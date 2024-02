Kriegsbeteiligung

Obwohl Kiew zunächst eine internationale Untersuchung des Abschusses der russischen Il-76 gefordert hat, die mit ukrainischen Kriegsgefangenen abgestürzt ist, ist es um das Thema sehr still geworden. Der Westen will keine internationale Untersuchung, weil das Flugzeug mit US-Raketen abgeschossen wurde.

Um zu verstehen, was passiert ist und wie gefährlich die Situation ist, müssen wir uns vorstellen, Russland würde beispielsweise Kuba Flugabwehrraketen liefern, die so komplex sind, dass sie de facto nur zusammen mit russischen Soldaten eingesetzt werden können. Und dann würde eine solche Rakete von Kuba abgefeuert und würde über Florida ein US-Militärflugzeug vom Himmel holen. Wie würden die USA wohl reagieren?

Genau das ist vor etwa zwei Wochen mit umgekehrten Vorzeichen passiert, als im russischen Gebiet Belgorod eine Il-76 des russischen Militärs, die ukrainische Kriegsgefangene zu einem Gefangenenaustausch transportierte, von einer aus den USA gelieferten Patriot-Rakete abgeschossen wurde.

In seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick hat das russische Fernsehen am Sonntag über den aktuellen Stand der Ermittlungen berichtet. Der Bericht begann mit Putins Aussagen dazu, die in dem Beitrag mit Putins Meinung zum Thema Patriotismus eingeleitet wurden. Ich habe den gesamten Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der Westen hat Angst vor einer Untersuchung des Abschusses der Il-76

Putin kehrt immer wieder zu diesem Thema zurück und findet immer wieder neue Wendungen. So auch dieses Mal. Bei seinem Besuch in der Waffenstadt Tula, wandte sich der russische Präsident an die Teilnehmer des Forums „Alles für den Sieg“ und nahm einen unerwarteten Standpunkt ein:

„Die Leute, die sogenannten Liberalen… Ich sage „sogenannt“, weil der Liberalismus kein Fluch ist, es gibt auch hier viele verschiedene Richtungen, aber trotzdem haben dessen Anhänger schon lange ein Vorurteil: Patriotismus ist die Zuflucht von Schurken. Und warum? Weil es Menschen gibt, die sich mit Vaterlandsliebe, Patriotismus, schmücken und unter diesem Vorwand machen, was sie wollen. Solche Menschen gibt es. Es gibt schließlich immer Menschen, die etwas missbrauchen. Aber das kann die Idee der Liebe zum Vaterland nicht untergraben. Das ist das Wichtigste. Das ist es, was wir verstehen müssen. Wenn also jemand versucht, die Liebe zum Vaterland zu verunglimpfen, versteht er entweder nicht, was er tut, oder er tut es absichtlich im Auftrag unseres Gegners. Aber die Liebe zum Vaterland selbst ist ein sehr edles Gefühl.“

Aber Patriotismus ist nicht nur ein Gefühl, wenn auch ein edles. Patriotismus zeigt sich in Taten. Das Vaterland braucht aktiven Patriotismus, wie der Präsident meint:

„Sehen Sie. Wenn wir nichts tun, wenn wir unsere Leute im Donbass nicht schützen, und jetzt in der Region Cherson, in Saporoschje, in Noworossija, wenn wir nichts tun, nicht helfen und die Menschen auf der Krim im Stich lassen, was wird dann am Ende aus unserem Land? Es wird zu einem heruntergekommenen, eigentlich von niemandem mehr benötigten Land, dem mit seinen vielen Bodenschätzen jeder aus dem Ausland gönnerhaft über den Kopf streichelt und uns verfaulte Kartoffeln als humanitäre Hilfe gibt, während sie immer darüber nachdenken, was sie sich unter den Nagel reißen können.“

Putin ist ansteckend in seiner Zuversicht und erklärt alles mit einfachen Worten:

„Wenn wir kein so heruntergekommenes, nutzloses Land hinterlassen wollen, wenn wir unsere Kinder nicht dazu verdammen wollen, sich als Menschen zweiter Klasse zu fühlen, dann dürfen wir unsere Leute natürlich nicht im Stich lassen – weder auf der Krim, noch in Noworossija oder im Donbass, wir müssen unser Land eigenständig machen. Wenn wir über die Zukunft nachdenken, darüber, in was für einem Land unsere Kinder leben werden, was wir ihnen hinterlassen, dann ist es das alles zusammen: Die Liebe zur Familie, zu Kindern, zu den Eltern, zur kleinen Heimat, zum Land als Ganzes – das ist Patriotismus. Wir sind also auf dem richtigen Weg.“

Das war generell. Und hier kommt ein einzelner Fall, eine Tragödie, an deren Beispiel man alles im Detail verstehen und zum logischen Abschluss bringen muss. Es geht um den Abschuss des militärischen Transportflugzeugs vom Typ Iljuschin Il-76 über unserem Territorium, das ukrainische Kriegsgefangene zum Austausch an Bord hatte. Der Vorfall ereignete sich am 24. Januar. Eine Woche später stellte die Untersuchung der Experten vieles fest, wie Putin auch erzählte:

„Das Flugzeug wurde, das steht bereits fest, durch ein amerikanisches Patriot-System abgeschossen. Das hat ein Gutachten bereits festgestellt. Das ist das erste. Das zweite ist, dass die ukrainische Regierung den Satz fallen gelassen hat, dass sie eine internationale Untersuchung wünscht. Wir fordern das und bestehen darauf, dass eine Untersuchung durchgeführt wird. Es gibt keine internationalen Organisationen, die dazu bereit wären. Bei dieser Gelegenheit sage ich es ganz offiziell: Wir fordern die Entsendung internationaler Experten, um diese Untersuchung durchzuführen, um die verfügbaren Beweise dafür zu bewerten, dass das Flugzeug von einem Patriot-System abgeschossen wurde, und zwar von einem bestimmten Ort aus und zu einer bestimmten Zeit, ich sagte es bereits: um 11.10 Uhr erfolgten zwei Abschüsse von einem Gebiet aus, das von der ukrainischen Regierung kontrolliert wird. Wir bitten darum, dass internationale Experten anreisen.“

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass das russische Flugzeug über russischem Hoheitsgebiet abgeschossen wurde. Es wurde von einer amerikanischen Rakete eines amerikanischen Patriot-Systems abgeschossen. Um zu verstehen, was das Boden-Luft-Raketensystem Patriot ist, muss man nur fünf Punkte wissen, die man an den Fingern einer Hand abzählen kann.

Erstens: Patriot ist nichts, das von der Schulter aus abgefeuert wird. Patriot ist Teil eines Raketenabwehrsystems auf Ebene der US-Armee.

Zweitens: Patriot ist eine moderne Entwicklung. Das modernisierte System ist im 21. Jahrhundert in Dienst gestellt worden.

Drittens: Der Preis eines einzigen Patriot-Komplexes kann offen zugänglichen Quellen zufolge bis zu neun Milliarden Dollar betragen.

Viertens: Die Kosten für den Abschuss einer Rakete liegen zwischen drei und acht Millionen Dollar.

Fünftens: Das Patriot-System wird von den Amerikanern geladen und gesteuert, und der Startknopf wird von ihnen gedrückt. Den Ukrainern vertraut man hier nicht. Und wenn die Amerikaner feuern, erhalten sie den Befehl nicht von Ukrainern.

Man kann nicht direkt sagen, dass der an Demenz leidende Präsident Biden oder Verteidigungsminister Lloyd Austin, der in einem Krankenhausbett lag, den direkten Befehl zum Abschuss der konkreten Il-76 über russischem Gebiet gegeben haben. Aber was geschehen ist, bedeutet trotzdem, dass die amerikanischen Militärs – die nach Kiew entsandten und die, die den Krieg gegen Russland aus der Ferne führen – von vornherein weitreichende Befugnisse erhalten haben. De facto einen Blankoscheck.

Hier sind Waffen mit diesen Eigenschaften und ihr könnt mit ihnen tun und lassen, was ihr wollt, ohne jede Einschränkung, weder moralisch noch geografisch oder politisch. Für die Folgen seid ihr nicht verantwortlich. Die Verantwortung wird euch abgenommen, denn das Ausmaß der möglichen Folgen ist, wie man so schön sagt, nicht eure Gehaltsklasse.

Letztendlich trägt niemand die Verantwortung. Doch nicht Biden! Der wird sofort für Unzurechnungsfähig erklärt. Und auch nicht Lloyd Austin. Der gewöhnt sich immer noch daran, ohne Prostata zu leben, er leidet unter genitalen Komplikationen, und ist mit seinen Gedanken verständlicherweise woanders.

Was soll Russland tun? Stellen wir uns eine spiegelbildliche Situation vor. Ein russischer Offizier schießt von mexikanischem Territorium aus mit einer russischen Rakete ein amerikanisches Militärtransportflugzeug über US-Territorium ab. Wie wäre die Reaktion? Es ist gut, dass im Kreml keine nervösen Leute sind. Und einen Dank für die Zurückhaltung an Putin persönlich. Wir geben immer zuerst lange Warnungen und Erklärungen ab. Aber aus irgendeinem Grund denken die USA, dass sie weiterhin ungestraft davonkommen, wenn sie schnell von einem Overton-Fenster zum anderen wechseln und Russland immer mehr provozieren. Aber wo soll das aufhören? Und wie?

Wenn nur noch militärisch-technische Methoden übrig bleiben, dann ist der polnische Flugplatz Rzeszow, der Hauptumschlagplatz für westliche Waffen für die Ukraine, ein immer offensichtlicheres Ziel.

Aber zuerst müssen wir warnen und alles sehr deutlich erklären. Genau das tun wir. Es gibt Grenzen. Bei den Ermittlungen zum Terroranschlag auf das russische Militärtransportflugzeug im russischen Luftraum gibt es wichtige Details. Als Reaktion auf die vom russischen Untersuchungsausschuss vorgelegten Beweise, dass die Il-76 von einer Patriot-Flugabwehrrakete abgeschossen wurde, herrscht im Westen ein lärmendes, sich selbst entlarvendes Schweigen.

Amerikanische Offizielle schweigen. Die Zeitungen, die tagtäglich über die Ukraine berichten, wissen nicht, wie sie reagieren sollen, und gehen nicht auf das offensichtliche und so brisante Thema ein. Die amerikanische Agentur AP veröffentlichte lediglich einige Zeilen, und zwar von einer anonymen Quelle im französischen Verteidigungsministerium:

„Ein französischer Militärbeamter sagte der Associated Press: Das Verteidigungsministerium sei zu dem Schluss gekommen, dass die ukrainischen Streitkräfte eine Batterie von Patriot-Boden-Luft-Raketen eingesetzt hätten, um die Il-76 abzuschießen, und zwar aus einer Entfernung von etwa 50 Kilometern (etwa 30 Meilen). Der Beamte, der die nachrichtendienstlichen Erkenntnisse unter der Bedingung der Anonymität bekannt gab, sagte, dass es der ukrainischen Batterie offenbar gelungen sei, sich dem Ziel heimlich zu nähern und dann das Radar so lange einzuschalten, dass es getroffen werden konnte.“

Die Bilder des Untersuchungsausschusses von der Absturzstelle der Il-76 zeigen ein großes Trümmerteil einer Flugabwehrrakete in untypisch orangener Farbe mit einem weißen Streifen. Ein Archivvideo von Teststarts von Patriot-Raketen in den USA zeigt ihre Farbe deutlich: Orange.

Und das ist eine seltene Detailaufnahme der Rakete selbst im Hangar. 2014 eröffnete das Pentagon zusammen mit dem Hersteller Raytheon ein Werk, um die Lebensdauer alter Raketen zu verlängern, um sie als Ziele für neue Luftabwehrsysteme einzusetzen und so Geld zu sparen. Nach zehn Jahren fanden diese Waffen eine andere Verwendung – sie wurden in die Ukraine geschickt, und dieses Land hat den Terroranschlag durchgeführt, wie Swetlana Petrenko, die Sprecherin des Untersuchungsausschusses mitteilte:

„Es wurden 116 Fragmente und Mechanismen von zwei Raketen mit Inschriften und Markierungen in englischer Sprache gefunden. Nach dem Ergebnis der im Rahmen der Ermittlungen durchgeführten Expertise handelt es sich bei den am Tatort sichergestellten Fragmenten aufgrund ihrer Konstruktionsmerkmale, geometrischen Eigenschaften und vorhandenen Markierungen um Konstruktionselemente der Flugabwehrlenkwaffe MIM-104A des US-Patriot-Systems.“

Die genaue Bezeichnung MIM-104A deutet darauf hin, dass die Ukrainer über die allererste Version der Rakete verfügten, mit der das Patriot-System in den 80er Jahren erstmals eingeführt wurde. Sie ist über fünf Meter lang, hat eine Geschwindigkeit von über tausend Metern pro Sekunde, das ist das 3,5-fache der Schallgeschwindigkeit, und wiegt fast eine Tonne, wovon 91 Kilogramm auf den Sprengkopf entfallen, der explodiert und einen Hagel zerstörerischer Elemente freisetzt.

Die Il-76, die gegen 11.00 Uhr von Tschkalovsky bei Moskau nach Belgorod flog, befand sich bereits im Anflug auf ihren Zielflughafen, als zwei Flugabwehrraketen aus dem Dorf Liptsy in der Region Charkow abgefeuert wurden. Alle an Bord kamen ums Leben: Sechs Besatzungsmitglieder und drei Begleitpersonen, die 65 ukrainische Kriegsgefangene transportierten. Ihren Tod hat Kiew nie anerkannt.

Der Untersuchungsausschuss hat die Identität aller Toten mit 100-prozentiger Sicherheit festgestellt. Verbrannte Dokumente wurden in den Wrackteilen gefunden und die sterblichen Überreste wurden identifiziert – nicht nur anhand der für ukrainische Nationalisten charakteristischen Tätowierungen, sondern auch anhand von DNA-Tests. Allen Gefangenen werden DNA-Proben entnommen. Moskau beharrt auf einer umfassenden Untersuchung.

Sogar CNN berichtete ein Mal:

„Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine internationale Untersuchung des Absturzes gefordert und behauptet, das Flugzeug sei von US-Raketen abgeschossen worden. Putin behauptet, zwei Patriot-Raketen seien von der Ukraine aus abgefeuert worden und hätten den Absturz verursacht. Die Ukraine ihrerseits hat stets betont, dass sie keine westlichen Waffen außerhalb ihrer Grenzen einsetzen wird.“

Der Versuch, Kiews Tat unter diesen Umständen in der abendlichen CNN-Sendung zu rechtfertigen, wirkte offenbar so lächerlich, dass CNN die Meldungen und das Videomaterial des russischen Untersuchungsausschusses nicht mehr gezeigt hat. Und niemand möchte sich an den Ermittlungen beteiligen. Die Westler haben offensichtlich Angst, dass die Ermittlungen zu ihnen selbst führen werden.

Die russische Untersuchung verfügt nun über die entschlüsselten Blackboxen, die den Abschuss des Flugzeugs durch das Patriot-System bestätigen. Die Fragmente der Rakete wurden untersucht, Spektrometer zeigten das Vorhandensein von Spuren von Hexogen mit Beimischungen von bis zu zehn Prozent einer anderen explosiven Substanz – Oktogen, die übrigens in den 40er Jahren von den Amerikanern erfunden wurde.

Es sehr wahrscheinlich, dass Amerikaner unter denen waren, die die russische Il-76 mit Raketen beschossen haben. Das Patriot ist eine sehr ausgeklügelte Technologie, ein aus mehreren Modulen bestehenden System, das ständig modernisiert wird. Eine Batterie dieses Flugabwehrsystems ist mit 90 Soldaten und Offizieren bemannt. Und natürlich braucht man eine Menge Erfahrung im praktischen Schießen. Es bleibt abzuwarten, wer genau den kriminellen Befehl gegeben und wer das Feuer eröffnet hat, aber die Tatsache, dass die verwendeten Waffen amerikanisch waren und auf von den ukrainischen Streitkräften kontrolliertem Gebiet abgefeuert wurden, ist eine feststehende Tatsache, die niemand – außer dem Kiewer Regime – auch nur zu bestreiten versucht.

Ende der Übersetzung

