Laut dem armenischen Premierminister sollte damit ein Massenauszug der Bewohner der Republik aus Karabach provoziert werden

Der armenische Premierminister Nikol Paschinjan ist der Ansicht, dass „äußere Kräfte“ Aserbaidschan dazu gedrängt haben, im September 2023 eine ethnische Säuberung in Berg-Karabach durchzuführen. Ziel sei es gewesen, einen Massenauszug von Armeniern aus der nicht anerkannten Republik zu provozieren, um einen Regierungswechsel in Armenien herbeizuführen, sagte der Premierminister auf einer Pressekonferenz.

„Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das Richtige tue, wenn ich das sage, aber es gab äußere Kräfte, die die Hauptmacht (Aserbaidschan – Anm. TASS) dazu gedrängt haben, die ethnische Säuberung durchzuführen, damit die Armenier von Berg-Karabach das Land verlassen. Warum wurde das getan? In Armenien kündigten [regierungsfeindliche Kräfte] den Beginn eines Machtwechsels an, sahen, dass ihre Ressourcen nicht ausreichten, und brachten Ressourcen auf Kosten von Karabach nach Armenien, damit die Revolution stattfinden konnte. Und diese Ambitionen gehen weiter, sie sind noch nicht zu Ende“, so Paschinjan.

Der Präsident der nicht anerkannten Republik Berg-Karabach, Samvel Schahramanjan, unterzeichnete am 28. September ein Dekret, wonach die Republik ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr existiert. Die Bevölkerung wurde angewiesen, die von Baku vorgeschlagenen Bedingungen für die Wiedereingliederung zu prüfen und selbst zu entscheiden, ob sie bleiben will. Die armenische Opposition machte die Führung des Landes und Premierminister Nikol Paschinjan persönlich für den Vorfall verantwortlich. Der armenische Premierminister und andere hochrangige Vertreter Armeniens haben wiederholt erklärt, dass sie Berg-Karabach als Teil von Aserbaidschan anerkennen.

Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS

