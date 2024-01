Ukraine

Der ukrainische Präsident hat ein Dekret unterzeichnet, in dem er russische Gebiete, die weit jenseits der ukrainischen Grenze liegen, als "historisch von ethnischen Ukrainern bewohnt" bezeichnet und Pläne verkündet, wie die "nationalen Identität der Ukrainer" dort geschützt werden soll. Der ukrainische Nationalismus treibt aber noch weit verrücktere Blüten.

Dass Selensky ein ein Dekret unterzeichnet hat, in dem er russische Gebiete, die weit jenseits der ukrainischen Grenze liegen, als „historisch von ethnischen Ukrainern bewohnt“ bezeichnet und Pläne verkündet, wie die „nationalen Identität der Ukrainer“ dort geschützt werden soll, habe ich schon als Kurzmeldung berichtet.

Diese Meldung zeigt, wie weit sich die ukrainischen Nationalisten von der Realität entfernt haben. Das ist auch nicht überraschend, denn seit der Unabhängigkeit des Landes haben Exilukrainer aus dem Westen zusammen mit Stiftungen wie der von Soros angefangen, der Ukraine bei der Erstellung ihrer Schulbücher zu „helfen“. Das Ziel war es, in der Ukraine Hass auf alles Russische zu säen, denn die Geostrategen in Washington haben schon in den 1990ern mitgeteilt, das große Ziel der USA sei es, die Ukraine gegen Russland zu stellen, um Russland zu schwächen, wie beispielsweise Zbigniew Brzeziński in seinem Buch „Die einzige Weltmacht: Amerikas Strategie der Vorherrschaft“ von 1997 deutlich gesagt hat. Und George Soros bezeichnete die Ukraine kürzlich als sein „erfolgreichstes Projekt“, obwohl dort seit 2014 Krieg ist und Menschen sterben.

Ich habe bei meinen Reisen in den Donbass ukrainische Schulbücher gesehen. Schon in der ersten Klasse werden den Kindern Bilder gezeigt, die Russen als Monster darstellen, die morden und brandschatzen. Den älteren Schülern wird, das ist kein Scherz, in einem Schulbuch sogar erklärt, die „überlegene“ ukrainische Kultur sei 150.000 Jahre alt. Dass es damals in Europa nur Neandertaler gab und dass der Homo Sapiens erst 100.000 Jahre später eingewandert ist, scheinen die Autoren der Bücher nicht gewusst zu haben.

Die Liste der Absurditäten in der Ukraine ist sehr lang, aber die Indoktrinierung der Schulkinder seit den 1990er Jahren hat ihre Früchte getragen, wie der radikale Nationalismus in der Ukraine zeigt.

Das Thema war dem russischen Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick am Sonntag einen langen Beitrag wert. Er begann mit einem Kommentar des Moderators, danach kam noch ein Bericht über die Lage in der Ukraine. Dieser Beitrag zeigt sehr anschaulich, wie man in Russland über die Ukraine und die Ukrainer denkt, und er straft all die Behauptungen der westlichen Medien, das offizielle Russland wolle die Ukrainer vernichten, ein weiteres Mal Lügen. Um zu zeigen, wie darüber in Russland gedacht wird, habe ich den Beitrag übersetzt.

Selensky erhebt Anspruch auf Russlands Süden

Selensky, der Chef des Kiewer Regimes, hat angeordnet, „unter Beteiligung internationaler Experten Maßnahmen zur Erhaltung der nationalen Identität der Ukrainer“ in Russland zu entwickeln. In dem entsprechenden Dekret werden sogar konkrete Regionen genannt, in denen dieser Plan umgesetzt werden soll: die Regionen Krasnodar, Brjansk, Belgorod, Woronesch, Kursk und Rostow.

Selensky bezeichnet dieses Gebiet als „historisch von ethnischen Ukrainern bewohnt“, während Russland, wie er sagt, „seit Jahrhunderten“ systematisch die nationale Identität der Ukrainer zerstört und ihre Rechte und Freiheiten verletzt.

Hier haut es, wie man so sagt, aus den Schuhen. Was für einen „Plan“ kann Kiew auf unserem Territorium umsetzen, und das sogar unter Beteiligung von „internationalen Experten“? Was konnte Russland „jahrhundertelang“ mit „ethnischen Ukrainern“ machen, wenn es jahrhundertelang einfach keine ethnischen Ukrainer gab? Sie existierten nicht als ethnische Gruppe. Wenn dieses Wort mal verwendet wurde, dann nur im Zusammenhang mit den Bewohnern des Gebietes, das in der Rus Okraina, also Grenzland, genannt wurde. Danach kam Polen. Von diesem Grenzland, der Okraina, kam dann das Wort Ukrainer.

