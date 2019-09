Kurioses zum Wochenende: Dummheit kennt keine Nationalität – Wie sich ein Russe bei seiner Ex rächen wollte

Zum Wochenende noch eine kuriose Meldung aus Russland, wo ein mit einem Autokennzeichen in der Hand nachts bei Rot Kreuzungen überquert hat. Was steckt dahinter?

Ich übersetze dazu den Bericht des russischen Fernsehens, bei der ich herzlich lachen musste.

Beginn der Übersetzung:

In der Stadt Tjumen suchte die Polizei nach einem Mann, der so getan hat, als wäre er ein Auto. Um die Blitzer an Straßenkreuzungen zu täuschen, überquerte er die Kreuzung auf der Fahrbahn bei Rot mit einem Autokennzeichen in der Hand.

Nutzer in sozialen Netzwerken haben lange gerätselt, was das wohl soll. Aber dann gab es eine Erklärung: Er wollte sich an seiner Ex-Freundin rächen. In den Händen hält er ihr Kennzeichen, das er von ihrem Auto abgeschraubt hatte.

Experten sind sich einig, dass das eine seltsame Rache ist, denn die junge Frau kann problemlos Einspruch gegen Strafzettel einlegen, die sie nach so einem Auftritt bekommt.

Jetzt ermittelt die Verkehrspolizei. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Mann selbst sich vor dem Gesetz verantworten muss, denn die Bilder zeigen, dass er die Straße bei Rot überquert hat, als Fußgänger die Straße noch nicht überqueren durften.

Ende der Übersetzung.

Natürlich kann der Mann auch noch wegen Diebstahls des Nummernschildes und anderer Dinge belangt werden. Aber wahrscheinlich finden die Ermittlungsbehörden die Geschichte zu lustig, um ernsthafte Maßnahmen zu ergreifen. Da das Video des Beitrages nach dieser Übersetzung leicht zu verstehen ist, habe ich es hier verlinkt. Ich fand es lustig, was manche Menschen sich so ausdenken….

В Тюмени мужчина прикинулся машиной, чтобы отомстить девушке – Россия 24

Dieses Video auf YouTube ansehen



Teile diesen Beitrag teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen