden ist nach Nevada gereist, um über ein vertrautes und scheinbar erfolgreiches Thema zu sprechen: den Bau der Hochgeschwindigkeitsbahn von Los Angeles nach Las Vegas. Was könnte da schon schief gehen? Aber es ging schief. Die Katastrophe passierte aus heiterem Himmel: „Trump hat immer gesagt, wir haben eine schwache Infrastruktur. Vier Jahre lang war sie unter ihm schwach. Er hat es versaut. Während meiner Amtszeit kommt ein Jahrzehnt der Infrastruktur. Wir werden über eine Milliarde 300 Millionen Dollar, eine Trillion 300 Millionen Dollar in sie investieren“, erklärt Joe Biden.

Die Budgets sind gigantisch, die Pläne sind riesig, aber werden sie auch wahr? Die Republikaner haben schon lange im Voraus damit begonnen, die Infrastruktur der demokratischen Macht zu demontieren. Axios hat eine Reihe von Artikeln zum Thema Trump 2025 veröffentlicht. Sie sprechen über die Zusammensetzung der Regierung, die von ideologischen Trumpisten dominiert werden wird, und über ihre ersten Schritte.

Trumps Mitarbeiter auf dem Capitol Hill arbeiten hart daran, die zweite Amtszeit des republikanischen Kandidaten produktiver zu gestalten. Und die Hauptsache ist, dass niemand ihn daran hindern kann, vor allem nicht Biden. Bereits am 12. Dezember wird das Repräsentantenhaus eine Resolution zur Amtsenthebung des derzeitigen US-Präsidenten prüfen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



