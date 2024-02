Fregatte Hessen schießt auf US-Drohne, aber kaputte Raketen verhindern den Abschuss

Bundeswehr und Krieg?

Die Fregatte Hessen hielt eine US-Drohne vom Typ Reaper für eine Drohne der Huthis und wollte sie mit zwei Flugabwehrraketen abschießen. Glück für die US-Drohne: Beide deutsche Raketen funktionierten nicht und stürzten ins Meer.

Die deutsche Fregatte Hessen soll im Roten Meer Schiffe vor Angriffen der Huthis schützen. Stolz meldeten deutsche Medien am 28. Februar, dass die Hessen einige Drohnen der Huthis abgeschossen haben soll.

Doch die Freude währte nicht lange, denn am 29. Februar war sie schon wieder vorbei. Die Hessen entdeckte eine unbekannte Drohne und eine Rückfrage bei den Amerikanern ergab, dass es keine US-Drohne war. Da die Drohne sich auf die Hessen zubewegte, feuerte die Hessen zwei Flugabwehrraketen auf die Drohne ab. Aber beide Raketen waren defekt und stürzten ins Meer.

Erst später zeigte sich, dass es sich bei der Drohne doch um eine amerikanische Drohne vom Typ Reaper im Wert von über 56 Millionen Dollar gehandelt hat, die wohl für eine andere US-Mission unterwegs war, weshalb die Amerikaner von der Mission im Roten Meer, bei denen die Deutschen nachgefragt hatten, auch nichts von der Drohne gewusst haben.

Dem deutschen Verteidigungsministerium war der Fall offensichtlich peinlich, wie der Spiegel berichtet hat:

„Das Verteidigungsministerium bestätigte den Vorfall abstrakt, nannte aber keine Details. Ein Sprecher von Minister Boris Pistorius sagte in der Regierungspressekonferenz, es habe bereits vor den beiden erfolgreichen Abschüssen von Drohnen der Huthi-Milizen in der Nacht zum Mittwoch einen scharfen Waffeneinsatz gegeben. Erst später habe sich herausgestellt, dass es sich bei dem Ziel um ein befreundetes System handelte. Das Freund-Feind-Erkennungssystem der Drohne war offenbar nicht eingeschaltet.

»Der Fall hat sich insofern aufgelöst, als es keine Drohne war, die feindlich war, wie sich aber erst im Nachhinein herausgestellt hat«, sagte der Sprecher. Dass die Deutschen beinahe eine Reaper-Drohne der Amerikaner abgeschossen hätten, erwähnte er nicht.“

Man fragt sich, worüber man mehr lachen soll: Über die Tatsache, dass die westlichen Verbündeten so unorganisiert sind, dass sie auf ihre eigenen Drohnen schießen, oder darüber, dass die Waffen der Bundeswehr in einem so schlechten Zustand sind, dass sie nicht einmal ihr Ziel erreichen, sondern einfach ins Meer fallen?

Aber damit nicht genug, denn der Fregatte Hessen droht möglicherweise ein Munitionsproblem. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag sagte am 28. Februar:

„Wir haben jetzt erst auf Nachfrage erfahren, dass offensichtlich ein Teil der Munition der Fregatte Hessen nicht mehr nachzubeschaffen ist, weil es die entsprechende industrielle Kapazität nicht mehr gibt. Wenn die Bestände also leer geschossen sind, kann die Marine sie nicht mehr nachfüllen – und muss die Fregatte abziehen“

Die Welt kann also ganz beruhigt sein, von der Bundeswehr geht für niemanden eine Gefahr aus, denn sie hat zu wenig Waffen und die Waffen die sie hat, funktionieren nicht einmal richtig.

