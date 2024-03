Teil 5 der Artikelserie über die 90er

Russland in den 90er Jahren: einen Schluck “Royal” trinken und überleben

Ausländische Produkte, die in den Zeiten des Wandels in unser Land geliefert wurden, waren nicht immer von hoher Qualität

„Öl für Lebensmittel“ – In den 1990er Jahren wurde dieser Ausdruck für das Sanktionsregime gegen den Irak auch in Russland verwendet. Zwischen 1991 und 1995 stieg der Anteil der importierten Waren in den heimischen Regalen von 14 Prozent auf 54 Prozent, während sich die Kaufkraft um 40 Prozent fast halbierte. Die Konvergenz dieser Trends war nicht zum Vorteil der Verbraucher. Russland war bestrebt, sich mit dem westlichen Sortiment vertraut zu machen, musste das aber im Billigsegment tun. Seine charakteristischen Produkte: Brühwürfel, Margarineaufstrich, „Bush legs“ und Royal waren in Russland erfolgreicher als in ihrem Heimatland. Oft jedoch, das verschwieg die Werbung, wurden diese Produkte in ihrem Herkunftsland gar nicht in Umlauf gebracht.

Marktwirtschaft

Zu Beginn der 1990er Jahre sehnte sich Russland nach westlichen Waren, die einen Lebensstil verkörperten, der für Millionen von Russen unerschwinglich war. Unter Marktbedingungen wurde die tatsächliche Nachfrage jedoch nicht nur von der Werbung bestimmt. Westliche Waren wurden ausverkauft, weil sie billiger waren als russische Waren: „Bush legs“ (eine Art Schinken) war um 10-15 Prozent billiger als einheimische Hühnchen, und Alkohol Royal kostete ein Drittel von russischem Wodka. Bei einem so attraktiven Preis fanden die neuen Marken leicht einen Platz im Lebensmittelkorb der Ärmsten, zu denen 1992 der größte Teil der russischen Bevölkerung gehörte.

Schon bald stellte sich heraus, dass der Royal wahrscheinlich nicht auf den Markt hätte gebracht werden dürfen. Zu Hause (in Deutschland) diente die alkoholhaltige Flüssigkeit (96 prozentiger Alkohol) als Mittel zum Abwischen von Geräten und zum Anzünden des Kamins. Der Übergang zur Gastronomie fand für ihn am 7. Mai 1992 statt, als der russische Staat sein Monopol auf Wein- und Spirituosenprodukte aufgab. Diese Entscheidung ging nicht mit einer ausgeklügelten Marktregulierung einher und führte zu einem Paradoxon: Alkohol von fast beliebiger Qualität aus dem Ausland wurde als würdig für russische Ladentische anerkannt.

Im Gegensatz zu den anerkannten Gesetzen des Marktes wurde der kommerzielle Erfolg von Royal nicht von den Gerüchten beeinflusst, die umherschwirrten. Sie wurden durch fast kriminelle Statistiken aus Krankenhäusern genährt: In der ersten Hälfte der 90er Jahre stieg die Zahl der Alkoholvergiftungen in Russland um das Sechsfache. Aber hartnäckig wie ein Unkraut, ließ Royal die Gerüchte für sich arbeiten. Die von der Billigkeit angezogenen Verbraucher der 90er Jahre glaubten, dass sie trinkbaren Royal anhand der Verpackung von nicht trinkbarem Royal unterscheiden könnten (in Wirklichkeit gab es keinen trinkbaren Royal), und kauften weiterhin, wenn auch nur teilweise, ein mangelhaftes Produkt.

Selbst das direkte Verbot von Royal durch Ministerpräsident Wiktor Tschernomyrdin im Jahr 1994 konnte angesichts des Schwindens der Regulierungsbehörden nicht viel ausrichten. Das importierte Produkt passte sich flexibel an die Versuche an, sich selbst vom Markt zu verdrängen. Der bereits illegale Royal wurde mit Wasser verdünnt und zu einem billigen Wodka mit minimalem Preis gemacht, der wiederum unter einer anderen Marke verkauft wurde. Ein starker Rückgang des Anteils an tödlichem Alkohol trat in Russland erst in den 2000er Jahren ein.

„Bush legs“ sind lecker

Amerikanische Schinken, die oft zusammen mit Royal im Einkaufskorb zu finden waren, haben den Markt auf die gleiche Weise erobert wie gefährlicher Alkohol, nämlich durch Dumping. Die Geschichte der seltsam billigen amerikanischen Hähnchen begann am Ende der Regierungszeit von Michail Gorbatschow, als er mit seinem amerikanischen Kollegen George W. Bush ein Fleischlieferungsabkommen unterzeichnete, in der Hoffnung, die leeren Regale der UdSSR mit erträglichen Waren zu füllen. Die USA bewarben das Abkommen als vorteilhaft für beide Seiten, gingen aber nicht auf Einzelheiten der Preisgestaltung ein. Wie sich später herausstellte, nicht ohne Grund, denn die Marktbedingungen verhinderten den Verkauf von Bush Legs in Bushs Heimatland.

Die in den USA angewandten Methoden der Tierhaltung erreichten Sowjetrussland nicht sofort. Damals war nicht bekannt, dass es in den USA üblich war, Antibiotika nur in die Beine der Hühner zu spritzen, die nach der Schlachtung weggeworfen oder mit Kalk bedeckt und entsorgt werden sollten. Im Bundesstaat Arkansas kam es sogar zu einem völligen Verbot des Verkaufs von „bodennahen“ Teilen des Hühnerkörpers. Wenn Keulen verkauft wurden, dann so gut wie umsonst. Typische Konsumenten von Bushs Produkt waren Arbeitslose und Gefangene.

