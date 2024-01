Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 16. Januar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 16. Januar.

Beginn der Übersetzung:

Die ukrainische Frage zerstreitet die Europäer, Kiew zählt die Bürger: Die Ereignisse rund um die Ukraine

In der Debatte im Europaparlament über die Notwendigkeit weiterer Unterstützung für die Ukraine kam es unter den Abgeordneten zu gegenseitigen Beleidigungen. Mehrere Abgeordnete warfen den Befürwortern weiterer Militärhilfe Wahnsinn vor und forderten einen Stopp der Waffenlieferungen.

Die Werchowna Rada hat das mit dem einheitlichen Wählerregister verbundene Gesetz über die Schaffung eines einheitlichen elektronischen Registers der mobilisierten Personen verabschiedet. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums werden in das Register die Daten aller ukrainischen Bürger zwischen 17 und 60 Jahren aufgenommen. Zuvor wurden in dem Register die Daten von Personen ab 18 Jahren aufgenommen.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Das russische Militär hat insgesamt 15 Angriffe der Streitkräfte der Ukraine in drei Abschnitten abgewehrt. Insgesamt hat der Gegner im Laufe des Tages bis zu 990 getötete und verwundete Kämpfer verloren.

Die russische Luftabwehr schoss im Laufe des Tages 69 ukrainische Drohnen und 13 HIMARS-Raketen ab.

Erstellung des Registers

Wie die ukrainische Abgeordnete Irina Geraschtschenko mitteilte, hat die Werchowna Rada das Gesetz über das einheitliche elektronische Register der Mobilisierten verabschiedet, das an das einheitliche Wählerregister gekoppelt ist. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums wird die Liste mit Daten der Wahlkommission sowie der Steuer- und Migrationsbehörden gefüllt. Die Behörden werden das Register mit Informationen über alle ukrainischen Bürger zwischen 17 und 60 Jahren ergänzen. Zuvor wurden in dem Register die Daten von Personen ab 18 Jahren geführt.

Das ukrainische Verteidigungsministerium wies darauf hin, dass das Gesetz es ihm ermöglichen wird, seine IT-Systeme in Cloud-Speichereinrichtungen von NATO-Mitgliedsländern zu platzieren, um den Zugriff der ukrainischen Streitkräfte auf Aufklärungsdaten der westlichen Partner zu beschleunigen.

Geld aus der Reserve

Die ukrainische Regierung wird im Januar weitere 792 Millionen Griwna (21 Millionen Dollar) aus dem Reservefonds des Staatshaushalts für den Verteidigungssektor bereitstellen, sagte Ministerpräsident Denis Schmygal. Diese Mittel, so Schmygal, werden von den militärischen Einheiten für die dringendsten Bedürfnisse verteilt“, darunter der Kauf von Wärmebildkameras und Drohnen.

Russische Vermögenswerte

Die EU hat mit der technischen Umsetzung eines von der EU-Kommission vorgeschlagenen Plans begonnen, um Erlöse aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten zugunsten der Ukraine zu verwenden, sagte der belgische Vizepremierminister und Finanzminister Vincent van Petegem nach einer Sitzung des EU-Rates für Wirtschaft und Finanzen. Er stellte fest, dass die Teilnehmer des Treffens „die feste Absicht bekräftigten, in dieser Angelegenheit schnell zu handeln“.

US-Hilfe

Washington wird Kiew trotz der Schwierigkeiten bei der Einigung über die Finanzierung weiterer Unterstützung im Kongress weiterhin helfen, sagte US-Außenminister Anthony Blinken bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos. Blinken zeigte sich auch zuversichtlich, dass Europa „dasselbe tun wird“.

Audit der Waffenlieferungen

Brüssel hat eine Prüfung der von den Mitgliedstaaten an die Ukraine gelieferten Waffen in die Wege geleitet, da einige von ihnen angeblich ihren Verpflichtungen zur Lieferung von Waffen an Kiew nicht nachgekommen sind, berichtet die Financial Times. Diese Forderung Brüssels hat bereits Proteste einiger Länder ausgelöst, die sich weigern, vollständige Daten zu liefern. Die EU plant, die Daten noch vor dem EU-Gipfel am 1. Februar zu veröffentlichen.

Die Entscheidung, die Prüfung durchzuführen, folgt auf die Forderung des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, die Militärlieferungen der Länder an Kiew zu berechnen und zu vergleichen.

Fico und Orban

Die westliche Militärhilfe für die Ukraine sei sinnlos und führe nur zu mehr Opfern des Konflikts, sagte der slowakische Premierminister Robert Fico auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem ungarischen Amtskollegen Viktor Orban. Fico ist sich sicher, dass man in drei Jahren feststellen muss, dass 50 Milliarden Euro verschwunden sind, die Zahl der Opfer des Konflikts gestiegen ist und sich „niemand von der Stelle bewegt hat“. Gleichzeitig werde sich die Position Russlands für Friedensverhandlungen verbessern, fügte er hinzu.

Ungarn ist der Meinung, dass die EU die Ukraine finanziell unterstützen sollte, aber in einer Weise, die den Haushalt der gesamten Union nicht schädigt. Orban zufolge sollte die Finanzhilfe für die Ukraine „aus den außerbudgetären Quellen der EU“ und nicht auf langfristiger Basis erfolgen. Er bekräftigte außerdem, dass Ungarn dagegen sei, dass die EU-Länder einen gemeinsamen Kredit aufnehmen, um der Ukraine finanzielle Hilfe zu leisten. Nach Ansicht Budapests sollte zu diesem Zweck ein spezieller Fonds eingerichtet werden, der sowohl aus öffentlichen als auch aus privaten Quellen gespeist werden könnte.

Fico nannte die Vorschläge seines Kollegen „rational und vernünftig“.

Unstimmigkeiten im Europäischen Parlament

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben sich in einer Debatte über die Notwendigkeit weiterer Unterstützung für die Ukraine gegenseitig beleidigt. Die irische Abgeordnete Claire Daly bezeichnete die Befürworter der Militärhilfe für die Ukraine als „geistesgestörte Irre“ und unterstellte ihnen, dass sie in Wirklichkeit nur den Aktionären von Rüstungsunternehmen helfen würden.

Ihr Landsmann Mick Wallace pflichtete ihr bei und vertrat die Meinung, dass die Eurokraten „den amerikanischen Stellvertreterkrieg unterstützen“ wollen, „um Russland zu schaden“, und deshalb „Millionen von Steuergeldern ausgeben“ und „bei der Zerstörung der Ukraine helfen“.

Der belgische Außenministerin Adja Labib wiederum, der im Rahmen der belgischen EU-Ratspräsidentschaft sprach, sagte, der Konflikt in der Ukraine bedrohe Europa und werde für die europäischen Werte und die Sicherheit geführt. „Es ist daher unsere Pflicht, unsere Unterstützung fortzusetzen und zu verstärken, einschließlich der militärischen Unterstützung, so lange wie nötig. Etwas anderes zu behaupten, hieße, Unwissenheit zu zeigen“, sagte sie.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen