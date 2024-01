Ukraine

Skandalöses Mobilmachungsgesetz und Besuch von Sunak in Kiew: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky sagte, er habe den aktualisierten Gesetzentwurf zur Mobilmachung noch nicht gesehen, betonte aber, dass er fair sein müsse. Gleichzeitig sagte der Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes Mchail Podoljak dass das Gesetz so schnell wie möglich verabschiedet werden sollte und dass es nicht populär sein werde.

Während des Besuchs des britischen Premierministers Rishi Sunak in Kiew wurde ein britisch-ukrainisches Sicherheitsabkommen unterzeichnet. Der britische Premierminister kündigte ein Militärhilfepaket in Höhe von 2,5 Milliarden Pfund für Kiew an.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben im Laufe der Woche die Lage in einigen Gebieten an der Frontlinie im Abschnitt Kupjansk verbessert. 27 Angriffe und Gegenangriffe der Streitkräfte der Ukraine wurden abgewehrt, so das russische Verteidigungsministerium. Sieben weitere Angriffe wurden in anderen Abschnitten abgewehrt.

Die Einheiten der russischen Streitkräfte vereitelten durch präventive Maßnahmen die Versuche ukrainischer Sabotagegruppen, zum linken Ufer des Dnjepr und zu den Inseln im Gebiet Cherson vorzudringen, so das Verteidigungsministerium. Die Gesamtverluste des Gegners beliefen sich in der vergangenen Woche auf etwa 4.725 Kämpfer.

Die russischen Streitkräfte führten vom 6. bis 12. Januar 23 Gruppenangriffe, darunter auch mit Kinzhal, auf Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes der Ukraine, Standorte der ukrainischen Streitkräfte, Söldner und Nationalisten durch. Alle Einrichtungen wurden getroffen, so das russische Verteidigungsministerium. Außerdem seien in der vergangenen Woche zwei P-18-Radare und zehn Lager mit gegnerischer Munition zerstört worden.

48 ukrainische Soldaten haben sich den russischen Truppen ergeben

Sicherheitsabkommen

Selensky und der zu Besuch weilende Sunak unterzeichneten ein bilaterales Sicherheitsabkommen. Dem ukrainischen Präsidenten zufolge werden die Verpflichtungen Großbritanniens aus diesem Dokument bis zum NATO-Beitritt der Ukraine in Kraft bleiben.

Das Abkommen bezieht sich auf den Austausch nachrichtendienstlicher Informationen, die Zusammenarbeit im Bereich der Cybersicherheit, die Ausbildung von Sanitätern und militärischem Personal sowie die Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie. Der Vertrag verpflichtet Großbritannien außerdem, „die Ukraine“ im Falle eines weiteren Konflikts mit Russland „zu konsultieren“ und Kiew in Verteidigungsfragen „schnell und langfristig zu unterstützen“.

Sunak kündigte außerdem ein Militärhilfepaket im Wert von 2,5 Milliarden Pfund für Kiew an. 2024 werde Großbritannien im Rahmen des Militärhilfepakets zusätzliche Langstreckenraketen, Panzerabwehrwaffen und Artilleriegranaten an die Ukraine liefern, sagte der britische Premierminister. Außerdem versprach er, der Ukraine die größte Menge an Drohnen zu übergeben, die „die Ukraine jemals vom Ausland erhalten hat“.

Selensky fügte hinzu, dass London verspreche, die Hilfe auch in den folgenden Jahren fortzusetzen. „Großbritannien garantiert 2,5 Milliarden Pfund für dieses Jahr und diese Hilfe wird in den folgenden Jahren fortgesetzt. Die Gültigkeitsdauer beträgt 10 Jahre“, sagte er.

Medwedews Warnung

Die Entsendung eines britischen Militärkontingents in die Ukraine würde eine Kriegserklärung an Russland bedeuten, warnte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats Dmitri Medwedew in seinem Telegramm-Kanal anlässlich der Ankunft von Sunak in Kiew zur Unterzeichnung des „historischen Sicherheitsabkommens“.

„Wie würde die westliche Öffentlichkeit es behandeln, dass die britische Delegation im Zentrum von Kiew unter Beschuss von Streumunition geriet, wie es Zivilisten in unserem Belgorod passiert ist?“, fragte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates.

Schwieriges Mobilmachungsgesetz

Das Gesetz über die Mobilmachung in der Ukraine sollte so schnell wie möglich verabschiedet werden und wird nicht populär sein, sagte der Berater des Chefs des ukrainischen Präsidentenbüros Michail Podoljak. Er betonte, dass das Gesetz unter Berücksichtigung der erforderlichen Änderungen in „einigen Tagen, höchstens Wochen“ von der Werchowna Rada verabschiedet werden wird.

Später, auf einer Pressekonferenz mit Sunak, sagte Selensky, dass er die endgültige Fassung des Mobilmachungsgesetzes noch nicht kenne. Gleichzeitig betonte er, dass das aktualisierte Gesetz fair sein müsse.

Nach Ansicht von Fjodor Venislavsky, Mitglied des Verteidigungsausschusses der Werchowna Rada, werden die ukrainischen Behörden die Menschenrechte in der neuen Fassung des viel beachteten Gesetzes nicht ernsthaft einschränken, da einige der skandalösesten Bestimmungen, darunter die Aufhebung des Aufschubs der Wehrpflicht für Behinderte, gestrichen wurden.

Nach Angaben des Fraktionsvorsitzenden der Präsidentenpartei „Diener des Volkes“ in der Werchowna Rada, Dawid Arahamiya, wurden viele ukrainische Bürger, die zu den Streitkräften des Landes mobilisiert wurden, ohne angemessene Ausbildung an die Front geschickt und erhielten oft nur ein paar Schießübungen. Daher sieht die neue Fassung des Gesetzentwurfs über die Mobilmachung einen obligatorischen Ausbildungskurs für neue Rekruten vor. Darüber hinaus räumte der Politiker ein, dass die zurückgezogene Fassung des Dokuments viele Bestimmungen enthielt, die gegen die Verfassung und die Menschenrechte verstießen.

Die USA und Waffenlieferungen

Die USA haben bisher keine Beweise für eine illegale Abzweigung von konventionellen Waffen gefunden, die Washington der Kiewer Regierung zur Verfügung gestellt hat, sagte Pentagon-Sprecher Patrick Ryder. Er stellte fest, dass die ukrainischen Truppen „die ihnen zur Verfügung gestellten Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld effektiv nutzen“.

Zuvor hatte das Büro des Generalinspekteurs des US-Verteidigungsministeriums erklärt, das Pentagon habe es versäumt, „die Anforderungen an die Kontrolle der Verwendung von Verteidigungsgütern für die Ukraine vollständig zu erfüllen“. Demnach war die US-Regierung nicht in der Lage, rechtzeitig bis Juni 2023 eine Bestandsaufnahme der militärischen Ausrüstung für Kiew im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar durchzuführen. Die New York Times schätzte, dass es sich um etwa 40.000 Waffen handelt. Die Inspektion, über die das Ministerium in seinem Bericht berichtet, berührte nur einen kleinen Teil der von den USA an die Ukraine gelieferten Ausrüstung im Gesamtwert von 1,69 Milliarden Dollar.