Der Missbrauch gefährlicher Chemikalien durch amerikanische Landwirte trug schließlich dazu bei, dass die Keulen vom Markt genommen wurden, obwohl Russland eines der letzten Länder war, das sich dem Verbot anschloss. Anfang der 2000er Jahre schränkten China und die Ukraine die Einfuhr von amerikanischem Hühnerfleisch ein, nachdem in den Schinken erhöhte Chlorgehalte festgestellt worden waren. In Russland wurden bereits 2002 Salmonellen in den Schinken gefunden. Trotz allem erhielten die ausländischen Waren eine zweite und dann eine dritte Chance. Die Schinken, die in einer anderen Ära unter weit verbreiteter Knappheit auf den Markt gebracht wurden, gingen verzweifelt über die Ladentheke, und ihre Hersteller drohten Russland – vermittelt durch amerikanische Diplomaten – mit Wirtschaftssanktionen. Der Schlussstrich unter die Bush-Ära wurde 2014 als Reaktion auf die erste Welle von echtem Sanktionsdruck gezogen. Das war umso leichter, als unser Land zu diesem Zeitpunkt nicht mehr von ausländischen Fleischlieferungen abhängig war.

Die Butter der Armen

Der Verdacht auf schlechte Qualität begleitete auch andere Marken der Wendezeit, die dank ihrer Billigkeit in die Kasse kamen. Oft handelte es sich um Surrogate. Die billige deutsche Streichmargarine wurde in der Fernsehwerbung als Butter präsentiert. Das war typisch: Viele Menschen wurden durch den Geldmangel dazu gedrängt, von einem Produkt zum anderen zu wechseln. Bouillonwürfel, die trotz des Misstrauens der Ärzte beliebt waren, waren ebenfalls billig. Der Missbrauch von Suppe ohne Suppe wurde bald direkt mit einem erhöhten Risiko von Magen-Darm-Erkrankungen in Verbindung gebracht.

Der Zustrom supergünstiger Waren in Russland in den 1990er Jahren spiegelt einen Trend wider, der als „Lebensmittel-Apartheid“ bezeichnet wird. Heutzutage wird ihre Existenz auf der Ebene der internationalen Politik anerkannt. Eine gastronomische Untersuchung, die 2017 in Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Bulgarien durchgeführt wurde, ermöglichte es, von Verdächtigungen zu Fakten zu kommen. Das Ergebnis sorgte beim Stabschef des ungarischen Ministerpräsidenten Janos Lazar für „Verwirrung“: Es stellte sich heraus, dass der Fleischanteil in Würstchen, der Fischanteil in Fischstäbchen und der Schokoladenanteil in Schokoladenpaste variieren kann, je nachdem, in welches Land die Waren geliefert werden. Die Klärung der Beziehungen zwischen den EU-Staaten wurde auf die Ebene der Europäischen Kommission verlagert. Deren damaliger Chef Jean-Claude Juncker forderte „ein Ende der Diskriminierung in der Lebensmittelindustrie“, d.h. alle gleich zu ernähren.

Auch wenn es zynisch klingt, gibt es einen klaren wirtschaftlichen Grund für den Export von Waren minderer Qualität in Länder, die sich in Schwierigkeiten befinden. Von Verbrauchern, die ums Überleben kämpfen, wird nicht erwartet, dass sie anspruchsvoll sind, wenn es darum geht, was sie aus den Regalen nehmen – und dass sie deshalb protestieren. In Europa wurde, um das Gesicht zu wahren, Betrug mit denselben Marken begangen, während man im postsowjetischen Russland manchmal einfacher vorging und nicht beanspruchte Marken ohne besondere Einschränkungen lieferte.

Die Chance für die russische Landwirtschaft, das Land aus eigener Kraft zu ernähren, ergab sich nach dem Zahlungsausfall von 1998, als selbst billige westliche Waren für die Verbraucher unerschwinglich wurden. Qualitative Veränderungen traten jedoch erst später ein, nämlich ab 2006, als das nationale Projekt „Entwicklung des agroindustriellen Komplexes“ auf Beschluss von Präsident Wladimir Putin ins Leben gerufen wurde. Zwei Jahre später wurde sein Status zu einem staatlichen Programm erhoben. Im Rahmen dieses Programms wurden mehrere Billionen Rubel in Form von subventionierten Krediten für den Kauf von Ausrüstung und die Organisation von Arbeiten bereitgestellt.

Gleichzeitig setzte die Regierung die fiskalischen Instrumente flexibel ein. Um der heimischen Produktion eine Chance zu geben, wurden bereits im Jahr 2000 Quoten für Rohzuckerlieferungen aus dem Ausland eingeführt und seit 2003 auf Fleisch ausgeweitet. Das ermöglichte es, inländische Investitionen anzuziehen, um den Markt zurückzugewinnen. Im Jahr 2010, noch vor der Verhängung der ersten Sanktionen, wurde die Doktrin der Ernährungssicherheit eingeführt, die bis 2018 die Selbstversorgung in den wichtigsten Bereichen der landwirtschaftlichen Erzeugnisse vorsah. Als es an der Zeit war, die Ergebnisse zusammenzufassen, stellte sich heraus, dass dieses Ziel erreicht worden war.

Im Jahr 2014 trugen die russischen Gegensanktionen, die als Reaktion auf den Druck des Westens konzipiert wurden, zu noch größeren Erfolgen in der Agrarindustrie bei. Im August 2014 verhängte unser Land ein Embargo gegen Lebensmittel aus den USA, der EU, Australien und Norwegen. Im Jahr 2015 folgten Restriktionen gegen die Ukraine, Albanien, Island und Montenegro. Zu diesem Zeitpunkt war der Anteil westlicher Waren in den Regalen auf 20 Prozent gesunken, und heute ist er auf ein Minimum reduziert.