Es ist genauso, wie die Bewohner der Wolga-Region Wolgaren genannt werden. Aber Wolgar ist kein Ethnos. Obwohl, wenn man es böswillig versucht, könnte man wahrscheinlich die Wolgaren zu einem Ethnos machen, der den Russen feindlich gesinnt ist, den Wolga-Dialekt zu einer eigenen Sprache machen, eine Geschichte über irgendwelche Streitigkeiten erfinden und ankündigen, dass sie der NATO beitreten werden. Was? Wäre das kein tolles Projekt? Natürlich ist das eine Übertreibung, aber etwas Ähnliches ist mit der Ukraine als Staat und den Ukrainern als Ethnie geschehen.

Österreicher und Deutsche haben Anfang des 20. Jahrhunderts einige übereilte und nicht lebensfähige Quasi-Staaten in der Ukraine unterstützt. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Quasi-Staaten auf dem Territorium Russlands entstanden sind. Die Ukraine erhielt erst als Teil der UdSSR eine stabile Staatlichkeit. Putin hat sich gleich zu Beginn des Jahres 2022 sehr präzise zu diesem historischen Phänomen geäußert:

„Als Ergebnis der bolschewistischen Politik entstand die Sowjetukraine, die man noch heute die „Ukraine von Wladimir Lenin“ nennen kann. Er ist ihr Erfinder und Architekt. Das bestätigen Archivdokumente, einschließlich Lenins strikter Direktiven zum Donbass, der buchstäblich in die Ukraine hineingequetscht wurde, voll und ganz. Und nun haben die „dankbare Nachkommen“ in der Ukraine Lenins Denkmäler abgerissen. Sie nennen das Entkommunisierung.“

Also, um noch einmal daran zu erinnern: Die moderne Ukraine wurde vollständig von Russland geschaffen, oder besser gesagt, vom bolschewistischen, kommunistischen Russland. Dieser Prozess begann fast unmittelbar nach der Revolution von 1917 und Lenin und seine Mitstreiter taten das auf eine sehr grobe Art und Weise gegenüber Russland selbst, indem sie einen Teil seiner eigenen historischen Gebiete abgetrennt und entrissen haben.

Natürlich hat niemand die Millionen von Menschen, die dort lebten, nach irgendetwas gefragt. Dann, vor und nach dem Großen Vaterländischen Krieg, fügte Stalin der UdSSR einige Gebiete hinzu, die zuvor zu Polen, Rumänien und Ungarn gehörten, und gab sie der Ukraine. Gleichzeitig gab Stalin Polen als eine Art Ausgleich einen Teil der ursprünglichen deutschen Gebiete und 1954 nahm Chruschtschow aus irgendeinem Grund die Krim von Russland und gab sie ebenfalls der Ukraine. So entstand das Gebiet der sowjetischen Ukraine.

Russland wurde de facto ausgeraubt. Und man möchte fragen, warum?

Hier tauchen sofort viele Fragen auf. Und die erste von ihnen, eigentlich die wichtigste, ist: Warum musste man irgendwelche unendlich wachsenden nationalistischen Ambitionen an den Rändern des ehemaligen Reiches befriedigen? Warum musste man riesige, oft unzusammenhängende Gebiete auf neu und oft willkürlich gebildete Verwaltungseinheiten – Unionsrepubliken – übertragen?

Ich wiederhole: zusammen mit der Bevölkerung des historischen Russlands. Außerdem erhielten diese Verwaltungseinheiten den Status und die Form nationaler staatlicher Einheiten. Ich frage mich einmal mehr, warum musste man so großzügige Geschenke machen, von denen die glühendsten Nationalisten vorher nicht einmal geträumt hatten, und den Republiken sogar das Recht einzuräumen, sich ohne Bedingungen aus dem vereinigten Staat zurückzuziehen?

Putin spricht von ukrainischen Nationalisten, die die gesamte Ukraine von der Sowjetunion bekommen haben. Die sowjetische Regierung dachte nicht, dass die Ukraine an die Nationalisten gehen würde, im Gegenteil, sie gingen vom proletarischen Internationalismus aus, aber die Nationalisten haben das Land schließlich gebrochen und mit Hilfe des Westens in ein Anti-Russland verwandelt.

Das taten und tun die ukrainischen Nationalisten, die sich als Patrioten präsentieren. Aber Patriotismus und Nationalismus haben nichts miteinander zu tun. Nationalismus hat einen anderen Charakter und andere Ziele. Das Wesen des Nationalismus hat Pierre Elliott Trudeau, ein Vertreter der brillanten Pleiade der westlichen Politiker des 20. Jahrhunderts, sehr genau definiert. Pierre Elliott Trudeau ging als „Vater des modernen Kanada“ in die Geschichte ein. Er schrieb:

„Unabhängig von ihrer Färbung – rechts oder links – sind Nationalisten politische Reaktionäre, weil sie dazu neigen, das Gemeinwohl als die Domäne einer bestimmten ethnischen Gruppe oder religiösen Überzeugung zu betrachten und nicht als das Wohl aller Menschen. Aus diesem Grund sind nationalistische Regierungen von Natur aus intolerant, diskriminierend und letztlich totalitär.“

Genau das erleben wir derzeit in der Ukraine. Nur dass der Nationalismus dort seine extremste Form angenommen hat, den Nationalsozialismus. Putin sagte es so:

„Die ukrainischen Regierungen haben von Anfang an, das möchte ich betonen, von den ersten Schritten an damit begonnen, ihre Staatlichkeit auf der Leugnung all dessen aufzubauen, was uns verbindet. Sie haben versucht, das Bewusstsein, das historische Gedächtnis von Millionen von Menschen, ganzer Generationen, die in der Ukraine leben, zu verzerren. Es ist nicht überraschend, dass die ukrainische Gesellschaft mit dem Anwachsen eines extremen Nationalismus konfrontiert wurde, der schnell die Form von aggressiver Russophobie und Neonazismus annahm. Daher die Beteiligung ukrainischer Nationalisten und Neonazis an Terrorbanden im Nordkaukasus und die immer lauter werdenden territorialen Ansprüche an Russland.“

Und auch Selensky verkündet einen seltsamen Plan für Russland. Dabei beruft er sich zynisch auf das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, die Europäische Charta der Regionalsprachen und Minderheiten und dergleichen mehr. Nachdem er in seinem eigenen Land gegen alles verstoßen hat, wogegen man in dem Abkommen verstoßen kann, will er nun auch nach Russland. Es geht darum, zu spalten, einen Keil zu treiben, gegen etwas zu sein, im Ergebnis Zwietracht zu säen. Ich schließe nicht aus, dass der Zeitpunkt für diese Provokation vor den Präsidentschaftswahlen in Russland absichtlich gewählt wurde. Um zumindest irgendwie im Gespräch zu bleiben…

Überhaupt klingt die Idee, die nationale Identität von irgendjemandem zu verteidigen, von Selensky besonders seltsam. Er präsentiert sich als Jude, ist aber nicht bereit, seine eigene Identität zu verteidigen. Das Judentum als Grundlage der jüdischen Nationalkultur liegt ihm sehr fern. Das hat er selbst schon oft gesagt, wenn auch mit einigem Trotz, wie zum Beispiel hier: „Ich gehe nicht in Kirchen, Synagogen, Moscheen, ich gehe nirgendwo hin. Ich bin definitiv kein Baptist oder etwas in der Art. Ich, ja, natürlich, ich bin überall gewesen, ich bin überall hingegangen, meine Frau hat mein Kind getauft, das ist klar, ich bin wie, na ja, wir leben alle hier, alles ist gut.“

Irgendein Bla-Bla. Wenn wir von Ukrainern in Russland sprechen, leben Menschen mit ukrainischen Wurzeln nicht nur in den von Selensky genannten Regionen. Sie lebten und leben in ganz Russland. Niemand denkt daran, sie in irgendeiner Weise zu unterdrücken. Die Kiewer Rus ist unsere anerkannte Wurzel. Und historisch gesehen sind die Kleinrussen Mitgestalter des großen russischen Reiches, vollwertige Teilnehmer am sowjetischen Projekt, und auch heute arbeiten sie gemeinsam an gemeinsamen Projekten. Der wohl klügste und bedeutendste Historiker der Ukraine, der Akademiker Petro Tolotschko, schrieb sozusagen als Antwort auf die Anschuldigungen von Selensky:

„All das ist schwerlich als historische Ignoranz zu bewerten, denn Historiker, die das bittere Schicksal der Ukrainer beklagen, wissen natürlich, dass sie nie besonders gedemütigt und unterdrückt wurden. Ihre Lage war nicht schlechter und in manchen Perioden sogar viel besser als die der Russen. Sie wissen auch, dass die russische Öffentlichkeit die Kleinrussen nicht als ein von den Russen getrenntes Volk betrachtete. Das wird durch die Tatsache bestätigt, dass die Kleinrussen zusammen mit den Großrussen am Aufbau des gemeinsamen Staates beteiligt waren, Kanzler, Minister, Senatoren, große Militärkommandeure und sogar die ersten Führer des Landes wurden, wie während der Sowjetzeit. Und im Grunde hatten sie bis zur Unabhängigkeit keine Minderwertigkeitskomplexe weil sie Kleinrussen und Ukrainer waren.“

Wissen Sie, ich habe sogar eine persönliche Geschichte dazu. Der Mädchenname meiner Mutter war Nesmatschna. Das bedeutet auf Ukrainisch „nicht schmackhaft“. Die erste urkundliche Erwähnung des Nachnamens unserer Familie stammt aus 17. Jahrhundert bei den Saporoscher Kosaken. Meine Mutter erhielt ihren Nachnamen von meinem Großvater, einem Absolventen der Kaiserlichen Moskauer Ingenieurschule. Es ist uns gelungen, eine Menge Dokumente über ihn zu sammeln. Es gibt darunter, könnte man meinen, auch lustige. Hier ist zum Beispiel ein Brief von seinem Vater, meinem Urgroßvater:

„An Seine Exzellenz, den Direktor der Moskauer Ingenieurschule.

Erklärung.

Wir, die Unterzeichnenden, machen Eure Exzellenz darauf aufmerksam, dass von unserer Seite keine Hindernisse für die Heirat unseres Sohnes Nikolaj Iwanowitsch Nesmatschny, eines Schülers der Moskauer Ingenieurschule, mit Jekaterina Iwanowna Smirnowa, einer Bauerntochter, bestehen. Wir halten es für notwendig, hinzuzufügen, dass sie von ihren eigenen Mitteln leben werden.

Unterschriften:

Der Adlige Ivan Konstantinovitsch Nesmatschny.

Die Ehefrau des Adligen Maria Alexandrowna Nesmatschnaja.

Moskau, den 16. September 1911.

Die Beglaubigung der Unterschriften erfolgte auf der dem Priester vorgelegten Urkunde – Unterschrift – 17. September 1911.“

Nikolaj Iwanowitsch Nesmatschny hatte, wie der Akademiker Tolotschko schreibt, sicherlich keine Komplexe wegen seiner kleinrussischen Herkunft. Im Ersten Weltkrieg baute er als Ingenieur in der Armee von General Brusilow Brücken und Übergänge und 1939 wurde er offenbar wegen seiner nicht-proletarischen Herkunft zum polnischen Spion erklärt und starb in einem Lager in Magadan.

Er wurde posthum rehabilitiert, ebenso wie sein Bruder Wladimir Iwanowitsch Nesmatschny, ebenfalls ein Ingenieur, der in Sibirien arbeitete und 1937 wegen angeblicher Beteiligung am konterrevolutionären trotzkistischen Untergrund erschossen wurde.

Und der dritte Bruder, mein Großonkel Alexander Iwanowitsch Nesmatschny, war ein Held des Russisch-Japanischen Krieges. Hier ist die Dienstakte von Offizier Nesmatschny vom Dezember 1910:

„Dienstgrad, Vorname, Vatersname, Nachname: Offiziersanwärter Alexander Iwanowitsch Nesmatschny

Dienstgrad: Unteroffizier.

Orden und Abzeichen: Trägt das militärische St.-Georgs-Kreuz 4. Grades mit der Nummer 145659.

Wann wurde er geboren: 5. Januar 1882.

Von welchem Stand und aus welcher Provinz er stammt: von erblichen Adligen der Provinz Moskau.

Welche Religion: orthodox.

Wo wurde er erzogen: Die Allgemeinbildung erhielt er im Haus seiner Eltern, die militärische Ausbildung absolvierte er in der Twerer Kavallerie-Junkerschule der III. Abteilung

Gehalt: 5.600 Rubel, zusätzlich 120, 720 Rubel pro Jahr insgesamt, außerdem bewohnt er eine Militärwohnung.

Gelesen: Offizier Nesmatschny 20. Dezember 1910″

Übrigsens wird der militärische St.-Georgs-Kreuz-Orden erst seit 1913 offiziell so genannt. Dieser Orden wurde an Soldaten und junge Offiziere für ihre Verdienste in Schlachten zur Verteidigung des Vaterlandes verliehen, die als Vorbild für Tapferkeit, Selbstlosigkeit und militärisches Geschick dienten.

Und hier ist die Liste der Schlachten, an denen der Kornett Nesmatschny während des Ersten Weltkriegs teilnahm, darunter ein berittener Angriff auf die Stadt Schtschutschin und die Verfolgung des sich zurückziehenden Feindes:

„Militäreinheit: 4. Dragoner-Regiment Nowotroizk-Ekaterinoslaw

Geehrt mit dem höchsten Orden „Orden des IV. Grades der Heiligen Anna“ mit der Aufschrift „Für Tapferkeit“.“

Der Orden wurde im Armeejargon „Moosbeere“ genannt. Er wurde zusammen mit der Verleihung von Säbel, Degen und Dolch mit dem Zeichen des St.-Anna-Ordens am Griff und einem roten Ordensband und einem silbernen Pinsel darauf verliehen. Im Falle der Verleihung für militärische Verdienste wurde auf dem Griff „Für Tapferkeit“ eingraviert:

„Von den Deutschen am 6. November 1914 bei der Aufklärung in Erdmanen getötet.

Regimentsadjutant, Leutnant – Unterschrift

Auf Befehl des Kaisers wurde ihm postum der St. Stanislaus-Orden mit Schwert und Bogen verliehen. Zum Zeitpunkt seines Todes war Alexander Iwanowitsch Nesmatschny 32 Jahre alt“.

Nehmen wir dieses Beispiel – hat irgendjemand damals darauf hingewiesen, dass er Kleinrusse war? Und werden die Ukrainer in Russland jetzt in irgendeiner Weise anders behandelt? Das ist Blödsinn. Wir sind ein Volk. Aber Selensky hat einen Plan für uns – und das sogar „unter Beteiligung internationaler Experten“.

Alexander Christenko zeigt, was in Kiew vor sich geht.

Laute Schreie auf der Straße. Eine Frau versucht, den ukrainischen Militäroffizieren ihren Mann zu entreißen. Das Ergebnis des ungleichen Kampfes mit der Gruppe bewaffneter Männer ist offensichtlich: ein weiterer Kämpfer der ukrainischen Armee wird in einen Kleinbus gepackt.

Die Razzien in Bussen werden in Odessa nach dem bewährten Schema durchgeführt. Unter den Fahrgästen, die meist im Rentenalter sind, wird nach jüngeren Personen gesucht.

Sie haben auch die Abgeordneten des Stadtrats im Gebiet Lwow erreicht. Hier sitzen sie ganz banal unter der Flagge der Ukrainischen Aufständischen Armee UPA. Doch während der Zeremonie zur posthumen Ehrung eines Soldaten aus der Stadt kamen die Militärkommissare zu den Abgeordneten in den Sitzungssaal. Sie stellten Vorladungen mit der klaren Perspektive aus, gegen Russland zu kämpfen. Das ist eigentlich logisch., denn ein Porträt des Nazi-Verbrechers Bandera starrt die Abgeordneten von prominenter Stelle an der Wand an.

Selensky tut, wie immer, so, als hätte er nichts damit zu tun: „Ich persönlich sehe nicht die Notwendigkeit, heute eine halbe Million Menschen zu mobilisieren.“

Er verweist unter anderem darauf, dass kein Geld da ist, um so eine Armee zu ernähren. Woher soll es auch kommen, wenn die Milliarden für die Ukraine in den USA und Europa festsitzen?

