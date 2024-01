Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 19. Januar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 19. Januar.

Beginn der Übersetzung:

Von der Offensive zur Verteidigung und ein neues EU-Sanktionspaket: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Nach dem Scheitern der Gegenoffensive im vergangenen Sommer und Herbst wird die Ukraine 2024 zu einer „aktiven Verteidigungsstrategie“ übergehen, berichtet die britische Zeitung Financial Times. Der Westen ist der Ansicht, dass dies Kiew die Möglichkeit gibt, „seine Kräfte zu verstärken“ und sich auf das Jahr 2025 vorzubereiten, in dem eine Gegenoffensive eine bessere Chance haben würde.

Die EU beabsichtigt, am zweiten Jahrestag des Beginns der Militäroperation in der Ukraine neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen, sagte ein EU-Beamter in Brüssel.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine gesammelt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben im Laufe der Woche 25 Angriffe der ukrainischen Streitkräfte abgewehrt und ihre Position entlang der Frontlinie bei Kupjansk verbessert, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Darüber hinaus schlugen die russischen Streitkräfte 33 Angriffe in drei Abschnitten zurück, der Gegner verlor insgesamt bis zu 5.645 Kämpfer. Darüber hinaus ergaben sich 21 ukrainische Soldaten als Kriegsgefangene, so das Verteidigungsministerium.

Die russischen Streitkräfte führten im Laufe der Woche 17 Gruppenangriffe mit Hochpräzisionswaffen, einschließlich Kinzhal-Raketen, auf Unternehmen des ukrainischen militärisch-industriellen Komplexes durch, wobei sie alle Ziele erreichten und alle Einrichtungen trafen, so das russische Verteidigungsministerium. Auch Aufmarschstellen von ukrainischen Einheiten, Formationen ausländischer Söldner und Nationalisten wurden getroffen.

Die russische Luftverteidigung schoss in der vergangenen Woche 274 ukrainische Drohnen sowie sechs taktische Totschka-U-Raketen, eine JDAM-Lenkwaffenbombe, 11 Raketen aus Olkha-Mehrfachraketenwerfern und 62 HIMARS- und Uragan-Raketen ab, so das russische Verteidigungsministerium.

Von der Gegenoffensive zur Verteidigung

Nach dem Scheitern der Gegenoffensive im vergangenen Sommer und Herbst wird die Ukraine 2024 zu einer „aktiven Verteidigungsstrategie“ übergehen, berichtete die britische Zeitung Financial Times unter Berufung auf einen ungenannten westlichen Beamten. In diesem Jahr will die ukrainische Regierung die Frontlinie halten, während sie die Verteidigung der russischen Streitkräfte auf Schwachstellen untersuchen und russische Militäreinrichtungen, auch auf der Krim, mit Langstreckenraketen angreifen will. Der Westen ist der Ansicht, dass dies Kiew die Möglichkeit gibt, „seine Kräfte zu verstärken“ und sich auf das Jahr 2025 vorzubereiten, wenn eine Gegenoffensive bessere Chancen hat.

Gleichzeitig erkennen westliche Beamte an, dass der Erfolg einer künftigen ukrainischen Gegenoffensive von der Bereitschaft der Verbündeten Kiews abhängt, dem Land militärische Unterstützung zu gewähren. Selbst wenn der US-Kongress ein neues Hilfspaket für die Ukraine bewilligt, ist es unwahrscheinlich, dass die ukrainische Regierung in der Lage sein wird, auf dem Schlachtfeld einen entscheidenden militärischen und technologischen Vorteil zu erzielen.

US-Hilfe

Washington will versuchen, der Ukraine bis Januar 2025 so viel Hilfe wie möglich zukommen zu lassen, weil es die mögliche Wiederwahl des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump fürchtet, berichtet CNN unter Berufung auf Quellen. Demnach haben die Regierung von US-Präsident Joe Biden und der Kongress im vergangenen Jahr begonnen, diese Perspektive zu diskutieren. Dem Weißen Haus, dem NATO-Hauptquartier und Kiew sei „klar“, dass Trump im Falle eines Wahlsiegs im November wahrscheinlich die Hilfe für die Ukraine kürzen werde.

CNN weist auch darauf hin, dass das Ausbleiben der US-Hilfe, einschließlich taktischer ATACMS-Raketen, die Fähigkeit der Ukraine einschränken wird, russisches Territorium anzugreifen. Darüber hinaus könnte ein Rückgang der US-Unterstützung andere europäische Verbündete der Ukraine dazu veranlassen, ihre Hilfe für Kiew einzustellen.

Gleichzeitig stellt die Washington Post fest, dass der US-Kongress trotz der Erklärungen von Abgeordneten über Fortschritte in den Verhandlungen wahrscheinlich keine zusätzlichen Hilfen für die Ukraine bewilligen wird.

Trump vermeidet Gespräche

Der wahrscheinlichste Kandidat der Republikanischen Partei für die US-Präsidentschaftswahlen 2024, der ehemalige Präsident Donald Trump, und der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson vermeiden Kontakte mit Vertretern der Ukraine, berichtet die US-Zeitung Politico unter Berufung auf eine informierte Quelle. „Der Mangel an Interaktion scheint beabsichtigt zu sein“, sagte die Quelle.

Ein weiteres europäisches Paket

Die EU beabsichtigt, zum zweiten Jahrestag des Beginns der Militäroperation in der Ukraine neue Sanktionen gegen Russland einzuführen, sagte ein EU-Beamter in Brüssel. Zuvor hatte Bloomberg unter Berufung auf eine Quelle über den Beginn der Gespräche über das 13. Sanktionspaket gegen Russland berichtet, das neue Handelsbeschränkungen und eine Erweiterung der Sanktionslisten beinhalten könnte. Es soll bis zum 24. Februar verabschiedet werden.

Die Quelle sagte, dass die EU auch Pläne zur Schaffung eines neuen Fonds für die militärische Unterstützung der Ukraine diskutiere, um den Europäischen Friedensfonds zu reformieren, in dessen Rahmen die Mitglieder der Union eine Entschädigung für an Kiew gelieferte Waffen erhalten. Einige Mitglieder des Blocks, darunter auch Deutschland, sind der Ansicht, dass dieser Fonds unwirksam ist, weil immer mehr Waffenlieferungen nicht aus bestehenden Beständen, sondern aus neu erworbenen Waffen erfolgen, so die Quelle weiter. Für den neuen Fonds hat der Europäische Auswärtige Dienst ein jährliches Budget von etwa fünf Milliarden Euro vorgeschlagen, aber es wurde kein Konsens erzielt.

Französische Söldner

Die Frage der französischen Söldner, die bei dem Angriff der russischen Streitkräfte auf Kämpfer in Charkow getötet wurden, war nicht Gegenstand der Gespräche zwischen Moskau und Paris auf hoher Ebene, sagte Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten. Ihm zufolge wird der Dialog zu diesem Thema auf diplomatischer Ebene geführt.

Der Kreml-Sprecher wies darauf hin, dass die Situation nur die früheren Erklärungen Moskaus über die Anwesenheit ausländischer Söldner in der Ukraine bestätige. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium über einen Präzisionsschlag am 16. Januar auf einen Ort berichtet, an dem sich Militante in Charkow versammelt hatten. Das waren vor allem französische Söldner. Dabei wurden 60 Kämpfer getötet und mehr als 20 verwundet.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen