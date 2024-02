Interview

Eine russische Nachrichtenagentur hat mit mir ein Interview über die Lage in Deutschland geführt.

Eine russische Nachrichtenagentur hat mich um ein Interview über die Lage in Deutschland gebeten, aber wir konnten lange keinen Termin finden. Schließlich haben wir das Interview am 25. Januar per Telefon gemacht, während ich auf dem Weg von Moskau nach Petersburg war. Für das deutsche Publikum übersetze ich das Interview, um zu zeigen, welche Fragen russische Medien zur Lage in Deutschland stellen.

Beginn der Übersetzung:

Der deutsche militärisch-industrielle Komplex lebt und freut sich, und das Land ist am Ende. Interview

Die protestierenden Bauern werden, wie die Gelbwesten, eineinhalb Jahre lang Lärm machen, aber sie werden nichts organisieren können. Sie haben keinen Soros, der solche Prozesse organisiert, also wird nichts passieren.

Thomas Röper, Journalist und Autor der Blogs Rupor News und Anti-Spiegel, sprach mit der Nachrichtenagentur Krasnaja Vesna darüber, wie sich der russisch-ukrainische Konflikt auf die deutsche Wirtschaft auswirkt, was die deutsche Antifa ist und wie die Proteste der deutschen Bauern enden werden.

Krasnaja Vesna: Wie beurteilen Sie nach fast zwei Jahren Militäroperation die Veränderungen in der deutschen Wirtschaft? Hat es Deutschland geschafft, sich an die veränderten Bedingungen anzupassen, hat es wirtschaftliche Einbußen erlitten oder vielleicht aus dem Konflikt in Osteuropa Kapital geschlagen?

Thomas Röper: Nein, Deutschland ist, grob gesagt, am Ende. Die Regierung dort schadet der deutschen Wirtschaft, dazu kommen die Sanktionen und so weiter. Die Preise steigen, die Wirtschaftsleistung geht zurück, viele Unternehmen gehen pleite. Im Moment geht es laut Medienberichten und Umfragen vielen Unternehmen extrem schlecht. Die Produktion ist rückläufig, sie ist jetzt auf dem niedrigsten Stand seit 15 Jahren.

Krasnaja Vesna: Kürzlich berichteten tschechische Medien, dass Tschechien beispielsweise durch die Situation mit der Militäroperation erhalten hat, als es für die Hilfe an die Ukraine ausgegeben hat. Der tschechische Regierungsbeauftragte für den Wiederaufbau der Ukraine wurde vom tschechischen Rundfunk mit den Worten zitiert: „Die Tschechische Republik hat Hunderte von Millionen Euro für die Hilfe an die Ukraine ausgegeben, aber, seien wir ehrlich, die Republik hat dank der Hilfe für die Ukraine noch mehr erhalten“.

Seit dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine haben die größten tschechischen Rüstungsunternehmen – die STV Group und die Czechoslovak Group – ihre Produktion von großkalibriger Munition um das Sieben- bzw. Achtfache gesteigert. Wie ist die Lage in Deutschland? Ist es dem deutschen militärisch-industriellen Komplex gelungen, die Produktion um das Sieben- bzw. Achtfache zu steigern, wie in Tschechien?

Thomas Röper: Es ist klar, dass auch der deutsche militärisch-industrielle Komplex lebt und sich freut. Schauen Sie sich nur die Kosten für Munition an, die Preise haben sich mehr als verdoppelt. So bekommen die Firmen doppelt so viel Geld für die gleichen Produkte, weil auf dem Markt einfach keine zu finden sind, alles wurde an die Ukraine abgegeben.

Ich bezweifle, dass Tschechien als Ganzes davon profitiert hat. Der tschechische militärisch-industrielle Komplex mag davon profitiert haben, aber ich glaube nicht, dass die tschechische Wirtschaft als Ganzes davon profitiert hat. Allerdings bin ich kein Experte auf diesem Gebiet.

Krasnaja Vesna: Apropos deutscher militärisch-industrieller Komplex: Glauben Sie, dass dieser deutsche Wirtschaftszweig im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine einen neuen Impuls erhalten hat? Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die Zukunft des deutschen militärisch-industriellen Komplexes insgesamt, ist er aus Ihrer Sicht wirklich bereit, das Produktionsniveau des Kalten Krieges zu erreichen, oder sind diese Indikatoren in absehbarer Zeit unerreichbar?

Thomas Röper: Über die Perspektiven kann ich nichts sagen, aber die Rüstungskonzerne können erklären, was sie wollen. Warum? Weil sie staatliche Aufträge bekommen wollen. Wenn der Staat einen Auftrag erteilt, ist das eine Garantie für die Finanzierung. Deshalb kann der militärisch-industrielle Komplex alles versprechen, weil er weiß, dass der Staat alles bezahlt, vielleicht sogar mit Vorkasse. Darum sind solche Aussagen überhaupt nicht überraschend.