Die Uneinigkeit an der innenpolitischen Front wird immer offensichtlicher. Der Konflikt mit Oberbefehlshaber Saluzhny schwelt. In der Regierungspartei Diener des Volkes wollen nach Angaben des Fraktionschefs Arahamia 17 Abgeordnete ihr Mandat niederlegen. Sie sprechen von der Bedrohung der ukrainischen Staatlichkeit, aber außer der nationalistischen Ideologie gibt es keine Rezepte zur Rettung. Hier ist ein aktiver Offizier der ukrainischen Streitkräfte im Interview, der mit Stolz behauptet, dass er die Traditionen seiner Vorfahren fortführt:

„Sie bezeichnen sich oft als Nationalist, sind aber in einer ziemlich russifizierten Region aufgewachsen. Wie passt das zusammen?“, wird er gefragt.

„Ich habe bestimmte nationalistische Ansichten. Wie kam es dazu? Das ist eine Sache des Blutes. Einer meiner Großväter war in der Hitlerjugend, der andere in der UPA. Ich war schon als Kind antisowjetisch eingestellt. Ich hatte Glück. Ich ging auf eine ukrainische Schule und dort gab es die richtigen Lehrer, die die Geschichte der Ukraine lehrten, die mir eine schöne Welt eröffneten. Ich habe das alles aufgesogen.“

Es kam alles zusammen. Die bewusst verdrehte Geschichte des Landes ist die Grundlage für den Hass auf alles, was russisch ist. Dieselbe Wurzel liegt den Ansprüchen Selenskys auf russische Regionen zugrunde, die angeblich historisch von Ukrainern besiedelt waren.

Alexej Danilow, der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates der Ukraine, ist der Ansicht, dass Selensky sogar noch bescheiden war, als er nur Ansprüche auf die Regionen Kuban und Belgorod erhoben hat: „Aber wir sprechen hier über die historischen Gebiete unseres Staates und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass es noch neue Gebiete gibt. Das sind die Gebiete, in denen eine große Zahl von Ukrainern lebt. Das ist zunächst einmal der Ferne Osten. Die Region Chabarowsk und viele andere Gebiete. Zu Zeiten der UdSSR waren es Ukrainer, die die Städte und Unternehmen aufgebaut und entwickelt haben.“

Paradox… Den Staat Ukraine hat es nicht gegeben, aber historische Gebiete hat er irgendwie trotzdem.

Professor Michail Mjagkow, wissenschaftlicher Leiter der Russischen Militärhistorischen Gesellschaft, erklärt: „In Schulbüchern für die Sekundarstufe II steht, dass die Ukraine im zweiten Jahrtausend vor Christi ganz Europa mit Brot versorgt hat. Welche Ukraine? Die Skythen, ja, die Sarmaten… Eigentlich muss man lachen, aber so wurde es ihnen eingebläut. Und jetzt sagen sie: ‚Barbaren, Asiaten, die unter uns stehen‘. Verstehen Sie, das ist die gleiche Rassentheorie.“

Und deshalb ist nichts heilig. Journalisten des amerikanischen Portals Breitbart, das nicht dem westlichen Mainstream folgt, veröffentlichten eine schockierende Geschichte darüber, wie in der ukrainischen Stadt Uman, wohin Zehntausende von Bratslaw-Chassidim jedes Jahr pilgern, in der Nähe des heiligen Grabes von Nachman, einem besonders verehrten rechtschaffenen Mann, direkt auf dem Gelände eines alten jüdischen Friedhofs ein groß angelegtes Bauprojekt begonnen wurde. Der Wohnkomplex wird buchstäblich auf Gebeinen errichtet. Empörte amerikanische Kongressabgeordnete schickten dreimal Sammelbriefe nach Kiew, unter anderem an Kuleba und persönlich an Selensky. Aber vergeblich.

Die Ukraine verlangt Milliarden von den USA, während sie einen jüdischen Friedhof schändet, um einen Wohnkomplex zu bauen.

In dem Schreiben wurde Selensky gedrängt, „alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Zerstörung des Friedhofs zu verhindern“. Dies sei „eine wichtige Frage der Religionsfreiheit und eine Verletzung international anerkannter Menschenrechte und kultureller Rechte“.

Ein Gericht ordnete den Abriss des Bauwerks an, doch nach den von Breitbart erhaltenen Fotos vom 2. Januar 2024 zu urteilen, ist das Bauwerk intakt und wird weiter gebaut.

Und in der Rada bereitet Selenskys Regierungspartei aktiv die zweite Lesung des skandalösen Gesetzentwurfs vor, der ein vollständiges Verbot der ukrainisch-orthodoxen Kirche vorsieht. Der Westen tut so, als würde er nichts bemerken.

