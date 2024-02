Gewalttätige Grüne sind den Medien das keine Meldung wert

Medien

Katharina Horn, die Landesvorsitzende der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern, hat offenbar vorsätzlich einen 80-jährigen politischen Gegner eine Treppe hinuntergestoßen. Es wurde Anzeige wegen Körperverletzung gegen sie erstattet. Die Medien finden das jedoch nicht berichtenswert.

Wie sehr die deutschen Medien mit zweierlei Maß messen, wird ein weiteres Mal deutlich. Derzeit sind die Medien vor allem mit dem Thema „Demos gegen rechts“ beschäftigt und greifen natürlich jeden Fall auf, in dem sich ein Mitglied der AfD angeblich oder tatsächlich falsch geäußert hat. Die Medien werden auch nicht müde, von angeblicher oder tatsächlicher Gewalt durch echte oder angebliche Rechtsextreme zu berichten.

Auf dem linken Auge sind die Medien allerdings blind, wie ein Vorfall aus Greifswald nun zeigt. Katharina Horn, die Landesvorsitzende der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern, hat das Greifswalder Rathaus am Mittwoch nach einer hitzigen Bürgerschaftssitzung verlassen, wo auf der Treppe Mitglieder eine Bürgerinitiative waren. Laut Zeugenaussagen hat Frau Horn den 80-jährigen Ehrenvorsitzenden der Initiative mit einem „Bodycheck“ rückwärts die Treppe zum Rathaus heruntergestoßen.

Danach wollte sie den Ort verlassen, jedoch haben die Aktivisten Polizisten herbeigerufen, die eine sogenannte „Demonstration gegen Rechtsextremismus“ in unmittelbarer Nähe absicherten. Auf Videos ist zu sehen, dass sich weder Frau Horn noch der Greifswalder Bürgermeister um den Vorfall scherten, oder sich auch nur für den Gesundheitszustand des am Boden der Treppe sitzenden alten Mannes interessierten. Gegen Frau Horn wurde Strafanzeige gestellt.

Man stelle sich einmal vor, ein Landesvorsitzender der AfD hätte einen 80-jährigen Aktivisten, beispielsweise einen Klima- oder LGBT-Aktivisten, vor Zeugen eine Treppe hinuntergestoßen. Würden die deutschen Medien das verschweigen? Oder würde der Vorfall, gerade in Zeiten der Demos gegen Rechts, von den Medien breit ausgeschlachtet werden, um einen weiteren „Beleg“ dafür zu zeigen, dass die AfD angeblich eine gewaltbereite und gefährliche Partei ist?

Über den Vorfall aus Greifswald, der sich am 31. Januar ereignete, gibt es hingegen keine Medienberichte. Lediglich die Ostsee Zeitung, also das „zuständige“ Regionalblatt, hat einen Artikel mit der Überschrift „Vorfall nach Bürgerschaftssitzung – Greifswalder Grünen-Politikerin soll Rentner geschubst haben: Sie weist die Vorwürfe zurück“ veröffentlicht. In dem Artikel ist die Rede davon, der Mann sei gestürzt. Die Zeitung formuliert ihren Artikel so, als habe sich die Bürgerinitiative den Vorfall ausgedacht. Das klingt so:

„Mitglieder der Initiative Bürgerentscheid Greifswald behaupten jetzt in den sozialen Medien, dass Horn den 80-jährigen Rentner gestoßen habe. Die Initiative ist im Vorjahr aus dem Bürgerbegehren gegen Containerdörfer für Geflüchtete entstanden.“

Die Zeitung hat weder das Opfer noch die Zeugen befragt, stattdessen durfte Frau Horn ihre Sicht des Vorfalls ausführlich schildern:

„Auf OZ-Nachfrage schildert Horn: „Vor dem Rathaus stand eine Gruppe von Leuten, die zumindest teilweise Mitglieder der Initiative Bürgerentscheid Greifswald waren. Als wir die Gruppe umgehen wollten, hat ein älterer Mann seine Ellbogen ausgefahren und versucht, uns den Weg zu versperren.“

Und weiter: „In dem entsprechenden Durcheinander ist der Mann gestolpert“, so die Kommunalpolitikerin. Sie habe ihn nicht mehr festhalten können. „Als ich mich bei ihm erkundigen wollte, ob alles in Ordnung ist und ihm aufhelfen wollte, wurde ich daran von schreienden Mitgliedern der Bürgerinitiative gehindert“, führt Katharina Horn weiter aus.“

Auch wenn das oben verlinkte Video erst nach der Tat aufgenommen wurde, macht die dort zu sehende Reaktion von Frau Horn nicht den Eindruck, als habe sie dem Mann aufhelfen wollen oder als habe sie sich sonderlich für seinen Zustand interessiert.

Dominik Reichert, mein Ko-Moderator bei Anti-Spiegel-TV, ist aus Greifswald und war dort Regionalreporter, weshalb er dort noch gute Kontakte hat. Er hat einen Zeugen des Vorfalls interviewt, das Interview finden Sie hier.

Der alte Mann hatte Glück, denn er hat sich bei dem Vorfall nicht nennenswert verletzt. Allerdings wollte die hinzugerufene Krankenwagenbesatzung ihn trotzdem ins Krankenhaus bringen, weil er aufgrund des Schreckens enorm hohen Blutdruck hatte und befürchtet wurde, er könne in der Folge einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleiden. Der Herr hat das allerdings abgelehnt. Das nicht mehr passiert ist, kann man angesichts seines Alters nur als pures Glück bezeichnen.

Die Medien können sich auch nicht damit herausreden, sie hätten von dem Fall nichts gewusst. Die Bürgerinitiative hat eine Pressemeldung an alle großen Medien geschickt, aber niemandem in der deutschen Medienlandschaft war die (mutmaßliche) Gewalttat der Landesvorsitzenden der Grünen eine Meldung oder auch nur eine Rückfrage wert.

Dabei ist Frau Horn keineswegs ein unbeschriebenes Blatt, denn das Amtsgerichts Greifswald hat 2022 gegen sie einen Strafbefehl wegen Sachbeschädigung in Höhe von 30 Tagessätzen verhängt. Sie hatte im Wahlkampf Plakate der politischen Gegner beschädigt.

Mir geht es bei diesem Artikel weniger um diesen Vorfall oder darum, Frau Horn abzusprechen, dass auch für sie die Unschuldsvermutung gilt, bis ein Gericht ein Urteil gesprochen hat. Ich habe diesen Artikel geschrieben, weil der Vorfall die Arbeitsweise der deutschen Medien aufzeigt.

Der Vorfall bestätigt einmal mehr, dass die deutschen Medien einer Agenda folgen, anstatt neutral, objektiv und kritisch zu berichten. Oder meinen Sie, dass die Medien einen solchen Vorfall, wäre die Täterin nicht die Landesvorsitzende der Grünen, sondern die Landesvorsitzende der AfD, und das Opfer wäre ein LGBT-, Klima- oder Pro-Einwanderungsaktivist, auch verschweigen würden?

