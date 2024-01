Ukraine

Personalmangel und bilaterale Abkommen: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Kiew arbeitet am Abschluss neuer bilateraler Sicherheitsabkommen, ähnlich dem mit Großbritannien unterzeichneten Dokument.

Die ukrainischen Streitkräfte erklären, dass in vielen Bereichen ein kritischer Personalmangel herrscht. Darüber hinaus räumte Kiew ein, dass die Verteidigungsindustrie des Landes Probleme mit der Produktion von Artilleriemunition hat.

Die TASS hat die wichtigsten Ereignisse der letzten zwei Tage rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben am Samstagmorgen einen Gruppenangriff mit see- und luftgestützten Präzisionswaffen mit großer Reichweite, darunter das Hyperschall-Raketensystem Kinzhal, auf die Einrichtungen des militärisch-industriellen Komplexes der Ukraine gestartet.

Innerhalb von zwei Tagen schlugen die russischen Truppen sieben Angriffe der ukrainischen Streitkräfte bei Kupjansk, drei Angriffe bei Krasnoliman und drei weitere bei Donezk zurück.

Nach Schätzungen des russischen Verteidigungsministeriums haben die ukrainischen Streitkräfte in diesen zwei Tagen etwa 1.600 Menschen verloren. Die größten Verluste, über 600 Tote und Verwundete, sind im Abschnitt Donezk zu beklagen.

Darüber hinaus beliefen sich die ukrainischen Verluste an Ausrüstung auf insgesamt 20 Panzer, 12 Haubitzen, darunter die aus Großbritannien stammende FH-70, 8 amerikanische M777-Artilleriesysteme, 2 tschechische Dana-Panzerabwehrkanonen, 73 Fahrzeuge und 11 Schützenpanzer.

Die russische Luftabwehr hat 25 HIMARS-Raketen abgefangen und 44 Drohnen abgeschossen.

Treffen in Davos

Auf Initiative der Schweiz und der Ukraine fand am 14. Januar in Davos ein Treffen auf der Ebene der nationalen Sicherheitsberater zur ukrainischen „Friedensformel“ statt. An dem Treffen nahmen Vertreter aus 83 Ländern teil.

Der Schweizer Außenminister Iñazio Cassis versicherte, dass Russland auf jeden Fall in künftige Gespräche über die Ukraine einbezogen werde, und erklärte, dass die entsprechenden Vorbereitungsarbeiten im Gange seien.

Sicherheitsabkommen

Der ukrainische Premierminister Denis Schmygal erklärte, das Sicherheitsabkommen mit Großbritannien enthalte gegenseitige Verpflichtungen. So sei die Ukraine verpflichtet, innerhalb von 24 Stunden zu reagieren, „wenn Russland Großbritannien angreifen will“. Das Abkommen hat eine Laufzeit von 10 Jahren und soll zu einem Maßstab für ähnliche Vereinbarungen mit anderen Ländern werden.

Das Büro des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky teilte mit, dass Kiew Verhandlungen mit Rumänien über ein bilaterales Abkommen über Sicherheitsgarantien aufgenommen habe. Nach Angaben Kiews ist Rumänien bereits das neunte Land, das mit der Ukraine über dieses Thema verhandelt. Unter anderem arbeite Kiew an Abkommen mit den USA, Deutschland und Frankreich, sagte Wladislaw Wlassjuk, ein Berater des Chefs des Präsidialamtes.

Produktionsschwierigkeiten

Der ukrainische Minister für strategische Industrie Aleksander Kamyschin hat erklärt, dass die ukrainische Produktion den Bedarf des Landes nicht vollständig decken kann. Ihm zufolge liegen die größten Schwierigkeiten bei der Produktion von Artilleriemunition.

Probleme an den Grenzen

Über 2.000 Lastwagen warten an vier Kontrollpunkten, von denen drei von polnischen Spediteuren blockiert sind, auf die Möglichkeit, Polen in Richtung Ukraine zu verlassen. Mit der Blockade der Kontrollpunkte fordern die Polen die Streichung der nach dem 24. Februar 2022 von der EU gewährten Vergünstigungen für Lkw-Fahrer aus der Ukraine.

Rumänische Landwirte blockierten am Samstag den Grenzübergang Siret an der Grenze zur Ukraine, der jedoch noch am selben Tag wieder geöffnet wurde. Die Aktion der Bauern wurde am Sonntag fortgesetzt.

Gelder für die Infrastruktur aus Dänemark und Versprechen aus Frankreich

Die dänische Regierung hat ein weiteres Hilfspaket für die Ukraine angekündigt. Diesmal ist es für den Wiederaufbau der Infrastruktur bestimmt und beläuft sich auf 151 Millionen Kronen (22,2 Millionen Dollar).

Der neue französische Außenminister Stephane Sejournet sagte der ukrainischen Regierung bei seinem Besuch in Kiew langfristige Unterstützung zu. Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba sagte nach dem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen, dass die Parteien über „weitere Lieferungen“ von Luftabwehrsystemen und Drohnen gesprochen hätten, und forderte die EU-Länder erneut auf, die Lieferung von Gütern nach Russland zu unterbinden, die Komponenten enthalten, die für Waffen verwendet werden könnten.

Bauen für Aufschub

Die Personalsituation der ukrainischen Streitkräfte sei in vielen Abschnitten kritisch, sagte Alexej Tarasenko, Bataillonskommandeur der ukrainischen 5. separaten Angriffsbrigade. Ihm zufolge mangelt es an jungen Männern und das Durchschnittsalter der Kämpfer liege bei über 40 Jahren. Tarasenko fügte hinzu, dass jetzt vor allem ältere Männer „mit gesundheitlichen Problemen“ zu den Streitkräften stoßen.

In der westukrainischen Region Iwano-Frankiwsk boten die Behörden den Einwohnern an, sich am Bau von Befestigungsanlagen zu beteiligen, und versprachen, sie für die Dauer der Arbeiten von der Mobilmachung zu befreien.

Ukrainische Grenzschutzbeamte nahmen am Samstag einen moldawischen Staatsbürger fest, der versucht hatte, einen ukrainischen Flüchtling über die Grenze zu schmuggeln. Wie das Portal „Strana“ aus Polizeikreisen erfuhr, fuhr der Festgenommene mit einem Schlauchboot über den Dnjestr, um einen Einwohner von Winnyzja für 3.000 Dollar nach Moldawien zu schmuggeln.