Krasnaja Vesna: Nun ein paar Fragen zur deutschen Innenpolitik. Nach dem Jahreswechsel begannen die Proteste der Landwirte, denen sich LKW-Fahrer, Lokführer und Fischer angeschloss haben. Doch dann kam es plötzlich zu einem Skandal um ein „Geheimtreffen“ zwischen Vertretern der Alternative für Deutschland und einem rechtsextremen Aktivisten aus Österreich, bei dem die Frage der Massenabschiebung von Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund von Deutschland nach Afrika diskutiert worden sein soll.

Thomas Röper: Was für ein toller Zufall, nicht wahr?

Krasnaja Vesna: Ja, dass der Skandal, auf den „antifaschistische Kundgebungen“ folgten, die ein Verbot der AfD fordern, zur rechten Zeit kam, ist erstaunlich. Es stellt sich die Frage, ob die Gegenwelle von „antifaschistischen“ Kundgebungen für ein Verbot der AfD nicht die Welle der Volksproteste (für die Landwirte) stoppen wird?

Thomas Röper: Möglich, dass es so kommt. Westliche Politiker sind Meister in der Lenkung der öffentlichen Meinung, auch wenn die Stimmung kocht. Demonstranten, die mit der Regierung unzufrieden sind, kann man leicht des Antisemitismus bezichtigen und parallel dazu einen anderen Protest auf die Beine stellen. Man muss auch wissen, wer die ganze skandalöse Geschichte um die AfD aufgebracht hat. Über das geheime Treffen berichtete CORRECTIV, eine sogenannte Nicht-Regierungsorganisation für investigativen Journalismus im deutschsprachigen Raum, das allerdings über interessante Geldquellen verfügt.

Insbesondere wird CORRECTIV von der Brost-Stiftung finanziert, einem der einflussreichsten Medienkonzerne Deutschlands. Meiner Meinung nach ist CORRECTIV eines der Werkzeuge der Propaganda, und ja, ich glaube, dass der AfD-Skandal und die darauf folgenden Proteste eine gut organisierte Kampagne sind, um von den Bauernprotesten abzulenken.

Krasnaja Vesna: Sie glauben also, dass Polit-Technologen beteiligt waren?

Thomas Röper: Ja, natürlich (lacht).

Krasnaja Vesna: Es gibt eine merkwürdige Situation rund um diese „antifaschistischen“ Kundgebungen. Kürzlich haben die Behörden in Dresden eine Gedenktafel entfernt, die zum Gedenken an die Opfer der barbarischen Bombardierung der Stadt durch anglo-amerikanische Flugzeuge im Februar 1945 errichtet wurde, die mit dem US-Luftangriff auf Hiroshima verglichen wurde.

Als die Öffentlichkeit auf das Verschwinden der Gedenktafel aufmerksam wurde, erklärte die Stadtverwaltung, sie werde restauriert und wieder angebracht, möglicherweise an einem anderen Ort.

Die Bürger der Stadt warteten nicht, sondern fertigten selbst eine provisorische Gedenktafel an, brachten sie an ihren Platz zurück und stellten Kerzen und Blumen auf.

Einige der Aktivisten, bei denen es sich angeblich um Linke handelte, waren jedoch empört und zerstörten das Mahnmal buchstäblich: Die Tafel mit der Inschrift wurde weggeworfen, die Kerzen und Blumen wurden in Müllsäcke gestopft. Frage: Kommen solche Linken zu den „antifaschistischen“ Kundgebungen für ein Verbot der AfD? Wer geht da überhaupt hin?

Thomas Röper: Das sind Leute, die so gehirngewaschen sind, dass sie ihr eigenes Land hassen. Einige von ihnen posten sogar auf Twitter, also auf X, Beiträge wie: „Bomber Harris, do it again“.

Ich erinnere daran, dass es hier um Arthur Harris geht, den Leiter des Bomber Command der Royal Air Force während des Zweiten Weltkriegs, der Dresden zerstört hat.

Krasnaja Vesna: Bedeutet das, dass solche Leute jetzt auf die Straße gebracht wurden, um gegen die Rechten zu demonstrieren?

Thomas Röper: Wir in den sogenannten alternativen Medien bezeichnen die „Antifa“ als „Transatlantifa“. Diese Leute kommen mit antifaschistischen Slogans, gegen die niemand was sagen kann, aber wenn man sie genauer anschaut, sieht man, dass sie immer für transatlantische Ziele rausgehen, das ist eine absolut kontrollierte Gruppe.

Krasnaja Vesna: In den deutschen Medien heißt es, dass Millionen von Menschen gegen die Rechten demonstrieren und alle ein Verbot der AfD fordern. Aber trotz allem hat die Partei laut Umfragen immer noch die gleiche Unterstützung von 20 Prozent der Bevölkerung. Glauben Sie, dass die Anti-AfD- und die Pro-AfD-Kräfte in Deutschland gleichstark sind?

Thomas Röper: Ich kann keine Zahlen nennen, aber in Russland wir wissen, wie der Maidan gemacht wurde. In der Ukraine gab es eine relativ kleine Gruppe, die gut organisiert und finanziert war, die mediale Möglichkeiten hatte und die mit Hilfe verschiedener NGOs über soziale Netzwerk die öffentliche Meinung beeinflusst hat. Diese Gruppe konnte bis zu 100.000 Menschen auf die Straße zu bringen. In Deutschland arbeiten dieselben NGOs, die Medienkampagnen veranstalten und die Menschen auf die Straße bringen.

Das wichtigste ist, dass diese Strukturen funktionieren, und die Menschen in der Regel gar nichts verstehen. Sie lesen irgendwas in den Medien. Der Spiegel zum Beispiel veröffentlicht jeden Tag drei oder vier Artikel über Rechtsextremisten und wie gefährlich sie sind.

Dann berichten dieselben Medien, dass es in dieser oder jener Stadt eine Demonstration geben wird, und wenn man ein anständiger Bürger ist, muss man dorthin gehen. Diese einfache Technik funktioniert. Man kann die Masse manipulieren, das haben wir bei allen Farbrevolutionen gesehen. Die Massen können manipuliert werden, und die entsprechenden Instrumente der Manipulation sind seit langem erforscht – der Westen weiß, wie man das macht.

Krasnaja Vesna: Was meinen Sie, was die Bauern tun werden, die versprechen, nicht nachzulassen? Andererseits hat es die deutsche Regierung auch nicht eilig, den Landwirten Zugeständnisse zu machen. Ein Dialog zwischen der Regierung und den protestierenden Bauern ist nicht in Sicht.

Thomas Röper: Vielleicht werden die Bauern weiter demonstrieren, oder vielleicht wird vor dem Hintergrund der ganzen Demonstrationen gegen die AfD niemand über die Bauernproteste berichten, man wird versuchen, sie zu verschweigen. Erinnern Sie sich: Vor anderthalb Jahren gingen in Frankreich jedes Wochenende Hunderttausende auf die Straße, um zu protestieren. Die Bevölkerung unterstützte die Demonstranten, aber nichts hat sich geändert. Die EU betreibt eine bewusste Politik der Zerstörung der kleinen Betriebe.

Krasnaja Vesna: Glauben Sie wirklich, dass die Proteste der Landwirte zwecklos sind und zu nichts führen werden?

Thomas Röper: Ich fürchte, so wird es sein. Europa, ja der ganze Westen, wird von transatlantischen NGOs kontrolliert, die eng mit den Regierungen verbunden sind. Man kann in Deutschland keine Karriere als Politiker oder auch als Medienvertreter machen, wenn man nicht Teil dieser transatlantischen Strukturen ist. Alle Chefredakteure der großen deutschen Medien und politischen Journalisten haben ihre Karrieren durch diese Verbindungen gemacht. Und solange diese Strukturen bestehen, wird sich auch nichts ändern.

Krasnaja Vesna: Das Volk ist also überhaupt nicht souverän und ist kein Subjekt? Was ist mit dem kulturellen Erbe, ist da wirklich nichts mehr übrig?

Thomas Röper: Das Volk ist jetzt, verzeihen Sie mir die Unhöflichkeit, eine dumme Masse. Die Demonstranten werden, wie die Gelbwesten, eineinhalb Jahre lang Lärm machen, aber sie werden nichts organisieren können. Sie haben keinen Soros, der solche Prozesse organisiert, darum wird nichts passieren.

Die transatlantischen NGOs werden die Prozesse weiterhin steuern und ihre „Talente“ suchen sie sich schon an den Universitäten aus. Wenn ich mir die Biografien wichtiger deutscher Politiker anschaue, kann ich keinen einzigen finden, der nicht irgendeine Art von Stipendium erhalten oder für diese NGOs gearbeitet hat. Sie sind alle kontrolliert.

Krasnaja Vesna: Ist es wirklich hoffnungslos?

Thomas Röper: Nein, natürlich gibt es noch etwas. Unter den 20 Prozent, die jetzt die AfD wählen, ist noch etwas übrig. Sie sind überzeugt, dass Deutschland in die falsche Richtung geht.

Krasnaja Vesna: Welche Richtung die Anhänger der AfD einschlagen könnten, ist ein sehr ernstes Thema für ein separates Gespräch. Um unser heutiges Gespräch abzuschließen, sagen Sie uns bitte, wenn Sie jetzt alle Macht in Deutschland hätten und alle Entscheidungen treffen könnten, was wären die drei wichtigsten Entscheidungen, die Sie treffen würden?

Thomas Röper: Erstens würde ich nicht aus der NATO austreten, es ist besser, von innen Einfluss zu nehmen als auszutreten. Aber ich würde damit beginnen, alle NATO-Truppen aus Deutschland rauszuwerfen.

Zweitens würde ich die Situation der Transparenz in den Medien radikal ändern. Ich würde sagen: „Okay, ihr könnt für jeden arbeiten, für den ihr wollt, aber schreibt vor jeden Artikel, vor jeden Fernsehbericht, wer der Redakteur dieses Berichts ist, und von wem er in den letzten zwei Jahren wie viel Geld bekommen hat.“ Damit klar ist, wem sie dienen.

Drittens würde ich alle Lobbystrukturen schließen, die die NGOs nutzen, um politische Entscheidungen zu beeinflussen. Das sind die drei Entscheidungen, die ich als erstes treffen würde, obwohl ich noch viele weitere Ideen habe, was getan werden müsste.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen